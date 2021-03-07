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Симеоне против Зидана. Сегодня предопределят судьбу титула в Ла Лиге

вчера, 10:30
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«Атлетико» подпустил конкурентов, а «Реал» вышел на охоту.

В пяти последних матчах Ла Лиги лидер «Атлетико» набрал всего 8 очков из 15. В случае побед над «Сельтой» и дважды над «Леванте» (один матч перенесенный) Симеоне опережал бы Зидана на 12 очков, имея игру в запасе.

Но теперь, если «Реал» выиграет, отрыв временно сократится до двух пунктов. Достаточное психологическое давление. «Барселона» (16 матчей Ла Лиги без поражений подряд) и ее вечный враг почувствовали запах крови.

В испанском океане три футбольные акулы, а они атакуют себе подобных, если видят повод. Осталось выяснить, так ли плох «Атлетико», как заговорили в Испании фанаты других грандов, и есть ли у самого «Реала» повод верить в чемпионство?

Показатели в обороне

Не только «Атлетико» шикарно обороняется. «Севилья» пропустила всего на два гола больше, «Реал» — на четыре. Но у команды Зидана на один сыгранный матч больше. Облак прекрасно смотрится, у него безумные 79.2 % сэйвов. Вот только Куртуа оказался чуточку резче – 79.7 % отраженных ударов. По воротам «Атлетико» нанесли на пару ударов больше, так что защита, пусть это кажется парадоксальным, является таким же козырем Зидана, как и Симеоне. Варан, хотя рядом с ним не всегда выходил Рамос, держится в Ла Лиге.

Результат: ничья.

Кадровые потери соседей

Симеоне потерял из-за травмы только Хосе Хименеса, хотя уругваец близок к возвращению. Важный Триппьер может появиться на поле, ведь закончилась его дисквалификация из-за ставок. Лемар и Карраско не до конца подготовились, но бельгийца могут выпустить – у «Атлетико» оптимальный состав. Чего не сказать о «Реале», ведь у Азара новая травма. Бензема ждут, но у него тоже были проблемы. Наконец, Карвахаль и Рамос в лазарете. Ждем форварда Васкеса на правом фланге защиты, а Начо в центре обороны. Зидан привык к проблемам, но Симеоне проще.

Результат: победа «Атлетико».

Характер последних дерби

Не просто матч конкурентов, а драка города Мадрида, цену которой подняли два финала Лиги чемпионов. А если берем результаты в Примере, то видим преимущество «Реала». «Атлетико» не обыгрывал соседей в чемпионате Испании на протяжении последних девяти матчей. Было немало ничьих – мировая сегодня, в принципе, устроит Симеоне, но есть три поражения в четырех последних матчах. Моральное преимущество в очных дуэлях обычно на стороне «Реала».

Результат: победа «Реала».

Атакующие показатели команд

По голам перевес у «Атлетико», по меткости – аналогично, хотя по точным ударам у них равенство. У «Реала» понятна ставка на комбинации через Модрича и Крооса, что должны компенсировать минусы в игре нестабильных напарников Бензема. Но атака Симеоне намного эффективнее. Не создавая много моментов – таков уж стиль «Атлетико», с оглядкой, забивают больше, чем «Реал». Благодаря Суаресу – 16 голов и 2 ассиста, и Льоренте – 8 мячей, 7 результативных передач. У «Реала» тащит Бензема, но ему одиноко и сложно.

Результат: победа «Атлетико».

Текущая игровая форма соседей

«Реал» пустил два очка против «Реал Сосьедада», зато вырвали ничью в концовке. У Зидана серия из 6 матчей без поражений (5 побед), а у Симеоне всего две победы на таком же отрезке. Забавно, что оба страдали, сыграв против «Леванте» — «Реал» уступал им дома 1:2, а «Атлетико» в гостях сыграл 1:1, а потом в родных стенах влетел 0:2. Нетипичная для Симеоне ситуация, аргентинец не сумел разгадать соперника дважды подряд. Но поражение от «Челси» и Тухеля с красивым голом Жиру подтверждает опасения фанатов «матрасников». Их команда в мини-кризисе, а вот «Реал» из своего крутого пике вышел, поставив на рациональность и результат.

