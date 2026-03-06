Top.Mail.Ru
Альба: «„Балтика“ – команда европейского уровня»

вчера, 23:11
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика16:30 Не начался

Наставник «Ростова» Джонатан Альба поделился мнением об уровне «Балтики» перед матчем против калининградцев в 20-м туре РПЛ. Команды сыграют 7 марта.

Как оценю состояние «Ростова»? Очень хорошее. В прошлой игре, играя в меньшинстве, пробежали больше соперника. Команда физически готова, но и «Балтика» в этом компоненте не уступает.

«Балтика» – хорошая команда. Вратарь мало пропускает, нападающий Брайан Хиль входит в число лучших бомбардиров чемпионата. Балтийцы готовы и физически, и тактически. Это команда европейского уровня.

Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 00:05
Талалаев: "Спасибо за комплиман, постараемся оправдать."
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:05
Неплохая команда но в сложных играх уступают в качестве игроков. Немножо чего то не хватает
STVA 1
STVA 1 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:55
Ну может все хорошо будет. Хотя конечно тяжело
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:48
Аонятно, что с Ростова делают посмешище во второчасти сезона , очередной клуб небесной Лиги
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:35
Ну примерно как Астана в лч....
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:12, ред.
Мальорка-Осасуна я так понимаю завтра в 16-00. раз сегодня не начался. пы.сы пока писал уже матч перенесся на завтра)) вопрос отпал
Гость
