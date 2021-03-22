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«Краснодару» нужна перезагрузка. Летом «быков» ждёт большая чистка 

вчера, 14:27
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Маркус Берг — первая ласточка.

Текущий сезон получается для «Краснодара» самым неудачным за последние годы. И это несмотря на исторический дебют в Лиге чемпионов и лучший результат среди российских команд в еврокубках: «быки» в гордом одиночестве представляли Россию в плей-офф турниров УЕФА, пусть и вылетели в первом же раунде Лиги Европы. Впрочем, соперник был весьма серьезный, Жозе Моуриньо не даст соврать.

А вот за пределами международных турниров все безотносительно плохо. За 7 туров до финиша РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице и лишился адекватных шансов на попадание в еврокубки на будущий сезон. Вторая дверь — через Кубок России, тоже закрыта после поражения от «Сочи» в 1/8 финала.

Таким образом, в следующем сезоне «быки» сосредоточатся на внутренних турнирах, и это подходящее время, чтобы перезапустить амбициозный футбольный проект, тем более текущие результаты явно намекают, что изменения «Краснодару» необходимы. Клуб с таким бюджетом, такими возможностями и таким заинтересованным в успехе президентом не имеет права и дальше зависеть от подверженной травмам и перепадам настроения команды.

1. Выработать генеральную стратегию: каким хочет быть «Краснодар»?

Мечты об 11 воспитанниках в составе разбиваются о восемь легионеров в стартовом составе, а фирменный атакующий футбол в Лиге чемпионов превращается в бескомпромиссную игру вторым номером. «Краснодар» перестал следовать намеченному пути, пытаясь лавировать в новых для себя обстоятельствах. Если «быки» хотят развиваться, им нужно избавиться от странных ограничений и поставить приближенные к реальности задачи. А потом строго следовать генеральному плану.

Вошедшие в притчи «11 воспитанников в составе» должны превратиться в задание для академии: поставлять в основной состав определенное количество выпускников в год. Чтобы в команде не появлялись такие персонажи, как Кайо, необходим трансферный регламент. Определение игрового стиля в каждом конкретном матче — прерогатива главного тренера, но президент, конечно, может пригласить тренера, чьи идеи ему близки. Клубу нужен порядок, который обеспечат регламенты и прописанные ориентиры.

2. Довериться профессионалам

Для меня очевидно, что после такого сезона в «Краснодаре» должно произойти тотальное обнуление статусов. Это не должно превратиться в поиск виноватых, где каждый перекладывает ответственность на соседа, но в клубе должны подвергнуть объективному сомнению профессионализм каждого сотрудника — от генерального директора до физиотерапевта. Высокопоставленных руководителей оценит сам Сергей Галицкий, а всеми другими займутся одобренные им профессионалы из клубной управленческой верхушки, оставшиеся при своих должностях или назначенные вместо ушедших.

В числе ведущих менеджеров «Краснодара» и главный тренер, чья кандидатура будет обсуждаться при непосредственном участии президента. Учитывая пробелы в селекции, проблемы футболистов с контрактами и мотивацией, а также огромное количество травм по ходу сезона, ни в коем случае нельзя вешать всех собак на Мурада Мусаева. Возможно, в других обстоятельствах Мусаев сможет принести пользу, хотя слухи о приходе Виктора Ганчаренко на тренерский мостик подтверждают, что Мурадом Олеговичем «занимаются».

3. Избавиться от возрастных/ненадежных/капризных легионеров и россиян, которые не дают конкурентных преимуществ

Теперь конкретно к команде. Лично я нахожу состав «Краснодара» очень и очень странным, мне не понятны принципы, по которым он собран. Такое ощущение, что хватали всех более или менее подходящих по уровню и доступных футболистов. Итоговый микс местами симпатичный, но нежизнеспособный с точки зрения командного характера и внутренней «химии». У «Краснодара» нет авторитетных лидеров, как Гранквист, в команде многого ждут от Кабелла и Вильены, но это другой типаж: талантливые, но капризные футболисты могут быть полезны, но не в команде, где из них пытаются сделать вожаков. Вандерсон, Ари, Рамирес — это все одного поля ягоды, их ментальные качества сильно отстают от характера.

В «Краснодаре» 11 футболистов в возрасте от 30 лет и старше, среди них Маркус Берг, о чьем уходе объявили сегодня. Маркус свой контракт отработал честно, но есть футболисты, которые не дают «быкам» конкурентных преимуществ: Ионов, Камболов, Стоцкий, неудачливый Чернов и даже потерявший после серии травм часть сильных качеств Газинский могут держать планку, встав на цыпочки, но сильнее «Краснодар» они не сделают. Не лучше ли отдать часть их мест молодежи?

