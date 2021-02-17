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«Динамо» и «Спартак» сыграют в лютый мороз. Первопричина – интересы сборной

17 февраля 2021, 18:00
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Дело не в системе «весна-осень», как пытаются убедить.

Организаторы Кубка живут в теплых краях?

По-человечески жаль игроков не только московских клубов, им предстоят сложные матчи. Вопрос об адекватности организаторов Кубка встречаем в комментариях, ведь никто не заинтересован в риске здоровьем спортсменов. Неслучайно в УЕФА не рекомендуют профессиональные игры при температуре ниже -15 градусов.

Но не спешите обвинять клерков РФС, всё чуть сложнее. В столице год назад 20 февраля было +6, и даже ночью плюсовая температура. Два года назад – плюс 3, в таких условиях даже в Германии спокойно играют. Три года назад речь о морозе в 5 градусов, при котором можно провести официальный матч, полагаясь на рекомендации УЕФА. Причем февраль 2018-го был самым холодным, за последние шесть лет в Москве лишь раз была минусовая температура в это время.

Причем тут тренерский штаб сборной России?

Давайте вспомним начало прошлого года. Четвертьфиналы попали на четвертое марта, «Спартак» выбил ЦСКА в дополнительное время. РПЛ возобновили чуть раньше – 28 февраля, когда как раз и сыграли дерби между «Динамо» и «Спартаком» на поле первых. На улице было +3, оба матча команды Тедеско были увлекательными, погода не помешала сыграть в конце февраля и в начале марта.

В 2019-м «Ростов» и «Краснодар» отбегали 24 февраля в Кубке России, а первого марта вернулись матчи РПЛ. И тут возникает вопрос. Почему обычно стартовали в конце февраля и начале марта, а теперь так рано, 20 числа? Ответ прост – сборная сыграет на Евро-2020, а Станислав Черчесов попросил о завершении сезона 16 мая. Финал Кубка России проведут на пару дней раньше, чем последний тур РПЛ. При этом в Испании с Италией сезон завершится 23 мая.

Не было резервных дат для обычного старта?

Даже ключевой, потенциально чемпионский матч ЦСКА – «Зенит» сыграют в среду, ведь еще раз вмешиваются интересы сборной России. В конце марта – 24 числа, команда Черчесова гостит в Мальте, через три дня домашний поединок против Словении, а еще через три — игра в Словакии. Станислав Саламович понимает, как просто в эту пору года допустить серию роковых ошибок, убив шансы на выход на ЧМ-22, поэтому думает строго о своей части работы.

Ради интересов сборной РПЛ и Кубку России пришлось ужаться. Во втором случае отменили ответные поединки решающих стадий. Основная часть клубов высшей лиги сыграет 23-й тур 17-19 марта, наставник получит почти всех сборников вовремя. Кто-то присоединиться чуть позже – ребята из «Краснодара» и «Динамо», но матчи отбора ЧМ-2022 повлияли на ранний старт. Как и просьба Черчесова о быстром завершении РПЛ, еще до прилета Головина или Миранчука в сборную из западной Европы.

Погода обязательно испортит московское дерби?

Так уж получается, что самые холодные поединки в истории РПЛ играли в ноябре. Именно в ноябре. При -24 градусах встречались «Уралмаш» и КАМАЗ в 1993-м при системе «осень-весна», о которой сейчас столько говорят. Сарказм в том, что ни март, ни декабрь не дарили такие лютые морозы как ноябрь. Даже февраль был месяцем с плюсовой температурой в конце, пригодной для игры на современном поле с подогревом.

Истерика может не стоит выеденного яйца, а рассказы, что раньше было лучше – отсылка к тому, что воспоминания людей крайне ненадежные. Есть серьезные научные эксперименты – наша память рисует детали, которых не было. А еще люди склонны врать себе. При системе «осень-весна» тоже пришлось бы учитывать пожелания Черчесова, который ожидаемо паникует, ведь Лига Наций не подарила уверенность в успехе в новом году.

