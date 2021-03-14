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Моуриньо разбудил спящего гиганта. «Тоттенхэм» врывается в борьбу за четверку в АПЛ

вчера, 17:26
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Или нет? Без победы над «Арсеналом» шансы упадут.

Никто, кроме «Сити», не гарантировал себе путевку в ЛЧ

Команды сыграли разное количество матчей, но даже если МЮ наберет шесть пунктов, то Гвардиола сохранит отрыв в 11 очков. «Сити» не упадет ниже четвертого места. А вот если сегодня команда Сульшера уступит дома на «Олд Траффорд» гостям из Лондона – «Вест Хэму» бывшего тренера Мойеса, то красный «Юнайтед» будет в опасности.

«Лестер» тоже ничего себе не гарантировал. Помнят развязку прошлого сезона, когда обидно потеряли путевку в ЛЧ. «Челси» классно идет при Тухеле – 12 матчей без поражений, но ничья против середняка «Лидса» напомнила, что у лондонцев есть как сильные стороны – «сухари» Менди, так и слабые – не все в атаке «Челси» эффективные и стабильные.

Не забываем о «Эвертоне» с Анчелотти. Карло скромно говорит о месте в еврокубках, но у его команды есть зубы, могут покусать не только «Ливерпуль». Чемпион пока на восьмом месте и рискует упасть ниже, если «Астон Вилла» наберет три очка в одном из перенесенных поединков. Но раз плотность в таблице высокая – о ЛЧ мечтают многие.

Между десятым «Арсеналом» и четвертым «Челси» пока разница в 13 пунктов. Но у Артеты два матча в запасе, так что разрыв может сократиться до семи очков. Кто же выделяется из всех претендентов? Единственная команда в АПЛ с серией из трех побед подряд – «Тоттенхэм».

У Бэйла 6 голевых действий в четырех поединках АПЛ

Раньше в Англии в шутку называли Павлюченко «спящим гигантом». А теперь тайные заклинания португальской тренерской школы (в народе именуются отборным матом) разбудили знаменитого валлийского футбольного гиганта. Зидан ожидаемо не хочет видеть Гарета в составе «Реала», даже если тот сочинит 30 голов за «Тоттенхэм». А вот лондонцам такой игрок атаки помогает.

С учетом игр Лиги Европы у Бэйла была серия из 6 голов и 3 ассистов в 5 матчах. Не огорчал только «Фулхэм» и «Динамо» Загреб, но его команда те поединки тоже выиграла. У «шпор» 5 побед подряд, всего два пропущенных мяча и сразу 15 забитых – возвращение к старту сезона, когда Кейн и Сон удивляли результативностью, а Моуриньо подначивал хейтеров, что считают его «водителем автобусов».

Среди всех клубов топ-5 «шпоры» по результативности далеки от первого места – предсказуемо лидирует «Бавария», но 46 голов в 27 турах АПЛ являются хорошим результатом. Но сразу 34 мяча (74 %) на счету Кейна, Сона и Бэйла – тройки атаки Моуриньо. Если бы Гарет проснулся раньше, глядишь, сейчас не «Лестер» и «Челси» красовались в первой четверке. Но травма Кейна и отрезок из 5 поражений в 6 матчах привел к откату в таблице.

Впрочем, паниковать рано – Моуриньо сохраняет шанс сравняться с «Челси» по очкам, если выиграет в двух оставшихся матчах. Но сделать это будет непросто, ведь впереди «Арсенал», который не побеждал в дерби Северного Лондона с декабря 2018 года. «Шпорам» нужны все маги – Кейн с 4 голами и 2 ассистами в двух последних матчах, Сон, который в новом году перешел от ударов к передачам, и бросивший на время мысли о гольфе Бэйл.

Моуриньо прав – «Тоттенхэм» еще может спасти этот сезон

25 апреля у фанатов «шпор» будет пусть небольшой, но шанс отпраздновать трофей после финала Кубка Английской футбольной лиги. Играть против «Манчестер Сити», но что футболистам Моуриньо терять? У них хватает проигранных решающих матчей, надо рисковать. Из Кубка Англии лондонцы вылетели после перестрелки с «Эвертоном» — 5:4, но еще могут помечтать о финале Лиги Европы. Этот кубок покорялся бывшим командам Жозе, а именно «Порту» и МЮ.

Конечно, боссу клуба Леви финансово важнее место в ЛЧ («шпоры» по доходам 9-е в мире, выше «Ювентуса» и «Атлетико»), нежели трофей. Но Кейну, Сону, Арье или Ндомбеле принципиально поднять над головой хоть какой-то кубок. А с робкими мечтами о чемпионстве, которые посетили их неудачливые головы в день выхода на вершину, давно пришлось попрощаться. Но у «шпор» есть классные игроки.

Рой Кин ворчит, что у Моуриньо мало игроков мирового уровня. Но Кейн, Сон, Бэйл, Регилон, Алдервейрелд или Льорис – мастера или с опытом, или с перспективами. Поскольку это команда Моуриньо, то статистически не среди лидеров по отдельным параметрам. Зато у «Тоттенхэма» на один гол меньше, чем у «Ливерпуля». У команды хорошая реализация моментов.

В отличие от «Арсенала» (соседи последние в АПЛ по отборам), «шпоры» агрессивно идут в борьбу – как «Лидс», «Лестер» и «Эвертон». С высоким прессингом у «Тоттенхэма» не сложилось, зато пропускают нечасто, как и «канониры». Сегодня случится маленький финал, где победитель, если он будет, заберет себе джек-пот надежды. «Шпоры» могут сократить расстояние до четверки АПЛ до нуля за два матча.

