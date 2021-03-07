Симеоне против Зидана. Сегодня предопределят судьбу титула в Ла Лиге

«Атлетико» подпустил конкурентов, а «Реал» вышел на охоту.
В пяти последних матчах Ла Лиги лидер «Атлетико» набрал всего 8 очков из 15. В случае побед над «Сельтой» и дважды над «Леванте» (один матч перенесенный) Симеоне опережал бы Зидана на 12 очков, имея игру в запасе.
Но теперь, если «Реал» выиграет, отрыв временно сократится до двух пунктов. Достаточное психологическое давление. «Барселона» (16 матчей Ла Лиги без поражений подряд) и ее вечный враг почувствовали запах крови.
В испанском океане три футбольные акулы, а они атакуют себе подобных, если видят повод. Осталось выяснить, так ли плох «Атлетико», как заговорили в Испании фанаты других грандов, и есть ли у самого «Реала» повод верить в чемпионство?
Показатели в обороне
Не только «Атлетико» шикарно обороняется. «Севилья» пропустила всего на два гола больше, «Реал» — на четыре. Но у команды Зидана на один сыгранный матч больше. Облак прекрасно смотрится, у него безумные 79.2 % сэйвов. Вот только Куртуа оказался чуточку резче – 79.7 % отраженных ударов. По воротам «Атлетико» нанесли на пару ударов больше, так что защита, пусть это кажется парадоксальным, является таким же козырем Зидана, как и Симеоне. Варан, хотя рядом с ним не всегда выходил Рамос, держится в Ла Лиге.
Результат: ничья.
Кадровые потери соседей
Симеоне потерял из-за травмы только Хосе Хименеса, хотя уругваец близок к возвращению. Важный Триппьер может появиться на поле, ведь закончилась его дисквалификация из-за ставок. Лемар и Карраско не до конца подготовились, но бельгийца могут выпустить – у «Атлетико» оптимальный состав. Чего не сказать о «Реале», ведь у Азара новая травма. Бензема ждут, но у него тоже были проблемы. Наконец, Карвахаль и Рамос в лазарете. Ждем форварда Васкеса на правом фланге защиты, а Начо в центре обороны. Зидан привык к проблемам, но Симеоне проще.
Результат: победа «Атлетико».
Характер последних дерби
Не просто матч конкурентов, а драка города Мадрида, цену которой подняли два финала Лиги чемпионов. А если берем результаты в Примере, то видим преимущество «Реала». «Атлетико» не обыгрывал соседей в чемпионате Испании на протяжении последних девяти матчей. Было немало ничьих – мировая сегодня, в принципе, устроит Симеоне, но есть три поражения в четырех последних матчах. Моральное преимущество в очных дуэлях обычно на стороне «Реала».
Результат: победа «Реала».
Атакующие показатели команд
По голам перевес у «Атлетико», по меткости – аналогично, хотя по точным ударам у них равенство. У «Реала» понятна ставка на комбинации через Модрича и Крооса, что должны компенсировать минусы в игре нестабильных напарников Бензема. Но атака Симеоне намного эффективнее. Не создавая много моментов – таков уж стиль «Атлетико», с оглядкой, забивают больше, чем «Реал». Благодаря Суаресу – 16 голов и 2 ассиста, и Льоренте – 8 мячей, 7 результативных передач. У «Реала» тащит Бензема, но ему одиноко и сложно.
Результат: победа «Атлетико».
Текущая игровая форма соседей
«Реал» пустил два очка против «Реал Сосьедада», зато вырвали ничью в концовке. У Зидана серия из 6 матчей без поражений (5 побед), а у Симеоне всего две победы на таком же отрезке. Забавно, что оба страдали, сыграв против «Леванте» — «Реал» уступал им дома 1:2, а «Атлетико» в гостях сыграл 1:1, а потом в родных стенах влетел 0:2. Нетипичная для Симеоне ситуация, аргентинец не сумел разгадать соперника дважды подряд. Но поражение от «Челси» и Тухеля с красивым голом Жиру подтверждает опасения фанатов «матрасников». Их команда в мини-кризисе, а вот «Реал» из своего крутого пике вышел, поставив на рациональность и результат.
Результат: победа «Реала».