Но не обязательно погода станет ключевым фактором в матче «Динамо» и «Спартака». Осенью не было точных прогнозов на конец февраля, ориентировались на просьбу тренера сборной. Особых вариантов для сдвига матчей нет. Так получилось, что жребий свел именно соседей. Плохо, что олигархи не догадались построить на севере стадионы с крышей, как им всегда рекомендовали. Но это их решение, как и решение ЦСКА – им ведь предстоит игра через день.

При переносе дерби нельзя гнать других на мороз?

Возможно, перенесут много игр, но пока в РФС заявили о проведении матчей в намеченное время. На зрителей снова наплевали – если будет отмена, то только экстренная, по решению судьи за пару часов до игры. Саму идею с матчами в феврале понять можно — Евро-2020 перенесли, календарь отбора к ЧМ-2022 изменился, без коронавируса могли и Черчесова услышать, и стартовать через неделю, когда немного потеплеет.Пока же погода шалит, зимой в Испании был снег, причем много. Странно обвинять организаторов Кубка России во вредительстве, если вмешались аномалии. Клубы предупредили заранее, Тедеско специально вернул команду в Москву для акклиматизации. А «Динамо» невыгодно получить «Спартак» после серии официальных игр в тонусе, и так будет победитель и проигравший.

Возможно, «Динамо» и «Спартаку» повезет с небольшим потеплением. Вот если бы попали на 23 или 24 числа, когда прогнозируют до -30 поздним ночью – вариантов не осталось бы. Это в любом случае форс-мажор, усугубленный европейским похолоданием. В прошлом году бегали бы в Москве при +3, как вчера «Лейпциг» и «Ливерпуль» в ЛЧ. А вот если условия в столице окажутся невыносимыми из-за снегопада – игру перенесут.

Выгодно ли это командам? «Динамо» против «Спартака» — главная вывеска возобновления сезона, но клубам важен успех и в РПЛ. Не исключено, что Шварц и Тедеско сами предпочтут закрыть вопрос в субботу, нежели ломать весь план подготовки. На словах легко перенести игру на 3 или 4 марта, на практике непривычно ранние даты выбрали, поскольку футбольный календарь зажат матчами отбора ЧМ и маленькой хитростью сборной – выиграть на неделю больше времени на подготовку к Евро-2020, чем будет у конкурентов.

