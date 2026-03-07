«Ливерпуль» прошел «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии встречались «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 1:3.
Голом у хозяев отметился Хван (90+1'). За гостей забивали Робертсон (51'), Салах (53') и Джонс (74').
|Вулверхэмптон1 : 3Ливерпуль
|Матч завершен
В матче 1/8 финала Кубка Англии встречались «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 1:3.
Голом у хозяев отметился Хван (90+1'). За гостей забивали Робертсон (51'), Салах (53') и Джонс (74').
Все это вздор, конечно же. Фланги атаки у Ливерпуля нулевые. Что Гакпо, что Мо почти бесполезны.
К примеру, Диас на левом фланге был в разы эффективнее этих двух вместе взятых.
Все это вздор, конечно же. Фланги атаки у Ливерпуля нулевые. Что Гакпо, что Мо почти бесполезны.
К примеру, Диас на левом фланге был в разы эффективнее этих двух вместе взятых.