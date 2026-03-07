В «Меце» не подтвердили слухи о переговорах с ЦСКА по Йегбе

1772830844

сегодня, 00:00

Генеральный директор «Меца» Фредерик Арпинона опроверг сообщения о возможном переходе защитника в московский ЦСКА во время зимнего трансферного окна.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал о наличии переговоров относительно 25-летнего ганца.

«Информация об интересе ЦСКА к Терри Йегбе до нас не доходила. Мы не получали никаких предложений», — заявил Арпинона.

В нынешнем сезоне Йегбе принял участие в 17 матчах за «Метц», отметившись одной результативной передачей. Текущее соглашение игрока с клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.