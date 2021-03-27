У словенцев Облак, Иличич и победа над Хорватией. А ещё тренер, обыгравший Хиддинка

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вчера, 15:30

Но «Соккер.ру» знает, как их можно обыграть.

Словения боится оригинальных решений

В 9 последних встречах пропустили один мяч. Сборная Косово разыграла крутую атаку с левого фланга. Там был пас пяткой, уход от линии офсайда, которую у словенцев контролирует Мевля, грамотный уход Мурики из «Лацио» от опекуна и четкий удар низом, который не отразил голкипер «Атлетико».

Вот только реакцией стали два мяча Словении – у них серия из 9 матчей без поражений, что включает две нулевые ничьи с греками и семь побед. Хорватия, хотя трижды заставляла Облака вступать в игру, не отличилась против нынешнего соперника сборной России. Дело в организации игры.

Словения охотно работает без мяча, без проблем перекрывают зоны и, хотя квалификация защитников средняя, речь о крепких ребятах. Это как «Ростов» времен Бердыева, только вместо Джанаева – Облак. Последний удачный пример подавления защиты Словении – авторства Левандовски и Шиманьски.

В отборе на Евро-2020, куда команда Кека не попала, поляки начали матч агрессивно. Хавбек «Динамо» после розыгрыша углового подобрал вынос Облака и открыл счет. Также у победителей – счет 3:2, забивали Левандовски (сделал все сам, подхватил мяч глубоко и совершил проход) и Гуральски (Роберт оставил ему место в штрафной).

Словения пропускает невероятно редко, поэтому любой гол России сегодня – успех. Зато бросается в глаза разрыв между линиями защиты и хавбеками. Игроки «Лацио», «Динамо» М, «Баварии» и «Кайрата» этим пользовались. Но строго после неожиданных решений и высокого прессинга.

Важно спровоцировать суету в плотных рядах Словении в защите. Видно, как Облак заразил их уверенностью, а тренер добавил порядка. Но класса, чтобы разобрать сложный стандарт или контратаку, порой не хватает. Особенно в гостях.

В атаке есть проблемы, невзирая на Иличича

Иличич из «Аталанты» страдает от депрессии. Талантливый атакующий игрок один матч проводит сказочно – как против «Ромы» или «Милана», а потом пропадает. Выходит на замену, мало забивает и не помогает своей команде против «Интера» или «Реала». Против хорватов, хотя Словения выиграла, Иличич сыграл средне.

Но моменты создавал, в сборной стягивает мяч на себя, действует с оттяжкой на правый фланг. Сегодня встрети Кузяева и Жиркова в качестве оппонентов. И вот тут не повезло, что Иличич – левша, левше Юрию будет сложнее реагировать на его смещения в центр. Нужен глаз да глаз, в том числе, от опорников.

И не только Иличич опасен. У соперника проблемы со стабильностью атак – по 4 точных удара за матч в прошлом году (у России на один больше), но в штрафной действуют очень круто. Рослый Шпорар, хотя редко играл за «Спортинг» и ушел в аренду в «Брагу», умно открывается и замечает напарников (на его счету ассист с хорватами).

Из глубины хорошо врывается Ловрич из «Лугано». Бийола российской публике не нужно представлять – в ЦСКА в отдельных матчах из него пытались сделать тяжелого форварда. Словения часто становится заложником своего вязкого стиля команды второго номера, но одновременно дерзко атакует, если позволят.

Россия не забила Молдавии в спарринге (0:0), а словенцы упрямому сопернику накидали 5 безответных мячей в Лиге Наций, причем четыре – в гостях. Ловрич с голевым чутьем, Бохар щедро делится мячом, контратаковать умеют, как и забить неожиданно. Дерзко действуют, России нельзя прижиматься, как сделала команда Молдавии.

Черчесову противостоит Кек, что победил в Мариборе

Составы другие, а тренер соперника – тот же. Кек был на 11 лет моложе, когда настроил Словению на непростой для команды Аршавина матч в Мариборе с победным ударом Дедича. Златко до сих пор в 36 лет играет в футбол в Австрии. Но давно не вызывался в сборную, так что надо присматриваться к новым лидерам.

Рядом с Мевлей есть Блажич из «Ференцвароша». Сергей Ребров вывел венгров в групповой раунд ЛЧ , и хотя в группе ждали неудачи, словенец провел 6 поединков, встречая Месси и Роналду. Дзюбе и Головину надо постараться, чтобы Мевля и его тезка испугались атакующей линии Черчесова. Также все справедливо отметили желание правого защитника словенцев Стояновича.

Показал себя в матче против Хорватии. Это запасной латераль «Динамо» Загреб, причем третий по счету! Но даже резервист из состава сенсации Лиги Европы за сборную Словении выдал сказочный победный поединок. Создал два момента и постоянно мешал сопернику атаковать. Учитывая это, сегодня слева у России сыграют Кузяев и Жирков — опытные и цепкие.

Черчесов будет переживать за этот фланг. Слишком большим окажется давление, если рослый Бийол начнет страховать вылазки Стояновича, а Иличич сыграет сильнее, чем против хорватов. Тренер соперника – хитрый, Кек после работы в Саудовской Аравии и «Риеке» вернулся в сборную. Выиграл группу Лиги Наций, обыграл вице-чемпионов мира.

У Кека, к сожалению болельщиков сборной России, сильная команда. У них сбалансированная тактика, надежная защита, позиционно не лучший центр поля, но его ошибками еще надо воспользоваться. Облак может отразить невообразимый удар, а реализация у сборной России не всегда такая, как против Мальты – три метких удара из четырех привели к голам. Словенцы полтора года так много не пропускали.

Конечно же, это не элитная сборная, ниже в рейтинге ФИФА , чем Россия, а серия без поражений объясняется скромным местом в Лиге Наций – были в третьей лиге. Но по уровню подходят для второй, куда вышли и где их ждет сборная России. Без домашней победы над Словенией сложно выиграть группу отбора ЧМ -2022 с хорватами.

Выводы о тактике соперника

- Облак, Мевля и Блажич редко допускают персональные ошибки. За полтора года их обманули четыре раза, причем в двух случаях помогал лучший форвард мира – Левандовски. Но защита имеет изъян – играя широко, действуют низко;

- Матьяж Кек пользуется гибкостью команды. В защите всегда четверка, но дальше идут варианты. Играли «по сопернику» – «4-2-3-1», «4-1-4-1», «4-3-3». Если Черчесов не угадает схему словенцев, то будет сложно правильно провести дебют в Сочи;

- Зарубежные прогнозисты ставят на ничью. Но это опасный путь. Словенцы дома опаснее – обыграли и Левандовски, и Модрича, поэтому их лучше обыгрывать в гостях, то есть в России. Кек не прочь отдать мяч, его команда замедляющая и усыпляющая соперников. Высокие, умеющие тактически фолить, с гибридным прессингом, то высоким, то низким;

- Их правый фланг сильнее левого – на эту зону надо давить, как и на опорную. Важно круто сыграть между линиями, и это задача для Головина. Джикия согласился, что сборной России надо прибавить, но это не каприз, а жизненная необходимость;

- Словения – умная сборная, такую за честь обыграть. Но удавалось немногим. Два года назад Кек только выстраивал команду под себя, чем пользовались поляки и австрийцы, а теперь лучше контролирует игру. Далича обыграл чисто, причем без помощи главных звезд, Облака и Иличича. Важно не позволить им стать героями сегодня.