Прессинг, стандарты и контратаки
Скорее всего, матч получился сложным и не самым зрелищным. Обычно мадридское дерби это набор высококлассных банальностей. Редко видим много мячей, нередко видим красные карточки. В четырех играх во всех турнирах всего три голевых удара, причем все на счету «Реала». Оба соперника не прессингуют высоко – делят 9-10 места в Примере по этому показателю. При этом давить на «Реал» и «Атлетико» крайне сложно – обученные, опытные, бывалые команды. Но есть разница. «Мадрид» чаще привозит пенальти – пропустили 6 мячей, тогда как у «Атлетико» всего 1 такая ошибка. В атаке одинаково успешные по голам со стандартов. Но команда Симеоне чаще забивала с пенальти. «Матрасники» мобильнее, у «Реала» слишком бледно смотрятся напарники Бензема.
Результат: победа «Атлетико».
Готовность главных тренеров
«Реал» и «Атлетико», как видите, сейчас похожи так сильно, как давно ни были. У Симеоне никогда не было ставки на одного человека в стиле Роналду, но теперь его нет и у Зидана. Вратари в прекрасной форме, оба представляли «индейцев» в прошлом. Есть разница в схеме – «Атлетико» играет в три центральных, но нет разницы в подходе. Только у «Реала» больше вес центральных хавбеков, ведь Кроос, Модрич и Каземиро по-прежнему великие чемпионы, а у «Атлетико» важен баланс между игрой Коке и Льоренте в центре и высотой работы Карраско и Триппьера на флангах. Но Зидана выводят вперед последние результаты. Невзирая на отсутствие опоры – Рамос вне игры, и Азар не заиграл, француз умудряется собирать победы в Ла Лиге пачками. А вот Симеоне начал ошибаться, хотя вряд ли нервничает.
Результат: победа «Реала».
Общий счет – «Атлетико» — «Реал» — 4:4
Не все ладно во владениях короля в черных одеждах Симеоне. А команда Зидана собралась – 1 поражение в 15 последних матчах Ла Лиги. У «Атлетико» две осечки, и в список входит проигранное дерби первого круга. Вот так и формируется зацепка для чемпионской интриги, которую предсказуемо хоронили.
«Атлетико» сложно искать запасные ходы, свежие решения и основа устала. А «Барселоне» и «Реалу» сейчас нечего терять. Также важно, что Зидан уступал Симеоне лишь в 2 матчах из 12. С другой стороны, одержал победы в половине случаев, а сегодня счет 0:0 или 1:1 будет в пользу Диего.
Симеоне может проиграть «Реалу» и тогда станет веселее, но в случае ничьей или победы хватит собранности и класса, чтобы не подпустить грандов еще ближе. Решающий день и матч в чемпионате Испании этого сезона. Или случится перелом, или фаворит докажет свое право на корону.
Причем интрига в этот раз тройная. «Барселона» уже набрала 56 пунктов, у «Атлетико» 58 и матч в запасе, а «Реал» с 53 очками надеется сравняться с каталонцами и вплотную подойти к команде Симеоне. Непростые выборы чемпиона.
Можно подытожить: ты принизил роль Карима, а я тебе привел реальные цифры и показал, что Бенз полезен, чем вся команда ЛОКО.
Далее можно не продолжать, ибо разговор ни о чем.
Можно подытожить: ты принизил роль Карима, а я тебе привел реальные цифры и показал, что Бенз полезен, чем вся команда ЛОКО.
Далее можно не продолжать, ибо разговор ни о чем.
2 я написал примерно, и 28 это матч сегодняшний т.е. я не солгал.
3 много знаю: вот кто в десятке в этом сезоне Леван., Рон, Суарес, Холанд, Месси, Мбапе, Лукаку, Салах, Кейн. Это девять десятым трудно выбрать Варди или Ибру или Андре Силву. В любом случае Карим будет 15-20 месте
4 Ты еще со своим Анжи сравни)
2 я написал примерно, и 28 это матч сегодняшний т.е. я не солгал.
3 много знаю: вот кто в десятке в этом сезоне Леван., Рон, Суарес, Холанд, Месси, Мбапе, Лукаку, Салах, Кейн. Это девять десятым трудно выбрать Варди или Ибру или Андре Силву. В любом случае Карим будет 15-20 месте
4 Ты еще со своим Анжи сравни)
И не 27, а 28 матчей. Получается и ты пойман на лжи, «правдоруб»?
Итак, 28 игр - 17+5. Много ли ты знаешь таких забивных форвардов? Левандовски, Агуэро, Роналду, Месси, Суарес... можешь продолжать приводить имена и считать Карима бревном. И не любимчик он мне. Просто дико слышать подобное о игроке, который в этом сезоне положил почти столько мячей - сколько забил всей командой твой Локо🤣🤣
И не 27, а 28 матчей. Получается и ты пойман на лжи, «правдоруб»?
