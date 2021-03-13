ЦСКА зря не вернул Слуцкого. Ганчаренко проиграл аутсайдеру и воспитанникам «Спартака»

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вчера, 16:19

Гинер не сможет защищать тренера вечно.

Методы Виктора Михайловича вызывают сомнения

Судя по интервью, Онопко и Овчинников по-разному восприняли увольнение из ЦСКА . Первый понимал, что больше «дед», чем незаменимый аналитик – бывший защитник «Спартака» не стал критиковать Ганчаренко. Говорил, что «у всех бывают срывы». А вот Овчинников обиделся на бывшего начальника, поэтому в свежем интервью прошелся по методам Виктора Михайловича:

Я так привык к уходам Виктора Михайловича и его отсутствию из-за дисквалификаций, что не акцентировал внимания на слухах. Он душа тонкая и ранимая, все принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями. Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом. Ты отвечаешь не только за себя. У тебя есть 20-25 футболистов, за которых ты несешь ответственность. Принятое на эмоциях решение – не черта профессионального тренера.

Что тут еще добавить? Молодому ЦСКА нужен тренер, что сам гасит эмоции в критический момент хоть в Лиге Европы, хоть в РПЛ . Ганчаренко поступает иначе. Причем ссылаемся не только на слова Овчинникова. Обыграли « СКА -Хабаровск» — влетели «Локомотиву» в дерби, хотя у соседей было два удара в створ за матч. Обыграли «Ахмат» — уступили «Арсеналу».

Как это исправить? Тренер не изменится, есть один выгодный для него выход – наберут в команду опытных людей. Но приглашают молодежь, а не ищут Игнашевича, Думбия или Вернблума.

Нестабильность тренерского штаба влияет на команду

Будет ли толк, если начальство грызется между собой? Онопко вернулся после коронавируса и увидел, что Овчинников и Ганчаренко что-то не поделили. Акинфеев не был рад отставке тренера-вратаря, с которым поладил. Молодые же не принимают авторитарные методы белоруса, который не умеет похвалить.

Также Ганчаренко не является мастером общения с командой. Интервью с юным фанатом-аналитиком ЦСКА милое, но не делает белоруса открытым человеком. А закрытым может быть в современном мире только тот, кто всех выносит на поле и тогда делает то, что хочет. Виктор Михайлович успел поругаться с Онопко и Овчинниковым, но разве заменил их на опытных людей? Василий Березуцкий вернулся, но его мало.

Как это исправить? Только сменить тренера, если у Ганчаренко весной не случится чемпионский прорыв с победой над «Зенитом» в очном матче.

Теперь ключевые решения принимает не только Гинер

Глава ВЭБ Максим Орешкин – экс-министр и действующий помощник главы РФ , рассказывал, что структура, которая контролирует ЦСКА , не будет вмешиваться в работу клуба. Но если Бабаев продолжит ошибаться на трансферном рынке – например, не заиграют и Бохинен, и Рондон, а Фукс выступит не лучше, чем Гайч, то владельцы отреагируют. Скорее всего, очертили сроки и задачи – ЦСКА нужны победа в Кубке России и второе место в РПЛ .

ВЭБ — это не миллиардер, что тратит собственные деньги. И гневное заявление Иванова, что не дали ЦСКА «ни копейки», — намек на новую структуру управления. Орешкин в мае прошлого года возглавил совет директоров клуба, и если ему не нравится последние места в группах Лиги Европы и поражения от «Зенита» и «Локомотива», — попросит найти другого тренера.

Говорили о Рангнике, но опытный вдохновитель серии клубов под лейблом «Ред Булл» ждет предложения из ведущей лиги. Деньги уже потрачены прошлым летом. Орешкин предложит новому наставнику – если Ганчаренко все-таки уйдет, работать с теми, кто есть. Состав у ЦСКА хороший, игра пробивается порой, но нужна стабильность. И решения принимает не только Гинер, не любящий отставки главных тренеров.

Как это исправить? Орешкин должен общаться с фанатами, объясняя планы и решения. А то винить будут Гинера и Бабаева, хотя не факт, что они теперь главные.

ЦСКА повторяет одни ошибки, Ганчаренко — наблюдатель

Влашич не забил пенальти «Локомотиву», а еще были удары Кучаева, Васина и Рондона. Повторение одного и того же не приносит результат. Видим постоянные ляпы в защите, слабую работу опорной зоны, перекос на правый фланг, где от Фернандеса зависит созидательность, перевод стрелок на Влашича в атаке и отсутствие стабильных форвардов.

В такой ситуации возникает вопрос о главном тренере. Не покидает ощущение, что Гинер и Бабаев зря упустили Слуцкого. Леонид Викторович на западе прокачал коммуникационные навыки, в «Рубине» сейчас шикарная атмосфера. Это наставник не просто опытный, но и может предложить молодым игрокам дорожную карту развития.

Не то чтобы Слуцкий гарантировал ЦСКА в этом сезоне чемпионство, но если вот эта команда Ганчаренко уже вторая. С удачной тренерской работой может оказаться выше по очкам для начала. Виктор Михайлович много очков раздал в странных матчах. Москвичи не были аутсайдерами против «Арсенала», «Урала» или «Химок». Не имели права проигрывать «Рубину» и «Сочи». Но всюду теряли очки.

Как это исправить? Настроить футболистов на серьезную работу против середняков, внести коррективы в тактику, не кричать на бровке, а объяснять и учить.

«Армейцы» – приличная команда с нестабильным тренером

В РПЛ сразу несколько таких коллективов. «Зенит» Семака, если говорим о переходе на уровень плей-офф ЛЧ . Или «Краснодар» — Мусаев нередко проигрывает тренерские дуэли. Сам ЦСКА потратил впустую два подряд сезона в Лиге Европы. Без перемен на поле останутся командой уровня четвертого места в этом турнире, с нынешней нестабильной игрой не пройти квалификацию в ЛЧ .

Погодные условия сегодня были одинаковыми для двух соперников. Обидная травма Фернандеса сказалась на ЦСКА , но это один футболист, а плохо играли многие. «Арсенал» — опасный для фаворитов соперник, но это не «Манчестер Сити». Зато у них заработала связка команды и тренера. Туляки выбили «Зенит» из Кубка России, выбрав идеальный сценарий на игру, а теперь прервали серию из 10 матчей РПЛ без побед (8 поражений, 2 мировые).

А вот против Ганчаренко тактика Парфенова сработала – тренеру «Арсенала» приходилось просить команду попридержать коней, играя в защите компактнее и без атаки на кураже. Два воспитанника «Спартака» — Ломовицкий и Пантелеев, показали себя у чужих ворот, обеспечили победное преимущество над апатичным и медленным ЦСКА . Если «армейцы» не удивят блестящей игрой против «Зенита» — могут потерять не только второе место, но и путевку в Европу.

Кто это исправить? Вдумчиво и грамотно выбрать нового главного тренера. Судьбу «Спартака» и ЦСКА в будущем сезоне определят летние выборы наставников. Кто ошибется – проиграет. Вероятность, что продлят контракт с Ганчаренко, тает с каждым днем.

ЦСКА снова не использовал осечку «Зенита». И в случае с «армейцами» видно, что после зимних сборов проблема именно в тренере. Лучшая иллюстрация сказанного – свою черную серию «Арсенал» начал с разгрома 1:5 от ЦСКА . А теперь Парфенов обыграл Ганчаренко, и это первая победа аутсайдера в РПЛ за пять месяцев.