Симеоне выиграл 2 матча из 7, но отрицает кризис. «Атлетико» нужно снять проклятие Суареса

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вчера, 16:00

Бисиклета Жиру – аперитив перед схваткой осторожных соперников.

Симеоне проиграл Пако Лопесу

Нестрашно не знать, кто такой Пако Лопес. Наставник долго работал со вторыми и третьими составами, а затем оказался в «Леванте». Выигрывает лишь в 37 % случаев, но одна из 48 побед – над лидером Примеры. «Атлетико» легко мог набрать на 9 пунктов больше, отрыв от «Барселоны» составлял бы сейчас 13 очков, от «Реала» — 15.

Вместо беспечного чемпионства выбрали нервный путь. Не смогли обыграть «Сельту», получили ничью с «Леванте». Потом снова встретили того же из-за переносов матчей. Дома Симеоне влетел скромным «лягушкам» из Валенсии. От «Леванте» вратарь Облак пропустил два гола после одного удара в створ от соперника, ведь второй мяч – автогол.

Можно рассказывать, что «Атлетико» не повезло. Сами создали 28 атак с ударами и 11 раз были меткими. Но ведь это был 9-й клуб в таблице. А на выходных снова потеряли очки, «Хетафе» (15-е место) отстоял нулевую ничью в меньшинстве. К особенности той игры вернемся, но фиксируем – Симеоне уступает коллегам-середнякам.

Болезненное поражение от Тухеля

Томас повторил рекорд Сколари. Нулевая ничья против Бьелсы позволила собрать серию из 12 поединков без поражений на старте карьеры в «Челси». Замена Лэмпарда на более искушенного в профессии немца сработала. В принципе, лондонцы не слишком изменились. Менди и раньше собирал «сухари» до плохого отрезка. Атака лондонцы и при Фрэнке могла забить от силы два мяча.

Но тогда уступали «Арсеналу», МС и «Лестеру», а теперь обыграли «Тоттенхэм», «Атлетико», «Эвертон» и «Ливерпуль». Пользуются как наработками предыдущего тренера, так и идеями нынешнего. Не сказать, что у Тухеля был гениальный план на выездной матч в Мадриде, но Симеоне уступил в плей-офф ЛЧ впервые в жизни, то есть Томас добился нерядового результата в ЛЧ .

Удар в падении от Жиру не только позволил французу поставить личный рекорд – 6 голов за сезон в турнире, но и заметно усложнил задачу для «Атлетико» в гостях. Испанцы плохи на выезде в ЛЧ . Влетали «Баварии», была ничья с «Локомотивом». Уступали «Байеру», «Ювентусу» (дважды) и «Боруссии» Д. Симеоне помнит о победе над «Ливерпулем», но там зашли в овертайм. «Челси» привяжется к выездной победе.

Диего кивает на количество моментов

Проигрывают, теряют очки, но ведут игру. «Атлетико» словно платит за давнишнюю примитивность. От «Сельты» пропустили на 89-й минуте – потеряли победу 2:1. Дома «Леванте» пропустил 1 раз, хотя гости создали 14 моментов и 6 раз попали в створ. Поражение от того же соперника случилось в матче, где счет по точным выстрелам – 11:1 в пользу лидера Примеры. Защитники Симеоне чаще били по воротам, чем весь «Леванте».

«Челси» грамотно сыграл с «Атлетико» — 0:5 по точным ударам, но тот же «Реал» отыгрался на 88-й минуте. «Хетафе» отказался от мяча, команда Симеоне владела им 73 % игрового времени (их новый рекорд в Ла Лиге). А что на выходе? Счет по точным ударам – 2:7, а на табло унылые нули в пользу «Барселоны» и «Реала». В таких случаях, когда многое вроде бы грамотно делают, а не получается, тренерам сложнее всего.

