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У словенцев Облак, Иличич и победа над Хорватией. А ещё тренер, обыгравший Хиддинка

вчера, 15:30
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Но «Соккер.ру» знает, как их можно обыграть.

Словения боится оригинальных решений

В 9 последних встречах пропустили один мяч. Сборная Косово разыграла крутую атаку с левого фланга. Там был пас пяткой, уход от линии офсайда, которую у словенцев контролирует Мевля, грамотный уход Мурики из «Лацио» от опекуна и четкий удар низом, который не отразил голкипер «Атлетико».

Вот только реакцией стали два мяча Словении – у них серия из 9 матчей без поражений, что включает две нулевые ничьи с греками и семь побед. Хорватия, хотя трижды заставляла Облака вступать в игру, не отличилась против нынешнего соперника сборной России. Дело в организации игры.

Словения охотно работает без мяча, без проблем перекрывают зоны и, хотя квалификация защитников средняя, речь о крепких ребятах. Это как «Ростов» времен Бердыева, только вместо Джанаева – Облак. Последний удачный пример подавления защиты Словении – авторства Левандовски и Шиманьски.

В отборе на Евро-2020, куда команда Кека не попала, поляки начали матч агрессивно. Хавбек «Динамо» после розыгрыша углового подобрал вынос Облака и открыл счет. Также у победителей – счет 3:2, забивали Левандовски (сделал все сам, подхватил мяч глубоко и совершил проход) и Гуральски (Роберт оставил ему место в штрафной).

Словения пропускает невероятно редко, поэтому любой гол России сегодня – успех. Зато бросается в глаза разрыв между линиями защиты и хавбеками. Игроки «Лацио», «Динамо» М, «Баварии» и «Кайрата» этим пользовались. Но строго после неожиданных решений и высокого прессинга.

Важно спровоцировать суету в плотных рядах Словении в защите. Видно, как Облак заразил их уверенностью, а тренер добавил порядка. Но класса, чтобы разобрать сложный стандарт или контратаку, порой не хватает. Особенно в гостях.

В атаке есть проблемы, невзирая на Иличича

Иличич из «Аталанты» страдает от депрессии. Талантливый атакующий игрок один матч проводит сказочно – как против «Ромы» или «Милана», а потом пропадает. Выходит на замену, мало забивает и не помогает своей команде против «Интера» или «Реала». Против хорватов, хотя Словения выиграла, Иличич сыграл средне.

Но моменты создавал, в сборной стягивает мяч на себя, действует с оттяжкой на правый фланг. Сегодня встрети Кузяева и Жиркова в качестве оппонентов. И вот тут не повезло, что Иличич – левша, левше Юрию будет сложнее реагировать на его смещения в центр. Нужен глаз да глаз, в том числе, от опорников.

И не только Иличич опасен. У соперника проблемы со стабильностью атак – по 4 точных удара за матч в прошлом году (у России на один больше), но в штрафной действуют очень круто. Рослый Шпорар, хотя редко играл за «Спортинг» и ушел в аренду в «Брагу», умно открывается и замечает напарников (на его счету ассист с хорватами).

Из глубины хорошо врывается Ловрич из «Лугано». Бийола российской публике не нужно представлять – в ЦСКА в отдельных матчах из него пытались сделать тяжелого форварда. Словения часто становится заложником своего вязкого стиля команды второго номера, но одновременно дерзко атакует, если позволят.

Россия не забила Молдавии в спарринге (0:0), а словенцы упрямому сопернику накидали 5 безответных мячей в Лиге Наций, причем четыре – в гостях. Ловрич с голевым чутьем, Бохар щедро делится мячом, контратаковать умеют, как и забить неожиданно. Дерзко действуют, России нельзя прижиматься, как сделала команда Молдавии.

Черчесову противостоит Кек, что победил в Мариборе

Составы другие, а тренер соперника – тот же. Кек был на 11 лет моложе, когда настроил Словению на непростой для команды Аршавина матч в Мариборе с победным ударом Дедича. Златко до сих пор в 36 лет играет в футбол в Австрии. Но давно не вызывался в сборную, так что надо присматриваться к новым лидерам.

Рядом с Мевлей есть Блажич из «Ференцвароша». Сергей Ребров вывел венгров в групповой раунд ЛЧ, и хотя в группе ждали неудачи, словенец провел 6 поединков, встречая Месси и Роналду. Дзюбе и Головину надо постараться, чтобы Мевля и его тезка испугались атакующей линии Черчесова. Также все справедливо отметили желание правого защитника словенцев Стояновича.

