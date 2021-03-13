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Автогол Маслова, сэйвы Максименко и смекалка Соболева. «Спартак» одолел «Динамо»

вчера, 22:10
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«Спартак» добыл волевую победу в московском дерби с «Динамо». «Соккер.ру» — об игре, в которой забивали только «красно-белые».

Если описывать только эмоции после матча, то коротко можно сказать, что дерби удалось на славу. Тут были и драматические моменты, и пенальти, и автогол, и травмы, и переворот игры, и много острых эпизодов со спасениями. Все атрибуты классного матча, проходившего в бодром темпе и без просадки.

О том, что матч будет насыщенным и сложным для арбитра, а также эмоциональным для игроков, можно было судить уже на третьей минуте. Когда Айртон влетел слева в штрафную и упал в борьбе с Паршивлюком. Пенальти? Нет. Слишком уж игрок «Спартака» хотел упасть, так что подскочил и поджал ноги еще до касания соперника. Пусть его движение и выглядело потенциально опасным.

Борьба была очень контактной и велась в основном около штрафных, поэтому напряжения хватало. И так было от начала до конца. Обмен неприятными для обороны подходами завершился голом «Динамо», когда Лесовой прострелил на дальнюю штангу в никуда, а Маслов, испугавшись фантомного соперника, четко замкнул в свои ворота. Причем сначала арбитры гол отменили, сославшись на офсайд у Грулева, который начал контратаку забегом. Но повторы показали, что тот находился в верном положении, поскольку чуть запоздал с изготовлением офсайда Кутепов.

Время героев

Надо заметить, что такой пропущенный гол не смутил спартаковцев, но лишний раз напомнил о том, что оборона у красно-белых нуждается в ремонте и уплотнении. Собственно, на это указывали и дальнейшие события, потому что Максименко неспроста стал лучшим игроком матча, а каждый подход «Динамо» к его штрафной нес потенциальную угрозу.

Но другим героем матча вполне можно считать и Соболева, который с первых минут хорошо закусился и стягивал на себя всю остроту, создаваемую командой. В какой-то момент и динамовцы слишком много значения этому придали, чем Александр виртуозно воспользовался, выдав голевой пас на свободную зону в сторону Мозеса. Тот счет сравнял, правда, вскоре вынужден был покинуть поле из-за травмы. Вышел Умяров, перестроив схему: Зобнин ушел на фланг, а свежий хавбек занял его место в центре. Травма Мозеса, к сожалению, стала не единственной у «Спартака». Позднее унесли с поля Ларссона, уже в конце второго тайма.

К тому времени «красно-белые» вели в счете. Залогом успеха стал их мощный старт во второй половине. Это был единственный отрезок, когда одна из команд явно превосходила соперника. Спартаковцы прижали динамовцев, что вылилось в пенальти. Маслов, кстати, реабилитировался, потому что после его прострела мяч попал в Скопинцева, отскочив ему в руку. Да, это был рикошет, расстояние от бьющего было небольшим. Но рука не находилась в естественном положении и значительно увеличивала площадь тела. Так что после просмотра повтора судья решил указать на «точку», а Соболев реализовал пенальти, сделав себя причастным к обоим голам и принеся волевую победу «Спартаку». Да, он ее еще мог упустить, потому что в концовке матча «Динамо» заметно обострило игру, но тут уже в дело вступил Максименко.

Четвертая волевая победа «Спартака» в сезоне. Примечательно, что ни у одной из других команд больше одной нет.

Редкие, но острые

Удары по воротам (в створ): 11 (2) — 13(5)

Тот случай, когда статистика ударов по воротам, обычно четко описывающая остроту и напряженность игры, не соответствует происходившему на поле. Все-таки ударов, кажется, не так много, но напряжение и перманентная опасность, исходившая из всех действий на поле со стороны обеих команд, присутствовали постоянно.

Самыми бьющими на поле оказались спартаковцы Промес и Соболев – по четыре попытки. У Квинси с этим отдельная история. Голландец имел несколько очень хороших выходов к воротам, но загубил свои шансы неточностью. Зато в целом можно отметить его заряженность на борьбу и азарт, из-за которого Квинси даже схватил желтую карточку, когда слишком эмоционально пытался помочь судье увидеть пенальти в эпизоде с игрой рукой Скопинцева. Но вот такого нацеленного на победу и шустрого Промеса как раз «Спартаку» не хватало для динамики и резкости.

У «Динамо» самым бьющим стал Захарян, на счету которого три попытки. Несмотря на всю остроту в игре, примечательно, что «Динамо» первый удар в створ нанесло только на 75-й минуте. И отличился вышедший на замену Варела, который позволил Максименко внести вклад в признание лучшим игроком матча. Александр красиво коленом отбил на линии мяч. Потом было еще одно спасение.