Итак, 28 игр - 17+5. Много ли ты знаешь таких забивных форвардов? Левандовски, Агуэро, Роналду, Месси, Суарес... можешь продолжать приводить имена и считать Карима бревном. И не любимчик он мне. Просто дико слышать подобное о игроке, который в этом сезоне положил почти столько мячей - сколько забил всей командой твой Локо🤣🤣
Так вот игр было 27. Ни в один год своей карьеры Карим не был в топ 10. Но он стабильно топ 20, и не ломается в этом его плюсы.
Так вот игр было 27. Ни в один год своей карьеры Карим не был в топ 10. Но он стабильно топ 20, и не ломается в этом его плюсы.
Без Рона он играет третий сезон уже и никакого качественного роста не показал: по 21 голу за оба сезона в лиге - даже свой рекорд не побил. Это при том что эти два года все на него играют, нет других забивал и нет вторых напов.
Стало самому интересно статистику глянуть (вдруг я не прав). 10 сезонов с 2010/2011 + неполный этот сезон:
Левандовский (БД+БМ): 509 игр 386 голов во всех турнирах 0,758 голов за игру
Суарес (Л+Б+АМ): 443 игры 297 голов - 0,67 гзи
Агуэро (АМ+МС): 422 игры 283 гола - 0,67 гзи
БЕНЗЕМА (Реал Мадрид): 508 игр 257 голов 0,505 голов за игру.
В общем, если тебе Карим очень нравится - это не делает из него топ нападающего.
Без Рона он играет третий сезон уже и никакого качественного роста не показал: по 21 голу за оба сезона в лиге - даже свой рекорд не побил. Это при том что эти два года все на него играют, нет других забивал и нет вторых напов.
Стало самому интересно статистику глянуть (вдруг я не прав). 10 сезонов с 2010/2011 + неполный этот сезон:
Левандовский (БД+БМ): 509 игр 386 голов во всех турнирах 0,758 голов за игру
Суарес (Л+Б+АМ): 443 игры 297 голов - 0,67 гзи
Агуэро (АМ+МС): 422 игры 283 гола - 0,67 гзи
БЕНЗЕМА (Реал Мадрид): 508 игр 257 голов 0,505 голов за игру.
В общем, если тебе Карим очень нравится - это не делает из него топ нападающего.
Если бы не Рон, Бенз далеко позади оставил бы Левандовского и прочих. К слову, Левандовский транжирит моменты похлеще Бенза, это с учётом, что вся Бавария играет на его статистику.
В общем, если тебе Карим неприятен - это не делает из него середняка.
Если бы не Рон, Бенз далеко позади оставил бы Левандовского и прочих. К слову, Левандовский транжирит моменты похлеще Бенза, это с учётом, что вся Бавария играет на его статистику.
В общем, если тебе Карим неприятен - это не делает из него середняка.
P.S и он сыграл не 23 а 27 игр примерно.
P.S и он сыграл не 23 а 27 игр примерно.
такого результата ожидаю
такого результата ожидаю
итог матча как всегда победа Реала, какой нибудь корявенький залетит может даже с очеренного пенальти как было в прошлом сезоне, надеюсь Суарес если сыграет накажет халву как умеет.
PS скажу одно.....Барса сегодня в ужасной форме....а Атлетико этим даже не пользуется, не хотят как хотят. им даже Суареса отдали без него матрасы были бы шестыми.......
итог матча как всегда победа Реала, какой нибудь корявенький залетит может даже с очеренного пенальти как было в прошлом сезоне, надеюсь Суарес если сыграет накажет халву как умеет.
PS скажу одно.....Барса сегодня в ужасной форме....а Атлетико этим даже не пользуется, не хотят как хотят. им даже Суареса отдали без него матрасы были бы шестыми.......
Если матрасники выиграют сегодня, то они сделают большой шаг к чемпионству. График у них непростой сейчас, скоро и с Барселоной играть, плюс ещё игра с баскским Атлетиком. По любому будет интересно) интрига есть в ла лиге.
Если матрасники выиграют сегодня, то они сделают большой шаг к чемпионству. График у них непростой сейчас, скоро и с Барселоной играть, плюс ещё игра с баскским Атлетиком. По любому будет интересно) интрига есть в ла лиге.
Интересно, автор смотрел хоть один матч Реала в сезоне?! У Реала тащит трио полузащиты, а Бенз забивает 1 из 3 голевых моментов в лучшем случае.
Интересно, автор смотрел хоть один матч Реала в сезоне?! У Реала тащит трио полузащиты, а Бенз забивает 1 из 3 голевых моментов в лучшем случае.