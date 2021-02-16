«Лейпциг» и «Ливерпуль» не станут прятаться. Клопп и Нагельсманн всегда хотят большего

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сегодня, 18:59

«Ференц Пушкаш» им свидетель.

«Лейпциг» против «Ливерпуля» — это противостояние полуфиналиста предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов и победителя позапрошлого сезона. Это дуэль двух немецких тренеров, представляющих разные поколения: 33-летний годится в сыновья 53-летнему Юргену Клоппу, пусть наставник мерсисайдцев и не выглядит «динозавром» благодаря своей харизме и прогрессивному подходу к профессии. Кстати, Нагельсманна на заре его тренерской карьеры в Германии иногда называли «новым Клоппом».

Нагельсманн и Клопп не пересекались в Бундеслиге, ведь большая карьера Юлиана стартовала уже после того, как Юрген покинул дортмундскую «Боруссию», тем не менее у них уже есть очные матчи, причем в Лиге чемпионов. В квалификационном раунде сезона-2017/18 «Ливерпуль» Клоппа оказался сильнее «Хоффенхайма» Нагельсманна в обоих матчах — 2:1 и 4:2. А вот с «РБ Лейпцигом» герр Юрген встретится впервые, ведь во время его работы в Германии эта команда еще не успела добраться до Бундеслиги.

Примечательной особенностью первого матча 1/8 финала также является место его проведения: из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, «РБ Лейпциг» не смог принять «Ливерпуль» на своем поле, власти Германии не дали разрешения на въезд британской команде. Формально домашний для «быков» матч пройдет в Будапеште, на арене «Ференц Пушкаш». Впрочем, это далеко не единственный матч плей-офф, перенесенный на нейтральное поле. По нынешним временам — ничего необычного.

Новости команд и составы

- Накануне матча с «Ливерпулем» стало известно, что ведущий защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано по окончании сезона перейдет в «Баварию». Сложно сказать, продолжат ли доверять французу после этого известия в его нынешнем клубе. Сам Нагельсманн не собирается отказываться от использования защитника, но у руководства может быть иное мнение.

- Вернулся в строй другой французский защитник, Ибрахима Конате, пропустивший полтора месяца из-за травмы лодыжки. Это весьма любопытно, так как известно об интересе «Ливерпуля» к этому футболисту. Покажут ли «красным» товар лицом?

- Джастин Клюйверт восстановился и находится в распоряжении Юлиана Нагельсманна, а вот Эмиль Форсберг продолжает залечивать повреждение. Пока не дебютировал за «РБ Лейпциг» зимний новичок Доминик Собослои (у венгра повреждение мышц паха), идут на поправку Конрад Лаймер и Бенжамин Хенрикс.

- Накануне рестарта Лиги чемпионов стало известно, что «РБ Лейпциг» выкупил у «Манчестер Сити» испанца Анхелиньо, который проводит потрясающий сезон: 8 голов и 11 результативных передач за «быков» во всех турнирах. Сумма трансфера составила около 18 млн евро.

- Основной страж ворот «Лейпцига» Петер Гулачи был на контракте у «Ливерпуля» на протяжении шести лет (2007 — 2013), однако ни одного матча за главную команду так и не сыграл. В воротах «РБ Лейпциг» немецкий голкипер провел уже 208 встреч.

Ориентировочный состав «РБ Лейпциг» (3-1-4-2): Гулачи — Клостерманн, Орбан, Упамекано — Кампль — Мукиеле, Забитцер, Ольмо, Анхелиньо — Поульсен, Нкунку.

- «Ливерпуль» подходит к плей-офф Лиги чемпионов в неубедительной форме и плохом настроении, «красные» проиграли в трех подряд матчах АПЛ : «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Лестеру» (1:3).

- Вирджил ван Дейк, Жоэл Матип, Джо Гомес и Диого Жота остаются в лазарете. Бывший полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта почти восстановился, но ему еще нужно время, чтобы набрать форму. Против бывшего клуба гвинеец не сыграет.

- Ни Джеймс Милнер, ни Фабиньо не тренировались с командой в понедельник. Это значит, что матч в Будапеште они почти наверняка пропускают.

- Озан Кабак должен сохранить место в стартовом составе, несмотря на результативную ошибку в своем дебютном матче с «Лестером». Впрочем, уже нельзя твердо сказать, что у Юргена Клоппа нет иных вариантов в обороне, ведь под рукой еще один новичок — Бен Дэвис. Впрочем, более вероятен выход в центре защиты Кабака и Хендерсона.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон — Вейналдум, Тьяго, Джонс — Мане, Салах, Фирмино.

«Ливерпуль» в своей нынешней форме выглядит уязвимым, и хотя после жеребьевки действующие чемпионы Англии выглядели фаворитами этой пары, последние результаты «красных» и сопутствующие им игровые проблемы повышают шансы «РБ Лейпциг» на успех. Кстати, команда Юлиана Нагельсманна в последнее время набрала солидный ход: перед встречей с «Ливерпулем» «быки» выиграли четыре матча подряд.

Сегодня «Лейпциг» должен быть смелым, пусть и не безрассудным, ведь ответный матч состоится на магическом «Энфилде», да и через три недели «Ливерпуль» может прийти в себя. Сами «красные» тоже вряд ли будут отсиживаться в обороне, но все-таки основная задача «Ливерпуля» на первый матч — избежать глупых ошибок, которые преследовали команду Юргена Клоппа в последнее время.

Из первых уст

Юлиан Нагельсманн, главный тренер «РБ Лейпциг»:

Мы сейчас на ходу и выиграли четыре последних матча. И все же, если «Ливерпуль» проведет хороший матч, фаворитом будет он. Однако мы доказали, что можем на равных играть с европейскими грандами. Несмотря на плохие результаты команды в Премьер-лиге, многие тренеры в Англии говорят, что «Ливерпуль» наряду с «Манчестер Сити» — самые неудобные команды в чемпионате, поскольку умеют приспосабливаться к сопернику и здорово выполняют установки тренера. «Ливерпуль» больше не думает о чемпионском титуле в Англии и бросит все силы на Лигу чемпионов.

, главный тренер «Ливерпуля»: