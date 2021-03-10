Футбольный мир повеселил гол в ворота «Зенита». Защита снова огорчила Семака

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вчера, 16:17

Ловрен и Ракицкий радуют в созидании, но не в обороне.

Миллионы фанатов насмехаются над обороной чемпиона

Как гол Макарова стал знаменитым в мире? Ребята из РПЛ на энтузиазме развивают бренд – отдали видео мировым футбольным пабликам. И у комментариев иностранных фанатов два основных лейтмотива.

Первый – поле в Казани похоже на огород с картошкой. Второй – шутки, что так на 92-й минуте играют только Мустафи или Ловрен. Сарказм ситуации очевиден – защищался именно Деян вместе Сантосом.

Шутили о хорвате люди, которые Ловрена сразу не разглядели. Репутация идет впереди бывшего защитника «Ливерпуля». Лунев не прочитал бильярдный удар, но это гол имени испугавшейся защиты без Ракицкого, но с Деяном.

В атаке «Зенит» заслужил нынешний объем голов — 46 мячей. Играют агрессивно, создают моменты, Песьяков и Дюпин спасали. Статистические показатели чемпионов остаются причиной лидерства и статуса фаворита.

Но во времена Манчини «Зенит» тоже по многим параметрам лидировал, а оказался пятым. «Краснодар» обычно лидер по игре, и где в таблице? Иногда общая мощность скрывает системные просчеты. Например, как в защите у Семака.

Ловрен и Ракицкий – мастера «привозов», но им везло в РПЛ

Иванович и Мевля не сформировали дуэт мечты. Бано и Ракицкий справлялись лучше, но не в еврокубках. Теперь Ловрен и Ярослав заняли последнее место в ЛЧ . «Зенит» по владению оказался 23-м в турнире, а без мяча Ракицкий с коллегой намного хуже.

У Деяна есть автогол со «Спартаком». Не удержал Шунича в день поражения от «Динамо». Дал пробить Йевтичу – домашний влет «Рубину». Не устоял на ногах против «Лацио». Как и в «Ливерпуле», Деян часто чудит в решающих играх.

Против «Боруссии» Д дома вышел вместо Ракицкого, а через минуту упустил соперника перед голом. В первом матче Холанд убежал от Ярослава и Деяна. А Ракицкий упустил Деспотовича в Санкт-Петербурге.

Теперь все оценили гол Макарова. Так почему «Зенит» пропустил лишь 18 раз в РПЛ ? Виним «Спартак», ЦСКА , «Краснодар» и остальных – в створ чемпиона с игры нанесли всего 71 удар, по 3.4 за игру. Реализовали 25 %, защиту страховал Кержаков.

Для сравнения, соперники «Арсенала» реализовали 42 % ударов. А теперь смотрим на цифры в ЛЧ : соперники «Зенита» нанесли аж 76 ударов, из них сразу 30 в створ, а 13 попыток – голы. В Европе петербуржцы худшая команда РПЛ по соотношению метких выстрелов к голам.

Ловрен и Ракицкий не успевают за резкими соперниками. Упрек атакующим линиям Мусаева, Тедеско и Ганчаренко – против «Зенита» можно играть результативнее. В РПЛ они пропускают 0.86 гола за игру, в ЛЧ – 2.17, в два с половиной раза чаще.

Аналитик «Зенита» подтвердил трансферную проблему клуба

Слуцкий зимой забрал к себе Васюхина – аналитика «Зенита». После переезда в Казань Никита честно признал то, о чем давно шепчутся в Санкт-Петербурге. Семак и Рибалта не работают как единая команда. Хавьеру нравится его зарплата, но Малком и Вендел не трансферы мечты.

Васюхин подчеркнул, что в Казани тренер Слуцкий и директор Яровинский трудятся в связке. А в Санкт-Петербурге тренер и директор не умеют формулировать запросы сообща и четко, был приказ найти «хорошего футболиста».

