Готов принять Месси в своём доме, сравнил Мбаппе и Холанда, рассказал о войне с «Барселоной». Серхио Рамос и его откровения

1615565433

вчера, 19:10

С капитаном «Реала» не соскучишься.

Серхио Рамос до сих пор не продлил контракт с «Реалом» и не определился со своим будущим, новостей об этом нет, как подчеркнул сам защитник во время промо-интервью накануне выхода на экраны сериала о себе любимом, добавив, что готов играть на высоком уровне еще 5 лет. «Легенда о Серхио Рамосе» выйдет в Испании уже 9 апреля, а мировая премьера намечена на 18 июня. Капитан «Королевского клуба» подогрел интерес к этому событию интереснейшим интервью в рамках презентации сериала. Рамос высказал суждения о людях, с которыми работал и соперничал, а также о важных событиях своей карьеры. Такие откровения — золото в мире спорта, где собеседники обычно становятся разговорчивыми и яркими уже после того, как отойдут от дел.

О своем наследии в «Мадриде»:

Я играю за «Реал» почти 16 лет, но не питаю иллюзий по поводу того, что все от меня без ума. Невозможно угодить всем и каждому. Однако есть кое-что неоспоримое: это победы, частью которых я стал. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы люди помнили об этом и знали, что я настоящий мужчина, который подарил свои сердце и душу «Реалу». Сейчас непростое время, но уверен, что правда за мной. Я честный, скромный и трудолюбивый. Хочу, чтобы меня запомнили таким. Но это вовсе не означает, что я прощаюсь — думаю, смогу еще пять лет играть на высшем уровне, если удастся избежать травмы. Мой менталитет поможет мне в этом.

О подвергшемся критике Роналду:

Футбол состоит из взлетов и падений. «Ювентус» покинул Лигу чемпионов, и я понимаю, почему критикуют Криштиану: он флагман своей команды, всегда в центре внимания. У меня в Мадриде то же самое: когда у команды что-то идет не так, в первую очередь достается тренеру и капитану. К этому нужно быть готовым, и Криштиану знает, как вести себя в такой ситуации, его этим не сломить.

Об уходе Криштиану из «Реала»:

Из-за его ухода проиграли все: «Мадрид» проиграл, сам Криштиану проиграл. Будь моя воля, ни за что не отпустил бы его из «Реала», потому что он всегда приближал нас к победам. Таких футболистов единицы. Роналду должен был слиться с «Мадридом» и остаться здесь навсегда.

О происхождении своего менталитета:

Я всегда был очень упрямым, с самого детства, а мой отец и мой брат никогда не позволяли мне зазнаваться, они воспитывали и подначивали меня, чтобы я продолжал бороться и шел наверх. Меня научили терпению, настойчивости и необходимости прилагать усилия, чтобы стать сильнее. Это очень помогло мне и помогает до сих пор. Постоянные перелеты, отели, часы в тренажерном зале и время в отрыве от любимых — это нелегко, но именно это дарит такие прекрасные моменты, как игра в финале Лиги чемпионов. Я знаю, ради чего я борюсь каждый день. Слово «победа» выбито внутри моей головы.

Об Эль Класико:

Я пережил разные моменты в Эль Класико: были триумфы и провалы… Мог бы сказать, что меня уже ничем не удивишь, но это будет неправдой. Это всегда нечто особенное, в мировом футболе нет аналогов этому великому противостоянию. Удовлетворение от победы может длиться целый год, а забитый гол — это память на всю жизнь. В этом сезоне мне удалось отличиться на «Камп Ноу», волшебное чувство!

О «большой войне» с «Барселоной»:

Это было трудное время, при Моуриньо Эль Класико стали слишком горячими, мы стали проваливаться за грань футбола и здравого смысла. Тогда мы провели встречу с представителями «Барселоны», на которой обсудили наше сосуществование. Это был своего рода пакт о ненападении. Моу хотел войны, но мы никогда не считали каталонцев врагами, тем более нас связывает одна сборная. Я твердо уверен, что мы правильно поступили.

О примерах для подражания:

Ориентирами мне всегда служили Фернандо Йерро и Паоло Мальдини, а также несколько футболистов из «Севильи», за которыми я следил в детстве. Сейчас я уже и сам игрок с выраженной индивидуальностью, но потребовалось немало времени, чтобы познать ее и в некоторых моментах примириться. Думаю, у меня это неплохо получилось, хотя по-прежнему есть простор для улучшения.

О самом талантливом партнере и самом крутом сопернике:

Мне посчастливилось играть в «Реале» с Роналдо и Криштиану, Бекхэмом, Роберто Карлосом… В сборной моими товарищами были Хави, Иньеста и Пуйоль. Наверное, я взял понемногу от каждого из них, невозможно выделить кого-то одного. А вот самым сильным соперником все просто: «Барселона» Пепа Гвардиолы. Это лучшая «Барса» в истории, эта команда ознаменовала эпоху, и она была соперником, который больше других усложнил нам жизнь.

О судьях:

В свое время я свободно говорил о судействе в нелицеприятном тоне, если мне что-то не нравилось, но сейчас я пришел к тому, что лучше помалкивать и оставаться в стороне. Во-первых, произошедшее уже не изменишь, во-вторых, судьи — обычные люди, они могут ошибаться так же, как и мы, футболисты. Я на стороне VAR , потому что эта система делает футбол честнее, а арбитры — часть нашего спорта, они заслуживают уважения.

Я испытываю большую симпатию к Златану из-за его выдающейся карьеры. Он шикарный футболист, настоящий «форвард-убийца», который в своем возрасте является настоящим примером для всех футболистов. Нет молодых и старых игроков, есть хорошие и плохие. Ибрагимович — определенно из хороших.

О лучшем партнере по центру обороны:

У меня были очень мощные связки с Пике и Пепе, а сейчас мы с Рафаэлем Вараном составляем отличную пару центральных защитников.

О Лионеле Месси в «Реале»:

Я стал свидетелем лучшего времени в его карьере, но, честно говоря, думаю, что Лео будет внушать трепет до тех пор, пока не решит закончить с футболом. Если бы была хоть какая-то возможность, что он окажется в «Мадриде», я бы с радушием принял его и в клубе, и в своем доме.

О возможности подписать контракт с «Барселоной»:

Нет ни единого шанса. Я с уважением отношусь к Лапорте, встречался с ним однажды, он мне понравился. Но в жизни есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Рамос в «Барселоне» — это невозможно.

О Мбаппе и Холанде в «Реале»:

Я бы хотел, чтобы они оба перешли в «Мадрид», но если бы решение пришлось принимать сегодня, то думаю, что легче было бы подписать Холанда… Трансфер Мбаппе будет сложнее осуществить из-за экономических обстоятельств, это очень дорогостоящая сделка. Холанд был бы отличным вариантом для «Реала» из-за своего голода до голов и титулов. Его скорость и хладнокровие поражают меня. Было бы здорово увидеть его на «Сантьяго Бернабеу».

О самом странном одноклубнике:

Это точно Жюльен Фобер. Я очень долго смеялся после того, как он уснул на скамейке запасных. Должно быть не успел привыкнуть к новому часовому поясу в Испании после Франции. Ха-ха-ха!

О планах на будущее: