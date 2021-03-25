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Пугающая победа сборной России. Пропустили от Мальты, так медленно не играли много лет

сегодня, 01:19
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
00:00 / 00:00

Порадовали голевые действия, но были подарки сопернику в защите.

Выводы об игре сборной России

• Аналитики обычно пересматривают матчи в записи на ускорении 1.5-2 раза. А дебютный поединок на Мальте словно сыграли с замедлением в два раза. Напомнило комичную скорость ленивца из «Зверополиса». Но такой эффект могла создать и притирка к слабому сопернику – иногда такие команды умеют заморозить развитие матча в сторону вменяемого футбола на время. У мальтийцев получилось;

• как только команда России привыкла к вязкости оппонента, пошли первые толковые атаки. Футболисты сборной Мальты чуть слабее, чем ребята из ПФЛ, поэтому толком не встречали атакующую группу гостей. В результате Ионов прошел поперек поля, Фомин элегантно катнул на Дзюбу, а Артём прошил голкипера – симпатичная атака, неспешная, но чистая, без офсайда и задержек в передачах;

• к сожалению, по такой игре сложно оценивать тактические действия фаворита. Соперник не мешает, но располагается низко и широко. Все свелось к переводу мяча низом с полуфланга на полуфланг в атаке сборной России. Именно так и забили второй мяч – Дзюба катнул на Фернандеса, латераля бросили в штрафной площади без опеки, и Марио спокойно пробил в пустой угол.

- По схеме получили от Черчесова «4-3-3», хотя многие ждали более смелую тактику – «4-4-2». Но выбрали тройку центральных хавбеков, а перестроения второго тайма не работали, пока не вышел человек, которого многие хотели увидеть с первых минут в дуэте форвардов – Соболев. Именно Александр, хоть и ударил не лучшим образом, еще раз заставил вратаря мальтийцев не показать себя соколом-спасителем;

- второй тайм мог превратиться в конкурс «улучшите показатели Дзюбы по голам за сборную». С таким соперником, как Мальта, которая сама не может быстро атаковать, а защищается медленно, надо создавать задел для хорошей разницы мячей в группе. Но, как видите, не получилось, причем на старте второго тайма соперник еще и создал парочку опасных моментов;

- Ионов – один из любимчиков Черчесова. Но ряд экспертов и фанатов не являются большими поклонниками слепого выбора крайнего форварда без учета его формы. У «Краснодара» не те результаты, чтобы сборная так смело доверяла Алексею, и сегодня вингер подтвердил опасения — помог Мальте забить гол престижа. Не стоило пропускать от такого соперника.

Главные цифровые показатели

1 гол и 1 ассист – Дзюба обеспечил разницу нехитрыми, но очень эффективными действиями. Жаль лишь, что в этом матче ни центральные защитники, ни хавбеки не обеспечили капитана нужным количеством передач. Мяч не держался, поэтому Артём за него цеплялся редко и был заменен ближе к концовке поединка;

27 голов в 48 матчах – Артём вышел на чистое второе место по мячам за национальную команду. Больше точных ударов только у Кержакова, но его рекорд – 30 голов. Еще парочка матчей отбора, и Дзюба хоть и взял «академическую паузу» с пенальти, всё равно будет первым в списке;

5:4 – счет по ударам в створ. И он в пользу Мальты. Не сказать, что Шунин постоянно работал, но Антон пропустил мяч, который не мог взять после ошибки игроков левого фланга, а затем еще четыре раза отбивал или ловил его. Мальта не создавала моменты каскадом, но смотрите на показатель России – 4 удара против одной из слабейших команд Европы;

7 выстрелов России – мимо створа. Не пошла командная игра, не пошла работа на скорости. Возможно, не хватило мотивации, ведь Мальта пропустила два мяча на ровном месте до перерыва. В любом случае, в игре, где владение всего 46 на 54% в пользу фаворита, где у соперников равенство по штрафным, а счет сформировал талант чужого вратаря – пропустил 3 гола после 4 ударов – есть повод не хвалить победителя;

Разница в передачах – 71 точный пас. Россия не браковала передачи, поскольку соперник не мог встречать высоко, но когда Мальта отдает лишь на 71 точную передачу меньше, а разница по количеству атак всего 80:106, то у Черчесова есть повод серьезно поговорить с подопечными. Такой футбол точно не принесет по три очка в ближайших двух матчах.

Готовы ли к Словении и Словакии?

