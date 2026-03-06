Альба: «„Балтика“ – команда европейского уровня»

Наставник «Ростова» поделился мнением об уровне «Балтики» перед матчем против калининградцев в 20-м туре РПЛ . Команды сыграют 7 марта.

Как оценю состояние «Ростова»? Очень хорошее. В прошлой игре, играя в меньшинстве, пробежали больше соперника. Команда физически готова, но и «Балтика» в этом компоненте не уступает.

«Балтика» – хорошая команда. Вратарь мало пропускает, нападающий Брайан Хиль входит в число лучших бомбардиров чемпионата. Балтийцы готовы и физически, и тактически. Это команда европейского уровня.