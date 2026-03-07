Top.Mail.Ru
«Ливерпуль» прошел «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Англии

сегодня, 00:55
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Англии встречались «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился Хван (90+1'). За гостей забивали Робертсон (51'), Салах (53') и Джонс (74').

lk_483777
lk_483777
сегодня в 01:07
Победа красных не так удивила, как тот факт что Салах забивает второй матч подряд. Вот стоит только фараона на рынок выставить, сразу забивать начал. Надо было ещё в сентябре выставить, глядишь наравне с мс и арсеналом шли бы.
Все это вздор, конечно же. Фланги атаки у Ливерпуля нулевые. Что Гакпо, что Мо почти бесполезны.
К примеру, Диас на левом фланге был в разы эффективнее этих двух вместе взятых.
shur
shur
сегодня в 01:02
...хоть Ливер волков "позорных" задрал!!!
