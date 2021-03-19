Погба-джокер и матч-менеджмент Сульшера. МЮ выбил «Милан» из Лиги Европы

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сегодня, 02:27

«Милан» огорчает не только в Серии А, но и в Лиге Европы. «Соккер.ру» — о том, как «Манчестер Юнайтед» Сульшера прошёл команду Пиоли.

Пережили прессинг

Первый матч в Манчестере завершился со счетом 1:1, что ставило нынешних гостей в неловкое положение. МЮ вынужден был атаковать, чтобы забить. Потому что начинал игру как уступающий. И стартовый отрезок показал, что намерения англичан самые серьезные. Первые минут 10-15 МЮ провел очень мощно, всерьез поднажал. Но ничего не добился с точки зрения результата. А потом наступил полнейший провал, и «Милан» терзал тушу МЮ по своему усмотрению.

Команда Сульшера производила жалкое впечатление, а в перерыве довелось почитать мнения английских болельщиков «Юнайтед», которые костерили всех на чем свет стоит, указывая, что МЮ вообще ничего не понимает об атаке и ничего не может. Действительно, в первом тайме «Манчестер» нанес всего один удар в створ ворот Доннаруммы и почти не напоминал о себе впереди. Но и не пропустил, что немаловажно.

Чутье тренера

Второй тайм начался с неожиданной замены. Сульшер выпустил Погба вместо Рэшфорда, и это казалось странной блажью. К Полю отношение даже в фанатской среде неоднозначное, а вот в Маркуса верят. И тут тренер решается на перестановку, которая еще и не совсем по позиции. В очень сложный момент. Сколько раз Погба растворялся в таких матчах, проваливая их. А тут его бросают как джокера. Любопытно.

Так Сульшер, видимо, очень хотел поддержать своего теневого лидера Бруну Фернандеша, который с организацией атак в первом тайме не справлялся откровенно. Ему нужна была хорошая поддержка в центре поля, и Погба её оказал. Но вряд ли и сам Сульшер предполагал, какой эффект получится от такой замены. Поль провел на поле всего три минуты, прежде чем забить. Причем сам гол вышел весьма необычным. Мяч метался перед вратарской Доннаруммы, и уже казалось, что его вынесут совершенно точно, но он вернулся к Погба, а оказавшийся рядом Фернандеш просто развел руки и как бы закрыл француза от защитников, позволив тому в упор пробить мимо вратаря.

Чудовищна в этой ситуации нерасторопность защитников «Милана», потому что всё это продолжалось, как казалось, вечность. В то же время впечатляет хладнокровие игроков МЮ , которые так грамотно распорядились мячом во вратарской в суматохе и сутолоке. Глядя на гол, Сульшер не мог скрыть ухмылку. Сто процентов подумал о том, как он угадал с заменой. А ведь джокер из Погба сомнительный. Это всего лишь второй его гол после выхода на замену. Всего таких выходов было 31. В предыдущий раз он забивал, выйдя со скамейки, «Брайтону» в сентябре 2020-го.

Крепкий фундамент

И ведь в целом эта перестановка и та работа, которую Сульшер провел в перерыве, оказались решающими. Во втором тайме МЮ выглядел совсем по-другому. Это была спокойная рассудительная команда, которая четко понимала, что нужно делать. Пиоли попытался сыграть в том же стиле и бросить в бой своего клиента Мино Райолы. Ибрагимович, конечно, стал большим испытанием для МЮ , но его англичане выдержали. Да, в критический момент спас Хендерсон. Но и в целом во втором тайме «Юнайтед» показал образцовую игру в разрушении.

Как позднее подтвердит Сульшер, МЮ сформировал в центре защиты фундамент не только из Линделефа и Магуайра, но и из МакТоминэя и Фреда, которые беззаветно отдавались обороне и помогали защите в поте лица, пока Погба и Фернандеш креативили впереди. От «Милана» можно было ждать навала в финале, ведь ему оставался спасительный гол. Но МЮ умудрился и последние десять минут провести достойно, отведя игру от ворот. Это уже достойное заявление зрелой команды. Тогда как для «Милана» — очередной сигнал о потере состоятельности, которая происходит с тех пор, как «россонери» позволили «Интеру» себя уделать в Серии А.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (4) – 13 (4)

Нельзя сказать, что по ударам по воротам эта игра стала феерией остроты и праздником опасности. Не самые выдающиеся показатели для команд такого уровня и этой стадии турнира. Зато они демонстрируют, насколько друг друга «Милан» и МЮ опасались, действуя зачастую излишне консервативно и аккуратно. Хотя обычно ответные матчи становятся более отчаянными и острыми. Не в этот раз. И у этого есть свои причины. Но давайте по традиции назовем самых заточенных на удар. У «Милана» таким был лишь один игрок – Франк Кессье, который нанес три удара. У МЮ по три удара исполнили сразу два футболиста. Их можно легко угадать. Это Погба и Фернандеш.

Владение мячом (точность передач): 51% (82%) — 49% (85%)