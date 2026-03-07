Top.Mail.Ru
«Реал» на последних минутах вырвал победу в матче против «Сельты»

сегодня, 01:00
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 27-го тура испанской Примеры встречались «Сельта» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Гол за хозяев забил Иглесиас (25'). За гостей забивали Тчуамени (11') и Вальверде (90+4').

По итогам встречи «Сельта» имеет 40 очков (6-е место), у гостей — 63 очка (2-е место).

В следующем матче «Сельта» сыграет 15 марта, соперником будет «Бетис». «Реал» проведет следующий матч 14 марта (соперник — «Эльче»).

Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:44
В погоне за Барсой сливочные рады любой победе.
jgmeqqxb34g4
jgmeqqxb34g4 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 01:31, ред.
Чуи, который в середине поля, - дегенерат, каких не сыщешь. Ничего в нём такого, чтоб так магнетически ему симпатизировать. В середине поля один у Реала живой - Вальверде. Гюлер же, надо отдать турку должное, сподабливается до уровня, чтоб по крайней мере не портить картину. Остальные же разрозненное стадо, - кто в лес..., а кто колоть дрова.
Вини же, которого вы ругаете, единственный из тех, кто показывает топ уровень. Остальные настолько слабы, что даже мыслями до него не дотягивают, - о телодвижениях, разумеется, речь и вовсе не идёт.
ГТ Реала - отдельная песня. Чел. вовсе не владеет текущей ситуацией как во время матчей, так и в планировании на перспективу. Полный зеро.

Реал же сегодня, - полное дно. МС - последний его соперник в нынешнем розыгрыше ЛЧ.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:24
Нет лидера в команде сегодня повезло
Drosmo
Drosmo
сегодня в 01:20
Ну что, всё-таки вымучили, выстрадали эту победу. По самой игре, конечно, у Реала всё очень и очень печально. Да, конечно, когда половина основного состава в лазарете, ещё и лучшая половина, такие победы даются очень тяжело и со скрипом. Но как по мне, главная проблема даже не в этом. А в том, что в команде нет лидера.

Где сегодня был Винисиус, когда команда так нуждалась в том, кто может повести всех за собой. Когда Чуамени просто вспахивал поле, успевая и цементировать центр, и разгонять атаки, и сам ещё и завершать эти атаки, Винисиус статично стоял или справа или в центре атакующей линии, просто дожидаясь, когда ему в ноги поднесут мячик.

Ещё один "герой" этого матча, помимо Винисиуса, это Трент. Похоже англичанин решил, что отрабатывать в обороне - это скучно и не интересно, и полностью переквалифицировал себя в правого вингера. Как только Трент стал постоянным игроком основы, почти каждый матч из-под него прилетает гол. При этом намного более надёжный Карвахаль продолжает полировать лавку. Очень странное и непонятное решение от Арбелоа.

Из хорошего, понравился сегодня молодой Питарч. Пацан очень хорошо двигается по полю, обладает неплохим дриблингом, и главное не суетится и не теряется в главной команде.

А всех болельщиков Реала с победой! Трудной, валидольной, но главное победой!
y-ago
y-ago
сегодня в 01:15
С победой, прежде всего!
Не смею давать советы тренерам — никаким. И прекрасно понимаю, что выбор у Арбелоа был между «очень плохо» и «запредельно плохо», но…
Да, Дани Карвахаль в нынешнем его состоянии — это «очень плохо». Но Трент… Послушайте! То, что он не существует в защите — от слова совсем — уже не обсуждается. То, что гол на его совести, — без вопросов. Но ведь ни одной же путной передачи за весь матч! Ни-од-ной! Запредельно!
Слева — такая же история. Фран Гарсиа — не подарок, разумеется но Менди… Он вообще не футболист. Всё что угодно — но не footballer! Нет никакого логического объяснения, отчего выбор пал на него.
Далее — Браим. Диас — отличный игрок, но явно он не присутствовал на поле. Это было очевидно ещё по первому тайму. Бывает. Так замени его!
Нечего говорить… нечего разбирать…
На ум почему-то приходит эпоха дворцовых переворотов. Кто только не сидел на троне — до тех пор, пока не пришла «матушка-заступница» Екатерина Великая.
Ждём-с! Удачи Реалу!
9ur2cuu2ga9c
9ur2cuu2ga9c
сегодня в 01:11, ред.
Школьник сегодня всем показал, кто он рядом с Алонсо. Разве есть мозг у человека, который меняет мобильного Гюлера на нечто бесформенное ?!
За весь второй тайм смотреть у Реала не на кого, кроме Вини. Бразилец прекрасен от и до: движение, координация, полиритмия, контроль мяча... Любо дорого его лицезреть. Остальные, кроме Вальверде и Гюлера, полные ничтожества, вместе с действующим ГТ.
Реал жалок и немощен. Ноль командных действий. Смотреть на них смешно.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:06
Характер проявил Реал. Аспас мог хоронить, но штанга. А Вальверде не простил.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:06
2 тайм Реал забрал, и потому заслуженно победил.
shur
shur
сегодня в 01:03
...говорить не о чем ! 2:1....!
