Стало известно расписание ближайших матчей Кубка России

РФС опубликовал расписание ответных полуфинальных матчей «пути РПЛ» и первого этапа полуфинала «пути регионов» Кубка России. Игры состоятся во второй половине марта.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи
17 марта (вторник)
19:30. «Краснодар» – ЦСКА (Москва)
18 марта (среда)
20:45. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва)
Время начала матча между «Краснодаром» и ЦСКА скорректировано с учетом сетки телевизионного эфира и удобства болельщиков.
Путь регионов. 1/2 финала. Первый этап
18 марта (среда)
18:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Махачкала)
19 марта (четверг)
18:30 «Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва)