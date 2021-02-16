ГлавнаяБлогиСтолкновения

«Лейпциг» и «Ливерпуль» не станут прятаться. Клопп и Нагельсманн всегда хотят большего

сегодня, 18:59
00:00 / 00:00

«Ференц Пушкаш» им свидетель.

«Лейпциг» против «Ливерпуля» — это противостояние полуфиналиста предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов и победителя позапрошлого сезона. Это дуэль двух немецких тренеров, представляющих разные поколения: 33-летний Юлиан Нагельсманн годится в сыновья 53-летнему Юргену Клоппу, пусть наставник мерсисайдцев и не выглядит «динозавром» благодаря своей харизме и прогрессивному подходу к профессии. Кстати, Нагельсманна на заре его тренерской карьеры в Германии иногда называли «новым Клоппом».

Нагельсманн и Клопп не пересекались в Бундеслиге, ведь большая карьера Юлиана стартовала уже после того, как Юрген покинул дортмундскую «Боруссию», тем не менее у них уже есть очные матчи, причем в Лиге чемпионов. В квалификационном раунде сезона-2017/18 «Ливерпуль» Клоппа оказался сильнее «Хоффенхайма» Нагельсманна в обоих матчах — 2:1 и 4:2. А вот с «РБ Лейпцигом» герр Юрген встретится впервые, ведь во время его работы в Германии эта команда еще не успела добраться до Бундеслиги.

Примечательной особенностью первого матча 1/8 финала также является место его проведения: из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, «РБ Лейпциг» не смог принять «Ливерпуль» на своем поле, власти Германии не дали разрешения на въезд британской команде. Формально домашний для «быков» матч пройдет в Будапеште, на арене «Ференц Пушкаш». Впрочем, это далеко не единственный матч плей-офф, перенесенный на нейтральное поле. По нынешним временам — ничего необычного.

Новости команд и составы

- Накануне матча с «Ливерпулем» стало известно, что ведущий защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано по окончании сезона перейдет в «Баварию». Сложно сказать, продолжат ли доверять французу после этого известия в его нынешнем клубе. Сам Нагельсманн не собирается отказываться от использования защитника, но у руководства может быть иное мнение.

- Вернулся в строй другой французский защитник, Ибрахима Конате, пропустивший полтора месяца из-за травмы лодыжки. Это весьма любопытно, так как известно об интересе «Ливерпуля» к этому футболисту. Покажут ли «красным» товар лицом?

- Джастин Клюйверт восстановился и находится в распоряжении Юлиана Нагельсманна, а вот Эмиль Форсберг продолжает залечивать повреждение. Пока не дебютировал за «РБ Лейпциг» зимний новичок Доминик Собослои (у венгра повреждение мышц паха), идут на поправку Конрад Лаймер и Бенжамин Хенрикс.

- Накануне рестарта Лиги чемпионов стало известно, что «РБ Лейпциг» выкупил у «Манчестер Сити» испанца Анхелиньо, который проводит потрясающий сезон: 8 голов и 11 результативных передач за «быков» во всех турнирах. Сумма трансфера составила около 18 млн евро.

- Основной страж ворот «Лейпцига» Петер Гулачи был на контракте у «Ливерпуля» на протяжении шести лет (2007 — 2013), однако ни одного матча за главную команду так и не сыграл. В воротах «РБ Лейпциг» немецкий голкипер провел уже 208 встреч.

Ориентировочный состав «РБ Лейпциг» (3-1-4-2): Гулачи — Клостерманн, Орбан, Упамекано — Кампль — Мукиеле, Забитцер, Ольмо, Анхелиньо — Поульсен, Нкунку.

- «Ливерпуль» подходит к плей-офф Лиги чемпионов в неубедительной форме и плохом настроении, «красные» проиграли в трех подряд матчах АПЛ: «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Лестеру» (1:3).

- Вирджил ван Дейк, Жоэл Матип, Джо Гомес и Диого Жота остаются в лазарете. Бывший полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта почти восстановился, но ему еще нужно время, чтобы набрать форму. Против бывшего клуба гвинеец не сыграет.