Есть люди, что начнут паниковать и винить команду. Но Симеоне из другого теста. Признал, что его команда не выдерживает нагрузок. Заявил, что морально давят конкуренты – «два монстра», как назвал их Диего. Но предложил своей команде «принять напряжение». Играют старательно, но неправильно, особенно в атаке. «Атлетико» в 7 последних матчах записал на свой счет 6 мячей, но 1 – автогол, еще 1 – с пенальти. 5 мячей с игры при десятках моментов.

«Атлетико» на лондонском перекрестке

Позволил «Барселоне» и «Реалу» почувствовать запах крови, но впереди идеальный вечер для перезагрузки весеннего отрезка сезона. У Тухеля не сыграют Жоржиньо и Маунт – серьезный удар по центральной оси, хавбеки получили лишние желтые карточки. По-прежнему готовится Тьяго Силва, поэтому «Челси» может вернуться после выезда в Лидс к игре в три центральных в оптимальном составе.

И вот тут вступает тренерский опыт Симеоне, который в «Атлетико» с декабря 2011 года. Классика работы наставника – отвесил комплименты «Челси». Заявив, что у соперника нет слабых мест. Но держит фигу в кармане черных брюк. Диего может удивить Тухеля схемой – сыграть с четверкой в защите, чтобы насытить фланги. Алонсо и Джеймсу надо будет поймать сразу четырех соперников.

«Атлетико» важно добавить баланса в центре, где Ковачич и Канте получат поддержку Вернера и Зиеша. Ждем тонкую тактическую игру от не самых зрелищных команд. У «Атлетико» нет потерь, можно поставить Фелиша и Карраско поддерживать Суареса по флангам, а Льоренте и Сауль сыграют из глубины. Лоди и Триппьер, если именно их используют на краях поля, станут важными участниками поединка, где мало кто ждет счет 3:3.

Испанцы устали, а «Челси» — не подарок

Количество моментов говорит о классе команды Симеоне. Но перепады от ноля ударов в створ против «Челси» до 5 в чемпионате напоминают, что сезон стал непростым испытанием не только для «Ювентуса» или «Ливерпуля». «Атлетико» полагается на понимание Диего тончайших процессов внутри коллектива. Но одновременно не забывайте, что вот этой упрямый, крепкий и лишенный колебаний в защите коллектив из года в год вылетал из Лиги чемпионов до финала.

Уступали «Лейпцигу», Роналду после победы 2:0 дома, не выходили из группы из-за двух ничьих с «Карабахом». «Атлетико», хотя Облак – вратарь мирового уровня, в своем мире мелкой разницы мячей нагулял выездные поражения с невообразимым счетом – 0:3 или 0:4 в Лиге чемпионов. Причем «Реалу» и «Ювентусу» уступали в гостях, а дома — выигрывали. Рассчитывали на 0:0 с «Челси», чтобы потом в гостях Суарес забил на знакомом стадионе и перевернул всю игру?

Задача сложнее, чем кажется, ведь у Луиса конфликт с выездными играми ЛЧ – без голов с сентября 2015-го. Диего знает, что «Челси» пропустил всего 2 гола в 12 матчах, но похожесть подходов усложняет задачу. Но когда вся банда в сборе, когда соперник лишился локомотива свежих идей Маунта, не реализовал восемь точных ударов с «Лидсом», а в обороне Менди немец Рюдигер, которого дважды не нужно просить допустить ляп, то «Атлетико» грех жаловаться.

Симеоне не обвиняют никого, кроме себя, но от него ждут оригинальных решений. «Челси» нельзя пропускать первыми, но если долго не увидим гол, или забьет команда Тухеля – лидер чемпионата Испании будет близок к вылету. Тренеру пора настроить свою мощную команду на прорыв в ЛЧ , ведь два финала не использовали. Сейчас среди фаворитов не только постылый соседям «Реал», но и «Бавария» с «Манчестер Сити», а у «Атлетико» непривычная задача.

Надо отыграть домашнее поражение – первое в плей-офф за все время с Симеоне. Будущая схватка не кажется самой увлекательной из-за расчетливости и осторожности команд. Но это крепкие ребята, а Лига чемпионов любит над такими коллективами подшучивать, благословляя на удивительные игры, как в прошлом году в Ливерпуле.