4. Доверять собственной молодежи и держать наготове лекарства от болезней роста

Болельщики «Краснодара» могут загибать пальцы на обеих руках, перечисляя количество воспитанников, появлявшихся на поле по ходу этого сезона. Да, много фамилий, но кто получил главную роль, кроме Матвея Сафонова? Мурад Мусаев в основном затыкал молодежью дыры, когда лазарет был переполнен, ни о каком доверии и ставке речи не идет. Оставшись без еврокубков, «Краснодар» должен обратить внимание на парней из своей академии, тем более на примере «Динамо» мы видим, что вчерашние юниоры выдерживают конкуренцию на уровне РПЛ. А уж с точки зрения перспектив куда логичнее терпеть ошибки какого-нибудь талантливого парня, нежели радовать себя игрой условного Ионова.

5. Сделать два-три точечных приобретения с учетом личных качеств новичков

Без трансферов извне новая команда не состоится, и одной молодежью сыт не будешь. «Краснодару» нужно точечное усиление, причем важно убить двух зайцев одним выстрелом: подписать футболистов на требующие усиления позиции (в первую очередь, нужен центральный защитник), при этом позаботившись о том, чтобы новички обладали ментальными качествами, на фундаменте которых можно будет выстроить командный характер. Сейчас это самый быстрый для «Краснодара» способ обзавестись внутренним стержнем — купить сильных духом футболистов, которые заразят товарищей по команде своим духом.

