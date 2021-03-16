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Все вылеты Гвардиолы из Лиги чемпионов: от «Интера» Моуриньо до сенсационного «Лиона»

вчера, 17:30
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Кто следующий?

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы покинул три предыдущие розыгрыша Лиги чемпионов после стадии четвертьфиналов, так что сегодня беспокоиться не о чем, тем более победа со счетом 2:0 в первом матче с гладбахской «Боруссией» практически лишает это противостояние интриги. Но дальше будет интереснее, а мы пока вспомним непростые отношения двукратного победителя Лиги чемпионов с этим турниром в последние годы.

2009/10 — Гвардиола и «Барселона» вылетели в полуфинале от «Интера» (1:3; 1:0)

Пеп выиграл 2 из 3 своих первых тренерских кампаний в Лиге чемпионов, но между двумя триумфальными финалами против «Манчестер Юнайтед» (2009 и 2011 годы) был сезон, когда каталонцы не справились с «Интером» Моуриньо. Собственно, именно в том розыгрыше Лиги чемпионов был заложен фундамент этого неординарного тренерского противостояния, ведь команды Гвардиолы и Моуриньо провели друг против друга четыре встречи.

На групповой стадии «Интер» ни разу не сумел огорчить «Барселону» — 0:0 в Милане и поражение 0:2 на «Камп Ноу». В турнирной таблице каталонцы финишировали выше. К апрельским полуфиналам у Моуриньо уже был план, который сработал: пропустив в дебюте домашнего матча от Педро, «нерадзурри» ответили тремя голами. После трети ответного матча «Интер» остался в меньшинстве, но удержал победный счет по сумме двух встреч, хотя и снова проиграл на «Камп Ноу». Так Гвардиола впервые вылетел из Лиги чемпионов.

2011/12 — Гвардиола и «Барселона» вылетели в полуфинале от «Челси» (0:1; 2:2)

В своем последнем сезоне у руля «Барсы» Хосеп очень хотел выиграть Лигу чемпионов и был близок к финалу со своим будущим клубом, но споткнулся о «Челси», который был явным «андердогом» противостояния с каталонцами. «Синие» той весной сменили главного тренера, и Роберто Ди Маттео оказался фартовым парнем. Выиграв на «Стэмфорд Бридж» 1:0 с голом Дрогба, на «Камп Ноу» лондонцы остались в меньшинстве уже в первом тайме, как и «Интер» двумя годами раньше: Джон Терри получил красную карточку, когда хозяева уже вели 1:0.

После гола Иньесты казалось, что «Челси» уже может сушить весла, но Рамирес вернул «синим» надежду на благоприятный исход, а в начале второго тайма показалось, что удача на стороне англичан: Лионель Месси мог обрубить концы, но не реализовал пенальти. «Барселона» давила, создавала моменты и по логике событий на поле должна была побеждать крупно, но вместо этого упустила даже локальную победу: в добавленное ко второму тайму время Фернандо Торрес с середины поля убежал на встречу с Вальдесом и поставил жирную точку.

2013/14 — Гвардиола и «Бавария» вылетели в полуфинале от «Реала» (0:1; 0:4)

Проведя год в творческом отпуске, Гвардиола возглавил «Баварию», которая перед его приходом выиграла «Золотой требл» под руководством Юппа Хайнкеса. Хосеп собирался улучшить и без того мощную команду, но достичь высот предшественника не сумел, так и не выиграв с «Баварией» Лигу чемпионов. Особенно досадно для каталонца проиграть мчащемуся к своей «Десиме» «Реалу» со счетом 0:5 по сумме двух встреч, причем четыре безответных мяча мюнхенцы пропустили в родных стенах: Серхио Рамос и Криштиану Роналду оформили по дублю.

2014/15 — Гвардиола и «Бавария» вылетели в полуфинале от «Барселоны» (0:3; 3:2)

В следующем году Пеп столкнулся со своим бывшим клубом и снова не обошлось без крупного поражения. До 77-й минуте первого матча на «Камп Ноу» на табло держались нули, но потом Месси включил режим марсианина и забил два мяча, а уже в добавленные минуты Неймар забил третий мяч. В Мюнхене была веселая перестрелка, «Бавария» даже выиграла, но Гвардиола в очередной раз остановился в шаге от финала.

2015/16 — Гвардиола и «Бавария» вылетели в полуфинале от «Атлетико» (0:1; 2:1)

Гвардиола в своих первых семи сезонах в роли тренера неизменно выводил свои команды, как минимум, в полуфинал Лиги чемпионов. Два раза Пеп был в финале и брал трофей, еще пять раз останавливался за шаг до решающей схватки. С «Баварией» Хосеп трижды вылетал от испанских клубов: вслед за «Реалом» и «Барселоной» пришел «Атлетико» и выбил мюнхенцев из розыгрыша благодаря правилу выездного гола.

