У «Спартака» 13 голов в трёх играх. Тащат опытный Промес, напористый Соболев и хитрец Ларссон

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вчера, 21:39

Тедеско в ярком стиле обыграл непростых соперников.

Ларссон заметно прибавил

Странно, что шведские тренеры оставили его за бортом сборной. Пока, ведь могут изменить решение – сын знаменитого отца превращается в самостоятельную боевую единицу. Джордан лучше контролирует свой талант, чем раньше. И раньше умел работать в глубине, и раньше забивал мячи время от времени, но теперь Ларссон работает интереснее.

Против «Краснодара» начал одну из голевых контратак отбором на чужой половине поля. Сегодня забил хитрым дальним ударом и роскошно реализовал штрафной. «Спартак» и стандарты – братья этого сезона, но Ларссон помогает и в перестроениях, и в высоком прессинге. У Джордана есть крутая скорость, которой пользуется.

При этом швед не закоренелый футбольный эгоист, замечает напарников, оставляет Соболеву пространство. Ларссон объективно хорош, и 12 голов в РПЛ это доказывают. С голевыми передачами у универсального нападающего тоже полный порядок – 5 штук, поэтому наслаждайтесь игрой парня, пока его не забрали на запад. Еще пару таких месяцев – точно покинет Москву и окажется в топ-5.

Соболев – молодой Дзюба

У форвардов много общего на поле, по формату и характеристикам похожие. Но Соболев намного моложе – на целых девять лет, играет выше по схеме, у него больше энергии. И пенальти лучше реализует. В важных матчах «свежий Дзюба» вступает в дикое количество единоборств, оставляя напарникам пространство.

У Александра есть смещения на левый фланг, удобные для Артёма. Соболев тоже хорош на втором этаже, цепляется за мяч, когда «Спартак» сбивается на узнаваемую для Дзюбы игру с длинными передачами от Джикии и Жиго. Хотя есть у Соболева и индивидуальные особенности. Легче, чем коллега, падает в борьбе красивее.

Также Соболев техничнее, чем Артём был в молодости. А вот нынешний Дзюба пока лучше читает игру в качестве диспетчера. Хотя этот талант Артём открыл недавно, а Александр отыщет у себя, если Ларссон и Промес продолжат грамотно открываться в будущем. Кстати, у Соболева средняя результативность выше, чем у Дзюбы в этом сезоне, ведь сыграл лишь в 16 турах из 23.

Промес наслаждается игрой

Новое доказательство, что Червиченко не силен в футболе, хотя эпатажные оценки забавно читать. Промес точно не «худший нападающий» в «Спартаке». Более того, его появление позволило переосмыслить атаку. Если бы остались с Бакаевым на поле или Ларссоном под Понсе и Соболевым – смотрелись бы хуже.

Квинси отвечает за класс и опыт. А еще он уходит с головой в любимую работу, поскольку надо отвлечься. Если бы Квинси остался в Нидерландах, то вокруг него постоянно крутились бы новости о судебном разбирательстве, которое инициировал его кузен спустя много месяцев после инцидента.

История там странная, как и адвокат потерпевшего. Удивляют рассказы юриста в СМИ , что нож якобы пробил коленную чашечку потерпевшего. Есть фото раны, глубокая, но поверхностная, резанная, а не колотая. Скорее пьяный бытовой конфликт на почве взаимных обвинений – по версии защиты, кузен своровал у мамы Квинси деньги.

А суть в денежной компенсации, никто не хочет отправить Промеса в тюрьму. Так что трансфер в «Спартак» является шансом Квинси отвлечься футболом. Судя по действиям, получается. Промес после гола «Уралу» явно передал привет злопыхателям. Большой мастер – привнес контролируемый хаос в атаку. Кстати, Квинси всего 29 лет, далеко не старик.

Латерали стали еще важнее

Когда Мозеса сделали правым полузащитником с четверкой защитников, то не добились того же эффекта, что сейчас. А когда Зобнин и Айртон сегодня против «Урала» сыграли по флангам высоко – сработало. Виктор тоже хорошо смотрелся в нападении, так что Тедеско выбрал схему – «3-2-5» в атакующей фазе игры. Смело, но на удивление хорошо работает.

Зобнин сегодня отдал две голевые передачи – редкое для него достижение, играя на правом фланге фактически вингера. У Айртона похожая позиция, но Лукас чаще смещался в центральную зону и работал в штрафной площади. Также тактикой объясняется, почему Кутепов – один из героев прошлого тура, остался на лавке. Маслов и Джикия лучше страхуют латералей, у них есть опыт работы на флангах.

Широкая игра помогла перезагрузиться против «Краснодара». В одной из атак того матча Мозес и Айртон одновременно были в чужой штрафной площади рядом с тремя нападающими. Когда формируется такой перевес, только собственный партнер может помешать отличиться. Появление Айртона в чужой штрафной ведет к панике соперника – сегодня его явно ударили по ноге, Соболев реализовал пенальти.

Понсе – жертва изобилия

Сегодня не сыграл из-за травмы, но это классный форвард. Но куда его поставить, если схема «3-4-3»? Промес, Ларссон и Соболев – органичное трио. Квинси может нырять в глубину поля (Тедеско должен заказать подарок Тен Хаагу, «Аякс» научил Промеса играть в центре). У Ларссона до «Спартака» был опыт работы на флангах, как и у Понсе, но Джордан лучше подходит для связки с Соболевым.

Эсекель все-таки центральный нападающий. Как и Соболев, ставит на количество ударов, хотя по среднему количеству выстрелов за полный матч уступает Александру. Понсе можно похвалить – был то основным, то запасным, оттягивался на левый фланг, забил 9 мячей. При этом надо отметить и минус аргентинца – его промахи против «Сочи» и «Зенита» стоили 5 очков в итоге.

Соболев вытеснил в запас 23-летнего одаренного легионера. Понсе может смело искать новый клуб? Наверное. Но не случайно его выбрали скауты «Ромы», а потом одобрили для аренд команды из Испании и Франции. Эсекель, в отличие от Бакаева, готов для работы в твердой основе «Спартака». Но Соболев выгоднее – собирает в 2.5 раза больше побед на втором этаже, чем аргентинец.

Заработала новая схема

Особенность атаки «Спартака» — есть люди, чтобы выстроить ее по-разному, с запасными планами, которых так не хватало в прошлом году. Раньше новички притирались друг к другу, не хватало акцентов от опытных людей. Мозес и Промес добавили солидности, даже если не всегда будут готовы физически на сто процентов. Хотя Квинси уже разбежался.

Позиционные атаки против упрямых соперников являются слабым местом многих фаворитов РПЛ , но сегодня «Урал» не смог остановить «Спартак». Как раньше не справился с этой задачей «Краснодар». У «Динамо», которое параллельно отыгралось с 0:2 против «быков» благодаря юниорам Тюкавину и Захаряну, матч против «красно-белых» получился более успешным, но и они допустили две ошибки.

«Спартак» бежит – заслуга тренера по физической подготовке. Ларссон получил больше свободы. Вспомните, как отобрал мяч на своей половине поля против «Краснодара» и бросил Промеса и Соболева в голевую контратаку. Квинси и Александр на своих местах. Тедеско успешно перестроился с «4-4-2» на «3-4-1-2».