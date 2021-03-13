Автогол Маслова, сэйвы Максименко и смекалка Соболева. «Спартак» одолел «Динамо»

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вчера, 22:10

«Спартак» добыл волевую победу в московском дерби с «Динамо». «Соккер.ру» — об игре, в которой забивали только «красно-белые».

Если описывать только эмоции после матча, то коротко можно сказать, что дерби удалось на славу. Тут были и драматические моменты, и пенальти, и автогол, и травмы, и переворот игры, и много острых эпизодов со спасениями. Все атрибуты классного матча, проходившего в бодром темпе и без просадки.

О том, что матч будет насыщенным и сложным для арбитра, а также эмоциональным для игроков, можно было судить уже на третьей минуте. Когда Айртон влетел слева в штрафную и упал в борьбе с Паршивлюком. Пенальти? Нет. Слишком уж игрок «Спартака» хотел упасть, так что подскочил и поджал ноги еще до касания соперника. Пусть его движение и выглядело потенциально опасным.

Борьба была очень контактной и велась в основном около штрафных, поэтому напряжения хватало. И так было от начала до конца. Обмен неприятными для обороны подходами завершился голом «Динамо», когда Лесовой прострелил на дальнюю штангу в никуда, а Маслов, испугавшись фантомного соперника, четко замкнул в свои ворота. Причем сначала арбитры гол отменили, сославшись на офсайд у Грулева, который начал контратаку забегом. Но повторы показали, что тот находился в верном положении, поскольку чуть запоздал с изготовлением офсайда Кутепов.

Время героев

Надо заметить, что такой пропущенный гол не смутил спартаковцев, но лишний раз напомнил о том, что оборона у красно-белых нуждается в ремонте и уплотнении. Собственно, на это указывали и дальнейшие события, потому что Максименко неспроста стал лучшим игроком матча, а каждый подход «Динамо» к его штрафной нес потенциальную угрозу.

Но другим героем матча вполне можно считать и Соболева, который с первых минут хорошо закусился и стягивал на себя всю остроту, создаваемую командой. В какой-то момент и динамовцы слишком много значения этому придали, чем Александр виртуозно воспользовался, выдав голевой пас на свободную зону в сторону Мозеса. Тот счет сравнял, правда, вскоре вынужден был покинуть поле из-за травмы. Вышел Умяров, перестроив схему: Зобнин ушел на фланг, а свежий хавбек занял его место в центре. Травма Мозеса, к сожалению, стала не единственной у «Спартака». Позднее унесли с поля Ларссона, уже в конце второго тайма.

К тому времени «красно-белые» вели в счете. Залогом успеха стал их мощный старт во второй половине. Это был единственный отрезок, когда одна из команд явно превосходила соперника. Спартаковцы прижали динамовцев, что вылилось в пенальти. Маслов, кстати, реабилитировался, потому что после его прострела мяч попал в Скопинцева, отскочив ему в руку. Да, это был рикошет, расстояние от бьющего было небольшим. Но рука не находилась в естественном положении и значительно увеличивала площадь тела. Так что после просмотра повтора судья решил указать на «точку», а Соболев реализовал пенальти, сделав себя причастным к обоим голам и принеся волевую победу «Спартаку». Да, он ее еще мог упустить, потому что в концовке матча «Динамо» заметно обострило игру, но тут уже в дело вступил Максименко.

Четвертая волевая победа «Спартака» в сезоне. Примечательно, что ни у одной из других команд больше одной нет.

Редкие, но острые

Удары по воротам (в створ): 11 (2) — 13(5)

Тот случай, когда статистика ударов по воротам, обычно четко описывающая остроту и напряженность игры, не соответствует происходившему на поле. Все-таки ударов, кажется, не так много, но напряжение и перманентная опасность, исходившая из всех действий на поле со стороны обеих команд, присутствовали постоянно.

Самыми бьющими на поле оказались спартаковцы Промес и Соболев – по четыре попытки. У Квинси с этим отдельная история. Голландец имел несколько очень хороших выходов к воротам, но загубил свои шансы неточностью. Зато в целом можно отметить его заряженность на борьбу и азарт, из-за которого Квинси даже схватил желтую карточку, когда слишком эмоционально пытался помочь судье увидеть пенальти в эпизоде с игрой рукой Скопинцева. Но вот такого нацеленного на победу и шустрого Промеса как раз «Спартаку» не хватало для динамики и резкости.

У «Динамо» самым бьющим стал Захарян, на счету которого три попытки. Несмотря на всю остроту в игре, примечательно, что «Динамо» первый удар в створ нанесло только на 75-й минуте. И отличился вышедший на замену Варела, который позволил Максименко внести вклад в признание лучшим игроком матча. Александр красиво коленом отбил на линии мяч. Потом было еще одно спасение.

Получается, что «Динамо» несло угрозу при минимуме собственного транжирства. Динамовцы забили без удара, а их два попадания в створ были очень опасными, не для галочки, почти стали голевыми – если бы не Максименко. Эксперт по редким, но опасным ударам был и у «Спартака». Это Понсе, который вышел на замену. Он мог стать главным героем встречи, потому что ему принадлежат два самых красивых удара в матче. Сначала в падении метил под перекладину, замыкая наброс, но вратарь справился. А потом эффектно бахнул издали, но лишь сотряс перекладину.

Азарт без контроля

Владение мячом (точность передач): 47,5% (63%) – 52,5% (65%)

На протяжении всего матча «Спартак» больше владел мячом. Этот перевес «красно-белых» колебался, но держался уверенно, пусть и не был таким уж подавляющим. «Динамо» удавалось выходить из-под давления более быстрыми комбинациями, зачастую – забросами. К более затяжным розыгрышам были склонны «красно-белые», которые пробовали выстраиваться вокруг штрафной Шунина. Но это не удавалось толком никому.

И этот аспект виден по второму показателю – точности передач. Она чудовищная для команд такого уровня. Может быть, дело не в самом качественном газоне, но поле бывало и хуже. Такой процент точности передач говорит о большом браке и частых взаимных потерях. Сглаживало ситуацию то, что грешили обе команды. А с учетом хорошей подвижности игроков это даже не бросалось в глаза. Разве что невозможно было выделить какую-то структуру в игре.

Только эпизодические всплески. Вот взять гол «Динамо» — потребовалась пара передач даже без четкого завершения и адресата. Или гол Мозеса – все решил удачный разворот и грамотное решение Соболева, который из центра перевел игру направо, увидев свободного партнера, забытого защитником. Тоже эпизод. И из таких эпизодов в две-три передачи складывались все острые моменты в динамике. О качественном контроле и разумным длинных розыгрышах речи не шло.