- Ни Джеймс Милнер, ни Фабиньо не тренировались с командой в понедельник. Это значит, что матч в Будапеште они почти наверняка пропускают.

- Озан Кабак должен сохранить место в стартовом составе, несмотря на результативную ошибку в своем дебютном матче с «Лестером». Впрочем, уже нельзя твердо сказать, что у Юргена Клоппа нет иных вариантов в обороне, ведь под рукой еще один новичок — Бен Дэвис. Впрочем, более вероятен выход в центре защиты Кабака и Хендерсона.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон — Вейналдум, Тьяго, Джонс — Мане, Салах, Фирмино.

«Ливерпуль» в своей нынешней форме выглядит уязвимым, и хотя после жеребьевки действующие чемпионы Англии выглядели фаворитами этой пары, последние результаты «красных» и сопутствующие им игровые проблемы повышают шансы «РБ Лейпциг» на успех. Кстати, команда Юлиана Нагельсманна в последнее время набрала солидный ход: перед встречей с «Ливерпулем» «быки» выиграли четыре матча подряд.

Сегодня «Лейпциг» должен быть смелым, пусть и не безрассудным, ведь ответный матч состоится на магическом «Энфилде», да и через три недели «Ливерпуль» может прийти в себя. Сами «красные» тоже вряд ли будут отсиживаться в обороне, но все-таки основная задача «Ливерпуля» на первый матч — избежать глупых ошибок, которые преследовали команду Юргена Клоппа в последнее время.

Из первых уст

Юлиан Нагельсманн, главный тренер «РБ Лейпциг»:

Мы сейчас на ходу и выиграли четыре последних матча. И все же, если «Ливерпуль» проведет хороший матч, фаворитом будет он. Однако мы доказали, что можем на равных играть с европейскими грандами. Несмотря на плохие результаты команды в Премьер-лиге, многие тренеры в Англии говорят, что «Ливерпуль» наряду с «Манчестер Сити» — самые неудобные команды в чемпионате, поскольку умеют приспосабливаться к сопернику и здорово выполняют установки тренера. «Ливерпуль» больше не думает о чемпионском титуле в Англии и бросит все силы на Лигу чемпионов.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Должны не растерять то хорошее, что есть в нашей игре. Если вы видели матчи с «Сити» и «Лестером», то мы не выглядели командой, которая могла забить всего два мяча, а пропустить целых семь. Это произошло из-за индивидуальных ошибок, которые мы обсудили. Настроение хорошее, но, конечно, бывало и лучше.

ПСЖ хочет отомстить «Барселоне». Неймар посылает Мбаппе на встречу с Месси
Сегодня, 14:25Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
«Севилья» подписала кэпа «Аталанты», ПСЖ остался без Неймара и Ди Марии. Как участники ЛЧ изменились за зиму
Сегодня, 12:00Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии2
«Бавария» намерена повторить. Ищем победителя Лиги чемпионов среди участников плей-офф
Вчера, 21:32Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии10
Пенальти «за касание ногтем» и расцвет Гюндогана. «Ман Сити» разгромил «Тоттенхэм»
13 февраляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
Очередная ошибка Алиссона и третье подряд поражение. «Ливерпуль» уступил в юбилейном матче Клоппа и Мане
13 февраляАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии10
Легендарная защита «Реала» распадается. Рамос и Варан уходят, Карвахаль борется с травмами, Марсело сдал
11 февраляАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:08
Спасибо за статью....да, это будет матч и результат его не просто сложно предугадать, а даже прикинуть плюс-минус сложно... если рассматривать статистику, то Ливерпульцы не проигрывают в 10 последних встречах с немецкими клубами в обоих еврокубковых турнирах (7 побед и 3 ничьи.....в последний раз Ливер проиграл представителю Германии в апреле 2002 года, тогда команда на выезде уступила Байеру со счетом 2:4)....еще стоит учитывать, что этот матч пройдет на нейтральном поле в Будапеште (ни вашим ни нашем...)... могу предположить, что ОЗ просто должно зайти, а на результат ставить не рискну...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:08
Сложно предсказать исход матча, поэтому, не будем загадывать, дождёмся, и посмотрим.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:01
Актуальная тема сегодняшнего дня.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100