«Реал» надеется на первый четвертьфинал за три года, но «Аталанта» ещё не сдалась

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вчера, 12:35

Зидан всё ещё король в Лиге чемпионов?

После вылета «Ювентуса» от «Порту» всю неделю обсуждали провал проекта «Роналду» в Турине и его возможное возвращение в Мадрид. Расставшись после трех кряду побед в Лиге чемпионов, «сливочные» и Криштиану не смогли добиться успеха в престижном турнире поодиночке: у португальца четвертьфинал и два вылета в 1/8 финала, «Реал» оба предыдущих розыгрыша завершил после первого раунда плей-офф, проиграв «Аяксу» и «Манчестер Сити». Сегодня Зидан и его команда постараются не позволить «Аталанте» дополнить этот ряд. Несмотря на гостевую победу «Королевского клуба», в итальяно-испанской битве еще ничего не решено.

Эпизод первый: раннее удаление Фройлера и поздний гол Менди

Главным героем матча между «Аталантой» и «Реалом» в Бергамо стал Ферлан Менди, что весьма символично. Накануне старта «сливочных» в плей-офф Лиги чемпионов француз заявил о своей исключительной преданности Зинедину Зидану, сдобрив свое высказывание громкой фразой:

Я буду с ним до самой смерти!

И вот, когда страдающей из-за травм команде требовалась максимальная отдача от всех здоровых игроков, именно Менди подтвердил свои слова делом. На 17-й минуте матча Ферлан подключился к атаке и был сбит на подступах к штрафной площади «Аталанты» Ремо Фройлером. Немецкий арбитр Тобиас Штилер трактовал это нарушение как лишение явной возможности забить, поэтому оставил «Аталанту» в меньшинстве.

Очевидно, удаление предопределило дальнейший ход событий: «Реал» не доминировал в атаке, зато сумел связать бергамасков по рукам и ногам, позволив хозяевам лишь дважды за весь матч пробить по воротам Тибо Куртуа. Мадридцы, в свою очередь, нанесли 19 ударов, которые долго не достигали цели, пока на 86-й минуте все тот же Менди не отметился классным ударом с правой ноги (Ферлан — левша) метров с 22. «Реал» выиграл 1:0 на выезде.

Форма команд

Последнее поражение «Реала» датировано 30 января (1:2 от «Леванте»), после этого на протяжении полутора месяцев команда Зинедина Зидана идет без поражений: 6 побед и 2 ничьи. «Сливочные» забивали в каждом из восьми матчей этой серии, но не больше двух мячей за игру. После выезда в Бергамо «Реал» провел три матча в Примере: ничьи 1:1 с «Реалом Сосьедад» и «Атлетико», а также победа над «Эльче» в прошедший уикенд.

Что характерно, начиная с первого матча с «Аталантой» в Лиге чемпионов команда Зидана на протяжении четырех встреч забивает голы, влияющие на исход матчей, после 85-й минуты. Без этих поздних голов у «Мадрида» было бы две ничьи и два поражения вместо двух ничьих и двух побед. Разница существенная.

24 февраля. «Аталанта» — «Реал» - 0:1 (Менди, 86 минута)

1 марта. «Реал» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (Винисиус, 89 минута)

7 марта. «Атлетико» — «Реал» - 1:1 (Бензема, 88 минута)

13 марта. «Реал» — «Эльче» — 2:1 (Бензема, 90+1 минута)

«Аталанта» между первым и вторым матчами с «Реалом» четырежды играла в Серии A, три матча бергамаски выиграли, а уступили только «Интеру» (0:1), который уверенной поступью движется к Скудетто. Команда Джан Пьеро Гасперини в хорошей форме, идет в топ-4 чемпионата Италии со вторым показателем по забитым мячам, но в матчах против признанных грандов все еще растущей «Аталанте» часто чего-то не хватает. Сегодня предпримут очередную попытку переломить эту тенденцию.

Составы и потери

- У «Реала» значительно улучшилась кадровая ситуация по сравнению с первой встречей в Бергамо, где на замены Зидан выпускал Аррибаса, Дуро и Мариано Диаса. Вернулись в строй Серхио Рамос, Феде Вальверде, Карим Бензема и Родриго. Даже Эден Азар сыграл против «Эльче» 15 минут, но только для того, чтобы получить новую травму.

- Главная головная боль Зидана — отсутствие Каземиро, который пропускает ответный матч 1/8 финала из-за перебора желтых карточек. Бразильца в опорной зоне заменит Федерико Вальверде.

- Мариано Диас и Дани Карвахаль пропустят игру с «Аталантой» из-за травм. Справа в обороне может сыграть Лукас Васкес или Начо при условии, что «Реал» использует основную схему 4-3-3.

- В матче с «Эльче» Зидан напустил тактического тумана, устроив премьерный показ схемы с тремя центральными защитниками (Варан, Рамос, Начо) и подчеркнув, что давно готовил эту альтернативу. Возможно, и в матче с «Аталантой» выкатит новинку, предложив сопернику «бой с тенью».

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа — Начо (Васкес), Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Кроос, Модрич — Асенсио, Родриго (Винисиус), Бензема.

- У «Аталанты» тоже не будет основного центрального полузащитника: удаленный в первом матче Ремо Фройлер не сыграет в Мадриде. На его позиции может выйти Пашалич или Пессина, при этом Марио в последнем матче со «Специей» примерил на себя роль атакующего полузащитника и отметился дублем.

- По-прежнему вне игры Ханс Хатебур, а вынужденная замена Берата Джимсити в матче со «Специей» намекает на перестановки в центре защиты «Аталанты»: вероятно, с первых минут сыграет Паломино.

- Дуван Сапата получил травму в первом матче с «Реалом», но колумбиец уже в игре. Может и с первых минут выйти.

- Алексей Миранчук не вышел на поле в первой игре против «Реала», в следующих трех матчах Серии A он появлялся по ходу вторых таймов и отметился голом в ворота «Кротоне», но в игре со «Специей» не получил игровой практики.

Ориентировочный состав «Аталанты» (3-4-1-2): Голлини — Толой, Ромеро, Паломино — Госенс, Пашалич, де Рон, Мехле — Иличич — Муриэль, Сапата.

Слова перед игрой

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»:

Необходимо начать игру с чистого листа. Пока мы еще ничего не выиграли, и нужно сыграть очень четко и дисциплинированно, чтобы пробиться в четвертьфинал. Нельзя думать, что мы уже прошли «Аталанту», основываясь только на результате первой игры. Так что мы сейчас думаем только об ответной встрече 1/8 финала. Это для нас сродни финалу. Наш соперник сейчас на ходу, поэтому потребуется выдать классный матч, чтобы выйти в следующий этап.

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер «Аталанты»:

«Реал» и до этого был фаворитом, а теперь тем более. Но мы все еще можем пройти дальше. Мы хотим провести отличную игру, и я надеюсь, что этого будет достаточно против одного из самых успешных клубов в истории Лиги чемпионов. Первые минуты будут решающими. Мы должны сохранять шансы на проход как можно дольше.