2016/17 — Гвардиола и «Ман Сити» вылетели в 1/8 финала от «Монако» (5:3; 1:3)

Семилетняя серия выходов Гвардиолы в полуфиналы Лиги чемпионов прервалась в его первом же сезоне у руля «Манчестер Сити». «Горожане» были фаворитами в дуэли с «Монако», и хотя многовато позволили монегаскам в первом матче, все-таки выиграли уверенно — 5:3. Но этого не хватило для итоговой победы, ведь в ответном матче «Монако» выиграл 3:1 и оставил Пепа за бортом. Юный Килиан Мбаппе забил по голу в каждом матче.

2017/18 — Гвардиола и «Ман Сити» вылетели в 1/4 финала от «Ливерпуля» (0:3; 1:2)

«Ман Сити» в том сезоне доминировал в АПЛ и закончил сезон с пугающими 100 очками в активе, в то время как «Ливерпуль» боролся за попадание в топ-4, однако в очной лигочемпионской схватке «красные» пустили кровь записному фавориту уже в первом матче. Вернее — в стартовые полчаса первого матча. Салах, Окслейд-Чемберлен и Мане уложили свои голы в 30 минут, которые предопределили итог всей дуэли. В ответной игре Жезус вселил призрачную надежду быстрым голом, но в итоге «Ливерпуль» добился волевой победы.

2018/19 — Гвардиола и «Ман Сити» вылетели в 1/4 финала от «Тоттенхэма» (0:1; 4:3)

Снова английская дуэль в четвертьфинале, победителем из которой вышел не Гвардиола. В Лондоне единственный гол забил Хын-Мин Сон, а на «Этихаде» команды выдали шокирующий матч с обилием голов, эмоций и вмешательством VAR, к которому тогда еще не успели толком привыкнуть. За первые 20 минут было забито 5 голов — «Ман Сити» вел 3:2, и этого было мало. Агуэро добавил, но Льоренте ответил. В добавленное ко второму тайму время «горожане» успели забить и отпраздновать гол, который выводил их в полуфинал, но вмешался VAR и приказал Гвардиоле в очередной раз вылететь.

2019/20 — Гвардиола и «Ман Сити» вылетели в 1/4 финала от «Лиона» (1:3)

«Баварию» и «Манчестер Сити» называли главными фаворитами прошлого розыгрыша, но если мюнхенцы на 100% реализовали свой статус и взяли трофей, то команда Гвардиолы снова запуталась в собственных ногах. Разве кто-то мог предположить, что «Лион» окажется непроходимым соперником для «горожан»? Но футбол богат сенсационными сюжетами, и «ткачи» стали частью одного из них, выиграв у «Манчестер Сити» в единственном матче в Лиссабоне.

Гвардиола вылетал из Лиги чемпионов от 9 разных команд, ни разу не повторился, следующая неудача станет юбилейным, 10-м, поражением в плей-офф. Вытащит ли кто-то счастливый билет этой весной или «Ман Сити» реализует свою мечту и доберется до заветного «ушастого кубка», без которого величие клуба всегда будет под сомнением?

