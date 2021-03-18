У «Спартака» 13 голов в трёх играх. Тащат опытный Промес, напористый Соболев и хитрец Ларссон

Тедеско в ярком стиле обыграл непростых соперников.
Ларссон заметно прибавил
Странно, что шведские тренеры оставили его за бортом сборной. Пока, ведь могут изменить решение – сын знаменитого отца превращается в самостоятельную боевую единицу. Джордан лучше контролирует свой талант, чем раньше. И раньше умел работать в глубине, и раньше забивал мячи время от времени, но теперь Ларссон работает интереснее.
Против «Краснодара» начал одну из голевых контратак отбором на чужой половине поля. Сегодня забил хитрым дальним ударом и роскошно реализовал штрафной. «Спартак» и стандарты – братья этого сезона, но Ларссон помогает и в перестроениях, и в высоком прессинге. У Джордана есть крутая скорость, которой пользуется.
При этом швед не закоренелый футбольный эгоист, замечает напарников, оставляет Соболеву пространство. Ларссон объективно хорош, и 12 голов в РПЛ это доказывают. С голевыми передачами у универсального нападающего тоже полный порядок – 5 штук, поэтому наслаждайтесь игрой парня, пока его не забрали на запад. Еще пару таких месяцев – точно покинет Москву и окажется в топ-5.
Соболев – молодой Дзюба
У форвардов много общего на поле, по формату и характеристикам похожие. Но Соболев намного моложе – на целых девять лет, играет выше по схеме, у него больше энергии. И пенальти лучше реализует. В важных матчах «свежий Дзюба» вступает в дикое количество единоборств, оставляя напарникам пространство.
У Александра есть смещения на левый фланг, удобные для Артёма. Соболев тоже хорош на втором этаже, цепляется за мяч, когда «Спартак» сбивается на узнаваемую для Дзюбы игру с длинными передачами от Джикии и Жиго. Хотя есть у Соболева и индивидуальные особенности. Легче, чем коллега, падает в борьбе красивее.
Также Соболев техничнее, чем Артём был в молодости. А вот нынешний Дзюба пока лучше читает игру в качестве диспетчера. Хотя этот талант Артём открыл недавно, а Александр отыщет у себя, если Ларссон и Промес продолжат грамотно открываться в будущем. Кстати, у Соболева средняя результативность выше, чем у Дзюбы в этом сезоне, ведь сыграл лишь в 16 турах из 23.
Промес наслаждается игрой
Новое доказательство, что Червиченко не силен в футболе, хотя эпатажные оценки забавно читать. Промес точно не «худший нападающий» в «Спартаке». Более того, его появление позволило переосмыслить атаку. Если бы остались с Бакаевым на поле или Ларссоном под Понсе и Соболевым – смотрелись бы хуже.
Квинси отвечает за класс и опыт. А еще он уходит с головой в любимую работу, поскольку надо отвлечься. Если бы Квинси остался в Нидерландах, то вокруг него постоянно крутились бы новости о судебном разбирательстве, которое инициировал его кузен спустя много месяцев после инцидента.
История там странная, как и адвокат потерпевшего. Удивляют рассказы юриста в СМИ, что нож якобы пробил коленную чашечку потерпевшего. Есть фото раны, глубокая, но поверхностная, резанная, а не колотая. Скорее пьяный бытовой конфликт на почве взаимных обвинений – по версии защиты, кузен своровал у мамы Квинси деньги.
А суть в денежной компенсации, никто не хочет отправить Промеса в тюрьму. Так что трансфер в «Спартак» является шансом Квинси отвлечься футболом. Судя по действиям, получается. Промес после гола «Уралу» явно передал привет злопыхателям. Большой мастер – привнес контролируемый хаос в атаку. Кстати, Квинси всего 29 лет, далеко не старик.
Латерали стали еще важнее
Когда Мозеса сделали правым полузащитником с четверкой защитников, то не добились того же эффекта, что сейчас. А когда Зобнин и Айртон сегодня против «Урала» сыграли по флангам высоко – сработало. Виктор тоже хорошо смотрелся в нападении, так что Тедеско выбрал схему – «3-2-5» в атакующей фазе игры. Смело, но на удивление хорошо работает.
