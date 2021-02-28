«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 3 марта 2021 года.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» выиграл три игры из последних пяти в АПЛ и тем самым продвинулись на 13 место в таблице. Команде вряд ли угрожает вылет с турнира, но и до еврокубков коллективу достаточно далеко. Смогут ли они оказать сопротивление одному из самых титулованных клубов Англии – покажет игра.

22 февраля «Кристал Пэлас» обыгрывает «Брайтон» (2:1), а перед этим крупно проиграл «Бернли» (0:3).

«Манчестер Юнайтед»

Коллектив Сульшера идет в тройке лидеров чемпионата и за последние пять матчей не проиграли ни одного раза. «Манчестер Юнайтед» прошел «Реал Сосьедад» в двух матчах (4:0, 0:0) в 1/16 финала Лиги Европы и теперь сыграет в 1/8 с «Миланом».

В прошлом матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» 21 февраля обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), а 14 февраля команда не смогла дожать «Вест Бромвич» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» — 7.37

Ничья – 4.51

Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.495

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре последних выездных матча против «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» выиграл только три из последних восьми матчей в АПЛ .

. «Манчестер Юнайтед» не проигрывает восемь матчей во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед» пропустил всего два мяча в шести последних выездных матчах.

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.39. «Красные дьяволы» находятся в хорошей форме и им по силам выдать яркую выездную игру, окончив ее красивой и результативной победой.