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ilhom0566
ilhom0566 ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 08:46
Я не знаю, откуда у Gismeteo такие прогнозы, на Яндекс и на Westher -30 и близко нету. В любом случае, 23-24 февраля мы закроем этот вопрос.
neukomm
neukomm ответ ilhom0566 (раскрыть)
18 февраля в 19:58
эм..
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 19:40
Ну может выползут с 3го места в группе в 1/8. Не хорони заранее мастеров спорта!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
18 февраля в 19:38
Что мешает провести этот матч где-нибудь на сборах, просто в официальном формате? В ОАЭ или Турции. Всё равно болельщиков из-за коронавируса не будет.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Константин Белых (раскрыть)
18 февраля в 16:51
Ну абсолютной справедливости даже на кладбище нет. Кто то на центральной аллеи у входа, а кто в дальней стороне. Я пол жизни на южном Урале прожил, к нам и в ноябре Спартак не приезжал, но обделённым себя не чувствую. Но размазывают наших в европе не поэтому. А вот почему Зенит не наш, не понятно. Для меня и Спартак наш, и Рубин, и Алания. В одной стране живём.
Константин Белых
Константин Белых ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
18 февраля в 15:41
Так никто не стонет. Просто если поднимать футбол в стране условия должны быть одинаковыми. Почему я в Екб на Спартак в ноябре хожу чтоб жопой к стульям примерзать? Кто решил что болельщики в СПБ достойны теплого стадиона а на Урале нет? Да и стоит он как 10 стадиков Ювентуса. Не думаю чтоб в Екб сильно теплее чем в Питере. А скинутся не получится по тому что все стадики у нас на гос деньги. до чемпионата мира в Екб например и не думали ничего строить а Фифа сказала-и нашлись бабки. У всех одинаковые условия а в нашем болоте кто богаче у того и туловище в тепле. По этому в ЛЧ КАЖДЫЙ ГОД всех наших размазывают. Хотя Зенит далеко не наши..
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Константин Белых (раскрыть)
18 февраля в 10:45
Да ладно всё на правителей валить. Правители по всей стране 12 стадионов построили международного класса. Общество игроков и болельщиков собрать на эти стадионы не может.
А красно-белые, как та старушка у нового корыта теперь зудят, а почему они без крыши.
Вам ли причитать, собрали бы деньги сами, обменяли бы на акции клуба, крышу бы построили, народ в правление ввели, чтоб федун свои выкрутасы прекратил и доказали бы что вы народная команда.
А так стонете про морозы, мировой заговор и продолжаете искать виноватых.
ilhom0566
ilhom0566
18 февраля в 08:25
Где этот так называемый "журналист" взял прогнозы под -30 на 23-24 февраля? То ли не знает, где находится Москва, то ли хватил лишнего, то ли писал, что в голову придет. 1 за статью из-за этой ошибки.
Crooclin
Crooclin
18 февраля в 08:24
Хотят хитрожопостью недельку лишнего времени выиграть за счёт игр на морозе? Типичный пример чиста русского идиотизма
Некакойшенко
Некакойшенко ответ санек002 (раскрыть)
18 февраля в 07:38
Надо медведей ещё приводить и каждому по балалайке в подарок давать.
BDA8181
BDA8181
18 февраля в 00:06
Вообщем опять РФС и РПЛ в лужу сели))) Ещё и половину сборной травмируется,вот веселья то будет для ВЕЛИКОЙ И УЖАСНОЙ сборной Россий))))
BDA8181
BDA8181 ответ Константин Белых (раскрыть)
18 февраля в 00:05
А кто мешал открывашку с крышей зделать?! Опять Газпром?!))))
санек002
санек002 ответ Некакойшенко (раскрыть)
17 февраля в 22:17
говорят зрителям дадут валенки рукавицы и тулуп в счет заведения на этот матч!
particular
particular
17 февраля в 20:56, ред.
Типа, во всём виновато глобальное потепление и желание Стаса избежать фатальных ошибок... А по факту, - слабое планирование без учёта особенностей и неспособность гибко реагировать на изменение ситуации...
Константин Белых
Константин Белых ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
17 февраля в 20:08
Ну Зениту одному повезло. С крытым стадионом в тепле легко советовать как сыграть в мороз.Больше наши правители не для одной команды не построили. А пневмонию заработать и кресты порвать при -15 запросто всем. Кроме Зенита. В таком обществе живем к сожалению.
Некакойшенко
Некакойшенко
17 февраля в 20:01
А каково зрителям при такой минусовой температуре ? Об этом хоть кто нибудь задумывался ? Во всём мире футбол для зрителей и только у нас всё наоборот...
An Jo
An Jo
17 февраля в 19:41
Да тут даже другой прикол. На начало матча в 20-30 может быть -13 градусов. А через полчаса может быть -23. Но бабки решают всё. Поэтому кто кого тут обманывает, так это сами себя.
112910415
112910415
17 февраля в 19:30
лишь бы все уцелели !
Евгений Быстров
Евгений Быстров
17 февраля в 19:15
А что вообще?Я проспал.Какой лютый мороз должен быть по прогнозу?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 февраля в 18:46
Ради сборной сделали такой календарь. Зачем? У этой сборной с таким тренером шансов нет , хоть два месяца дай им на подготовку. И , наконец, НЕ НАДО СЛЕПО ВЕРИТ прогнозам погоды. Реально какая погода будет 21 февраля, мы узнаем 21 февраля, не раньше.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
17 февраля в 18:25
Начинается поиск виноватых, 16 команд играет за два дня с 20 по 22. В Москве четыре матча, но разговоры протарасовских журналистов только о своём. Не было бы морозов каждый жест судьи разглядывали бы.
В институте 5 лет , каждую зиму гоняли в футбол, два раза на лыжах, а остальное время раз в неделю официально(пара по физ-ре), да раз по выходным для души и тела. Никого не уносили, а зарубы те ещё были.
Динамо тоже в таких же условиях. Так что хватит причитать. Играть надо.
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 18:20
Для негров -5 лютый мороз.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 18:07
В лютый никто играть не будет...
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