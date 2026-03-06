Стало известно расписание ближайших матчей Кубка России

1772830572

вчера, 23:56

РФС опубликовал расписание ответных полуфинальных матчей «пути РПЛ » и первого этапа полуфинала «пути регионов» Кубка России. Игры состоятся во второй половине марта.

Путь РПЛ . 1/2 финала. Ответные матчи

17 марта (вторник)

19:30. «Краснодар» – ЦСКА (Москва)

18 марта (среда)

20:45. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва)

Время начала матча между «Краснодаром» и ЦСКА скорректировано с учетом сетки телевизионного эфира и удобства болельщиков.

Путь регионов. 1/2 финала. Первый этап

18 марта (среда)

18:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Махачкала)

19 марта (четверг)

18:30 «Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва)