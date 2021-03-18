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Не хватает тренерских идей, нового Вернблума и лидера обороны. ЦСКА снова не чемпион

вчера, 12:30
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Могут попрощаться с ЛЧ, минимум шесть лет проживут без титула.

Марадишвили – молодой, Ахметов – не опорник

Раньше вегетарианские рецепты обозначали «мясными» названиями. Так и с центральными хавбеками ЦСКА. Именуются «разрушителями», а дошло до Дзагоева в центре поля. С «Зенитом» Алан не играл, но Обляков провалился. Марадишвили оставили на лавке, а лучше не стало. Бохинена не подготовили к полному матчу. Данило из «Ниццы» не подписали. Не хватает нового Вернблума, а матч с «Зенитом» с голами Вендела с позиции «десятки» подтвердил давнюю гипотезу. Атаки «Арсенала» или «Локомотива» тоже были по центру. Когда дыры в опорной зоне, тяжело выигрывать, особенно у фаворита. Компактности нет, а удаление Ахметова – было.

В ЦСКА не угадали с трансферами этого сезона

Не то чтобы Зайнутдинов и Эджуке – плохие футболисты. Но в лучшем случае они в фазе Мусы в первых матчах за ЦСКА, когда тренер орал Ахмеду с бровки, что делать с мячом. Защитник Фукс – с травмами, толком в деле его не видели. Гайч не заиграл и уехал в аренду. Рондон показывает что-то, учитывая физическое состояние. Будет забивать через раз, и это чаще, чем Чалов. Бохинен — думающий, но вряд ли преобразит команду. ЦСКА набрал людей «на вырост», но если никто не выстрелит – ВЭБ спросит за деньги, которые в еврокубках не отработали. Придется продать Влашича, чтобы выжить. Такие потери будут, в том числе, на совести руководства и тренера.

Без лидера в обороне не тащат с середняками

Акинфеев спасает – пропускают мало, но Игорь не всесильный. Братья Березуцкие и Сергей могли проиграть «Зениту», но с ними голкипер собирал «сухари» с середняками. И трофеи собирал, в том числе, кубковые. Старый ЦСКА с привычной обороной классически подставлял вратаря в Лиге чемпионов, но на чемпионат класса хватало. А теперь кто поведет за собой? Не Дивеев, который слишком молодой. Не Магнуссон, что мог стать крепким фланговым защитником (не путать с латералем – из атакующего арсенала у исландца разве что ауты), а в центре не босс. Никто не руководит линией, а от Фернандеса глупо требовать приказов в защите – сам часто в атаке.

Тренер «армейцев» перестал менять команду

Выступления Влашича зависят от него, а не от команды. Чалов был лучшим снайпером сезона. Сбавил – тренер ему не помощник. Когда Ганчаренко только назначили главным, то зимой на сборах сменил схему на три центральных. Было свежо, отчасти сработало. Но теперь «4-2-3-1» — скорее подарок для соперников, чем козырь ЦСКА. Вспомните их победы. «Ахмат» сам нарвался – на удивление невезучая у Талалаева команда. Но «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив» забирали по три очка, допуская ошибки в защите. «Армейцы» раздарили соперникам невероятное количество пунктов – 29 из 69 возможных.

Результативность живет не на тактических идеях

Неслучайно команды именно Гвардиолы 12 сезонов подряд забивают более 100 голов. Стиль важен. И у ЦСКА его нет, вместо него эмоции. С «Зенитом» 2 из 3 ударов в створ создали после 90-й минуты, один с пенальти. У ЦСКА прессинг хуже, чем у «Зенита». А если копнуть, то окажется, что Влашич передерживает мяч и часто необдуманно бьет издали – уничтожает перспективные атаки. А самые грубые промахи допустил Чалов в проигранных матчах «Локомотиву» и «Рубину». Но кто готовил Гайча, что аргентинец не заменил Федора? Кто отдает приказы Влашичу? Кого в прошлом году спасал Кучаев, до этого не забивавший?

Ганчаренко оказался упрямым, отказался учиться

Не стал хладнокровнее, мудрее и тактически тоньше. А ему ведь даже заменили помощников! В ЦСКА принимают упрямство и ранимость тренера. Но ждали прогресса. Гляньте на Слуцкого. Смело попробовал себя в Европе, где сложнее прижиться, особенно в Англии. Теперь это зрелый наставник, идет по тренерской дороге увереннее, чем в чемпионские годы в ЦСКА. Ганчаренко был правой рукой Леонида Викторовича, но сам не взял для «армейцев» большой титул, хотя работает главным с декабря 2016 года.

Достаточно времени, чтобы предъявить финальный продукт. Учитываем, что была смена основы – Березуцкие, Игнашевич, Натхо, Вернблум, Еременко, Головин, Тошич и Витиньо ушли. Но белорусу давали новичков и делали скидки после неудач в Европе. Хвалили, когда был повод, как в плей-офф ЛЕ. Но достаточно пересмотреть матчи ЦСКА против «Зенита» без побед, чтобы понять – наставник не растет. Тренер ведь учитель, должен показывать примером, как стать чемпионом. У Ганчаренко не получается.

ЦСКА завис между вторым и восьмым местами

После очередного неиспользованного шанса перейти на новый уровень – борьбы с «Зенитом» за «золото», Виктор Михайлович заявил, что у него есть силы продолжать работу. И пауза на матчи сборных позволит «забыть результаты». Вот только таблица не забывает счет и через десять лет. У ЦСКА годами нисходящий тренд: в 2017 году были вторыми, набрав 62 пункта, повторили результат, но недобрали 4 пункта.

Потом ЦСКА скатился на четвертое место – еще минус семь очков. Затем снова остались без ЛЧ и набрали меньше. От сезона к сезону деградация. Весной могут финишировать вторыми, если конкуренты помогут? Да, а могут – восьмыми. Таблица плотная, рискуют скатиться в середину. Ганчаренко хочет остаться до конца сезона – надеется на счастливую случайность. Но вы уверены, что с этим наставником можно взять титул и достойно сыграть в ЛЧ?

Много попыток было показать себя против «Зенита», и это как маркер – ЦСКА не потянул чемпионскую борьбу. Дзюба прав, «Зенит» контролировал игру полтора часа. Причем команда Семака не была похожа на ураган. Работала в привычном стиле и добила того, кто подставлялся. Успешный коллектив видно сразу. «Зенит» — успешный, хоть с огрехами. ЦСКА – никак нет, у них в девяти последних турах РПЛ всего две победы. То есть 7 осечек из 9.

Точно тренер подходящий? В прошлом году у руководства был повод отправить Ганчаренко в отставку после 0:4 с «Зенитом» и бегства тренера. Ему дали время, но выяснили, что 2-5 места – предел мечтаний. Хотя могут оказаться и там, где «Спартак» в прошлом сезоне — на седьмой строчке. При Ганчаренко нет аномального прорыва молодежи, тактического баланса, он плохо ладит с людьми – сменил собственных генералов, а команда играет сама отрезками.

ЦСКА боится крепких соперников в Европе и РПЛ, а его поражения от «Лудогорца» или «Вольфсберга» потом влияют на всех. Тут нет реализации потенциала, а в ответе за это строго главный тренер. Не нужно мечтать о Каземиро, Рамосе и Бензема в ЦСКА, достаточно признать, что нынешний набор игроков редко выступает на максимуме и часто ошибается в защите, где бедный Акинфеев выходит на поле злым, а уходит разочарованным – наперед знает, что его ждет.

На счастливую семью они похожи разве что в социальных сетях, но и там чувствуется наигранность и вторые дубли. ЦСКА потерял чемпионский дух под руководством Ганчаренко. И без четкой вертикали власти после смены владельцев.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:21
Куда не кинься , всё упирается в тренера которого у ЦСКА нет !!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Over 9000 (раскрыть)
вчера в 22:46
    Mi6
    Mi6
    вчера в 21:25
    С Гонаренкой уже четвёртые, а о игре 9-10
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 16:52
    Все кричали - ЦСКА молодец! - Делает ставку на нашу молодежь! - Да здравствует лимит! - Молодежь подрастет и как попрёт! - Поперли... Пять лет уже прут... от всех подряд...

    А может не стоило сразу вот так резко омолаживать команду?

    А может, всё-таки, сплав молодёжи и опыта даёт лучший результат?

    А может и опытные легионеры в команде не помешают?

    А может всё-таки пересмотреть лимит? (А ещё лучше отменить!)