Зобнин сегодня отдал две голевые передачи – редкое для него достижение, играя на правом фланге фактически вингера. У Айртона похожая позиция, но Лукас чаще смещался в центральную зону и работал в штрафной площади. Также тактикой объясняется, почему Кутепов – один из героев прошлого тура, остался на лавке. Маслов и Джикия лучше страхуют латералей, у них есть опыт работы на флангах.
Широкая игра помогла перезагрузиться против «Краснодара». В одной из атак того матча Мозес и Айртон одновременно были в чужой штрафной площади рядом с тремя нападающими. Когда формируется такой перевес, только собственный партнер может помешать отличиться. Появление Айртона в чужой штрафной ведет к панике соперника – сегодня его явно ударили по ноге, Соболев реализовал пенальти.
Понсе – жертва изобилия
Сегодня не сыграл из-за травмы, но это классный форвард. Но куда его поставить, если схема «3-4-3»? Промес, Ларссон и Соболев – органичное трио. Квинси может нырять в глубину поля (Тедеско должен заказать подарок Тен Хаагу, «Аякс» научил Промеса играть в центре). У Ларссона до «Спартака» был опыт работы на флангах, как и у Понсе, но Джордан лучше подходит для связки с Соболевым.
Эсекель все-таки центральный нападающий. Как и Соболев, ставит на количество ударов, хотя по среднему количеству выстрелов за полный матч уступает Александру. Понсе можно похвалить – был то основным, то запасным, оттягивался на левый фланг, забил 9 мячей. При этом надо отметить и минус аргентинца – его промахи против «Сочи» и «Зенита» стоили 5 очков в итоге.
Соболев вытеснил в запас 23-летнего одаренного легионера. Понсе может смело искать новый клуб? Наверное. Но не случайно его выбрали скауты «Ромы», а потом одобрили для аренд команды из Испании и Франции. Эсекель, в отличие от Бакаева, готов для работы в твердой основе «Спартака». Но Соболев выгоднее – собирает в 2.5 раза больше побед на втором этаже, чем аргентинец.
Заработала новая схема
Особенность атаки «Спартака» — есть люди, чтобы выстроить ее по-разному, с запасными планами, которых так не хватало в прошлом году. Раньше новички притирались друг к другу, не хватало акцентов от опытных людей. Мозес и Промес добавили солидности, даже если не всегда будут готовы физически на сто процентов. Хотя Квинси уже разбежался.
Позиционные атаки против упрямых соперников являются слабым местом многих фаворитов РПЛ, но сегодня «Урал» не смог остановить «Спартак». Как раньше не справился с этой задачей «Краснодар». У «Динамо», которое параллельно отыгралось с 0:2 против «быков» благодаря юниорам Тюкавину и Захаряну, матч против «красно-белых» получился более успешным, но и они допустили две ошибки.
«Спартак» бежит – заслуга тренера по физической подготовке. Ларссон получил больше свободы. Вспомните, как отобрал мяч на своей половине поля против «Краснодара» и бросил Промеса и Соболева в голевую контратаку. Квинси и Александр на своих местах. Тедеско успешно перестроился с «4-4-2» на «3-4-1-2».
Давненько «Спартак» не был настолько хорош в атаке. Забегали, как подобает кандидату в ЛЧ. Теперь важно сохранить настрой и форму, ведь справились с непростыми соперниками – тот же «Урал» не могли обыграть в трех матчах подряд.
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В смысле -- тоже сбежит при первом удобном случае, предав Спартак, а потом будет топтаться на краснобелых костях и издеваться при каждом удобном случае?
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В смысле -- тоже сбежит при первом удобном случае, предав Спартак, а потом будет топтаться на краснобелых костях и издеваться при каждом удобном случае?
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Я думал,что мне одному приходила эта мысль)))
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Я думал,что мне одному приходила эта мысль)))