«Миллуолл» — «Престон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:31

В 34-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Миллуолл» и «Престо». Представляем прогноз и обзор линии БК Pinnacle на матч, который состоится 2 марта 2021 года.

«Миллуолл»

«Миллуолл» базируется на 12-м месте в рейтинге команд лиги, набрав 43 очка. В текущей кампании хозяева одержали девять побед и 16 раз сыграли вничью, потерпев восемь поражений.

В трех прошлых турах лиги «Миллуолл» не побеждал. После ничейных матчей с «Уикомб Уондерерз» (0:0) и «Лутон Тауном» (1:1), «бело-синие» проиграли на выезде «Барнсли» (1:2). В домашних играх хозяева идут на серии из пяти матчей без поражений – две победы и три ничьи.

«Престон»

У «Престона» аналогичные показатели – 43 очка и тринадцатое место в рейтинге Чемпионшипа. В актив себе команда занесла 13 побед и четыре ничьи, при 16-ти поражениях в чемпионате. В прошлом туре лиги «Престон» отметился крупной победой над «Хаддерсфилдом» (3:0) в родных стенах.

Перед этим команда уступила «Уотфорду» (0:1) и «Кардиффу» (0:4), а также разделила очки с КПР (0:0). В гостевых играх «Престон» выступает намного продуктивней, чем в домашних – восемь побед, одна ничья и семь поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миллуолл» — 2.240

Ничья – 3.310

Победит «Престон» — 3.570

Статистика

В пяти прошлых домашних матчах «Миллуолл» пропустил только один гол

«Престон» проиграл три из пяти предыдущих гостевых поединка

«Миллуолл» выиграл три из пяти прошлых матча дома у «Престона»

Прогноз

Разместить ставку на победу «Миллуолла» с форой (0) букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.578. Хозяева отлично проявили себя в последних матчах на своем поле, показав надежную игру в защите.