    Ну а потом уже предъявлять претензии Ганчаренко...
    112910415
    112910415
    вчера в 14:51
    хороший тренер сильно нужен
    Romkurch
    Romkurch
    вчера в 14:41
    Очень жаль, когда убогая игра команды прикрывается плохим судейством и зачастую Васиным.
    доктоР7
    доктоР7
    вчера в 14:39
    Селекция ошиблась со всадником без головы Эджуке ( хоть и голевой пас в этом матче, это скорее исключение из правил, нонсенс для него, он идет в обводку ради обводки, что делать с мячом дальше, он не знает и не умеет) , Гаичем. Зайнутдинов - в точку, универсал, работяга, но не более того. Фукса мы ни разу не видели ( ни одного полного матча, травмы). Рондон не в форме, но забил, успеет набрать форму, чемпионат закончится. Чалов скорее всего, игрок одного сезона. Кучаев после травмы не показывает свой уровень. Обляков, Ахметов - баласт на шее команды, Костя Марадишвили как опорник и разрушитель лучше их в разы, плюс ко всему перспективен и играет за основу сезон всего лишь. На предсезонке наигрывали Шкурина, сейчас же ему не дают игрового времени, он хоть и ограничен в своих талантах нападающего, но эффективен, забивает, когда ему дают время, создаёт остроту у ворот. Хоть я и поддерживаю ВМГ, надо признать, что он выдал первый сезон после обновления команды на пять с плюсом, игра была, он, несмотря на непопадание в тройку, выжал из состава максимум ( нельзя не отметить, что селекция ошиблась с Нисимурой, Н Диайе, бразильским полуросликом). Но надо сравнить то, что делает ВМГ с лучшими примерами вокруг нас: как играют и развивают свою молодежь команды Слуцкого и свина Карпина - вот здесь селекция работает как надо, команды показывают приличного уровня футбол, выжимают из игроков максимум. Раньше казалось, что в неудачных матчах ЦСКА часто не везло , моменты голевые есть, а голов нет. Подводит реализация. Сейчас же к ВМГ вопросов у меня больше, не попадем в ЛЧ, команда не будет показывать футбол своих лучших образцов, игроки будут продолжать деградировать - тогда пора прощаться с тренером.
    Over 9000
    Over 9000
    вчера в 14:06
    +4 очка к 23 туру от сезона 19/20, впереди Тамбов и Ротор
    и это при перестройке команды и сомнительных трансферах, из которых минимум половина не попала
    может хватит голову пеплом посыпать?
    если за Тулу может и стоило ругать команду, то матч с бомжами и с таким судейством уж точно не показатель
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:53
    Не очень хочется говорить про тренера.... Гончаренко работает в ЦСКА уже почти пять лет ( а толку...) ...все знают, что это не тот клуб, который будет менять наставника каждые два-три месяца..... по моему мнению, самые большие проблемы у ЦСКА из-за того, что игроки, которые были куплены летом, не смогли с ходу оправдать возложенные на них надежды...нужна новая кровь в команду и здоровая.....а так ....все сезоны под управлением Ганчаренко ЦСКА делает массу "необязательных" очковых потерь..... когда команда теряет очки при плохой игре - это понятно и не так обидно..... но, ведь, очень часто проигрывает не по игре..... физическая форма далека от идеала, тактика непонятная, психология страдает, селекция провальная..... ну, сезон, ну, два... терпение заканчивается. Ганчаренко - на выход....
    ФК Зенит всея Руси
    ФК Зенит всея Руси
    вчера в 12:40
    Под впечатлением вчерашнего результата всем хочется искать мрачные аргументы.

    Однако ЦСКА весь сезон бьётся за самые высшие места РПЛ, и пусть иногда теряет -- ну, так иногда ведь и навёрстывает, а то и выходил в лидеры чемпионата.

    Кто знает, куда дальше качели качнутся?

    =

    А для полноценного состава, который реально гарантировал бы выходы в евровесну ЛЧ и вершину РПЛ -- армейцам объективно не хватает ещё человек пять-семь уровня Акинфеева и Влашича.

    =

    Не нужно паниковать. Мудрые люди не горячатся, а планово управляют своей судьбой.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 12:38
    Нам тренера хорошего не хватает
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