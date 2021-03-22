Турция – Нидерланды: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2020 Турция — Нидерланды, который состоится 24 марта 2021 года.

Турция

Сборная Турции сыграет первый матч в этом календарном году и рассматривается экспертами, как команда, которая имеет неплохие шансы на выход из своей группы. Турция хорошо проводит домашние встречи и сможет навязать серьезную борьбу Нидерландам. Положительный результат для Турции в этом матче станет хорошим знаком для команды на весь грядущий отбор.

18 ноября прошлого года сборная Турции проиграла Венгрии (0:2), а 15 ноября обыграла команду России (3:2). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.

Нидерланды

Нидерланды являются одной из самых сильных сборных по всему миру, и обладает качественными игроками на всех позициях. Команда примет участие в Евро 2020 года, которое пройдет этим летом и сейчас начинает свой путь, чтобы отобраться и на мировое первенство 2022 года.

18 ноября 2020 года сборная Нидерландов обыграла Польшу (2:1), а 15 числа оказалась сильнее сборной Боснии и Герцеговины (3:1) в матчах Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Турция – 4.52

Ничья – 3.79

Победят Нидерланды — 1.763

Статистика

Сборная Нидерландов не проигрывает пять матчей подряд

В последних пяти из шести матчей сборной Турции, обе команды смогли отличиться голами

Только один матч из последних десяти сборной Нидерландов закончился поражением

Семь из восьми матчей между этими сборными за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу сборной Нидерландов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.763. Гости выглядят более предпочтительно и имеют цель начать отборочный турнир к чемпионату мира с победы и приобрести уверенность в своих силах.