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Почему Ионов? Сможет ли Соболев вытеснить Дзюбу? Вопросы к Черчесову после победы на Мальте

вчера, 12:56
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Спрашиваем в надежде получить ответы уже в следующих матчах.

Победа сборной России над заведомым аутсайдером отборочной группы ЧМ-2022 действительно получилась пугающей. Шутка ли, переживания за результат продолжались до 89-й минуты, когда вышедший на замену Александр Соболев забил третий мяч и обеспечил команде Станислава Черчесова победу. В своем комментарии главный тренер дал кое-какие важные ответы:

Когда была жеребьёвка, стало понятно, что у нас ровная группа. Сейчас мы обыграли Мальту, но у многих команд тут могут возникнуть проблемы. Поэтому нам надо к каждой команде индивидуально готовиться, чтобы добиваться результата в нужный нам день. Не сыграли в два форварда, потому что через игру с Мальтой готовимся к Словении. Поэтому так решили. Были ещё кое-какие задумки, но игра не позволила это сделать. Миранчук и Головин долго не играли вместе, поэтому не всё так просто, как кажется со стороны. Даже не вспомню, когда Головин был в последний раз в сборной.

Есть ли у Соболева шанс подвинуть Дзюбу?

Станислав Черчесов ответил на вопрос об игре в два форварда против Мальты. Принимается, в его словах есть смысл: команда собралась впервые за четыре месяца, в плотном графике и в преддверии более ответственных матчей логично действовать в рамках основной схемы. По крайней мере, это распространенный метод. В таком случае интересуемся градусом конкуренции в центре нападения. В игре с Мальтой тренерский штаб дал понять: Дзюба — абсолютный номер один, Артем вышел с капитанской повязкой и провел на поле 83 минуты. Соболев получил 7 минут основного времени и компенсированные минуты, этого ему хватило, чтобы забить.

Форвард «Спартака» пока ни разу не играл в стартовом составе сборной России, у него четыре выхода на замену — игровые отрезки продолжительностью в 45, 26, 9 и 7 минут. В сумме 86 минут, которые Соболев потратил с умом, забив 2 гола (в ворота Швеции и Мальты). Хорошее начало международной карьеры. Александр сейчас вообще «в огне», у него 5 голов и результативная передача в мартовских матчах за «Спартак», он признан игроком месяца в РПЛ. Между Дзюбой и Соболевым сейчас нет пропасти, в центре атаки сборной России складывается живая конкуренция.

Вопрос в том, готов ли Черчесов отреагировать на текущую форму Соболева и поставить его если не выше, то вровень с Дзюбой? Или «субординация» важнее? Пока побеждает второй вариант, потому что матч против Мальты был подходящей площадкой для дуэли двух форвардов, раз уж схему с двумя нападающими отмели: можно было сразу договориться, что каждый получит по тайму в свое распоряжение, а потом сравнить эффективность и показатели. Даже если Соболев пока не готов быть основным, он достаточно хорош, чтобы Дзюба видел в нем угрозу. Но Черчесов пока оберегает Артема и показательно подчеркивает его статус вместо того, чтобы подхлестывать капитана конкуренцией с молодым и мотивированным коллегой.

Почему Ионов?

В чем мы все согрешили? Шутка, конечно, Алексей — старательный футболист, в матче с Мальтой даже результативную передачу отдал. Чужому, но это не беда. Если совсем серьезно, все понимают сильные и слабые стороны Ионова, но трудно согласиться с тем, что его плюсы перевешивают настолько, что обеспечивают 32-летнему футболисту постоянное место в стартовом составе сборной России.

Алексей выдает большой объем беговой работы, он прилежный игрок, но возраст, техническое оснащение и совершенно не выдающаяся статистика результативных действий как для представителя группы атаки не на его стороне. Ионов не то чтобы бесполезен, но вера в него бесперспективна.

Черчесов объяснил, что Александр Головин и Алексей Миранчук давно не играли вместе, но Головин так же давно не играл и с Ионовым. Станислав Саламович любит использовать Ионова, это игрок-функция, с ним легко работать, сложнее объединить в команде лучших в индивидуальном плане футболистов. Но в этом и заключается тренерская работа, не так ли?

Будут ли изменения в стартовом составе в матче со Словенией?

Международные паузы стали насыщеннее — три матча за 7 дней. Это вносит коррективы в работу тренеров национальных команд, ведь теперь нужно смотреть в сторону ротации, чтобы не загнать своих лидеров. Однако матч-менеджмент в игре с Мальтой даже не намекал на предстоящие матчи против Словении и Словакии: 32-летний Дзюба, чья эффективность на фоне усталости значительно снижается, провел на поле 83 минуты, Марио Фернандес отыграл полный матч, как и Вячеслав Караваев. Позиции крайних защитников всегда требуют больших энергетических затрат, обычно их первыми включают в ротацию.

Любопытно, сколько изменений в стартовом составе сделает Черчесов в игре против Словении? Предположу, что минимум одно, а максимум три. Вячеслава Караваева может заменить профессиональный левый защитник Федор Кудряшов, в центре поля вместо Фомина или Ахметова выйдет Оздоев, если его успеют поставить на ноги, а Алексей Ионов все-таки может уступить свое место на поле кому-то другому. В матче с Мальтой он получил повреждение, а еще совершил чудовищный привоз, после которого даже вера Черчесова в Алексея может пошатнуться.