Ловрен – хороший футболист. Но не для клуба, которому нужен человек, что не ошибается в решающий момент. Ивановича отпустили, поскольку немолодой и просил много денег. На замену взяли за 12 млн евро Ловрена, а Деян отвык от постоянного давления.

В 31 год хорват не такой резкий, как был пять лет назад, когда в него верили в «Ливерпуле». Когда «Зенит» атакует, то видим лишь плюсы Ловрена и Ракицкого – блестящий первый пас. Но стоит сопернику надавить или удачно выйти в контратаку – ждёт вылет из Кубка России.

Деян и Ярослав — футболисты с очень непростыми характерами

Ловрен – Рамос на минималках, если говорим об эго. Хорват заявлял, что сильнее, чем Серхио. В матче сборных сильно ударил испанца локтем, чтобы поквитаться за Салаха. Но Деян точно не легенда футбола уровня Рамоса.

Также существует донецкая легенда, что в контракте Ракицкого с «Шахтером» был пункт об обязательных тестах на алкоголь в любой момент. Ярослав всегда слушает тихого Семака, но бывают ли приключения?

Ракицкий – сильный игрок, его пас левой ногой отмечал Гвардиола. Передачи и удары украинца не раз спасали «Зенит». Но агрессивность и заряженность не отменяет физику. «Шахтеру» не нравилось то, как Ярослав тренируется.

Устал — выключился. «Спартак» и ЦСКА выходили на поле против «Зенита» с дрожащими коленками, поэтому сработала разница в мастерстве. Но даже появление Ловрена не перевело оборону «Зенита» на новый уровень.

Достаточно включить скорости – нет у чемпионов обороны уровня плей-офф ЛЧ . И это печально, ведь «Зенит», если бы Рибалта и Семак работали заодно, мог повторить путь «Порту» и «Аякса» в престижном кубке.

Денег для рывка хватало, не хватило людей, что их грамотно потратили бы. Тренерский штаб за Ракицкого и Ловрена – одного сделали капитаном, отобрав повязку у Дзюбы, но Семак проиграл много тренерских матчей. И Новикову, и Индзаги, и Парфенову, и Слуцкому.

С нынешней обороной шансы на успех в ЛЧ лишь падают

«Зенит» не умеет ставить на центральных защитников с будущим. С Мамманой не повезло, но ни Мевля, ни Новосельцев, ни Прохин не выстрелили. У Чистякова мало шансов, хотя сыграет против «Ахмата», раз Ловрен поймал дисквалификацию.

Основные защитники завтра не будут лучше, чем вчера. Не мечтают о вызове в топ-5. А их коллеги Караваев и Дуглас Сантос помогали в созидании, но не чувствуют защиту – отсюда вывод Семака, что Смольников лучше в обороне, чем Вячеслав.

Но в основу взяли Караваева, ведь моложе и круче с мячом. Добавьте, что Малком и Дриусси – изначально основные варианты на флангах, совсем не умеют защищаться, и получите актуальную причину, почему «Зенит» не стал открытием сезона в ЛЧ .

Когда им разрешают откатать обязательную программу – с проходами Караваева, последним пасом Сантоса, забросами Ракицкого и хитрыми действиями Дзюбы и Азмуна, то огрехи в защите перекрываются. В РПЛ только ЦСКА обыграли в один мяч, чаще разница крупнее.

Работает класс, ведь и «Рубин» отбивался. А стоит любому сопернику, хоть «Брюгге», хоть «Арсеналу», не испугаться петербуржцев — ждите поражения. «Зенит» начал год тремя похожими матчами, в которых пропустил шесть мячей.

Короли, над которыми насмехаются, как после гола Макарова, теряют флер непобедимости. Порой в футболе отсутствие страха важнее мастерства, ведь никто не спорит, что «Ростову» и «Рубину» повезло. Но трудно оспорить, что везение заслужили.

Без Лиги чемпионов можно рассказывать, какие Ловрен и Ракицкий чудесные – а в матчах, где это игроки созидания, не защиты, так и есть. Но еврокубки и матчи нового года расставят всех по заслуженным местам.