• сборная России сознательно экономила силы? Или же тренерский штаб загонял игроков на сборах в Сочи, чтобы они были свежее в решающих поединках? На 69-й минуте Мальта едва не сравняла счет дальним ударом, и вот этот эпизод показал – россияне не были готовы смять скромного соперника;

• кроме низких скоростей надо отметить также отсутствие длительных комбинаций на чужой половине поля. Каждый играл сам по себе – Головин, Кузяев, Жемалетдинов. Было считанное количество хороших цепочек пасов, именно они привели к забитым мячам. Игра разбилась на отрезки, которые заканчивались фолами Мальты и неудачными стандартами в исполнении Головина;

• огорчило, что будущие соперники увидели – Караваев плохо встречает соперника-правшу, поскольку сам правша. Полуоборот не помогает Вячеславу, что сыграл слева, поэтому против Словакии и Словении можем увидеть другого левого защитника. Возможно, Жиркова, хотя у него мало игровой практики. Может, хотя бы быстрее сыграет? Такой медленной сборная России была еще до ЧМ-2018 в играх вроде спарринга с Катаром;

• Черчесов выступил так, как приучил ранее. Не решился на эксперимент с двумя форвардами – Соболевым и Дзюбой. Не перешел на игру с одним разрушителем, а когда игра не пошла почти у всей команды, зачем-то убрал с поля именно Фомина, который мог добавить хороших дальних ударов. Второй тайм был хуже, чем первый, хотя и стартовый отрезок не впечатлил. Вот это – неприятный вывод об игре;

• из хороших вестей – Словения обыграла Хорватию 1:0, а киприоты забрали очки у словаков 0:0. Значит, что уже в субботу в домашней игре команда Черчесова может получить преимущество над фаворитом группы, если грамотно проанализирует свои ошибки. Черчесов сегодня волновался, ему не нравился футбол, ведь «непривлекательный» – идеальное описание матча. Не стоило отдавать мяч Мальте во втором тайме, это ошибка команды;

• стакан наполовину пустой или наполовину полный? Оптимист отметит, что Мальта — проходной соперник и что это первый матч после серии из шести игр без побед, так что счет важнее наполнения. А вот скептик заявит, что нельзя против футболистов такого скромного уровня допускать призрак убийственной ничьей. Особенно если следующий матч против команды Яна Облака, что обыграла вице-чемпионов мира.

Знаем, знаем, что победа — всегда победа. Что пеший футбол – тоже футбол, если взяли три очка. И пока у Мальты вратарь настолько скромного уровня, то можно забить ударами прямо в него. Но все-таки качества не увидели. Будем считать данный матч разминкой, а против Словении нужен совсем другой футбол. Повезло с календарем, с такой игрой против главных соперников было бы сложно прервать неудачную серию.

Но везение – хорошая штука, так что надеемся, что оно не покинет сборную России в матчах против Словении и Словакии.

