Тактика раздражает, атака спит, оборона зевает. «Тоттенхэм» и Моуриньо близки к расставанию

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вчера, 19:46

«Тоттенхэм» стремится к новому дну, участились разговоры о грядущей отставке Жозе Моуриньо. «Соккер.ру» — о взаимной усталости команды и тренера друг от друга.

После поражения от «Вест Хэма» «шпоры» встрепенулись и выдали удачную серию, одержав пять побед подряд. Причем в трех матчах на этом отрезке «Тоттенхэм» забил по четыре мяча. Но последние два матча порушили все намечавшиеся положительные тенденции. В чемпионате Англии «Тоттенхэм» проиграл в дерби «Арсеналу» (1:2) – заклятому врагу. А потом в Лиге Европы умудрился уступить загребскому «Динамо» со счетом 0:3 и упустил преимущество в два мяча, добытое победой в домашней игре.

Эти поражения заставили выплеснуть эмоции. Вратарь Уго Льорис не стеснялся в оценках:

Мы все более чем разочарованы. Это просто позор. Я надеюсь, что все в раздевалке ощущают свою ответственность. Это позор. Это более чем болезненное поражение. Мы все несем ответственность. У нас амбициозный клуб. Думаю, что состояние команды отражает все то, что происходит в клубе.

Очевидно, последняя фраза указывает на то, что само положение вещей внутри коллектива не устраивает игроков. Вероятно, существует внутреннее напряжение. И проблемы, накопленные внутри клуба, не относящиеся к происходящему на поле, влияют на результаты и на неудачно складывающийся сезон. Ведь вылет из Лиги Европы – это не только упущенный шанс выиграть трофей, но и неудача в походе за местом в Лиге чемпионов.

Через чемпионат пробиться будет весьма непросто – «шпоры» занимают восьмое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков. И уже появляются слухи о том, что Моуриньо может покинуть «Тоттенхэм», если не попадет с ним в первую четверку. Ощущает это и сам португалец, который все больше делает вид, что виноват не он, а команда. Нездоровая тенденция.

Избегание рисков

Подход Моуриньо к игре знаком всем. И вряд ли кто-то мог ждать, что «шпоры» при нем станут играть в открытый атакующий футбол. Но их консервативная установка на осторожный футбол независимо от силы соперника стала слишком сильно сдерживать команду. Некоторые игроки недовольны такой тактикой, которая ставит во главу угла сохранение плотности в защите, а не творчество в атаке и яркость.

Команда не наслаждается свободой, а вынуждена избегать рисков. Такой футбол удовольствия приносит мало. Особенно, если в итоге оказывается неэффективным. Так-то терпеть можно что угодно, если подход приносит победы, но когда трофеев нет, излишний консерватизм только раздражает. И это накапливается. В матче с «Динамо» игроки Моуриньо просто не знали, что им делать: идти вперед и забивать еще или оберегать преимущество в два гола. Выбрали второй путь. Что, кстати, странно, поскольку Моуриньо перед этим говорил, что хочет, чтобы его команда атаковала, даже когда судьба встречи предрешена. Но «шпоры» с самого начала удерживать преимущество.

Еще одно парадоксальное заявление Моуриньо касается его слов о том, что команда изучала всю неделю записи игры Оршича, который оформил хет-трик. Конечно, все команды просматривают своих соперников, но есть ощущение, что Моуриньо уделяет слишком много внимания угрозам, а не тому, как его талантливая команда с большим потенциалом может добыть победу и что-то создать.

Другая особенность в том, что у Моуриньо нет запасного плана, кроме его осторожной настройки по умолчанию. Когда «шпоры» пропускают первыми, они часто опускают руки и не знают, что делать. Команде тяжело перестраиваться с консервативных установок.

Неправильное мышление

Когда Моуриньо добивался успехов в «Челси», его команда выходила на поле в каждом матче с уверенностью в победе. Он был мастером в обеспечении того, чтобы все игроки придерживались одинакового образа мышления и работали в одном направлении. А в «Тоттенхэме» сейчас моральный дух упал. И поднять его консервативным футболом не получится. И в игре с «Арсеналом», и в игре с «Динамо» «шпоры» не выглядели командой, готовой побеждать.

Надо заметить, что Моуриньо после такого не стал поддерживать команду, а снова вынес все в публичную плоскость:

Была одна команда, которая решила оставить все на поле. Соперники оставили пот, энергию и кровь и лили слезы счастья. Они были скромны и целеустремлены. Я должен их похвалить. И была моя команда. Она не выглядела так, будто играет в важном матче. Если для кого-то из них это не важно, то не для меня.

Очень красиво и поэтично, конечно, но почему-то Моуриньо упускает из виду, что именно он тот человек, который отвечает за отношение команды к игре. И нужно бы задаться вопросом, помогают ли команде такие выпады в ее адрес после унижения в игре. Моуриньо умеет орудовать словом на публике. Он принимал удары и отражал их. Но в последнее время он просто сразу целится в свою же команду, создавая токсичную атмосферу.

Одной из причин такого выступления может быть осознание самим тренером, что он отбывает номер и близок к уходу. Злится, раздражается и токсичностью только усугубляет ситуацию. При этом «Тоттенхэму» вряд ли удастся просто уволить Моуриньо – отступные будут слишком велики. Вероятно, будет использована та же схема, что и с Маурисио Почеттино. Ему продолжат выплачивать зарплату, пока тренер не найдет себе новый клуб. За все нужно платить. И «шпоры» будут расплачиваться.

Уязвимая защита

Но не только психологический аспект важен в том, что показывает «Тоттенхэм». Если уж опираешься на консервативные настройки и осторожную игру, то будь любезен обеспечить качественную оборону. Но защита Моуриньо выглядит уязвимой. Значительная часть пропущенных мячей и неудачных результатов обусловлена индивидуальными и коллективными ошибками в обороне. А без нее весь подход ничего не стоит. И если «шпоры» действительно всю неделю смотрели, как играет Оршич, то его хет-трик и игра англичан в обороне вызывают вопросы.

Недостаток творчества

Кризис затрагивает не только область настроя и обороны, но и атаки. Сам подход ограничивает возможности и потенциал команды в наступлении. Можно понять отсутствие креативности в игре с «Манчестер Сити» или «Ливерпулем». Но «Тоттенхэм» страдает от этого и против такой команды, как «Динамо». Да, Кейн нес угрозу, как обычно. Но ему не везло. Команда играла неуверенно, не понимая генеральной линии, а также испытывая ломку от прививаемой Моуриньо осторожности.

Отсутствие Сона подчеркнуло, что без связки Кейна с корейцем атака «Тоттенхэма» внезапно тускнеет. Поддержки от Моуры, Ламелы и Алли не хватало. В итоге трое последних были показательно заменены. Выход Бэйла чуть оживил ситуацию, но его взаимодействие с Кейном не так эффективно. Да и в целом странно для такой команды полагаться на какие-то индивидуальные, парные связки, а не на коллективный футбол.

Как видим, кризис в «Тоттенхэме» можно считать системным. Он касается и эмоций, и настроя, и игры команды. Неполадки накапливаются, наслаиваются, что грозит завершиться бесславным исходом Моуриньо.