«Динамо» и «Спартак» сыграют в лютый мороз. Первопричина – интересы сборной

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17 февраля 2021, 18:00

Дело не в системе «весна-осень», как пытаются убедить.

Организаторы Кубка живут в теплых краях?

По-человечески жаль игроков не только московских клубов, им предстоят сложные матчи. Вопрос об адекватности организаторов Кубка встречаем в комментариях, ведь никто не заинтересован в риске здоровьем спортсменов. Неслучайно в УЕФА не рекомендуют профессиональные игры при температуре ниже -15 градусов.

Но не спешите обвинять клерков РФС , всё чуть сложнее. В столице год назад 20 февраля было +6, и даже ночью плюсовая температура. Два года назад – плюс 3, в таких условиях даже в Германии спокойно играют. Три года назад речь о морозе в 5 градусов, при котором можно провести официальный матч, полагаясь на рекомендации УЕФА . Причем февраль 2018-го был самым холодным, за последние шесть лет в Москве лишь раз была минусовая температура в это время.

Причем тут тренерский штаб сборной России?

Давайте вспомним начало прошлого года. Четвертьфиналы попали на четвертое марта, «Спартак» выбил ЦСКА в дополнительное время. РПЛ возобновили чуть раньше – 28 февраля, когда как раз и сыграли дерби между «Динамо» и «Спартаком» на поле первых. На улице было +3, оба матча команды Тедеско были увлекательными, погода не помешала сыграть в конце февраля и в начале марта.

В 2019-м «Ростов» и «Краснодар» отбегали 24 февраля в Кубке России, а первого марта вернулись матчи РПЛ . И тут возникает вопрос. Почему обычно стартовали в конце февраля и начале марта, а теперь так рано, 20 числа? Ответ прост – сборная сыграет на Евро-2020, а Станислав Черчесов попросил о завершении сезона 16 мая. Финал Кубка России проведут на пару дней раньше, чем последний тур РПЛ . При этом в Испании с Италией сезон завершится 23 мая.

Не было резервных дат для обычного старта?

Даже ключевой, потенциально чемпионский матч ЦСКА – «Зенит» сыграют в среду, ведь еще раз вмешиваются интересы сборной России. В конце марта – 24 числа, команда Черчесова гостит в Мальте, через три дня домашний поединок против Словении, а еще через три — игра в Словакии. Станислав Саламович понимает, как просто в эту пору года допустить серию роковых ошибок, убив шансы на выход на ЧМ -22, поэтому думает строго о своей части работы.

Ради интересов сборной РПЛ и Кубку России пришлось ужаться. Во втором случае отменили ответные поединки решающих стадий. Основная часть клубов высшей лиги сыграет 23-й тур 17-19 марта, наставник получит почти всех сборников вовремя. Кто-то присоединиться чуть позже – ребята из «Краснодара» и «Динамо», но матчи отбора ЧМ -2022 повлияли на ранний старт. Как и просьба Черчесова о быстром завершении РПЛ , еще до прилета Головина или Миранчука в сборную из западной Европы.

Погода обязательно испортит московское дерби?

Так уж получается, что самые холодные поединки в истории РПЛ играли в ноябре. Именно в ноябре. При -24 градусах встречались «Уралмаш» и КАМАЗ в 1993-м при системе «осень-весна», о которой сейчас столько говорят. Сарказм в том, что ни март, ни декабрь не дарили такие лютые морозы как ноябрь. Даже февраль был месяцем с плюсовой температурой в конце, пригодной для игры на современном поле с подогревом.

Истерика может не стоит выеденного яйца, а рассказы, что раньше было лучше – отсылка к тому, что воспоминания людей крайне ненадежные. Есть серьезные научные эксперименты – наша память рисует детали, которых не было. А еще люди склонны врать себе. При системе «осень-весна» тоже пришлось бы учитывать пожелания Черчесова, который ожидаемо паникует, ведь Лига Наций не подарила уверенность в успехе в новом году.

Но не обязательно погода станет ключевым фактором в матче «Динамо» и «Спартака». Осенью не было точных прогнозов на конец февраля, ориентировались на просьбу тренера сборной. Особых вариантов для сдвига матчей нет. Так получилось, что жребий свел именно соседей. Плохо, что олигархи не догадались построить на севере стадионы с крышей, как им всегда рекомендовали. Но это их решение, как и решение ЦСКА – им ведь предстоит игра через день.

При переносе дерби нельзя гнать других на мороз?

Возможно, перенесут много игр, но пока в РФС заявили о проведении матчей в намеченное время. На зрителей снова наплевали – если будет отмена, то только экстренная, по решению судьи за пару часов до игры. Саму идею с матчами в феврале понять можно — Евро-2020 перенесли, календарь отбора к ЧМ -2022 изменился, без коронавируса могли и Черчесова услышать, и стартовать через неделю, когда немного потеплеет.Пока же погода шалит, зимой в Испании был снег, причем много. Странно обвинять организаторов Кубка России во вредительстве, если вмешались аномалии. Клубы предупредили заранее, Тедеско специально вернул команду в Москву для акклиматизации. А «Динамо» невыгодно получить «Спартак» после серии официальных игр в тонусе, и так будет победитель и проигравший.

Возможно, «Динамо» и «Спартаку» повезет с небольшим потеплением. Вот если бы попали на 23 или 24 числа, когда прогнозируют до -30 поздним ночью – вариантов не осталось бы. Это в любом случае форс-мажор, усугубленный европейским похолоданием. В прошлом году бегали бы в Москве при +3, как вчера «Лейпциг» и «Ливерпуль» в ЛЧ . А вот если условия в столице окажутся невыносимыми из-за снегопада – игру перенесут.