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boniel3
boniel3
сегодня в 16:17
Если Черчесов оставит в следующих играх Ахметова и Ионова сборную ждет полный крах.
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Багров-брат (раскрыть)
сегодня в 13:24
Я так понимаю, вы сударь сравниваете Францию с нашей сборной, а украинскую с Мальтой? Далеко пойдете.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 12:45
джигит супер тренер даже на мальту не может команду настроить унылое зрелище
зачем он взял киргизенка вообще как ни пас так обрез или сопернику
ничего словения ,словакия ну и хорваты дадут п-ы зюбе и ко
vinjard
vinjard
сегодня в 12:31
Молодцы, прогресс на лицо. Хороший футбол показали ребята.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 11:26
Эстонии чехам 2 мяча вкатила, азеры португещам 0-1,небратья с чемпионами мира вничью, результат норм у наших! Да и никто не ждал высокой самоотдачи и качества с мальтой, ну если бы выиграли 7-0, и че, кто то бы восхищался? Также бы ныли кто и сейчас слюни пускает
Zimka
Zimka
сегодня в 11:13
Зрелище унылое, но результат есть, также уныло играли и перед ЧМ и все думали что из группы не выйдем, а получилось неплохо, не буду ничего плохого говорить про Черчесова, мне он не нравится, но пока есть результат он в своём праве, выводы будем делать после Евро.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:05
О чем говорить, если Семенов, давая интервью, говорит, что они не ожидали такой игры от Мальты!
О чем, это говорит??? К чему все эти сборы самодовольных, улыбающихся лиц? К чему , эти заявления индюка, что команда к матчу готова? За, что тренерский штаб получает огромные премиальные? Может, кто-то в доле?
Словения, Словакия, это не Мальта. Все надеюсь помнят Марибор. ЧЕ 2016 г. Напомните физруку об этом. Иначе напыщенный павлин, живущий ЧМ18, в шаге от позора.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Anton Hohlov (раскрыть)
сегодня в 10:48
А разве они вчера играли не с равной им по классу сборной?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:41
да уж. Черчесов еще раз доказал, что пора заканчивать его тренерство, но никто выводов не сделает.
амурец
амурец ответ Багров-брат (раскрыть)
сегодня в 10:34
поглядим
Анд-м
Анд-м
сегодня в 10:33
Надо запомнить это момент. Обыграли супер Мальту и вышли на первое место. Усач может смело уходить. Выше достижения уже не достичь)) 👍 👍
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:21
Это было очень неприятное зрелище, наблюдать как наши горе пешеходы , именуемые футболистами ,передвигались по полю. Из всей этой толпы выделялись только двое, первый которой прибыл из другого чемпионата,который уже забывает как играть в российский футбол Головин, и второй который ментально так и не стал россиянином Фернандес , у которого в крови течёт футбол. А остальные играли с равными с ними соперниками !!! Конечно можно списать такую игру на то что следующий матч играть через два дня на третий с более классной командой. Но Мальту должны и обязаны были выигрывать на одной ноге и не пропустить в свои ворота. А тут ещё оборонялись с дрожью в ногах ,почти весь второй тайм. В любом случае, ТАКОЙ ФУТБОЛ, - НАМ НЕ НУЖЕН !!!
Ждём классного футбола от сборной в следующем матче !!! Удачи ребятушки !!! Всем Добра !!!
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 09:50
Если судить по моментам у наших ворот,то смело можно сказать,,отскочили,,
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 09:50
Только после матчей с равными по классу будет понятно, что из себя представляет эта сборная. И если команда провалится, нужно менять тренера, пока еще есть время.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 09:48
Лавочники из второстепенных команд Европы, разницу сделать не могут. Местные паспортисты и подавно !
Багров-брат
Багров-брат ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:45
Ну и кто говорил, что со Словенией и Словакией будет такая же игра "на расслабоне"? Да и состав, думаю, буде несколько изменён. Не стоит считать, что сборной управляют специалисты менее квалифицированные, чем диванные эксперты с манией посыпать голову пеплом. Хотя я и не поклонник Саламыча, но, думается, не смотря на самодурство, опыт и профессионализм у него никуда не делся.
Скоро всё увидим.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:40
По вчерашней игре можно отметить плохое командное взаимодействие, плохую физическую форму игроков и недостатки в технике работы с мячом у большей части состава сборной. Даже Головин был не похож на себя и допускал много технических ошибок при передачах, навесах и ударах. Играли медленно, потому что как только пытались играть быстрее, из-за недостатка техники быстро теряли мяч. Вчерашняя победа над аутсайдером далась нелегко. А к серьезным соперникам сборная не готова. Нехорошие предчувствия переда матчами со словенцами и словаками.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 08:46
Кажется, Россия не поедет на ЧМ 2022
batog
batog
сегодня в 08:19
Форма Гаити ?!?
DXTK
DXTK
сегодня в 07:23
победа на классе....... Дзюба забил это хорошо........ аргентинский футболист всю жизнь ходит пешком....почему нашим нельзя ходить пешком и забить три инопланетных гола мальте.....
112910415
112910415
сегодня в 06:59
по такой игре везение нужно очень большое !
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
сегодня в 06:25
Сегодня все и везде выступают с позиций критики нашей Сборной.
И я этим очень доволен.

Было бы в сто раз хуже и опасней, одолей мы Мальту 6:0 и разомлев от похвал и самодовольства.

В любой турнир следует втягиваться потихоньку. Самый неожиданный прорыв нашей Сборной был при Хиддинке, когда отбор мы проходили с чудовищным скрипом, проигрывая по 0:3 и невыразительно играя буквально каждый эпизод.

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Пожалуйста, плещите как можно больше негатива на сборную России.
Это нас взбодрит и стимулирует доказать себе и соперникам всё, что нужно.
амурец
амурец ответ Багров-брат (раскрыть)
сегодня в 05:30, ред.
ошиблись пропустили? только со Словенией и Словакией такие ошибки дорого будут стоить, а с такой игрой комфортную разницу с ними не вернёшь
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 05:07
Неее,ребята,с такой игрой нефиг делать на ЧМ,хотя вероятность попадания туда очень невысока.Ни паса,ни удара.Забросы на Дзюбу.А пасы назад вратарю без надобности,это что-то!Нужно штрафовать за это,наверное.
Багров-брат
Багров-брат ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 05:05
Ну почему же "натужной"? Иногда такие победы называют "на классе". Закатили два и расслабились. Ошиблись, пропустили. Немного напряглись, вернули комфортную разность.
Я не оцениваю качество игры. Возможно, здесь и не стояла задача её показывать. Следующие 2 матча дадут на всё ответ.
Опять же аналогия матча Франция - Украина, тот же сценарий с той же разностью в классе. Только французы в результате очки потеряли, а, теоретически, должны были брать 3 без особой нервотрёпки.
Это футбол... :)
амурец
амурец
сегодня в 02:25
конечно очень хорошо, что начали с победы, но победа вышла натужной, а это была всего лишь Мальта, каждый игрок нашей сборной играет сам по себе, такое впечатление, что тренера они увидели за 5 минут до матча, пока такой унылый тренер у руля сборной и игра такая же будет
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:08
Как у Мальты мяч ходил
Реально впечатлили
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 01:41
ужс
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