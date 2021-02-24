«Боруссия» Дортмунд – «Арминия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 18:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и прогноз для матча 23-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Арминия», который пройдет 27 февраля 2021 года на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия» Дортмунд

В пяти прошлых турах чемпионата Германии «Боруссия» одержала только две победы, обыграв дома «Аугсбург» (3:1) и в гостях «Шальке» (4:0). Из-за серии неудачных матчей «шмели» выпали из зоны Лиги Чемпионов, опустившись на шестое место в турнирной таблице.

В десяти домашних матчах чемпионата хозяева одержали пять побед, забив 22 гола в этих поединках.

«Арминия»

«Арминия» набрала 18 очков и занимает шестнадцатое место в турнирной таблице лиги. В четырех прошлых турах чемпионата команда не побеждала – три поражения и одна ничья.

19 февраля «Арминия» проиграла на своем поле «Вольфсбургу» (0:3), а перед этим смогла взять один зачетный пункт в гостевой встрече против «Баварии» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» — 1.204

Ничья – 6.960

Победит «Арминия» — 16.010

Статистика

«Боруссия» побеждала в трех последних матчах против «Арминии»

«Арминия» не забивала голы в четырех предыдущих поединках против «Боруссии»

«Арминия» проиграла шесть из десяти последних гостевых поединка в Бундеслиге

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» с форой (-1,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.617. Три прошлых домашних победы над соперником клуб из Дортмунда оформлял с преимуществом в два и больше голов.