Результат: победа «Реала».

Прессинг, стандарты и контратаки

Скорее всего, матч получился сложным и не самым зрелищным. Обычно мадридское дерби это набор высококлассных банальностей. Редко видим много мячей, нередко видим красные карточки. В четырех играх во всех турнирах всего три голевых удара, причем все на счету «Реала». Оба соперника не прессингуют высоко – делят 9-10 места в Примере по этому показателю. При этом давить на «Реал» и «Атлетико» крайне сложно – обученные, опытные, бывалые команды. Но есть разница. «Мадрид» чаще привозит пенальти – пропустили 6 мячей, тогда как у «Атлетико» всего 1 такая ошибка. В атаке одинаково успешные по голам со стандартов. Но команда Симеоне чаще забивала с пенальти. «Матрасники» мобильнее, у «Реала» слишком бледно смотрятся напарники Бензема.

Результат: победа «Атлетико».

Готовность главных тренеров

«Реал» и «Атлетико», как видите, сейчас похожи так сильно, как давно ни были. У Симеоне никогда не было ставки на одного человека в стиле Роналду, но теперь его нет и у Зидана. Вратари в прекрасной форме, оба представляли «индейцев» в прошлом. Есть разница в схеме – «Атлетико» играет в три центральных, но нет разницы в подходе. Только у «Реала» больше вес центральных хавбеков, ведь Кроос, Модрич и Каземиро по-прежнему великие чемпионы, а у «Атлетико» важен баланс между игрой Коке и Льоренте в центре и высотой работы Карраско и Триппьера на флангах. Но Зидана выводят вперед последние результаты. Невзирая на отсутствие опоры – Рамос вне игры, и Азар не заиграл, француз умудряется собирать победы в Ла Лиге пачками. А вот Симеоне начал ошибаться, хотя вряд ли нервничает.

Результат: победа «Реала».

Общий счет – «Атлетико» — «Реал» — 4:4

Не все ладно во владениях короля в черных одеждах Симеоне. А команда Зидана собралась – 1 поражение в 15 последних матчах Ла Лиги. У «Атлетико» две осечки, и в список входит проигранное дерби первого круга. Вот так и формируется зацепка для чемпионской интриги, которую предсказуемо хоронили.

«Атлетико» сложно искать запасные ходы, свежие решения и основа устала. А «Барселоне» и «Реалу» сейчас нечего терять. Также важно, что Зидан уступал Симеоне лишь в 2 матчах из 12. С другой стороны, одержал победы в половине случаев, а сегодня счет 0:0 или 1:1 будет в пользу Диего.

Симеоне может проиграть «Реалу» и тогда станет веселее, но в случае ничьей или победы хватит собранности и класса, чтобы не подпустить грандов еще ближе. Решающий день и матч в чемпионате Испании этого сезона. Или случится перелом, или фаворит докажет свое право на корону.

Причем интрига в этот раз тройная. «Барселона» уже набрала 56 пунктов, у «Атлетико» 58 и матч в запасе, а «Реал» с 53 очками надеется сравняться с каталонцами и вплотную подойти к команде Симеоне. Непростые выборы чемпиона.

