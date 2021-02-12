Слёзы Неймар вызывают агрессию и насмешки. У реакции есть научное объяснение

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сегодня, 18:47

Увы, бразилец пропустит месяц и не сыграет против «Барселоны».

Неймара выбили из колеи повреждения

Репутация работает против него, хотя Неймар играет взрослее, чем раньше. В матче против «Кана», в котором получил новую травму, здорово смотрелся, создал победный гол и вступал в борьбу. Можете сами убедиться, его грубо встречали, часто били по ногам:

После перехода в ПСЖ бразилец получил уже 16 травм. Пропустил важные матчи весной 2018-го, не сыграл в плей-офф ЛЧ . Затем сломал плюсневую кость в 2019-м, а теперь повредил приводящую мышцу – почти месяц вне игры.

По плану вернется 10 марта, в день ответной битвы против «Барселоны», но вряд ли сыграет против Месси. «Проклятие дня рождения сестры» в действии, в канун праздника Рафаэллы ее брат часто вне игры.

Если две дисквалификации были подозрительными, то травмы не подстроить – Неймару не везет. Хорошо, хоть коронавирус проскочил за девять дней.

Бразильца чаще провоцируют, видя отклик

Видна установка бить Неймара по ногам, чтобы нервничал, отвлекался и играл хуже. Тренер «Кана» вылетел от ПСЖ , а одним заявлением, что оставит слезы плаксе Неймару, вызвал реакцию футболиста и его отца.

Видят отклик – атакуют снова. Неймара не приняли во Франции (как Ибрагимовича), ведь говорит о чувствах и жалуется. Хотя прав, что его бьют нещадно. Грилиш, Неймар и Иличич – рекордсмены по заработанным фолам в топ-5.

Люди вредные, провоцируют того, кто уже ломался морально. Но даже в США , где эмоциональность людей выше, чем в Европе, мужчины плачут в среднем максимум 1.4 раза в месяц, а женщины – 5.3.

Но не подумайте, что все американские мужчины ревут белугой по 17 раз в год. Исследователи засчитывали за плач выступившие слезы при просмотре фильма, или при умилении рождением ребенка.

А вот в России, где Неймар не любимчик публики, сразу 21 % мужчин сказали, что никогда не плачут, хотя среди девушек таких людей только 3 %. Объяснения разницы гормональные и социальные.

Неймар вызывает раздражение, ведь многих учили, что «мужчины не плачут». Вредная фраза для маленьких мальчиков, которых зря приучают скрывать проблемы и переживания, но такой подход популярен всюду.

С другой стороны, четырехмесячный малыш плачет реже, чем новорожденный. Слезы нужны были беспомощному крохе, чтобы первобытная мама о нем не забыла.

Возможно, у игрока эмоциональные проблемы

Научного подтверждения пользы частого плача нет. Кто продвигает теорию, что здоровый человек должен выражать эмоции именно слезами – топит за пользу процесса. Но кто изучает гормоны и мозг – не видят прямой связи между улучшением самочувствия и слезами.

Но вот незнакомый с футболом человек будет сочувствовать Неймару, если увидит его плач. Политики ведь неслучайно используют слезы, чтобы повысить рейтинг. Экс-президент Бразилии Лула так часто делал. К слову, теперь сел за коррупцию на 12 лет и 11 месяцев.

Футбольные фанаты хорошо знают Неймара и видят в его привычке слабость. А еще манипуляцию – пожалейте меня, бедный и несчастный, бьют по ногам постоянно. И вот тут самое время заступиться за бразильца, ведь не знаем, что у парня творится в голове.

С уходом в ПСЖ ошибся – не интересно в Лиге 1, сам себя вечно убеждает, что лучше матч против «Лорьяна», чем отдых с новой любовницей. Волевым человеком не является, так что пусть лучше ревет, чем ставит на кон жизнь (как Чепчугов).

Впрочем, это совершенно разные случаи. Почему Неймар часто плачет? Потому что жалеет себя, а такое отношение мужчины вызывает ту же агрессивную реакцию, что и неискренние слезы ради выгоды, чтобы показать, как переживаешь.

Неймару не доверяют, ведь допускают, что снова 11 марта устроит дикую вечеринку в день рождения сестры. А разгульность прощают далеко не всем чемпионам.

У Неймара нет человека, что формирует его репутацию

Роналду печется о наследии, выстраивает по кирпичику репутацию великого атлета и щедрого чемпиона, хотя всякую дичь в молодости творил. А теперь озолотил чаевыми персонал отеля, дал денег на операцию ребенку – хоть к ране прикладывай.

Еще одного мальчика Криштиану вывез из горячей точки. У Месси был похожий случай с ребенком в пластиковом пакете вместо футболки Лионеля. Аргентинец не подумал о последствиях личной встречи, а теперь парня пытаются украсть ради выкупа, хотя Месси денег его семье не давал.

Почему такая разница в успешности пиара? Имидж Роналду создают профессионалы, даже дело об изнасиловании в США дважды подряд замяли. А Неймар и Месси в руках родных отцов-агентов. Бразилец приобрел миллионы недругов, в комментариях его защищают только фанаты ПСЖ и бразильцы.

Платит травмами за финты? Отчасти. Но если променял бы часть вечеринок на тренировки – мог избежать ряда мелких травм. От перелома физическая подготовка не спасет, но Месси и Роналду грамотнее восстанавливаются, больше отдыхают и играли в возрасте бразильца намного чаще.

Зато плакали оба реже. Когда в слезах были Терри, Салах, Бекхэм, Суарес или Буффон, то их понимали. Но вечный плач взрослых людей вызывает раздражение.

Плохо, что в Лиге чемпионов не увидим битву друзей

Исследования показывают, что груднички из Германии, Японии и Дании плачут реже, чем новорожденные в Италии, Канаде или Великобритании. В скупых на слезы культурах карапузы суровее, похоже, влияет наследственность и уровень гормонов.

Неймар уже сам словно стесняется перед европейцами своего плача и объясняет, что слезы сами текут. Вот только в Европе 80 % жителей считают, что плач используют для манипуляций. Европейцы выкованы в холоде и войне, жесткие ребята.

Например, больше россиян плакали по ходу трогательных фильмов, чем после трагедий с большим количеством человеческих жертв. А Неймару пора поработать со специалистом, который на основе анализов объяснит, в чем причина срывов.

Идеал Неймара точно не «сильная, молчаливая личность». Вот и не понимает публика парня, у которого талант, слава и деньги, но не хватает победных голов в больших финалах. Сочувствуют беспомощным, а Неймар мог забить «Баварии».

Бразилец чуть что – сразу в слезы. Дошло до того, что футболиста упоминают в научно-популярных статьях по всему миру. Неймар стал общеизвестным примером, что реакция на частый плач взрослого мужчины раздражительная и агрессивная.

Дело не в злых фанатах, соперниках или тренерах. Легко найти людей, что плакали во взрослом возрасте лишь пару раз, теряя близких. И причина не в человеческой жестокости. Взрослый, которому оказывают поддержку, не плачет постоянно.

Специалисты говорят, что если всегда не можете сдержать слезы – обращайтесь за помощью. Неймар не обратился и настроил против себя брутальный мир футбола.