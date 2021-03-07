Симеоне против Зидана. Сегодня предопределят судьбу титула в Ла Лиге

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вчера, 10:30

«Атлетико» подпустил конкурентов, а «Реал» вышел на охоту.

В пяти последних матчах Ла Лиги лидер «Атлетико» набрал всего 8 очков из 15. В случае побед над «Сельтой» и дважды над «Леванте» (один матч перенесенный) Симеоне опережал бы Зидана на 12 очков, имея игру в запасе.

Но теперь, если «Реал» выиграет, отрыв временно сократится до двух пунктов. Достаточное психологическое давление. «Барселона» (16 матчей Ла Лиги без поражений подряд) и ее вечный враг почувствовали запах крови.

В испанском океане три футбольные акулы, а они атакуют себе подобных, если видят повод. Осталось выяснить, так ли плох «Атлетико», как заговорили в Испании фанаты других грандов, и есть ли у самого «Реала» повод верить в чемпионство?

Показатели в обороне

Не только «Атлетико» шикарно обороняется. «Севилья» пропустила всего на два гола больше, «Реал» — на четыре. Но у команды Зидана на один сыгранный матч больше. Облак прекрасно смотрится, у него безумные 79.2 % сэйвов. Вот только Куртуа оказался чуточку резче – 79.7 % отраженных ударов. По воротам «Атлетико» нанесли на пару ударов больше, так что защита, пусть это кажется парадоксальным, является таким же козырем Зидана, как и Симеоне. Варан, хотя рядом с ним не всегда выходил Рамос, держится в Ла Лиге.

Результат: ничья.

Кадровые потери соседей

Симеоне потерял из-за травмы только Хосе Хименеса, хотя уругваец близок к возвращению. Важный Триппьер может появиться на поле, ведь закончилась его дисквалификация из-за ставок. Лемар и Карраско не до конца подготовились, но бельгийца могут выпустить – у «Атлетико» оптимальный состав. Чего не сказать о «Реале», ведь у Азара новая травма. Бензема ждут, но у него тоже были проблемы. Наконец, Карвахаль и Рамос в лазарете. Ждем форварда Васкеса на правом фланге защиты, а Начо в центре обороны. Зидан привык к проблемам, но Симеоне проще.

Результат: победа «Атлетико».

Характер последних дерби

Не просто матч конкурентов, а драка города Мадрида, цену которой подняли два финала Лиги чемпионов. А если берем результаты в Примере, то видим преимущество «Реала». «Атлетико» не обыгрывал соседей в чемпионате Испании на протяжении последних девяти матчей. Было немало ничьих – мировая сегодня, в принципе, устроит Симеоне, но есть три поражения в четырех последних матчах. Моральное преимущество в очных дуэлях обычно на стороне «Реала».

Результат: победа «Реала».

Атакующие показатели команд

По голам перевес у «Атлетико», по меткости – аналогично, хотя по точным ударам у них равенство. У «Реала» понятна ставка на комбинации через Модрича и Крооса, что должны компенсировать минусы в игре нестабильных напарников Бензема. Но атака Симеоне намного эффективнее. Не создавая много моментов – таков уж стиль «Атлетико», с оглядкой, забивают больше, чем «Реал». Благодаря Суаресу – 16 голов и 2 ассиста, и Льоренте – 8 мячей, 7 результативных передач. У «Реала» тащит Бензема, но ему одиноко и сложно.

Результат: победа «Атлетико».

Текущая игровая форма соседей

«Реал» пустил два очка против «Реал Сосьедада», зато вырвали ничью в концовке. У Зидана серия из 6 матчей без поражений (5 побед), а у Симеоне всего две победы на таком же отрезке. Забавно, что оба страдали, сыграв против «Леванте» — «Реал» уступал им дома 1:2, а «Атлетико» в гостях сыграл 1:1, а потом в родных стенах влетел 0:2. Нетипичная для Симеоне ситуация, аргентинец не сумел разгадать соперника дважды подряд. Но поражение от «Челси» и Тухеля с красивым голом Жиру подтверждает опасения фанатов «матрасников». Их команда в мини-кризисе, а вот «Реал» из своего крутого пике вышел, поставив на рациональность и результат.

Результат: победа «Реала».

Прессинг, стандарты и контратаки

Скорее всего, матч получился сложным и не самым зрелищным. Обычно мадридское дерби это набор высококлассных банальностей. Редко видим много мячей, нередко видим красные карточки. В четырех играх во всех турнирах всего три голевых удара, причем все на счету «Реала». Оба соперника не прессингуют высоко – делят 9-10 места в Примере по этому показателю. При этом давить на «Реал» и «Атлетико» крайне сложно – обученные, опытные, бывалые команды. Но есть разница. «Мадрид» чаще привозит пенальти – пропустили 6 мячей, тогда как у «Атлетико» всего 1 такая ошибка. В атаке одинаково успешные по голам со стандартов. Но команда Симеоне чаще забивала с пенальти. «Матрасники» мобильнее, у «Реала» слишком бледно смотрятся напарники Бензема.

Результат: победа «Атлетико».

Готовность главных тренеров

«Реал» и «Атлетико», как видите, сейчас похожи так сильно, как давно ни были. У Симеоне никогда не было ставки на одного человека в стиле Роналду, но теперь его нет и у Зидана. Вратари в прекрасной форме, оба представляли «индейцев» в прошлом. Есть разница в схеме – «Атлетико» играет в три центральных, но нет разницы в подходе. Только у «Реала» больше вес центральных хавбеков, ведь Кроос, Модрич и Каземиро по-прежнему великие чемпионы, а у «Атлетико» важен баланс между игрой Коке и Льоренте в центре и высотой работы Карраско и Триппьера на флангах. Но Зидана выводят вперед последние результаты. Невзирая на отсутствие опоры – Рамос вне игры, и Азар не заиграл, француз умудряется собирать победы в Ла Лиге пачками. А вот Симеоне начал ошибаться, хотя вряд ли нервничает.

Результат: победа «Реала».

Общий счет – «Атлетико» — «Реал» — 4:4

Не все ладно во владениях короля в черных одеждах Симеоне. А команда Зидана собралась – 1 поражение в 15 последних матчах Ла Лиги. У «Атлетико» две осечки, и в список входит проигранное дерби первого круга. Вот так и формируется зацепка для чемпионской интриги, которую предсказуемо хоронили.

«Атлетико» сложно искать запасные ходы, свежие решения и основа устала. А «Барселоне» и «Реалу» сейчас нечего терять. Также важно, что Зидан уступал Симеоне лишь в 2 матчах из 12. С другой стороны, одержал победы в половине случаев, а сегодня счет 0:0 или 1:1 будет в пользу Диего.

Симеоне может проиграть «Реалу» и тогда станет веселее, но в случае ничьей или победы хватит собранности и класса, чтобы не подпустить грандов еще ближе. Решающий день и матч в чемпионате Испании этого сезона. Или случится перелом, или фаворит докажет свое право на корону.

Причем интрига в этот раз тройная. «Барселона» уже набрала 56 пунктов, у «Атлетико» 58 и матч в запасе, а «Реал» с 53 очками надеется сравняться с каталонцами и вплотную подойти к команде Симеоне. Непростые выборы чемпиона.