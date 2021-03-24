Дзюба и Соболев – дуэт, Головин – лидер. Загадки состава сборной России

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вчера, 15:35

Интриг много, Черчесов может поменять половину состава.

Пять футболистов в твердой основе

Дзюба, Джикия, Фернандес, Головин и Шунин – основные футболисты. Но Артем и Александр недавние решающие матчи по разным причинам пропустили. Вратаря мотивируют телефонными звонками Акинфееву. Также подрастают Сафонов и Максименко.

Джикия – основной, но не играл на ЧМ -2018 из-за травмы. Это не аналог Игнашевича, что настолько хорошо понимает структуру игры сборной и на нее влияет. Его выступления зависят от имени напарника. Головин тоже не сыгран с целым рядом футболистов.

Пусть пять мастеров – основные, но как часто они играли вместе? Хорошо хоть Шунин уже провел несколько матчей с Фернандесом и Джикией, как минимум против Мальты взаимопонимания должно хватить. Особенно если выйдет Жирков, что в этом году сыграл один неполный матч в Кубке.

Пора выбрать напарника для Джикии

Уткин допустил, что Жиров из второй Бундеслиги будет в национальной команде, поскольку агент Агузаров, связанный с наставником сборной, хочет осуществить его будущий трансфер. Но вряд ли этот защитник будет в основе сегодня.

А любимчики у Черчесова точно есть. Нойштедтера вызывали, когда у Романа не было клуба. Семенов в сборной, хотя имел серьезные игровые проблемы в составе «Ахмата». Впрочем, в последнем матче отыграл неплохо.

Чего не скажешь о лучшем молодом футболисте России 2020 года. Приз «Первая пятерка» получил Дивеев, но защитник ЦСКА в заявке молодежной команды на Евро-2021. Учитывая, что конкуренты не звезды центра обороны, как бы Илья «Златан» Кутепов не оказался в основе рядом с напарником по клубу.

Но интуиция подсказывает, что Черчесов попробует поставить на Семенова и Джикию, учитывая сыгранность. Кудряшов и Нойштедтер сейчас не играют идеально, а Евгеньев там же, где Дивеев – готовится к матчам молодежной сборной России, первый из которых – завтра.

Необходимо найти лучшего опорника

Травмы Оздоева и Зобнина сократили список разрушителей. Но Барриос и Крал напоминают, что Магомед и Роман в клубах не опорники. Ахметов провел ужасный отрезок в ЦСКА . Дебютанту Мухину всего 19 лет. Вряд ли полузащитник «Локомотива» остановит Словакию и Словению.

Против Мальты в опорной зоне могут сыграть Кузяев, хотя теперь Далер ближе к атаке, или Фомин – центральный хавбек широкого спектра действий. Не исключено, что Черчесов испробует схему без чистого разрушителя, ведь вряд ли у соперника будет много атак по центру.

Контратаки можно перевести на фланги и купировать. Но такой шаг опасен накануне сложных матчей. Или Оздоев успеет восстановиться, или Фомина надо сегодня наигрывать в опорной зоне, не морочить себе и соперникам головы. Сборная России страдает от травмы Баринова.

Дмитрия планировали наиграть рядом с Зобниным. Пока идеального разрушителя под основу у Черчесова нет. Но если отталкиваться строго от формы игроков, то Фомин из «Динамо» — самый достойный кандидат. Результативный, читает игру, видит поле, он молодой, чтобы выдержать три игры подряд.

Есть вакансии на двух флангах

Отдых Жиркова в «Зените» станет причиной его выхода? Терехова из «Сочи», что провел сильный отрезок, не позвали, а вот Юрий в обойме. Значит, может сыграть против Мальты, поскольку Черчесову важнее его опыт, чем форма игрока. По той же логике можем увидеть Ионова.

Но у Алексея есть конкурент — Жемалетдинов из «Локомотива» провел ряд приличных матчей с ассистами. Рифат не показал невероятный футбол во всех играх, но его команда побеждает, а вингер выполнял много работы и справа, и после смещений в центр.

Против Мальты, если Фомина поставят в опорную зону, а не отодвинут назад, можем увидеть Кузяева, Головина и Жемалетдинова под форвардами. Впрочем, это лишь один из многочисленных вариантов. Возможно, дебютант Самошников показал, что физически выше ветеранов Жиркова и Кудряшова?

Тогда логично ставить его против Мальты и создавать конкуренцию на позиции слева в защите. А в атаке есть Кузяев, которого можно поставить на четырех позициях в центре. Также Головин может быть как фланговым атакующим хавбеком, так и человеком, что играет по центру.

Важно учесть схему – «4-4-2» с переходом на «4-1-3-2» или на «3-5-2» в фазе, когда опорник опустится к защитникам, а латерали пойдут в атаку. Так играет «Спартак», и «Зенит» похожие трюки применял. Черчесов, поскольку внимательно смотрит матчи РПЛ , примет работающие фишки.

Дзюба и Соболев – новые напарники

Против Словакии и Словении могут выбрать только Артема. Но против Мальты стоит опробовать вариант с двумя нападающими. Тем более что у Дзюбы есть опыт в «Зените» с Азмуном. А у Соболева два напарника. В сборной России роль Промеса может взять на себя Головин, а Ларссоном побудет Дзюба.

Надо смотреть на тактические задачи. Соболев и Дзюба прекрасно играют головой – выиграют выносы. Оба ставят на габариты, снова актуально против крепких и рослых соперников. Наконец, латерали смогут делать больше кроссов. Также Дзюба и Соболев хорошо играют ногами, поэтому логична попытка их объединить.

Дальше решат по результатам и командному прессингу. Перенасыщая заявку людьми, что ведут борьбу, но не являются разрушителями, всегда рискуешь просесть. Нужен баланс, ведь невозможность использовать полнокровный блок атаки против Турции и Сербии привела к футбольной катастрофе.

Один капитан не справится, играл на характере в последних матчах. Один Соболев может подвести, ведь у него нет международного опыта. Матчи для сборных строятся на находчивости футболистов. Это импровизация – малознакомые игроки должны показать класс с первой попытки.

Именно поэтому ждем смелых, но аргументированных решений от штаба Черчесова. Хорватия – команда более высокого класса. Словаки и словенцы — прямые сборные, что по кадрам лучше, чем по последним результатам. Все опасные. Даже сборную Мальты можно победить комфортно и солидно, если забыть прошлый год и сыграть с чистого листа.

Ждем новизну и голы, ведь моменты создавали, но не реализовали. В среднем на отрезке в 10 матчей получили по 13 ударов за игру. И по 5-6 точных выстрелов. Беда лишь в меткости – 1 из 8 ударов в среднем завершается голом. Не катастрофический результат, но вспомните моменты сборной России против Сербии – иногда проще было забить, чем промахнуться.