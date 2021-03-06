Схватка неудачливых: у «Спартака» 4 поражения подряд, «Краснодар» вылетел из двух турниров

1615059080

06 марта 2021, 22:31

Тедеско и Мусаев выяснят, чья команда хуже.

Важно знать о «Спартаке»

- завершили год осечками против «Сочи» и «Зенита». Вместе с поражениями против Шварца и Слуцкого собрали серию из четырех неудач подряд. Последний раз Тедеско выигрывал в официальном матче против «Тамбова» со счетом 5:1;

- сложно поверить, но солидного соперника «Спартак» не побеждал с конца октября – прошло больше четырех месяцев. По иронии судьбы оппонентом был именно «Краснодар», москвичи выиграли на выезде со счетом 3:1. «Быки» создавали моменты, но Понсе и Ларссон были эффективнее;

- Тедеско перешел на новую схему, и пока получается неважно. Дело не в самой модели – там классика, «4-4-2», а в понимании задач игроками. Фланги не работают на атаку, Промес и Мозес не набрали форму, пара форвардов не показала себя, Хендрикс не начинает атаки, а Максименко стал заложником чужих осечек — пропускал, хотя у его ворот не было много моментов;

- как и ЦСКА , обычно молодая команда Тедеско не пользуется преимуществом родного поля. В гостях и на выезде набирают примерно одинаковое количество пунктов. После поражения от «Рубина» нужен реванш на глазах у родной публики, но «горожане» помнят первый круг – приедут в столицу за очками, им нечего больше терять в этом сезоне;

- Зобнин пропустит важную игру, но это единственная потеря «Спартака». Вариантов у тренера полно. Москвичи могут использовать связку Крала с Хендриксом, или сыграть с Умяровым в центре. Ларссон отсидел свой бан. Мозеса можно поставить справа с Промесом – у этой идеи есть смысл, ведь у Мусаева проблемы на флангах. Тедеско снова будет за ноутбуком на трибуне, но к Хинкелю на бровке команда уже привыкла.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-4-2): Максименко – Маслов (Мозес), Джикия, Жиго, Айртон – Промес (Бакаев), Умяров (Хендрикс), Крал, Мозес (Промес) – Ларссон, Соболев (Понсе).

Важно знать о «Краснодаре»

- Мусаев вылетел из Кубка России от «Сочи» — уступили дома, а потом не смог разгадать непростой хорватский ребус. Загребское «Динамо» обыграло «Краснодар» и на выезде, и дома. Теперь серия «быков» без побед насчитывает те же 4 матча, что у «Спартака», ведь «Урал» не обыграли, была ничья 2:2;

- у «горожан» огромные проблемы на флангах обороны. Рамиреса исключили из заявки, ему на смену взяли в аренду Ойонго, но защитник провел на поле 12 минут, получил сложную травму и отправился лечиться во Францию. К чести «Краснодара», выплатили всю зарплату – красивый жест. Смольников удалился с «Уралом», а у Петрова и Чернова проблемы со здоровьем. На флангах пустота;

- плохо для Мусаева, что не может положиться на сэйвы Сафонова в начале года – в воротах снова можем увидеть юного Агкацева. Также вряд ли поможет опыт Берга, ведь у Маркуса прихватило спину. Это старая и противная травма, швед не мог нормально передвигаться. Как видите, проблемы не только в линии обороны, ведь Ари пока тяжеловато двигается;

- есть и хорошие детали. Показательно, что в этом сезоне, когда «Краснодар» и близко не лидирует, по голам они на третьей строчке и выше «Спартака» на один удар. По выстрелам, владению и точности паса «горожане» тоже в тройке. По качеству шансов и прессингу в лидерах (как и «красно-белые»), так что им или не везет, или подводит реализация моментов, или все вместе с ошибками в обороне;

- Мусаев должен показать тренерский класс, чтобы выиграть в Москве у «Спартака». Неизбежны эксперименты, ведь надо найти фланговых защитников, когда вне игры четверка футболистов. Камболова могут поставить на край, Ионова использовать в защите, найти левшу на фланг, вроде Сорокина, а Кайо и Мартыновича не трогать. Зато центр поля и атака более-менее привычные, разве что Ари вместо Берга.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Агкацев – Ионов, Мартынович, Кайо, Сорокин (Уткин) – Вильена, Газинский – Вандерсон (Сулейманов), Кабелла, Классон – Ари.

Важно знать о противостоянии

- хотя «Краснодар» в середине таблицы – делят 7-9 места по очкам, в случае победы в Москве сократят отставание от «Спартака» до одного пункта. А это уже заявка на борьбу за зону еврокубков. «Быкам» очень нужно найти надежду после сложного старта года без побед и с вылетом из Кубка России;

- у «Спартака» аналогичная задача. Не исключено, что если Тедеско снова проиграет важный матч – в пятый раз подряд, то Федун будет вынужден попрощаться с немцем досрочно, чтобы его клуб сам не оказался в районе девятого места рядом с «Химками»;

- поединок становится интересным не только из-за плачевного старта двух классических фаворитов РПЛ . Дело даже не в потенциальной потере места в еврокубках, хотя оба клуба рискуют остаться без международных матчей. Дело в том, что «Спартак» и «Краснодар» парадоксально одинаково подходят к игре – пытаются играть первым номером, но не умеют делать это эффективно;

- в 38 матчах этого сезона РПЛ без учета личной встречи обе команды потеряли очки в 20 случаях. Ужасный результат, ведь «Спартак» набрал лишь 32 очка из 57 возможных, «Краснодар» — 31. С такими показателями о чемпионстве нельзя мечтать, «Зенит» забрал 70% от максимума, а не 55%. Зато расчет позволяет понять, что «Спартак» выше «Краснодара» лишь благодаря матчу первого круга. Без той победы многие показатели близки или равны;

- в чемпионатах России у «красно-белых» заметное преимущество – 12 побед, 2 ничьих и 5 поражений в очных матчах. Разница мячей – 35:25. Хотя грамотнее смотреть на последние матчи, и вот там классика игры на три результата. В пяти последних поединках между собой 2 победы у «Спартака», 2 у «Краснодара», и ничья 1:1 в Москве. Ни у кого нет заведомого преимущества;

- показательно, что столичный клуб не обыгрывал «быков» дома уже почти четыре года. Часто видим нервозность и шаблонность, когда команда Тедеско выступает в родных стенах. Поздно приехал Промес, тестируют новую схему. А у «Краснодара» эксперименты в защите и обидные огрехи в первых матчах года. Тренерам будет сложно подготовиться к матчу, зато оба могут быть уволены, если случится разгром любой из команд. А это возможно, ведь коллективы нестабильные.

Прогноз «Соккер.ру»: обе забьют и не исключена ничья. Возможно, мир расценят как передышку оба тренера. Хотя в чем смысл? «Спартаку» и «Краснодару» нужна только победа, пусть случится заруба с заслуженным успехом любой из команд.