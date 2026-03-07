Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Названа годовая зарплата Месси в «Интер Майами»

сегодня, 00:13

Форвард Лионель Месси зарабатывает в американском клубе «Интер Майами» сумму, колеблющуюся в пределах от 70 до 80 миллионов долларов ежегодно. Эту информацию подтвердил владелец команды Хорхе Мас в своем недавнем интервью агентству Bloomberg.

Легендарный футболист присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. За время его пребывания в клубе команда завоевала четыре трофея.

Мас сказал:

Причина, по которой мне нужны спонсоры мирового класса, заключается в том, что футболисты стоят дорого. Я плачу Месси, он стоит каждой копейки, но это от 70 до 80 млн в год.

Однако Мас отказался вдаваться в детали касательно структуры контракта Месси и распределения ежегодных выплат, оставив эти аспекты без раскрытия.

Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:32
Могу вас успокоить, Месси тоже не держал)) у него обычные цифры на счетах.
shur
shur
сегодня в 00:31
...названа или она колеблется...?!?!?! Хотя какая разница, многие из нас и миллиона рублей в руках не держали!!!
Гость
Отправить
 