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Alexnvr
Alexnvr ответ Честный Зритель (раскрыть)
сегодня в 11:49
Хашига и "прочих" никто не сдвинет, а вот физрука вполне реально.
Честный Зритель
Честный Зритель ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 11:36
Если с головы то с Хашига и прочих руковоидетелей...Мусаев далеко не голова...так головка...
Alexnvr
Alexnvr ответ Медив (раскрыть)
вчера в 22:02
Только начинать надо с головы. Сначала с Мусаевым вопрос решить. Нужен топ тренер.
112910415
112910415
вчера в 19:34
всё настолько печально ...
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 19:29
Если не получается своих молодых растить и выводить на уровень основы своей команды, то хотя бы нужно попытаться поискать по России таких, вместо того что бы подбирать всяких Ионовых, Смольниковых, Кайо да Ари.. В команде кроме Сафонова больше то и нет интересных игроков.
Медив
Медив
вчера в 19:06
Эти непонятные иностранцы вроде Вильены, Берга и Кабельи добыли чуть ли не единственные игровые очки среди российских клубов в еврокубках.
Да, в чемпионате они лажают. Но я давно говорил, что РПЛ это не футбол, это отдельный вид спорта - российский футбол. Со своими непонятными судьями, дальними перелетами, фиговыми полянами и спортивными методиками времен СССР. Да, в этом отдельном виде спорта есть свои звезды вроде Дзюбы, но только стоит звезд РПЛ выпустить в еврокубках против более менее приличной(а в последнее время просто против любой...) команды, как и возят мордой по газону. Потому что они не умеют так бегать и быстро играть, они здесь так не играют, они не умеют прессинговать, они банально не знают футбольных правил - из-за чего привозят тупые пенки и удаления.
Головина приводили в нормальную функционалку год во Франции, оно наложилось на лажовую игру команды, по этому особо в глаза не бросалось. Но Миранчука тоже год пытаются обучить игре в футбол. Он великолепный футболист, по меркам РПЛ просто нереальный топ. Но даже в команде уровня Аталанты его функционалки сходу хватало только на минут двадцать. И это после двух месяцев просто на скамейке.
Можно довериться молодежи - но их разорвет любой Брюгге, и это если повезет, а может и Локомотив Тбилиси. Можно привезти иностранцев, на пару лет их хватит, а потом скатятся до общего уровня, как и всегда.
Единственный вариант для РПЛ - это или каждый год привозить новую команду иностранцев, или же расти в своем уровне. Для начала можно отвязать от госкормушки, чтобы в клубы приходили зарабатывать, а не пилить.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 19:00, ред.
Давайте дотянем до лета. Если все будет мирно, тогда увидим чемпионат и новые трансферы. Главное чтоб был футбол и не было войны.
Андрей 857
Андрей 857
вчера в 18:01
Если клуб преследует какие-нибудь спортивные цели, то управлять клубом должны профессионалы. Ни Сергей Николаевич, ни Владимир Леонидович профессионалами в спортивной сфере не являются (об этом и Слуцкий говорил в свое время). Приглашать профессионалов Галицкий не планирует (об этом он говорил при назначении Мусаева), а это можно расценивать как подтверждение того, что у клуба нет внятных спортивных целей.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:21
Очень хорошая статья. И обидно, что Краснодар, который провел европейский сезон лучше всех, сейчас на таком месте.
Насмешник
Насмешник
вчера в 16:43
Клубу нужен порядок, который обеспечат регламенты и прописанные ориентиры.
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А затем нужно, чтобы Галицкий сам соблюдал эти регламенты и установленные в них для него ограничения.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 16:28
Я ещё раз рекомендую клубам РФ присмотреться к Стойлову из Казахстана выводтвшего Астану в ЛЧ .
Толковый тренер нуждаюшийся в поаышении.
Vasilich-74
Vasilich-74
вчера в 16:02
В начале мы пишем, что "такие персонажи, как Кайо, не должны появляться в клубе", а потом "ни в коем случае нельзя вешать всех собак на Мурада Мусаева". Вот только вопрос - что такой персонаж, как Мусаев, делает в таком клубе?! Даже Уфа складывала 1+1 и приглашала Евсеева, который худо-бедно ставил им приличную игру, но здесь-то что? Дебют в ЛЧ, угу... Лучше б не дебютировали. На халяве доползли до ЛЕ и там прогнозируемо слились. В чемпе тоже пошёл откровенный позор, и это у клуба с крайне немалым финансированием - ещё несколько лет назад Галицкий пафосно раздаривал игрокам дорогие часы и Бугатти в качестве премий. В итоге щас они ниже Химок и Рубина. А у них по сей день вместо тренера нонейм без малейшего опыта, у которого на старте даже евролицензии не было! Вместо него в ЛЧ на лавке сидел другой нонейм! Это же просто хтонический позор! Нормальные клубы себе подобного просто не должны позволять.
aNOOBis
aNOOBis ответ Kirill Sersnjov (раскрыть)
вчера в 15:41
Что-то излишне сурово. ФК Краснодар хоть пытается создать полный цикл развития игроков, не сильно получается, ну, так и не всё сразу. Остальные клубы даже с большими бюджетами и именами превратили академии в коммерческий проект, осознано набирают платников без перспектив их использования в играх за команду, Игроков покупают готовых
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:06
Думаю, Галицкому надо нанять тренером кого-то из местных "чемпионатовских аналитиков".... тут любой "спец болельщик" отлично знает, как тренировать, какой ставить состав и кого купить -продать....куда ни плюнь - везде эксперты и результаты сразу пойдут в гору......:))))хЭто конечно же шутка).... Галицкий строит футбол от академии и развивает его вверх, а не от обратного....но пока ничего хорошего не видно сейчас.....Галицкий похоже играет в тренера , а всё на клубе отражается.... нужен хороший тренер из ТОП 6 чемпионатов, который работал в клубе выращивающем молодёжь ( Бенфика, АЯКС, Порто, Атлетико Б, Валенсии, Торино, Сассуоло, Лион, Марсель, обе Боруссии....) ...в качестве примера... есть Вентура, который тренируя слабые клубы собрал отличный Торино, вырастил игроков для сборной и даже возглавил её (всё окончилось не очень хорошо, но именно такие тренеры при нормальном финансировании могут давать отличные результаты, особенно с учётом лимита) ....а вот пойдет ли к Галицкому тренер с именем....???? .... Галицкий рулит процессом , а это не один уважающий тренер не позволит!!
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
вчера в 15:01
Краснодар превратился в команду, за которую не хочется болеть даже в Чемпионате России.. все эти сказки про свою академию разбиваются реальностью - как 4 года назад подпустили к основе Сафонова, Шапи, Уткина и Игнатьева, так после них никого больше и не было близко к основе. И то, проходит 4й год, Сафонов в основе, Шави и Уткин как были игроками ротации, так и остались. А им, на минуточку, уже в этом году по 22 года будет. В этом возрасте Головин уже был лидером ЦСКА и сборной на ЧМ, и в свои 22 перешел в Монако. А вот краснодарская «уже не молодежь» даже за молодежную сборную и то периодами играет. Как так? За 4 года ни одного воспитанника не прибавилось? В ЦСКА, Динамо, Спартаке, Локо и Рубине и то больше молодежи в основе играют. Пока что Академия ФК Краснодар является пустышкой!
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