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:48
Никогда больше каталонский физрук не возьмет ЛЧ, то что он взял ЛЧ с Барселоной, так это скорее случайность, скажем так его заслуги в том успехе минимальны. Ту сумасшедшую Барселону во главе с еще молодым Мессии никто бы не остановил. Та команда могла и без тренера играть. Пришел в Баварию между прочим топ-клуб и ничего добился, Пеп умеет во внутренних чемпах громить и нагибать всех, В ЕК его примитивную игру давно уже соперники раскусили.
амурец
амурец
сегодня в 05:22
с Баварией не взял ЛЧ, с МС при огромных финансовых влияний тоже нет ЛЧ, как то трудно судить о его гениальности
Crooclin
Crooclin ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Странно называть Гварлиолу однообразным и повторяющим ошибки, хотя бы по его карьере в Сити: первый сезон был безтрофейной раскачкой, зато потом выдал подряд английский требл(Чемпионство, Кубок Лиги, Суперкубок) и первый в истории Золотой английский покер - Чемпион АПЛ, Кубок Англии, Кубок Английской Лиги и Суперкубок Англии.
Потом спад в 2020 году - всего один Кубок Английской Лиги, а теперь - лидер с большим отрывом в чемпионате, финалист Кубка Лиги и неплохие шансы на Лигу Чемпионов - налицо наличие новых рабочих идей)
razdvatri
razdvatri
вчера в 21:03
    allemz
    allemz ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 20:42, ред.
    Помилуй, чего только не делал!)) Свечки ставил, во всевозможных богов уверовал от древнеримских до зороастрийских, к элитной рублёвской гадалке ходил, подсел на "битву экстрасенсов", дело аж до сатанистских сект дошло, но увы ничего не помогло, все в один голос твердили: "Его чакры не поддаются нашей силе"!)
    kanuni
    kanuni
    вчера в 20:30
    Самый эпичный вылет был от Тоттенхэма,ну и от Интера Маура конечно.Исландский вулкан,выбитые зубы Майкона,симуляция Бускетса,красная Мотты,облом надежды взять ЛЧ на Бернабеу ну и самый лучший момент,празднование Маура на Камп Ноу и подгорание Вальдеса)))
    allemz
    allemz ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    вчера в 20:15
    Все вылеты можно охарактеризовать так: "Соперник не может - Гвардиола поможет"
    allemz
    allemz ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 19:56
    Согласен, тренер хороший, умнейший я бы сказал, учитывая работу с игроками над их развитием и прочими тактическими задумками. Ценю его индивидуальность и непоколебимость в уверенности работы его философии и пристрастии к красоте футбола, никогда не отступит от задуманного, никто не повлияет на его решения, потому что он так хочет и точка. Но. Всегда есть "но".
    Всем свойственно ошибаться, Гвардиола не исключение. Наблюдения по работе в Сити, показывают, что кратковременные запасные планы после неудач он таки генерирует, но длительного успеха они не приносят. Условно, проиграет Тоттенхэму, набросятся на него все хейтить, затем он задумается, сделает перестановки и выдаст победную серию, вынося сильные коллективы, потом всё, наступает некая точка "X" и каким-то чудесным образом рычаг переключается в голове и он решает вернуться к провальной модели, которая сподвигнула его на изменения. Чтобы какие-то шавки типо Влады Седан на весь мир трубили, какой зашквар от Гвардиолы исходит. Твой профессионализм оспаривают публично какие-то панельные барышни. Но даже это его не останавливает по непонятным нам причинам. Это безумие, Ватсон!
    Может проблемы в слабой психологии или что он интроверт, закрыт ко всему, еще что-то, или человек слишком тщеславен, что как мазохист портит "всё" под влиянием своих каких-то неведомых нам фантазий у него в голове. Одно скажу точно, это непонятный и непредсказуемый по своему устройству человек под знаком вопроса, неподдающийся точной характеристике, но в профессионализме, бесспорно, один из лучших, это точно.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    вчера в 19:34
    С Баварией 0:4 Реалу уступил да ещё в Мюнхене, жесть.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 18:28
    Вылет от Интера тогда наделал много шума. Еще нужно учесть, что Барса из-за вулкана добиралась с приключениями, по матчу было видно, что они "вареные". Это внесло дополнительную лепту
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:09
    Последний рубеж и на вылет
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 17:52
    Гвардиола очень хороший тренер, но однообразный. Пока к его футболу не привыкли, плюс он имел игроков высочайшего класса, то ту Барселону никто не мог остановить и по праву называют одной из лучших команд в истории.
    Но как только испанца раскусили, так у него начались проблемы. А поскольку запасного плана он не наиграл даже в настоящее время, то совсем не факт, что Сити возьмёт эту ЛЧ. Мощи его команды может хватать в 99% играх, поскольку оппоненты просто слабее составом, но всегда найдётся тот 1% команд, которые и в классе не уступят, и в игре более гибкой схемой пользуются. Вот на них Гвардиола и спотыкается.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:48
    нет, хватит чудить !
    нынче всё будет значительно лучше
    shlomo
    shlomo
    вчера в 17:42
    Спасибо за статью....прямо карма какая то за последние пять лет (нужно наверное в церковь идти и свечку ставить).... ну будем надеяться, что этот год будет для Хосепа удачным.... а Ман Сити сейчас действительно хорош, причем это касается абсолютно каждой линии поля.... в подтверждение этих слов можно привести статистику десяти последних матчей ( девять побед с разницей забитых и пропущенных 26:8).... и сегодняшний матч думается мне это будет чистая формальность и останется только наблюдать за оставшимися парами и ждать 19 марта, чтобы узнать следующего соперника.... удачи МС и пусть в этом году все получится...
    razdvatri
    razdvatri
    вчера в 17:34
    лысый шарлатан в этом году снова обкекается
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