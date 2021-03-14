Моуриньо разбудил спящего гиганта. «Тоттенхэм» врывается в борьбу за четверку в АПЛ

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вчера, 17:26

Или нет? Без победы над «Арсеналом» шансы упадут.

Никто, кроме «Сити», не гарантировал себе путевку в ЛЧ

Команды сыграли разное количество матчей, но даже если МЮ наберет шесть пунктов, то Гвардиола сохранит отрыв в 11 очков. «Сити» не упадет ниже четвертого места. А вот если сегодня команда Сульшера уступит дома на «Олд Траффорд» гостям из Лондона – «Вест Хэму» бывшего тренера Мойеса, то красный «Юнайтед» будет в опасности.

«Лестер» тоже ничего себе не гарантировал. Помнят развязку прошлого сезона, когда обидно потеряли путевку в ЛЧ . «Челси» классно идет при Тухеле – 12 матчей без поражений, но ничья против середняка «Лидса» напомнила, что у лондонцев есть как сильные стороны – «сухари» Менди, так и слабые – не все в атаке «Челси» эффективные и стабильные.

Не забываем о «Эвертоне» с Анчелотти. Карло скромно говорит о месте в еврокубках, но у его команды есть зубы, могут покусать не только «Ливерпуль». Чемпион пока на восьмом месте и рискует упасть ниже, если «Астон Вилла» наберет три очка в одном из перенесенных поединков. Но раз плотность в таблице высокая – о ЛЧ мечтают многие.

Между десятым «Арсеналом» и четвертым «Челси» пока разница в 13 пунктов. Но у Артеты два матча в запасе, так что разрыв может сократиться до семи очков. Кто же выделяется из всех претендентов? Единственная команда в АПЛ с серией из трех побед подряд – «Тоттенхэм».

У Бэйла 6 голевых действий в четырех поединках АПЛ

Раньше в Англии в шутку называли Павлюченко «спящим гигантом». А теперь тайные заклинания португальской тренерской школы (в народе именуются отборным матом) разбудили знаменитого валлийского футбольного гиганта. Зидан ожидаемо не хочет видеть Гарета в составе «Реала», даже если тот сочинит 30 голов за «Тоттенхэм». А вот лондонцам такой игрок атаки помогает.

С учетом игр Лиги Европы у Бэйла была серия из 6 голов и 3 ассистов в 5 матчах. Не огорчал только «Фулхэм» и «Динамо» Загреб, но его команда те поединки тоже выиграла. У «шпор» 5 побед подряд, всего два пропущенных мяча и сразу 15 забитых – возвращение к старту сезона, когда Кейн и Сон удивляли результативностью, а Моуриньо подначивал хейтеров, что считают его «водителем автобусов».

Среди всех клубов топ-5 «шпоры» по результативности далеки от первого места – предсказуемо лидирует «Бавария», но 46 голов в 27 турах АПЛ являются хорошим результатом. Но сразу 34 мяча (74 %) на счету Кейна, Сона и Бэйла – тройки атаки Моуриньо. Если бы Гарет проснулся раньше, глядишь, сейчас не «Лестер» и «Челси» красовались в первой четверке. Но травма Кейна и отрезок из 5 поражений в 6 матчах привел к откату в таблице.

Впрочем, паниковать рано – Моуриньо сохраняет шанс сравняться с «Челси» по очкам, если выиграет в двух оставшихся матчах. Но сделать это будет непросто, ведь впереди «Арсенал», который не побеждал в дерби Северного Лондона с декабря 2018 года. «Шпорам» нужны все маги – Кейн с 4 голами и 2 ассистами в двух последних матчах, Сон, который в новом году перешел от ударов к передачам, и бросивший на время мысли о гольфе Бэйл.

Моуриньо прав – «Тоттенхэм» еще может спасти этот сезон

25 апреля у фанатов «шпор» будет пусть небольшой, но шанс отпраздновать трофей после финала Кубка Английской футбольной лиги. Играть против «Манчестер Сити», но что футболистам Моуриньо терять? У них хватает проигранных решающих матчей, надо рисковать. Из Кубка Англии лондонцы вылетели после перестрелки с «Эвертоном» — 5:4, но еще могут помечтать о финале Лиги Европы. Этот кубок покорялся бывшим командам Жозе, а именно «Порту» и МЮ .

Конечно, боссу клуба Леви финансово важнее место в ЛЧ («шпоры» по доходам 9-е в мире, выше «Ювентуса» и «Атлетико»), нежели трофей. Но Кейну, Сону, Арье или Ндомбеле принципиально поднять над головой хоть какой-то кубок. А с робкими мечтами о чемпионстве, которые посетили их неудачливые головы в день выхода на вершину, давно пришлось попрощаться. Но у «шпор» есть классные игроки.

Рой Кин ворчит, что у Моуриньо мало игроков мирового уровня. Но Кейн, Сон, Бэйл, Регилон, Алдервейрелд или Льорис – мастера или с опытом, или с перспективами. Поскольку это команда Моуриньо, то статистически не среди лидеров по отдельным параметрам. Зато у «Тоттенхэма» на один гол меньше, чем у «Ливерпуля». У команды хорошая реализация моментов.

В отличие от «Арсенала» (соседи последние в АПЛ по отборам), «шпоры» агрессивно идут в борьбу – как «Лидс», «Лестер» и «Эвертон». С высоким прессингом у «Тоттенхэма» не сложилось, зато пропускают нечасто, как и «канониры». Сегодня случится маленький финал, где победитель, если он будет, заберет себе джек-пот надежды. «Шпоры» могут сократить расстояние до четверки АПЛ до нуля за два матча.

Лондонцы описывают, почему этот чемпионат — аномальный

Пока слабо верится, что Роджерс и Тухель потеряют путевки в ЛЧ , как и Сульшер. Но не забывайте, что в этом сезоне рекордное количество раз менялся лидер АПЛ . Борьба запутанная, плотность высокая, а перепады формы впечатляют даже бывалых зрителей. Недавно «Тоттенхэм» собирал поражения ото всех подряд, а сейчас настраиваются огорчить «Арсенал» и мечтают о топ-4.

Пусть по цифрам подход «Лестера» — не так важно качество моментов, как их реализация, но такие упрямые команды способны удивить в чемпионате Англии. Но для этого серия из трех побед должна продолжиться успехом на поле «Арсенала». Будет сложно, ведь «канониры» не так уж плохи, если не забивают сами себе – Эдегор, Виллиан, Сака и Обамеянг способны создать голы в ворота Льориса.

Но и Кейн, если ушиб в Лиге Европы не помешает, при поддержке Бэйла, Моуры и Сона продолжит результативную серию. Харри стал лучшим игроком недели в ЛЕ , у него 8 голов в турнире, это повтор клубного рекорда для одного евросезона. Удивляемся и силе АПЛ – на 7-м и 10-м местах команды уровня финала Лиги Европы, и скачкам результатов во время пандемии.

Покалеченные графики повлияли на команды. Самые опытные тренеры (вроде Гвардиолы и Моуриньо) иногда плыли по течению. Жозе повезло, что гребет в одной лодке с авторами 272 голов в АПЛ . Кейн, Сон и Бэйл – нападающие экстракласса. Негоже им не мечтать о финале ЛЕ , победе в финале Кубка Лиги и четвертом месте в АПЛ , ведь о последнем мечтает сегодня Мойес и «Вест Хэм».