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Terek-Anji
Terek-Anji ответ Рагнарёк (раскрыть)
вчера в 23:59
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ Terek-Anji (раскрыть)
    вчера в 23:42, ред.
    Причем тут Локо? Я не говорю что он уровень Смолова или Эдера. И я не писал что он деревянный, хотя в твоем комменте это есть. Я возразил против того что "Бенз тащит". Он не тащит, тащат Куртуа, Кросс, Модрич, Каземиро, Рамос. Будь на его месте более забивной форвард хоть Лукаку или Обамеянг - Реалу пришлось бы легче. Я как болельщик клуба в этом заинтересован, так как задолбался смотреть как Бенз транжирит кучу убойных моментов. В последних 10+ (может больше, не стал листать) классико бенз не забивает. Лучшим в команде был он разве что в 2018/19 сезоне когда вся команда была в плохой форме и лишь по этой причине стабильный Карим выглядел норм. Это не игрок уровня топ гранда, а второго эшелона. Вот что я хотел сказать.
    Terek-Anji
    Terek-Anji ответ Рагнарёк (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Я ни с Анжи, ни с Тереком сравнивать не буду, ибо не пишу о бесполезности одного из самых полезных игроков Реала.

    Можно подытожить: ты принизил роль Карима, а я тебе привел реальные цифры и показал, что Бенз полезен, чем вся команда ЛОКО.

    Далее можно не продолжать, ибо разговор ни о чем.
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ Terek-Anji (раскрыть)
    вчера в 22:56, ред.
    1 голы ты посчитал а игры нет
    2 я написал примерно, и 28 это матч сегодняшний т.е. я не солгал.
    3 много знаю: вот кто в десятке в этом сезоне Леван., Рон, Суарес, Холанд, Месси, Мбапе, Лукаку, Салах, Кейн. Это девять десятым трудно выбрать Варди или Ибру или Андре Силву. В любом случае Карим будет 15-20 месте
    4 Ты еще со своим Анжи сравни)
    Terek-Anji
    Terek-Anji ответ Рагнарёк (раскрыть)
    вчера в 22:41, ред.
    О майн Гад, забыл 5 игр из ЛЧ, но и там у него в пяти играх 4 гола. 🤣 Солгал прямо 🤣

    И не 27, а 28 матчей. Получается и ты пойман на лжи, «правдоруб»?
    Итак, 28 игр - 17+5. Много ли ты знаешь таких забивных форвардов? Левандовски, Агуэро, Роналду, Месси, Суарес... можешь продолжать приводить имена и считать Карима бревном. И не любимчик он мне. Просто дико слышать подобное о игроке, который в этом сезоне положил почти столько мячей - сколько забил всей командой твой Локо🤣🤣
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ Terek-Anji (раскрыть)
    вчера в 22:37
    Ложь про то что ты написал что он "во всех турнирах 23 игры, статистика 17+5"
    Так вот игр было 27. Ни в один год своей карьеры Карим не был в топ 10. Но он стабильно топ 20, и не ломается в этом его плюсы.
    Terek-Anji
    Terek-Anji ответ Рагнарёк (раскрыть)
    вчера в 22:31
    Ты можешь сколько угодно приводить примеры, но этот игрок в топ-10. Все остальное - это бла-бла Ваньки из Енакиево.
    Terek-Anji
    Terek-Anji ответ Рагнарёк (раскрыть)
    вчера в 22:30
      Рагнарёк
      Рагнарёк ответ Terek-Anji (раскрыть)
      вчера в 22:19
      Примерно-не примерно, но на лжи ты пойман.
      Без Рона он играет третий сезон уже и никакого качественного роста не показал: по 21 голу за оба сезона в лиге - даже свой рекорд не побил. Это при том что эти два года все на него играют, нет других забивал и нет вторых напов.

      Стало самому интересно статистику глянуть (вдруг я не прав). 10 сезонов с 2010/2011 + неполный этот сезон:
      Левандовский (БД+БМ): 509 игр 386 голов во всех турнирах 0,758 голов за игру
      Суарес (Л+Б+АМ): 443 игры 297 голов - 0,67 гзи
      Агуэро (АМ+МС): 422 игры 283 гола - 0,67 гзи
      БЕНЗЕМА (Реал Мадрид): 508 игр 257 голов 0,505 голов за игру.

