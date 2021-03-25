Почему Ионов? Сможет ли Соболев вытеснить Дзюбу? Вопросы к Черчесову после победы на Мальте

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вчера, 12:56

Спрашиваем в надежде получить ответы уже в следующих матчах.

Победа сборной России над заведомым аутсайдером отборочной группы ЧМ -2022 действительно получилась пугающей. Шутка ли, переживания за результат продолжались до 89-й минуты, когда вышедший на замену Александр Соболев забил третий мяч и обеспечил команде Станислава Черчесова победу. В своем комментарии главный тренер дал кое-какие важные ответы:

Когда была жеребьёвка, стало понятно, что у нас ровная группа. Сейчас мы обыграли Мальту, но у многих команд тут могут возникнуть проблемы. Поэтому нам надо к каждой команде индивидуально готовиться, чтобы добиваться результата в нужный нам день. Не сыграли в два форварда, потому что через игру с Мальтой готовимся к Словении. Поэтому так решили. Были ещё кое-какие задумки, но игра не позволила это сделать. Миранчук и Головин долго не играли вместе, поэтому не всё так просто, как кажется со стороны. Даже не вспомню, когда Головин был в последний раз в сборной.

Есть ли у Соболева шанс подвинуть Дзюбу?

Станислав Черчесов ответил на вопрос об игре в два форварда против Мальты. Принимается, в его словах есть смысл: команда собралась впервые за четыре месяца, в плотном графике и в преддверии более ответственных матчей логично действовать в рамках основной схемы. По крайней мере, это распространенный метод. В таком случае интересуемся градусом конкуренции в центре нападения. В игре с Мальтой тренерский штаб дал понять: Дзюба — абсолютный номер один, Артем вышел с капитанской повязкой и провел на поле 83 минуты. Соболев получил 7 минут основного времени и компенсированные минуты, этого ему хватило, чтобы забить.

Форвард «Спартака» пока ни разу не играл в стартовом составе сборной России, у него четыре выхода на замену — игровые отрезки продолжительностью в 45, 26, 9 и 7 минут. В сумме 86 минут, которые Соболев потратил с умом, забив 2 гола (в ворота Швеции и Мальты). Хорошее начало международной карьеры. Александр сейчас вообще «в огне», у него 5 голов и результативная передача в мартовских матчах за «Спартак», он признан игроком месяца в РПЛ . Между Дзюбой и Соболевым сейчас нет пропасти, в центре атаки сборной России складывается живая конкуренция.

Вопрос в том, готов ли Черчесов отреагировать на текущую форму Соболева и поставить его если не выше, то вровень с Дзюбой? Или «субординация» важнее? Пока побеждает второй вариант, потому что матч против Мальты был подходящей площадкой для дуэли двух форвардов, раз уж схему с двумя нападающими отмели: можно было сразу договориться, что каждый получит по тайму в свое распоряжение, а потом сравнить эффективность и показатели. Даже если Соболев пока не готов быть основным, он достаточно хорош, чтобы Дзюба видел в нем угрозу. Но Черчесов пока оберегает Артема и показательно подчеркивает его статус вместо того, чтобы подхлестывать капитана конкуренцией с молодым и мотивированным коллегой.

Почему Ионов?

В чем мы все согрешили? Шутка, конечно, Алексей — старательный футболист, в матче с Мальтой даже результативную передачу отдал. Чужому, но это не беда. Если совсем серьезно, все понимают сильные и слабые стороны Ионова, но трудно согласиться с тем, что его плюсы перевешивают настолько, что обеспечивают 32-летнему футболисту постоянное место в стартовом составе сборной России.

Алексей выдает большой объем беговой работы, он прилежный игрок, но возраст, техническое оснащение и совершенно не выдающаяся статистика результативных действий как для представителя группы атаки не на его стороне. Ионов не то чтобы бесполезен, но вера в него бесперспективна.

Черчесов объяснил, что Александр Головин и Алексей Миранчук давно не играли вместе, но Головин так же давно не играл и с Ионовым. Станислав Саламович любит использовать Ионова, это игрок-функция, с ним легко работать, сложнее объединить в команде лучших в индивидуальном плане футболистов. Но в этом и заключается тренерская работа, не так ли?

Будут ли изменения в стартовом составе в матче со Словенией?

Международные паузы стали насыщеннее — три матча за 7 дней. Это вносит коррективы в работу тренеров национальных команд, ведь теперь нужно смотреть в сторону ротации, чтобы не загнать своих лидеров. Однако матч-менеджмент в игре с Мальтой даже не намекал на предстоящие матчи против Словении и Словакии: 32-летний Дзюба, чья эффективность на фоне усталости значительно снижается, провел на поле 83 минуты, Марио Фернандес отыграл полный матч, как и Вячеслав Караваев. Позиции крайних защитников всегда требуют больших энергетических затрат, обычно их первыми включают в ротацию.

Любопытно, сколько изменений в стартовом составе сделает Черчесов в игре против Словении? Предположу, что минимум одно, а максимум три. Вячеслава Караваева может заменить профессиональный левый защитник Федор Кудряшов, в центре поля вместо Фомина или Ахметова выйдет Оздоев, если его успеют поставить на ноги, а Алексей Ионов все-таки может уступить свое место на поле кому-то другому. В матче с Мальтой он получил повреждение, а еще совершил чудовищный привоз, после которого даже вера Черчесова в Алексея может пошатнуться.