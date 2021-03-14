Дубль Камано и три ассиста Жемалетдинова. «Локо» врывается в розыгрыш призов

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вчера, 22:10

«Локомотив» одержал убедительную победу над «Сочи» и вклинился в борьбу за лакомые места в РПЛ . «Соккер.ру» — об эффектной игре железнодорожников.

Впечатляющий ход

Пока ребята около вершины турнирной таблицы толкаются локтями, ставят друг другу подножки и чертыхаются, сзади на всех парах мчится «Локомотив», который боится опоздать на раздачу вкусностей. И теперь уже может считаться полноправным членом «тусовки», которая разыграет все самое аппетитное – с четвертого места открывается хороший обзор на поле боя. Для этого «Локомотиву» нужно было обыграть «Сочи», от которого команда Николича отставала как раз на три очка.

Задача оказалась не такой и сложной для железнодорожников, которые в весенней части сезона успели одержать три победы всухую, две из них – с крупным счетом. Сочинцы тоже не проигрывали в этой части сезона. Поэтому битва обещала стать бескомпромиссной. Разве что у «Сочи» дисквалификации Нобоа, Заболотного и Бурмистрова портили впечатление от потенциала. Вероятно, игра с ними могла стать другой. Но дисквалификации – это часть игры на длинной дистанции. И для «Сочи» эта осечка стала болезненной. Ведь южане проиграли впервые за семь матчей, а до этой встречи имели пять побед и ничью.

Убойная связка

«Локомотив» в этом матче добился успеха благодаря лучшей организации игры, лучшей способности распоряжаться шансами и четкому выполнению задачи исполнителями. Да, не без огрехов. Когда Пабло и Гильерме не поняли друг друга и подарили шанс Жоаозиньо, вряд ли кто-то думал хорошо о взаимодействии железнодорожников. Но тот же Пабло в концовке матча уже блестяще чистил все перед вратарской. А вот «Сочи» как раз не хватило слаженности и монолитности. Точнее, хватило этого ненадолго.

В первом тайме долго «Локомотив» даже не совался по центру, смазывая атаки на фланг и оттуда пытаясь проникнуть к воротам. Получалось неважно. А кулак в центре не рисовал никаких перспектив железнодорожникам. Пока Жемалетдинов не совершил пробную вылазку с дальним ударом. Джанаев рыкнул на партнеров, которые это допустили. Видимо, что-то предчувствовал. Потому что через несколько минут тот же Жемалетдинов уже увидел коридор именно по центру, по которому прогуливался Камано. А тот же Джанаев как-то замялся, выходя встречать Франсуа. Эта заминка позволила форварду пристроиться к мячу и мягко подбросить его в ворота через голкипера. Потеря плотности в центре стоила сочинцам гола сразу же.

Второй тайм «Сочи» начинал с хорошего прессинга – этим он и в первой половине неплохо оттеснял игру. Но вот развития это движение не получало. А когда «Локомотив» отмахнулся от первых волн второго тайма, накатил свои в ответ. Причем ответная агрессия железнодорожников позволила им создать сразу несколько очень опасных моментов. А сработала в итоге все та же схема. Жемалетдинов замечает забег Камано, выдает на этот раз четкую диагональ к углу штрафной, а там дело техники – Франсуа раскачивает одинокого Новосельцева и бьет низом в ближний угол.

Опять просторы в тылу «Сочи», опять умный пас Жемалетдинова и реализация Камано, который за минуту до того упустил шикарный шанс, когда выходил по центру на ворота. В любом случае для него матч крайне успешный, потому что это первые его голы в Премьер-Лиге. А он провел 17 матчей в ней. Сказалась небольшая подстройка в схеме игры. У Камано теперь больше свободы именно в роли ударного форварда, а не игрока, внедряющегося в атаку с флангов. Как видим, такая корректировка амплуа пошла на пользу.

Дальше уже настала пора нервничать «Локомотиву», потому что сочинцы со своим прессингом и бьющим отовсюду Юсуповым один мяч отыграли. Надо отдать должное команде Николича, которая не повела и бровью. Эта уверенность наработалась за счет удачных предыдущих матчей – команда была спокойна, даже когда некоторые прострелы сочинцев оказывались слишком уж напряженными. «Локомотив» терпел и свое в контратаке вырвал. Начал все опять Жемалетдинов, который протащил мяч к чужой штрафной от своей и выкатил на Смолова, а Федор не подвел, хоть и не стал сближаться с воротами.

При всех командных колебаниях инициативы, при всех нюансах организации игры, конечно, главными героями матча стали Камано и Жемалетдинов. Первый – дублем. Второй – хет-триком из голевых передач.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (5) – 14 (4)

Глядя на статистику ударов по воротам, можно предположить, что игра была равной. Наверное, так же точно скажут и те, кто смотрел сам матч. В целом он производил впечатление равного. И можно легко вспомнить голевые шансы у тех и у других ворот. Только железнодорожники оказались рачительнее и использовали свои моменты лучше. У сочинцев только вышедший на замену Барсов за полчаса пару-тройку шансов упустил. Да и замененный им Дуганджич за час насобирал моментов. А демонстрацию того, как их нужно реализовывать, провел Камано. Он, к слову, оказался самым бьющим на поле – четыре попытки предпринял, две закончились голами, три были явно голевыми. Еще по четыре удара у Лисаковича и Юсупова. Три попытки предпринял Жоаозиньо, который был активен, но как-то бестолково.

Владение мячом (точность передач): 53% (80%) — 47% (77%)

Тут заметно ощутимое превосходство «Локомотива». Причем оно было большую часть матча более явным. Например, в первом тайме железнодорожники мячом владели две трети времени. Постепенно сочинцы сократили разрыв, что логично: хозяева играли по счету и ловили противника на контратаках. Это снижало точность передач, потому что розыгрышей длинных «Локомотив» не проводил, а стремился к быстрым комбинациям и длинной доставке мяча к чужим воротам во втором тайме. Но даже при этом наигранного преимущества хватило, чтобы и точность пасов, и качество владения мячом у москвичей было лучше.