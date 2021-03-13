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ЦСКА зря не вернул Слуцкого. Ганчаренко проиграл аутсайдеру и воспитанникам «Спартака»

вчера, 16:19
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Гинер не сможет защищать тренера вечно.

Методы Виктора Михайловича вызывают сомнения

Судя по интервью, Онопко и Овчинников по-разному восприняли увольнение из ЦСКА. Первый понимал, что больше «дед», чем незаменимый аналитик – бывший защитник «Спартака» не стал критиковать Ганчаренко. Говорил, что «у всех бывают срывы». А вот Овчинников обиделся на бывшего начальника, поэтому в свежем интервью прошелся по методам Виктора Михайловича:

Я так привык к уходам Виктора Михайловича и его отсутствию из-за дисквалификаций, что не акцентировал внимания на слухах. Он душа тонкая и ранимая, все принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями.

Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом. Ты отвечаешь не только за себя. У тебя есть 20-25 футболистов, за которых ты несешь ответственность. Принятое на эмоциях решение – не черта профессионального тренера.

Что тут еще добавить? Молодому ЦСКА нужен тренер, что сам гасит эмоции в критический момент хоть в Лиге Европы, хоть в РПЛ. Ганчаренко поступает иначе. Причем ссылаемся не только на слова Овчинникова. Обыграли «СКА-Хабаровск» — влетели «Локомотиву» в дерби, хотя у соседей было два удара в створ за матч. Обыграли «Ахмат» — уступили «Арсеналу».

Как это исправить? Тренер не изменится, есть один выгодный для него выход – наберут в команду опытных людей. Но приглашают молодежь, а не ищут Игнашевича, Думбия или Вернблума.

Нестабильность тренерского штаба влияет на команду

Будет ли толк, если начальство грызется между собой? Онопко вернулся после коронавируса и увидел, что Овчинников и Ганчаренко что-то не поделили. Акинфеев не был рад отставке тренера-вратаря, с которым поладил. Молодые же не принимают авторитарные методы белоруса, который не умеет похвалить.

Также Ганчаренко не является мастером общения с командой. Интервью с юным фанатом-аналитиком ЦСКА милое, но не делает белоруса открытым человеком. А закрытым может быть в современном мире только тот, кто всех выносит на поле и тогда делает то, что хочет. Виктор Михайлович успел поругаться с Онопко и Овчинниковым, но разве заменил их на опытных людей? Василий Березуцкий вернулся, но его мало.

Как это исправить? Только сменить тренера, если у Ганчаренко весной не случится чемпионский прорыв с победой над «Зенитом» в очном матче.

Теперь ключевые решения принимает не только Гинер

Глава ВЭБ Максим Орешкин – экс-министр и действующий помощник главы РФ, рассказывал, что структура, которая контролирует ЦСКА, не будет вмешиваться в работу клуба. Но если Бабаев продолжит ошибаться на трансферном рынке – например, не заиграют и Бохинен, и Рондон, а Фукс выступит не лучше, чем Гайч, то владельцы отреагируют. Скорее всего, очертили сроки и задачи – ЦСКА нужны победа в Кубке России и второе место в РПЛ.

ВЭБ — это не миллиардер, что тратит собственные деньги. И гневное заявление Иванова, что не дали ЦСКА «ни копейки», — намек на новую структуру управления. Орешкин в мае прошлого года возглавил совет директоров клуба, и если ему не нравится последние места в группах Лиги Европы и поражения от «Зенита» и «Локомотива», — попросит найти другого тренера.

Говорили о Рангнике, но опытный вдохновитель серии клубов под лейблом «Ред Булл» ждет предложения из ведущей лиги. Деньги уже потрачены прошлым летом. Орешкин предложит новому наставнику – если Ганчаренко все-таки уйдет, работать с теми, кто есть. Состав у ЦСКА хороший, игра пробивается порой, но нужна стабильность. И решения принимает не только Гинер, не любящий отставки главных тренеров.

Как это исправить? Орешкин должен общаться с фанатами, объясняя планы и решения. А то винить будут Гинера и Бабаева, хотя не факт, что они теперь главные.