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амурец
амурец
сегодня в 06:01
вопросов к Черчесову много, вот только вряд ли он способен ответить вразумительно хоть на один
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 04:48
Вчера наш молодняк показал как нужно играть с командами, практикующими плотную оборону - короткий пас в касание, индивидуальный дриблинг с обводкой и и дальние удары. И, разумеется, скорости, как движения, так и мышления. Как только наши парни включали эти компоненты, рослые крепкие исландцы, стоя в своей штрафной, просто наблюдали, как им закидывают один мяч за другим.
Что, Черчесов это не понимает? Понимает, конечно. Но с Мальтой мы увидели большую часть матча бесполезное перекатывание мячика перед штрафной соперника с набившими оскомину забросами на Дзюбу. Не, разумеется, это проверенное оружие, но надо же как-то и разнообразить атаку. Слава Богу, наконец появился Головин и сразу в атаке стало повеселее.
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 20:59
Сборная еще не начала играть, а её уже хоронят)
Аксинья
Аксинья ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:36
Если наша молодежка выступит успешно на Чемпионате Европы, то как минимум половина состава должна будет влиться в основу))
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:22, ред.
Спасибо за статью... ну что, после "долгого перерыва" Сборная России встречалась с самой слабой командой из нашей группы....Перефразирую Н.Н. Озерова:- "такой футбол нам не нужен!".... такая сборная будет бита любой сборной на ЧМ..... тактика колхозной команды: дойти до средины поля, остановится, сделать пару продольных передач, отпасовать назад защитникам и вратарю и в лучшем случае опять сделать также... никто не пытается "открыться", предложить себя... тупо вперед высокая передача на Дзюбу)))).... Но отборочные это не чемпионат РПЛ, где можно пихать и нарушать, судьи глаза закрывают, а вот в Европе почему-то нет... с такой схемой игры такая сборная лакомый кусочек для любой команды..... "поразил" Головин... все его удары мимо рамки... вот это проффи! (за что его хвалят французы?....единственный плюс Головина, что в отличие от других двигался (а Дзюба даже и не вспотел...)... если сборная не изменит схемы своей игры и не станет двигаться на поле, то произойдет очередное извинение перед болельщиками....и..... всё продолжится как было!.... так что ждем продолжение Марлезонского балета.... с последующими извинениями??????......
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 15:04
Со статьёй согласен. Что к стати редко для меня. Но какой то яркой реакции Черчесова на этот матч не будет. Как не прислушается он к разумным советам. Уж его как прессовали перед чемпионатом мира. Он выдержал. Кричать о смене тренера бессмысленно. Только провал на чемпионате Европы, именно провал, поможет смене тренера. Мне многое не нравится в действиях тренера. Но взывать к разуму, приводить доводы, требовать отставки бесполезно. Поэтому надо запастись попкорном, пивом, чипсами, кто чем хочет. И болеть за нашу сборную и ждать развязки.
pomor45
pomor45 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 14:39
Алексей всё утратил ещё в молодости, в Зените с ним сколько возились, пытаясь вразумить, но разгульная жизнь оказалась для него более притягательной.
pomor45
pomor45
вчера в 14:36
Старичков, конечно, многовато, но это скорее недостаток не тренера, а молодёжи, зажиревшей на вкусных контрактах.
pomor45
pomor45
вчера в 14:34
Даже если Соболев пока не готов быть основным, он достаточно хорош, чтобы Дзюба видел в нем угрозу.
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Чистяков создал бы сборную, в которой каждый видит в другом не товарища по команде, а угрозу. Славная же получилась бы командочка из сплошных врагов.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:12
Дзюба играет в основе потому, что он - капитан. При таком раскладе против Словении и Словакии Соболеву светят только замены во втором тайме. В 2 нападающих играть они не будут потому, что сейчас не время для таких экспериментов. Ионов попадает в состав по простой причине - он классический бегунок, а от вингера в схемах Черчесова большего и не требуется.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:36
В любой теме , - Сколько людей, столько и мнений !!!
Кто-то будет просто ближе к факту, но даже и здесь найдётся много Но ... . Это стечение многих обстоятельств, которые приводят к тому или иному исходу . И точно также каждый нюанс должен возникнуть тоже из какой-то ситуации. Так что можно долго и нудно спорить , а правда где-то здесь, очень близко и очень далеко !!! Всем Добра и Мира, Друзья !!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:17
Алексей Ионов в Краснодаре не выделяется. В этом сезоне он забил с игры всего 1 гол. И то в составе Ростова
А когда его продали в Краснодар он вообще перестал забивать
Не понимаю упрямство Черчесова продолжающего ставить Алексея в основу
d_fincher
d_fincher
вчера в 13:07
Матч показал, что Черчесов готов рисковать, чтобы Артем набил себе рекорд голов з сборную. Форма Артема сейчас - далеко даже от средней. но в составе он ,а не Соболев, набравший офигенную форму. Потому что забить Артем сейчас способен только Мальте. На всех сложных соперников будут выпускать Соболева, чтоб он отдувался. А потом сравнивать их игру. Вот такой честный подход.

Вообще, Черчесов перестал развиваться как тренер. Команда еле бегает. Состав вызывает море вопросов. Использовать современную яркую игру Миранчука и Головина Черчес не способен.

У нас плохой тренер. Поэтому он делает хуже игроков.
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