      В общем, если тебе Карим очень нравится - это не делает из него топ нападающего.
      Terek-Anji
      Terek-Anji ответ Рагнарёк (раскрыть)
      вчера в 20:58
      27 игр примерно или точно? Ты вообще смотрел стату Бенза забитых мячей и голевых пасов за Реал?

      Если бы не Рон, Бенз далеко позади оставил бы Левандовского и прочих. К слову, Левандовский транжирит моменты похлеще Бенза, это с учётом, что вся Бавария играет на его статистику.

      В общем, если тебе Карим неприятен - это не делает из него середняка.
      Рагнарёк
      Рагнарёк ответ Terek-Anji (раскрыть)
      вчера в 20:28
      Твой "топ-форвард" сегодня забил когда ему выкатили на пустые. При том что до этого запорол стопудовый голевой момент 1на1 в своем стиле и три раза из опасных ситуаций ударил мимо. В этом весь Карим, +1 к циферкам, и опять игра среднего нападающего. Кент Зизу, это единственная причина по которой он столько лет в основе. На уровне реальных топов, - Левандовски, Суарес, Агуэро, Ибра,- он никогда не играл.
      P.S и он сыграл не 23 а 27 игр примерно.
      112910415
      112910415
      вчера в 15:18
      1-1
      такого результата ожидаю
      Forever77
      Forever77
      вчера в 15:00
      Драка города Мадрида - прикольно придумали. А так то здесь 50 на 50, как у кого пойдет с начала матча. Желаю всем красивого футбола. Реал лучший...
      DXTK
      DXTK
      вчера в 13:27, ред.
        Terek-Anji
        Terek-Anji ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        вчера в 12:35
        Атлетико ещё этот титул не завоевал, чтобы кому-то его не отдавать. 🤣
        Terek-Anji
        Terek-Anji ответ Рагнарёк (раскрыть)
        вчера в 12:33
          dimagas2
          dimagas2
          вчера в 12:04
          По 0-х будет.
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец.
          вчера в 11:46
          Как болельщику Барселоны, хотелось бы, чтобы сегодня была ничья)
          Если матрасники выиграют сегодня, то они сделают большой шаг к чемпионству. График у них непростой сейчас, скоро и с Барселоной играть, плюс ещё игра с баскским Атлетиком. По любому будет интересно) интрига есть в ла лиге.
          ilyafrom
          ilyafrom
          вчера в 11:41
          Будет скучная безголевая ничья
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          вчера в 11:32
          Поставлю на Симеоне
          Рагнарёк
          Рагнарёк
          вчера в 11:18
          "У «Реала» тащит Бензема, но ему одиноко и сложно."
          Интересно, автор смотрел хоть один матч Реала в сезоне?! У Реала тащит трио полузащиты, а Бенз забивает 1 из 3 голевых моментов в лучшем случае.
          Brooklyn888
          Brooklyn888
          вчера в 11:13
          Почему-то ощущение что белые выиграют с разгромом 😅
          shlomo
          shlomo
          вчера в 11:11
          Спасибо за статью....ну что вот и решится сегодня " ху из ху"....на "Ванда Метрополитано" состоится столичное дерби ....победа приблизит матрасников к чемпионству....в случае виктории сливочных, борьба за 1-е место накалиться до предела.....наверняка матрасники будут играть вторым номером и отдадут инициативу Реалу.....это конечно не даст гарантии успеха сливочным, но владение мячом останется за Реалом (Атлетико с середняками проигрывает владение в большинстве случает, а с топ командами, команда закрывается еще больше.... это дает результаты, безусловно...)....исходя из этого, я не жду результативный матч, и статистика в последнее время говорит о том, что голов будет немного....цена ошибки в этом матче может быть очень высокой, потому обе стороны сыграют от обороны.....вполне возможно, встреча вообще пройдет без голов, или же будет забит всего лишь 1 мяч....
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          вчера в 10:54
          Атлетико не отдаст титул...
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