Пугающая победа сборной России. Пропустили от Мальты, так медленно не играли много лет

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сегодня, 01:19

Порадовали голевые действия, но были подарки сопернику в защите.

Выводы об игре сборной России

• Аналитики обычно пересматривают матчи в записи на ускорении 1.5-2 раза. А дебютный поединок на Мальте словно сыграли с замедлением в два раза. Напомнило комичную скорость ленивца из «Зверополиса». Но такой эффект могла создать и притирка к слабому сопернику – иногда такие команды умеют заморозить развитие матча в сторону вменяемого футбола на время. У мальтийцев получилось;

• как только команда России привыкла к вязкости оппонента, пошли первые толковые атаки. Футболисты сборной Мальты чуть слабее, чем ребята из ПФЛ , поэтому толком не встречали атакующую группу гостей. В результате Ионов прошел поперек поля, Фомин элегантно катнул на Дзюбу, а Артём прошил голкипера – симпатичная атака, неспешная, но чистая, без офсайда и задержек в передачах;

• к сожалению, по такой игре сложно оценивать тактические действия фаворита. Соперник не мешает, но располагается низко и широко. Все свелось к переводу мяча низом с полуфланга на полуфланг в атаке сборной России. Именно так и забили второй мяч – Дзюба катнул на Фернандеса, латераля бросили в штрафной площади без опеки, и Марио спокойно пробил в пустой угол.

- По схеме получили от Черчесова «4-3-3», хотя многие ждали более смелую тактику – «4-4-2». Но выбрали тройку центральных хавбеков, а перестроения второго тайма не работали, пока не вышел человек, которого многие хотели увидеть с первых минут в дуэте форвардов – Соболев. Именно Александр, хоть и ударил не лучшим образом, еще раз заставил вратаря мальтийцев не показать себя соколом-спасителем;

- второй тайм мог превратиться в конкурс «улучшите показатели Дзюбы по голам за сборную». С таким соперником, как Мальта, которая сама не может быстро атаковать, а защищается медленно, надо создавать задел для хорошей разницы мячей в группе. Но, как видите, не получилось, причем на старте второго тайма соперник еще и создал парочку опасных моментов;

- Ионов – один из любимчиков Черчесова. Но ряд экспертов и фанатов не являются большими поклонниками слепого выбора крайнего форварда без учета его формы. У «Краснодара» не те результаты, чтобы сборная так смело доверяла Алексею, и сегодня вингер подтвердил опасения — помог Мальте забить гол престижа. Не стоило пропускать от такого соперника.

Главные цифровые показатели

1 гол и 1 ассист – Дзюба обеспечил разницу нехитрыми, но очень эффективными действиями. Жаль лишь, что в этом матче ни центральные защитники, ни хавбеки не обеспечили капитана нужным количеством передач. Мяч не держался, поэтому Артём за него цеплялся редко и был заменен ближе к концовке поединка;

27 голов в 48 матчах – Артём вышел на чистое второе место по мячам за национальную команду. Больше точных ударов только у Кержакова, но его рекорд – 30 голов. Еще парочка матчей отбора, и Дзюба хоть и взял «академическую паузу» с пенальти, всё равно будет первым в списке;

5:4 – счет по ударам в створ. И он в пользу Мальты. Не сказать, что Шунин постоянно работал, но Антон пропустил мяч, который не мог взять после ошибки игроков левого фланга, а затем еще четыре раза отбивал или ловил его. Мальта не создавала моменты каскадом, но смотрите на показатель России – 4 удара против одной из слабейших команд Европы;

7 выстрелов России – мимо створа. Не пошла командная игра, не пошла работа на скорости. Возможно, не хватило мотивации, ведь Мальта пропустила два мяча на ровном месте до перерыва. В любом случае, в игре, где владение всего 46 на 54% в пользу фаворита, где у соперников равенство по штрафным, а счет сформировал талант чужого вратаря – пропустил 3 гола после 4 ударов – есть повод не хвалить победителя;

Разница в передачах – 71 точный пас. Россия не браковала передачи, поскольку соперник не мог встречать высоко, но когда Мальта отдает лишь на 71 точную передачу меньше, а разница по количеству атак всего 80:106, то у Черчесова есть повод серьезно поговорить с подопечными. Такой футбол точно не принесет по три очка в ближайших двух матчах.

Готовы ли к Словении и Словакии?

• сборная России сознательно экономила силы? Или же тренерский штаб загонял игроков на сборах в Сочи, чтобы они были свежее в решающих поединках? На 69-й минуте Мальта едва не сравняла счет дальним ударом, и вот этот эпизод показал – россияне не были готовы смять скромного соперника;

• кроме низких скоростей надо отметить также отсутствие длительных комбинаций на чужой половине поля. Каждый играл сам по себе – Головин, Кузяев, Жемалетдинов. Было считанное количество хороших цепочек пасов, именно они привели к забитым мячам. Игра разбилась на отрезки, которые заканчивались фолами Мальты и неудачными стандартами в исполнении Головина;

• огорчило, что будущие соперники увидели – Караваев плохо встречает соперника-правшу, поскольку сам правша. Полуоборот не помогает Вячеславу, что сыграл слева, поэтому против Словакии и Словении можем увидеть другого левого защитника. Возможно, Жиркова, хотя у него мало игровой практики. Может, хотя бы быстрее сыграет? Такой медленной сборная России была еще до ЧМ -2018 в играх вроде спарринга с Катаром;

• Черчесов выступил так, как приучил ранее. Не решился на эксперимент с двумя форвардами – Соболевым и Дзюбой. Не перешел на игру с одним разрушителем, а когда игра не пошла почти у всей команды, зачем-то убрал с поля именно Фомина, который мог добавить хороших дальних ударов. Второй тайм был хуже, чем первый, хотя и стартовый отрезок не впечатлил. Вот это – неприятный вывод об игре;

• из хороших вестей – Словения обыграла Хорватию 1:0, а киприоты забрали очки у словаков 0:0. Значит, что уже в субботу в домашней игре команда Черчесова может получить преимущество над фаворитом группы, если грамотно проанализирует свои ошибки. Черчесов сегодня волновался, ему не нравился футбол, ведь «непривлекательный» – идеальное описание матча. Не стоило отдавать мяч Мальте во втором тайме, это ошибка команды;

• стакан наполовину пустой или наполовину полный? Оптимист отметит, что Мальта — проходной соперник и что это первый матч после серии из шести игр без побед, так что счет важнее наполнения. А вот скептик заявит, что нельзя против футболистов такого скромного уровня допускать призрак убийственной ничьей. Особенно если следующий матч против команды Яна Облака, что обыграла вице-чемпионов мира.

Знаем, знаем, что победа — всегда победа. Что пеший футбол – тоже футбол, если взяли три очка. И пока у Мальты вратарь настолько скромного уровня, то можно забить ударами прямо в него. Но все-таки качества не увидели. Будем считать данный матч разминкой, а против Словении нужен совсем другой футбол. Повезло с календарем, с такой игрой против главных соперников было бы сложно прервать неудачную серию.

Но везение – хорошая штука, так что надеемся, что оно не покинет сборную России в матчах против Словении и Словакии.