Показал себя в матче против Хорватии. Это запасной латераль «Динамо» Загреб, причем третий по счету! Но даже резервист из состава сенсации Лиги Европы за сборную Словении выдал сказочный победный поединок. Создал два момента и постоянно мешал сопернику атаковать. Учитывая это, сегодня слева у России сыграют Кузяев и Жирков — опытные и цепкие.

Черчесов будет переживать за этот фланг. Слишком большим окажется давление, если рослый Бийол начнет страховать вылазки Стояновича, а Иличич сыграет сильнее, чем против хорватов. Тренер соперника – хитрый, Кек после работы в Саудовской Аравии и «Риеке» вернулся в сборную. Выиграл группу Лиги Наций, обыграл вице-чемпионов мира.

У Кека, к сожалению болельщиков сборной России, сильная команда. У них сбалансированная тактика, надежная защита, позиционно не лучший центр поля, но его ошибками еще надо воспользоваться. Облак может отразить невообразимый удар, а реализация у сборной России не всегда такая, как против Мальты – три метких удара из четырех привели к голам. Словенцы полтора года так много не пропускали.

Конечно же, это не элитная сборная, ниже в рейтинге ФИФА, чем Россия, а серия без поражений объясняется скромным местом в Лиге Наций – были в третьей лиге. Но по уровню подходят для второй, куда вышли и где их ждет сборная России. Без домашней победы над Словенией сложно выиграть группу отбора ЧМ-2022 с хорватами.

Выводы о тактике соперника

- Облак, Мевля и Блажич редко допускают персональные ошибки. За полтора года их обманули четыре раза, причем в двух случаях помогал лучший форвард мира – Левандовски. Но защита имеет изъян – играя широко, действуют низко;

- Матьяж Кек пользуется гибкостью команды. В защите всегда четверка, но дальше идут варианты. Играли «по сопернику» – «4-2-3-1», «4-1-4-1», «4-3-3». Если Черчесов не угадает схему словенцев, то будет сложно правильно провести дебют в Сочи;

- Зарубежные прогнозисты ставят на ничью. Но это опасный путь. Словенцы дома опаснее – обыграли и Левандовски, и Модрича, поэтому их лучше обыгрывать в гостях, то есть в России. Кек не прочь отдать мяч, его команда замедляющая и усыпляющая соперников. Высокие, умеющие тактически фолить, с гибридным прессингом, то высоким, то низким;

- Их правый фланг сильнее левого – на эту зону надо давить, как и на опорную. Важно круто сыграть между линиями, и это задача для Головина. Джикия согласился, что сборной России надо прибавить, но это не каприз, а жизненная необходимость;

- Словения – умная сборная, такую за честь обыграть. Но удавалось немногим. Два года назад Кек только выстраивал команду под себя, чем пользовались поляки и австрийцы, а теперь лучше контролирует игру. Далича обыграл чисто, причем без помощи главных звезд, Облака и Иличича. Важно не позволить им стать героями сегодня.

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112910415
112910415
вчера в 17:20
не Мальта ...
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:57
Понятно, что команда Черчесова выше классом и даже при плохом качестве футбола должна побеждать (но матч против Мальты произвел удручающее впечатление и поставил столько вопросов, что голова идет кругом)..... и вот теперь откуда возьмутся резервы для улучшения уровня игры против Словении.... не очень понятно. .... из наших футболистов понравился разве что Головин, но его усилий мало, чтобы превзойти крепкую Словению, которая, убеждён, сыграет жёстким вторым номером, как и против Хорватии (70 на 30% в пользу гостей по владению за 90 минут, 78-22 по итогам второго тайма) и такой футбол принёс словенцам успех и три очка (1:0).... уверен, что аналогичным образом Словения будет действовать против нас.... закрытый футбол в исполнении гостей, Облак на воротах, сомнительное состояние Дзюбы, неопределённость в группе атаки (кто справа вместо Ионова) и опорной зоне (Ахметов, Фомин или успел восстановиться Оздоев?) заставляют предположить, что игра получится мало результативной и гости вполне могут набрать очки в России......
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:58
Если в разныце 2 мяча не выграем тогда у нас не будет шанс на второе место.
Mi6
Mi6
вчера в 15:49
Усатый наш - безнадёга?
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