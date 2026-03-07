Названа годовая зарплата Месси в «Интер Майами»

1772831595

сегодня, 00:13

Форвард зарабатывает в американском клубе «Интер Майами» сумму, колеблющуюся в пределах от 70 до 80 миллионов долларов ежегодно. Эту информацию подтвердил владелец команды Хорхе Мас в своем недавнем интервью агентству Bloomberg.

Легендарный футболист присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. За время его пребывания в клубе команда завоевала четыре трофея.

Мас сказал:

Причина, по которой мне нужны спонсоры мирового класса, заключается в том, что футболисты стоят дорого. Я плачу Месси, он стоит каждой копейки, но это от 70 до 80 млн в год.

Однако Мас отказался вдаваться в детали касательно структуры контракта Месси и распределения ежегодных выплат, оставив эти аспекты без раскрытия.