Получается, что «Динамо» несло угрозу при минимуме собственного транжирства. Динамовцы забили без удара, а их два попадания в створ были очень опасными, не для галочки, почти стали голевыми – если бы не Максименко. Эксперт по редким, но опасным ударам был и у «Спартака». Это Понсе, который вышел на замену. Он мог стать главным героем встречи, потому что ему принадлежат два самых красивых удара в матче. Сначала в падении метил под перекладину, замыкая наброс, но вратарь справился. А потом эффектно бахнул издали, но лишь сотряс перекладину.

Азарт без контроля

Владение мячом (точность передач): 47,5% (63%) – 52,5% (65%)

На протяжении всего матча «Спартак» больше владел мячом. Этот перевес «красно-белых» колебался, но держался уверенно, пусть и не был таким уж подавляющим. «Динамо» удавалось выходить из-под давления более быстрыми комбинациями, зачастую – забросами. К более затяжным розыгрышам были склонны «красно-белые», которые пробовали выстраиваться вокруг штрафной Шунина. Но это не удавалось толком никому.

И этот аспект виден по второму показателю – точности передач. Она чудовищная для команд такого уровня. Может быть, дело не в самом качественном газоне, но поле бывало и хуже. Такой процент точности передач говорит о большом браке и частых взаимных потерях. Сглаживало ситуацию то, что грешили обе команды. А с учетом хорошей подвижности игроков это даже не бросалось в глаза. Разве что невозможно было выделить какую-то структуру в игре.

Только эпизодические всплески. Вот взять гол «Динамо» — потребовалась пара передач даже без четкого завершения и адресата. Или гол Мозеса – все решил удачный разворот и грамотное решение Соболева, который из центра перевел игру направо, увидев свободного партнера, забытого защитником. Тоже эпизод. И из таких эпизодов в две-три передачи складывались все острые моменты в динамике. О качественном контроле и разумным длинных розыгрышах речи не шло.

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Optimist Sidorov
Optimist Sidorov
сегодня в 09:57, ред.
СЕГОДНЯ ВСЕ МАТЧИ С УЧАСТ. СПАРТАКА БУДУТ *** ВЕСЕЛЫМИ***! ЭТО НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ! Я ДУМАЛ ЗАЧЕМ ПЕНДЕСКО ОБЬЯВИЛ О СВОЕМ УХОДЕ ИЗ СПАРТАКА . ЗАРАНЕЕ! ТЕПЕРЬ ВСЕ СТАЛО ПОНЯТНО! ТЕПЕРЬ ОН МОЖЕТ ДЕЛАТЬ КАК ТРЕНЕР С ТАКТИКОЙ ИГРЫ ЧТОТУГОДНО! ЧЕГО ОН И ДЕЛАЕТ! ЕМУ ЖЕ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ! СПАРТАК СЕГОДНЯ ИГРАЕТ БЕЗ ПОЛУЗАЩИТЫ ! ОТЛИЧНАЯ УДАРНАЯ ГРУППА(6 ЧЕЛОВЕК) И БЕДНЫЕ ЧЕТЫРЕ **** МУЧЕНИКА *** В ОБОРОНЕ! ЦЕНТР НАПРОЧЬ ОТСУТСТВУЕТ! КАК ДОЛГО ЭТОТ ФОКУС БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СПАРТАКУ? ДУМАЮ ДО ПЕРВОГО НАСТОЯЩЕГО АВТОБУСА ТИПА РУБИНА! НО ИГРА КОНЕЧНО ВЕСЕЛАЯ ПРИЗНАЮ! ЕЩЕ БЫ ИГРА БЕЗ ОБОРОНЫ!!!! АТАКА ТУДА, АТАКА СЮДА?????
Добряк
Добряк
сегодня в 08:45
Маслов просто топ, уже столько мячей напихал, скоро лучшим бомбардиром Спартака станет...
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 23:50
Игра смотрелась в лучших традициях самого старого отечественного дерби,Спартак был хорош,особенно в первой половине второго тайма,Динамо "проснулось" в концовке и тоже продемонстрировало очччень неплохой футбол,жаль что травм многовато оказалось,пусть они будут несерьезными...
112910415
112910415
вчера в 23:09
таблица уже неплохо смотрится
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:02
Отличная игра. Волевая победа. Обеим командам спасибо.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
вчера в 22:33
оо тут в 2021ом желтые уже решают левый или нет пенальти? надо им больше доширака
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 22:12
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