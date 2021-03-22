«Краснодару» нужна перезагрузка. Летом «быков» ждёт большая чистка 

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вчера, 14:27

Маркус Берг — первая ласточка.

Текущий сезон получается для «Краснодара» самым неудачным за последние годы. И это несмотря на исторический дебют в Лиге чемпионов и лучший результат среди российских команд в еврокубках: «быки» в гордом одиночестве представляли Россию в плей-офф турниров УЕФА , пусть и вылетели в первом же раунде Лиги Европы. Впрочем, соперник был весьма серьезный, Жозе Моуриньо не даст соврать.

А вот за пределами международных турниров все безотносительно плохо. За 7 туров до финиша РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице и лишился адекватных шансов на попадание в еврокубки на будущий сезон. Вторая дверь — через Кубок России, тоже закрыта после поражения от «Сочи» в 1/8 финала.

Таким образом, в следующем сезоне «быки» сосредоточатся на внутренних турнирах, и это подходящее время, чтобы перезапустить амбициозный футбольный проект, тем более текущие результаты явно намекают, что изменения «Краснодару» необходимы. Клуб с таким бюджетом, такими возможностями и таким заинтересованным в успехе президентом не имеет права и дальше зависеть от подверженной травмам и перепадам настроения команды.

1. Выработать генеральную стратегию: каким хочет быть «Краснодар»?

Мечты об 11 воспитанниках в составе разбиваются о восемь легионеров в стартовом составе, а фирменный атакующий футбол в Лиге чемпионов превращается в бескомпромиссную игру вторым номером. «Краснодар» перестал следовать намеченному пути, пытаясь лавировать в новых для себя обстоятельствах. Если «быки» хотят развиваться, им нужно избавиться от странных ограничений и поставить приближенные к реальности задачи. А потом строго следовать генеральному плану.

Вошедшие в притчи «11 воспитанников в составе» должны превратиться в задание для академии: поставлять в основной состав определенное количество выпускников в год. Чтобы в команде не появлялись такие персонажи, как Кайо, необходим трансферный регламент. Определение игрового стиля в каждом конкретном матче — прерогатива главного тренера, но президент, конечно, может пригласить тренера, чьи идеи ему близки. Клубу нужен порядок, который обеспечат регламенты и прописанные ориентиры.

2. Довериться профессионалам

Для меня очевидно, что после такого сезона в «Краснодаре» должно произойти тотальное обнуление статусов. Это не должно превратиться в поиск виноватых, где каждый перекладывает ответственность на соседа, но в клубе должны подвергнуть объективному сомнению профессионализм каждого сотрудника — от генерального директора до физиотерапевта. Высокопоставленных руководителей оценит сам Сергей Галицкий, а всеми другими займутся одобренные им профессионалы из клубной управленческой верхушки, оставшиеся при своих должностях или назначенные вместо ушедших.

В числе ведущих менеджеров «Краснодара» и главный тренер, чья кандидатура будет обсуждаться при непосредственном участии президента. Учитывая пробелы в селекции, проблемы футболистов с контрактами и мотивацией, а также огромное количество травм по ходу сезона, ни в коем случае нельзя вешать всех собак на Мурада Мусаева. Возможно, в других обстоятельствах Мусаев сможет принести пользу, хотя слухи о приходе Виктора Ганчаренко на тренерский мостик подтверждают, что Мурадом Олеговичем «занимаются».

3. Избавиться от возрастных/ненадежных/капризных легионеров и россиян, которые не дают конкурентных преимуществ

Теперь конкретно к команде. Лично я нахожу состав «Краснодара» очень и очень странным, мне не понятны принципы, по которым он собран. Такое ощущение, что хватали всех более или менее подходящих по уровню и доступных футболистов. Итоговый микс местами симпатичный, но нежизнеспособный с точки зрения командного характера и внутренней «химии». У «Краснодара» нет авторитетных лидеров, как Гранквист, в команде многого ждут от Кабелла и Вильены, но это другой типаж: талантливые, но капризные футболисты могут быть полезны, но не в команде, где из них пытаются сделать вожаков. Вандерсон, Ари, Рамирес — это все одного поля ягоды, их ментальные качества сильно отстают от характера.

В «Краснодаре» 11 футболистов в возрасте от 30 лет и старше, среди них Маркус Берг, о чьем уходе объявили сегодня. Маркус свой контракт отработал честно, но есть футболисты, которые не дают «быкам» конкурентных преимуществ: Ионов, Камболов, Стоцкий, неудачливый Чернов и даже потерявший после серии травм часть сильных качеств Газинский могут держать планку, встав на цыпочки, но сильнее «Краснодар» они не сделают. Не лучше ли отдать часть их мест молодежи?

4. Доверять собственной молодежи и держать наготове лекарства от болезней роста

Болельщики «Краснодара» могут загибать пальцы на обеих руках, перечисляя количество воспитанников, появлявшихся на поле по ходу этого сезона. Да, много фамилий, но кто получил главную роль, кроме Матвея Сафонова? Мурад Мусаев в основном затыкал молодежью дыры, когда лазарет был переполнен, ни о каком доверии и ставке речи не идет. Оставшись без еврокубков, «Краснодар» должен обратить внимание на парней из своей академии, тем более на примере «Динамо» мы видим, что вчерашние юниоры выдерживают конкуренцию на уровне РПЛ . А уж с точки зрения перспектив куда логичнее терпеть ошибки какого-нибудь талантливого парня, нежели радовать себя игрой условного Ионова.

5. Сделать два-три точечных приобретения с учетом личных качеств новичков

Без трансферов извне новая команда не состоится, и одной молодежью сыт не будешь. «Краснодару» нужно точечное усиление, причем важно убить двух зайцев одним выстрелом: подписать футболистов на требующие усиления позиции (в первую очередь, нужен центральный защитник), при этом позаботившись о том, чтобы новички обладали ментальными качествами, на фундаменте которых можно будет выстроить командный характер. Сейчас это самый быстрый для «Краснодара» способ обзавестись внутренним стержнем — купить сильных духом футболистов, которые заразят товарищей по команде своим духом.