Лондонцы описывают, почему этот чемпионат — аномальный

Пока слабо верится, что Роджерс и Тухель потеряют путевки в ЛЧ, как и Сульшер. Но не забывайте, что в этом сезоне рекордное количество раз менялся лидер АПЛ. Борьба запутанная, плотность высокая, а перепады формы впечатляют даже бывалых зрителей. Недавно «Тоттенхэм» собирал поражения ото всех подряд, а сейчас настраиваются огорчить «Арсенал» и мечтают о топ-4.

Пусть по цифрам подход «Лестера» — не так важно качество моментов, как их реализация, но такие упрямые команды способны удивить в чемпионате Англии. Но для этого серия из трех побед должна продолжиться успехом на поле «Арсенала». Будет сложно, ведь «канониры» не так уж плохи, если не забивают сами себе – Эдегор, Виллиан, Сака и Обамеянг способны создать голы в ворота Льориса.

Но и Кейн, если ушиб в Лиге Европы не помешает, при поддержке Бэйла, Моуры и Сона продолжит результативную серию. Харри стал лучшим игроком недели в ЛЕ, у него 8 голов в турнире, это повтор клубного рекорда для одного евросезона. Удивляемся и силе АПЛ – на 7-м и 10-м местах команды уровня финала Лиги Европы, и скачкам результатов во время пандемии.

Покалеченные графики повлияли на команды. Самые опытные тренеры (вроде Гвардиолы и Моуриньо) иногда плыли по течению. Жозе повезло, что гребет в одной лодке с авторами 272 голов в АПЛ. Кейн, Сон и Бэйл – нападающие экстракласса. Негоже им не мечтать о финале ЛЕ, победе в финале Кубка Лиги и четвертом месте в АПЛ, ведь о последнем мечтает сегодня Мойес и «Вест Хэм».

Пристегните ремни безопасности, на финише сезона ждем интересный полет в стратосферу нестабильной, но привычно увлекательной АПЛ. В дерби Северного Лондона возможна как ничья 2:2, так и победа 5:2 любой из команд, не говоря разгроме.

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
вчера в 21:58
Тоттенхэм ворвался в борьбу за Лигу Чемпионов, но нарвался на Пушку)))
Crooclin
Crooclin
вчера в 20:50
А куда делась система оценки самой статьи?
Медив
Медив
вчера в 18:47
Буду долго смеяться, если Мавр возьмет трофей с Тоттенхэмом раньше, чем МЮ без Мавра
DXTK
DXTK ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Да при чем тут Моуриньо.....и еще при почеттино два сезона подряд клуб пошел резко вниз в плане результатов...... выход в финал ЛЧ это чистый фарт......... Леви практически не вкладывал в команду, а пригалшая такого тренера как Моуриньо нужно выделять трансферы на усиления, перестраивать команду ...особенно защиту,.....у великих команд что главное нападение?.....нет защита!!!, это фундамент будущих побед..... клуб играет одними и теме же игроками три сезона подряд, Жозе на старте показал, что его тактика работает, когда шпоры были на мгновение первыми... но на всю дистанцию их не хватает, как всегда.... получил травму Кейн а заменить его некем было, и так на протяжении многих лет, Сон в одиночку не всегда может, Бэйл только сейчас разыгрался и то в ЛЕ, плюс игроки не способны до конца выполнять его установку, им надоело играть от обороны. и Кин Прав......нужны более качественные игроки а не перспективные......... а тот шпоры так и будет перспективным как при Почете и ни туда и не сюда........

PS если Моуриньо уйдет кто возглавит Ттх? какой нибудь Хазенхюнтель, Марк Хьюз, ....Нагельсману которому тоже надо будет время и не факт что он с этим составом не поплывет, смотрю пошла мода на немцев в АПЛ, а когда то они были персоны нон грате....многие критикуют Жозе за игру от обороны......хотя в последних играх шпоры владели мячом даже чаще соперника ......... и играли в более открытый футбол, за что и получили скажем в кубке Англии от Эвертона, в матче с ВХ.........с МС, просто повезло Пепу, что его команда в тонусе, в первой игре Тоттхэм надрал заднюю им, .....

Моуриньо особенный а не волшебник........да иногда он спсособен на чудо....в виде трофея....а способны на это игроки.....???!!! ........... и если останутся без европы......может это пойдет и на пользу клубу ....силы на АПЛ хватит........челси когда слисл Жозе....были 10....без европы остались а потом взяли АпЛ........правда там увроень игроков был чемпионский...... а тут перспективный до сих пор.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:19
Моуриньо разбудил спящего гиганта. «Тоттенхэм» врывается в борьбу за четверку в АПЛ
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1245295/mourino-zhoze-tottenhem
Павлюченко, что ли?
Справка: Роман Анатольевич Павлюченко экс игрок «Тоттенхэма», по прозвищу "Спящий гигант"
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:58
Удачи шпорам
shlomo
shlomo
вчера в 17:37
Спасибо за статью...короче говоря, сейчас команда выступает хуже, чем тогда, когда Леви принял самое смелое решение за все время своего пребывания в "шпорах", заменив Почеттино Жозе Моуриньо.....и все же, учитывая, что Тоттенхэм сейчас занимает седьмое место, мы не можем сбрасывать со счетов возможность того, что в следующем сезоне "шпор" вообще может не будет в европейском футболе, впервые с 2009-10 годов.... а Леви начинает понимать, что его инвестиции в Моуриньо не приносят ожидаемого дохода.....и вопрос для Леви заключается в том, какой из этих сценариев позволит Моуриньо сохранить свою работу, а какой - приведет к его увольнению....для многих поклонников "шпор" это единственное, что имеет значение.....
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