ЦСКА повторяет одни ошибки, Ганчаренко — наблюдатель

Влашич не забил пенальти «Локомотиву», а еще были удары Кучаева, Васина и Рондона. Повторение одного и того же не приносит результат. Видим постоянные ляпы в защите, слабую работу опорной зоны, перекос на правый фланг, где от Фернандеса зависит созидательность, перевод стрелок на Влашича в атаке и отсутствие стабильных форвардов.

В такой ситуации возникает вопрос о главном тренере. Не покидает ощущение, что Гинер и Бабаев зря упустили Слуцкого. Леонид Викторович на западе прокачал коммуникационные навыки, в «Рубине» сейчас шикарная атмосфера. Это наставник не просто опытный, но и может предложить молодым игрокам дорожную карту развития.

Не то чтобы Слуцкий гарантировал ЦСКА в этом сезоне чемпионство, но если вот эта команда Ганчаренко уже вторая. С удачной тренерской работой может оказаться выше по очкам для начала. Виктор Михайлович много очков раздал в странных матчах. Москвичи не были аутсайдерами против «Арсенала», «Урала» или «Химок». Не имели права проигрывать «Рубину» и «Сочи». Но всюду теряли очки.

Как это исправить? Настроить футболистов на серьезную работу против середняков, внести коррективы в тактику, не кричать на бровке, а объяснять и учить.

«Армейцы» – приличная команда с нестабильным тренером

В РПЛ сразу несколько таких коллективов. «Зенит» Семака, если говорим о переходе на уровень плей-офф ЛЧ. Или «Краснодар» — Мусаев нередко проигрывает тренерские дуэли. Сам ЦСКА потратил впустую два подряд сезона в Лиге Европы. Без перемен на поле останутся командой уровня четвертого места в этом турнире, с нынешней нестабильной игрой не пройти квалификацию в ЛЧ.

Погодные условия сегодня были одинаковыми для двух соперников. Обидная травма Фернандеса сказалась на ЦСКА, но это один футболист, а плохо играли многие. «Арсенал» — опасный для фаворитов соперник, но это не «Манчестер Сити». Зато у них заработала связка команды и тренера. Туляки выбили «Зенит» из Кубка России, выбрав идеальный сценарий на игру, а теперь прервали серию из 10 матчей РПЛ без побед (8 поражений, 2 мировые).

А вот против Ганчаренко тактика Парфенова сработала – тренеру «Арсенала» приходилось просить команду попридержать коней, играя в защите компактнее и без атаки на кураже. Два воспитанника «Спартака» — Ломовицкий и Пантелеев, показали себя у чужих ворот, обеспечили победное преимущество над апатичным и медленным ЦСКА. Если «армейцы» не удивят блестящей игрой против «Зенита» — могут потерять не только второе место, но и путевку в Европу.

Кто это исправить? Вдумчиво и грамотно выбрать нового главного тренера. Судьбу «Спартака» и ЦСКА в будущем сезоне определят летние выборы наставников. Кто ошибется – проиграет. Вероятность, что продлят контракт с Ганчаренко, тает с каждым днем.

ЦСКА снова не использовал осечку «Зенита». И в случае с «армейцами» видно, что после зимних сборов проблема именно в тренере. Лучшая иллюстрация сказанного – свою черную серию «Арсенал» начал с разгрома 1:5 от ЦСКА. А теперь Парфенов обыграл Ганчаренко, и это первая победа аутсайдера в РПЛ за пять месяцев.

