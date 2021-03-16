Все вылеты Гвардиолы из Лиги чемпионов: от «Интера» Моуриньо до сенсационного «Лиона»

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вчера, 17:30

Кто следующий?

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы покинул три предыдущие розыгрыша Лиги чемпионов после стадии четвертьфиналов, так что сегодня беспокоиться не о чем, тем более победа со счетом 2:0 в первом матче с гладбахской «Боруссией» практически лишает это противостояние интриги. Но дальше будет интереснее, а мы пока вспомним непростые отношения двукратного победителя Лиги чемпионов с этим турниром в последние годы.

2009/10 — Гвардиола и «Барселона» вылетели в полуфинале от «Интера» (1:3; 1:0)

Пеп выиграл 2 из 3 своих первых тренерских кампаний в Лиге чемпионов, но между двумя триумфальными финалами против «Манчестер Юнайтед» (2009 и 2011 годы) был сезон, когда каталонцы не справились с «Интером» Моуриньо. Собственно, именно в том розыгрыше Лиги чемпионов был заложен фундамент этого неординарного тренерского противостояния, ведь команды Гвардиолы и Моуриньо провели друг против друга четыре встречи.

На групповой стадии «Интер» ни разу не сумел огорчить «Барселону» — 0:0 в Милане и поражение 0:2 на «Камп Ноу». В турнирной таблице каталонцы финишировали выше. К апрельским полуфиналам у Моуриньо уже был план, который сработал: пропустив в дебюте домашнего матча от Педро, «нерадзурри» ответили тремя голами. После трети ответного матча «Интер» остался в меньшинстве, но удержал победный счет по сумме двух встреч, хотя и снова проиграл на «Камп Ноу». Так Гвардиола впервые вылетел из Лиги чемпионов.

2011/12 — Гвардиола и «Барселона» вылетели в полуфинале от «Челси» (0:1; 2:2)

В своем последнем сезоне у руля «Барсы» Хосеп очень хотел выиграть Лигу чемпионов и был близок к финалу со своим будущим клубом, но споткнулся о «Челси», который был явным «андердогом» противостояния с каталонцами. «Синие» той весной сменили главного тренера, и Роберто Ди Маттео оказался фартовым парнем. Выиграв на «Стэмфорд Бридж» 1:0 с голом Дрогба, на «Камп Ноу» лондонцы остались в меньшинстве уже в первом тайме, как и «Интер» двумя годами раньше: Джон Терри получил красную карточку, когда хозяева уже вели 1:0.

После гола Иньесты казалось, что «Челси» уже может сушить весла, но Рамирес вернул «синим» надежду на благоприятный исход, а в начале второго тайма показалось, что удача на стороне англичан: Лионель Месси мог обрубить концы, но не реализовал пенальти. «Барселона» давила, создавала моменты и по логике событий на поле должна была побеждать крупно, но вместо этого упустила даже локальную победу: в добавленное ко второму тайму время Фернандо Торрес с середины поля убежал на встречу с Вальдесом и поставил жирную точку.

2013/14 — Гвардиола и «Бавария» вылетели в полуфинале от «Реала» (0:1; 0:4)

Проведя год в творческом отпуске, Гвардиола возглавил «Баварию», которая перед его приходом выиграла «Золотой требл» под руководством Юппа Хайнкеса. Хосеп собирался улучшить и без того мощную команду, но достичь высот предшественника не сумел, так и не выиграв с «Баварией» Лигу чемпионов. Особенно досадно для каталонца проиграть мчащемуся к своей «Десиме» «Реалу» со счетом 0:5 по сумме двух встреч, причем четыре безответных мяча мюнхенцы пропустили в родных стенах: Серхио Рамос и Криштиану Роналду оформили по дублю.

