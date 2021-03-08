Слуцкий хочет снова обыграть «Зенит». И это обострит чемпионскую гонку в РПЛ до предела

1615197585

вчера, 12:59

Тот случай, когда все за «Рубин».

Кроме болельщиков «Зенита» и большей части Санкт-Петербурга, конечно же, уж им-то хотелось бы доехать до третьего титула кряду на мертвой чемпионской интриге, которая не лает, не кусается и не сбросит уверенного седока на полпути. Матч в праздничный понедельник между лидером и симпатичным середняком, не признающим авторитетов, после побед ЦСКА и «Спартака» превращается в важнейшую контрольную точку чемпионата России в плане развития событий в чемпионской гонке. В случае победы «Зенит» сохранит отрыв в 5 очков от ближайшего преследователя, однако неудача чемпионов в Казани воодушевит московских конкурентов, тем более у ЦСКА скоро очный домашний матч против «сине-бело-голубых».

«Зенит» пока без побед в 2021 году

В контрольных матчах зенитовцы штамповали победы, но со стартом официального сезона взгрустнули. Первым делом команда Сергея Семака вылетела из Кубка России, уступив на своем поле «Арсеналу», причем туляки добились волевой победы на «Газпром Арене». В первом после зимней паузы туре РПЛ «Зенит» принимал под крышей дома своего «Ростов» и здесь уже сам был близок к волевому успеху, однако новичок дончан Али Соу оказался жутко фартовым парнем и забил свой второй гол в матче, когда его команда уже была в меньшинстве.

По игре «Зенит» выглядел на голову сильнее «Ростова» — тут и удары, и владение, и передачи в штрафную, однако реализовать свое преимущество в полной мере «сине-бело-голубые» не сумели. В конечном итоге один гол ростовчане забили в свои ворота сами (автогол Пояркова), а второй был забит не по правилам, ведь арбитр после демонстрации желтой карточки не должен был позволять чемпионам быстрый розыгрыш без свистка. Впрочем, судейство Матюнина в той встрече вообще нельзя назвать образцовым, арбитр совершал ошибки в обе стороны.

Нужно понимать, что и «Ростов» бы вряд ли согласился на переигровку матча в Санкт-Петербурге из-за удовлетворительного итогового результата, хотя такое можно представить, ведь Матюнин не просто допустил ошибку в трактовке эпизода, он вышел за рамки своей компетенции, проигнорировав сам метод судейства. Как бы то ни было, «заиграли». Некогда рефлексировать из-за неудачных результатов и «Зениту», которого в матче с «Ростовом» настиг «эффект ЦСКА » — большое преимущество в атаке при откровенно неубедительной реализации.

От эффективности этого компонента во многом будет зависеть результат матча с «Рубином», который и сам играет, и сопернику не перекрывает кислород. В Казани обязательно будут моменты у тех и у других ворот, вопрос в том, кто извлечет больше выгоды из своих шансов?

«Рубин» — гроза авторитетов

Лично у меня возникает нешуточный диссонанс, когда вижу «Рубин» в турнирной таблице на 9-й строчке. Кажется, что команда Леонида Слуцкого заслуживает большего, однако такое искажение восприятия легко объяснимо: довелось видеть «Рубин» в основном в матчах с ведущими клубами РПЛ , и в этих встречах казанцы были по-настоящему хороши, но ведь много неудачных матчей осталось «за кадром»: Хвича и Ко теряли очки против «Урала», «Тамбова», «Ахмата», «Химок». А плотность в таблице такова, что 5-6 баллов могли бы превратить «Рубин» из середняка в претендента на пьедестал.

Команда Леонида Слуцкого — ярко выраженный «Робин Гуд» текущего розыгрыша РПЛ , ведь наравне с подарками командам из последней пятерки турнирной таблицы «Рубин» регулярно набирал очки с представителями первой пятерки. Казанцы уже дважды обыграли ЦСКА (2:1 на выезде, 1:0 дома), выиграли в гостях у «Динамо», «Спартака» (неделю назад) и «Зенита». В контексте новой встречи с действующими чемпионами России особенно интересно вспомнить встречу на «Газпром Арене», в которой Александр Ерохин открыл счет в середине первого тайма, а гости из Татарстана ответили голами Деспотовича и Йевтича.

Та игра снова отсылает нас к вопросу реализации, который остро стоит и накануне новой битвы. Команды создали примерно равное количество моментов — 1.05 xG у «Зенита» и 0.97 у «Рубина», но казанцы выжали максимум из минимума, а петербуржцы не смогли. Кстати, в октябрьском матче Леонид Слуцкий обыграл Сергея Семака во второй раз из двух встреч. В этой дуэли статистика на стороне более опытного специалиста, хотя по количеству титулов в РПЛ Семак может сравняться со Слуцким уже через два месяца.

Новости команд и составы

- За победы над «Спартаком» в Москве «Рубин» заплатил высокую цену: матч с «Зенитом» из-за карточек пропустят опорный полузащитник Абильдгор, экс-игрок «Зенита» Шатов и хорватский защитник Сильвие Бегич. На удаление Абильдгора была подана апелляция, но, видимо, ее не успеют рассмотреть до матча с «Зенитом».

- Травму на «Открытие Арене» получил Александр Зуев, его участие в матче под вопросом, в последний момент также будет оценено состояние Михаила Меркулова и Хван Ин Бома.

- Откладывается дебют за «Рубин» защитника Алексея Грицаенко, который по-прежнему в лазарете.

- По всей вероятности, в отсутствие Абильдгора Леонид Слуцкий распределит обязанности в опорной зоне между Дарко Йевтичем и Леоном Мусаевым, который этой зимой перебрался в «Рубин» как раз из «Зенита». Еще одна интрига частного характера!

Ориентировочный состав «Рубина» (4-2-3-1): Дюпин — Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников — Мусаев, Йевтич — Кварацхелия, С. Бакаев, Макаров — Деспотович.

- Михаил Кержаков получил травму колена в игре с «Ростовом» и вернется в строй только в апреле. Шанс вернуть себе «первый номер» получает Андрей Лунев.

- Малком все еще травмирован, Дриусси восстанавливается после мышечной травмы. Семак не может рассчитывать на классных легионеров из линии атаки.

- Скорее всего, Семак сегодня повторит состав, который выпустил на матч предыдущего тура с «Ростовом». Исключение — вратарская позиция.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Лунев — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Вендел, Кузяев — Азмун, Дзюба.