Концовка имени Безбородова была эпичной – две красные карточки и моменты «армейцев». Но до этого у ЦСКА не было победного футбола. Не первый и не десятый раз при Ганчаренко.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:37
Не надо никого сейчас увольнять! Только хуже станет. Дайте Ганчаренко доработать до конца чемпионата, а потом с холодной головой принимайте решение. ЦСКА по прежнему при белорусе претендует на самые высокие места.
steelhead
steelhead
вчера в 22:20
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 21:44
    Слуцкого никто не убирал. Более того, он до этого дважды писал заявление, но Гинер его не отпускал. Слуцкого подрубила неудача со сборной на Евро 2016. Он вывел туда команду, но сломались Денисов и Дзагоев и провал случился. Ему психологически стало тяжко и он ушел, как говорил отдохнуть. И отдыхал больше года, язык учил, ездил по Европе. А после ухода из Витесса получил предложение Рубина - построить клуб почти с нуля и он согласился. А сейчас у него контракт до 25 года и он никуда не пойдет. Ему там интересно.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 21:29
    Ну после матча ЦСКА Зенит будет видно... Чалов конечно оказал медвежью услугу, выдав лучший матч сезона в последнем туре перед перерывом с Ростовом... Так глядишь бы за сборы, новый тренер и с командой сработался...
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ isamsn (раскрыть)
    вчера в 21:29
    а что, есть команда? нет ни тренера ни команды. сборище какое то. за такие безликие матчи, игроков нужно отдавать в аренду в ФНЛ. играть в ЦСКА они не заслуживают. один шлак. единственный кто переживает за команду, это Дзагоев. но он не нужен команде.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 21:16
    Что тут обсуждать. Нет у ЦСКА на сегодняшний день тренера. А руководство клуба идёт на поводу у этого дилетанта и ничего не делает для его замены.
    Куплет
    Куплет
    вчера в 19:11
      Рязань 062
      Рязань 062
      вчера в 18:54
      один только полевой игрок достоин играть за ЦСКА. но и с тем не хотят продлевать контракт. остальные не рыба не мясо
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 18:51
      Только самолетом можно долететь !!! Беларусь ждёт!!! Досвидос Викторс !!!
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      вчера в 18:47
      Главное, чтобы до матча с Зенитом Гончаренко не убрали, Питерцам не помешают ещё три очка для сохранения чемпионства.
      ФК Зенит всея Руси
      ФК Зенит всея Руси
      вчера в 18:12
      Мне не понравилась эта статья Станислава Горина.

      Такое впечатление, что спартаковские люди стремятся поднять шумиху, чтобы убрать ЦСКА из лигочемпионской гонки.

      -

      ЦСКА сам разберётся. У Гинера собственной мудрости хватит, чтобы принять решение без сторонних советчиков.

      Тренер работает в сложных условиях. Возможно, его поведение внешняя эмоциональность поступков это просто свой способ взбодрить футболистов.

      По любому, ЦСКА идёт вторым в чемпионате вопреки сложным обстоятельствам. А некоторые просто обречены глотать пыль позади армейского клуба.
      Майне Кляйне
      Майне Кляйне
      вчера в 18:06
      Как исправить? Надо гнать Рондона из команды. Зачем он выходит в основе - не ясно вообще
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 18:02
      Все нормально. Пора отвыкать от побед Гинера с гибким Леонидом). Да непривычно, да глаза на лоб.
      Давление на Гончаренко только усугубит ситуацию. А таких сейчас полно. Команда бьётся и в обойме лидеров.
      Арсенал и ЦСКа молодцы! За честную борьбу на поле. Есть вопросы к судейству.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:43
      как будто вдруг выдохлись в одночасье ...
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 17:20
      Аутсайдер и зенит обыграл.
      И сегодня ему повезло с первым голом
      с пенальти в ворота ЦСКА.
      edubokom
      edubokom
      вчера в 17:12
      О каком там чемпионстве речь. Как на тренировке мяч катают, глаза не горят, эмоций ноль. Да и на тренировке должно быть больше огня, чем сегодня в игре
      Hypnoz
      Hypnoz
      вчера в 16:59
      Ганчаренко - истеричка, такой же как и рекордсмен.
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      вчера в 16:46
      Ему пора в отставку, футболистов не было, был повод для нытья, теперь почти 2 состава и результаты те же
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 16:41
      Поговаривают, что аккурат в ночь перед матчем Виктору Михайловичу приснился дом родной.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      вчера в 16:28
      ... жидко так...
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 16:27
      Я вообще не пойму и до сих пор , зачем Слуцкого убирали.
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