2014/15 — Гвардиола и «Бавария» вылетели в полуфинале от «Барселоны» (0:3; 3:2)

В следующем году Пеп столкнулся со своим бывшим клубом и снова не обошлось без крупного поражения. До 77-й минуте первого матча на «Камп Ноу» на табло держались нули, но потом Месси включил режим марсианина и забил два мяча, а уже в добавленные минуты Неймар забил третий мяч. В Мюнхене была веселая перестрелка, «Бавария» даже выиграла, но Гвардиола в очередной раз остановился в шаге от финала.

2015/16 — Гвардиола и «Бавария» вылетели в полуфинале от «Атлетико» (0:1; 2:1)

Гвардиола в своих первых семи сезонах в роли тренера неизменно выводил свои команды, как минимум, в полуфинал Лиги чемпионов. Два раза Пеп был в финале и брал трофей, еще пять раз останавливался за шаг до решающей схватки. С «Баварией» Хосеп трижды вылетал от испанских клубов: вслед за «Реалом» и «Барселоной» пришел «Атлетико» и выбил мюнхенцев из розыгрыша благодаря правилу выездного гола.

2016/17 — Гвардиола и «Ман Сити» вылетели в 1/8 финала от «Монако» (5:3; 1:3)

Семилетняя серия выходов Гвардиолы в полуфиналы Лиги чемпионов прервалась в его первом же сезоне у руля «Манчестер Сити». «Горожане» были фаворитами в дуэли с «Монако», и хотя многовато позволили монегаскам в первом матче, все-таки выиграли уверенно — 5:3. Но этого не хватило для итоговой победы, ведь в ответном матче «Монако» выиграл 3:1 и оставил Пепа за бортом. Юный Килиан Мбаппе забил по голу в каждом матче.

2017/18 — Гвардиола и «Ман Сити» вылетели в 1/4 финала от «Ливерпуля» (0:3; 1:2)

«Ман Сити» в том сезоне доминировал в АПЛ и закончил сезон с пугающими 100 очками в активе, в то время как «Ливерпуль» боролся за попадание в топ-4, однако в очной лигочемпионской схватке «красные» пустили кровь записному фавориту уже в первом матче. Вернее — в стартовые полчаса первого матча. Салах, Окслейд-Чемберлен и Мане уложили свои голы в 30 минут, которые предопределили итог всей дуэли. В ответной игре Жезус вселил призрачную надежду быстрым голом, но в итоге «Ливерпуль» добился волевой победы.

2018/19 — Гвардиола и «Ман Сити» вылетели в 1/4 финала от «Тоттенхэма» (0:1; 4:3)

Снова английская дуэль в четвертьфинале, победителем из которой вышел не Гвардиола. В Лондоне единственный гол забил Хын-Мин Сон, а на «Этихаде» команды выдали шокирующий матч с обилием голов, эмоций и вмешательством VAR , к которому тогда еще не успели толком привыкнуть. За первые 20 минут было забито 5 голов — «Ман Сити» вел 3:2, и этого было мало. Агуэро добавил, но Льоренте ответил. В добавленное ко второму тайму время «горожане» успели забить и отпраздновать гол, который выводил их в полуфинал, но вмешался VAR и приказал Гвардиоле в очередной раз вылететь.

2019/20 — Гвардиола и «Ман Сити» вылетели в 1/4 финала от «Лиона» (1:3)

«Баварию» и «Манчестер Сити» называли главными фаворитами прошлого розыгрыша, но если мюнхенцы на 100% реализовали свой статус и взяли трофей, то команда Гвардиолы снова запуталась в собственных ногах. Разве кто-то мог предположить, что «Лион» окажется непроходимым соперником для «горожан»? Но футбол богат сенсационными сюжетами, и «ткачи» стали частью одного из них, выиграв у «Манчестер Сити» в единственном матче в Лиссабоне.

Гвардиола вылетал из Лиги чемпионов от 9 разных команд, ни разу не повторился, следующая неудача станет юбилейным, 10-м, поражением в плей-офф. Вытащит ли кто-то счастливый билет этой весной или «Ман Сити» реализует свою мечту и доберется до заветного «ушастого кубка», без которого величие клуба всегда будет под сомнением?