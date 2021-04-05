«Спартак» — суперволевая команда. Москвичи держатся в чемпионской гонке во многом за счет характера

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вчера, 15:11

Одержали пятую победу в сезоне, уступая по ходу игры.

В матче с «Ростовом» «Спартак» в очередной раз блеснул волевыми качествами, которые стали отличительной чертой команды Доменико Тедеско в нынешнем сезоне. «Красно-белые» забили первыми, но по ходу матча уступали в счете, что не помешало им одержать итоговую победу. Это уже пятый волевой успех «Спартака» в нынешнем чемпионате, а всего в москвичи набрали 18 очков в матчах, где соперники вели в счете.

Это феноменальный показатель, особенно на фоне противников: в рейтинге волевых усилий второе-третье места делят «Зенит» и ЦСКА , у которых всего лишь по 7 очков во встречах, которые приходилось переламывать. Если бы «Спартак» отыгрывался по ходу матчей с регулярностью своих конкурентов (а у них нормальные показатели, это скорее спартаковская аномалия, пусть и позитивная для команды Тедеско), то сейчас «красно-белые» болтались бы в середине таблицы, а не оказывали давление на «Зенит» в чемпионской гонке.

Рейтинг волевых и безвольных команд РПЛ . Очки после того, как уступали в счете

16 место. «Тамбов» (19 матчей) — 2 очка

С учетом всего происходящего с этим клубом, «Тамбов» вообще за скобками РПЛ — в переносном, а скоро и в прямом смысле, но из песни слов не выкинешь: речь о самой безвольной команде чемпионата России. У «волков» только 2 очка в матчах, где приходилось отыгрываться, «Тамбов» сумел сообразить ничьи 1:1 в играх с «Арсеналом» и «Уралом».

15 место. «Динамо» (9 матчей) — 3 очка

До недавнего времени у «Динамо» было 0 очков после 8 матчей со счетом в пользу соперника по ходу игры: проигрывали в 100% случаев. Немного улучшить статистику помог яркий камбэк в игре с «Краснодаром», где «бело-голубые» усилиями молодых футболистов переправили 0:2 на 3:2.

9-14 места. «Арсенал» (17 матчей), «Ротор» (14), «Урал» (11), «Краснодар» (14), «Ростов» (11), «Локомотив» (9) — 4 очка

Шесть клубов РПЛ набрали 4 очка после того, как уступали в счете, хотя количество попыток у них было разное. К примеру, «Арсенал» пытался отыграться 17 раз, а «Локомотив» — только 9. Никому из них не удалось совершить камбэк больше одного раза, «Краснодар» и «Урал» входят в тройку команд Премьер-Лиги наравне с «Тамбовом» с нулем победных камбэков. О «быках» часто говорят, что команде не хватает характера, и вот наглядное подтверждение: 14 раз «Краснодар» проигрывал по ходу матчей, 4 из них команде Мурада Мусаева удалось свести к ничьим, а в 10 случаях южане проигрывали.

5-8 места. «Уфа» (19 матчей), «Ахмат» (13), «Химки» (11), «Рубин» (11) — 5 очков

«Уфа», как и «Тамбов», проигрывала в 19 из 24 сыгранных матчей чемпионата. Не очень удивительно, что эти команды замыкают турнирную таблицу РПЛ . Все в этой группе команд одержали по одной волевой победе в сезоне, впрочем, как и большинство клубов Премьер-Лиги — 10 из 16.

4 место. «Сочи» (10 матчей) — 6 очков

«Сочи» начал чемпионат с яркой (и скандальной) ничьи со «Спартаком», когда команде Владимира Федотова удалось отыграться в Москве со счета 0:2, воспользовавшись одиннадцатиметровыми, которые назначил Василий Казарцев при поддержке Алексея Еськова. Во втором туре «барсы» сыграли вничью с «Химками» (1:1), пропустив первыми, а свою единственную волевую победу «Сочи» одержал уже в 3-м туре, когда вышел победителем из перестрелки с «Рубином» — 3:2. Таким образом, 5 из 6 своих волевых очков команда Владимира Федотова собрала в первых трех турах.

2-3 места. ЦСКА (10 матчей), «Зенит» (6) — 7 очков

«Зенит» реже всех в РПЛ уступал по ходу матчей — только 6 раз, причем в половине из них петербуржцы не проиграли: победы над «Краснодаром» (3:1) и ЦСКА (3:2), а также ничья с «Ростовом» (2:2), где было близко к волевой победе. В среднем у «Зенита» 1.17 очков в матчах, где приходилось отыгрываться, это добротный показатель. У ЦСКА меньше — только 0.7, так как «армейцы» набрали те же 7 очков, имея 10 попыток. Причем при Ганчаренко была только одна волевая победа, зато какая — над «Спартаком» в домашнем дерби (3:1), а Ивица Олич в первом же матче принес ЦСКА 3 очка в таблицу волевых усилий, ведь в богатом на пенальти матче с «Тамбовом» «красно-синие» пропустили первыми.

1 место. «Спартак» (13 матчей) — 18 очков

Без волевых очков «Спартак» шел бы на 12-м месте, но проявление характера — неотъемлемая часть молодой команды, почувствовавшей уверенность в своих силах. В прошлом неудачном сезоне «Спартак» сумел выиграть только 2 матча из 16, в которых уступал в счете. Сейчас у «красно-белых» 5 побед в 13 случаях, а еще 3 ничьи. 1.38 — это действительно много.

Впрочем, стоит признать, что на эти цифры в равной степени повлияли волевые качества команды и умение придумать себе неприятности в обороне, с которых все начинается. Например, в матчах против «Динамо» и «Ростова» в свои ворота забивал Павел Маслов, после чего команда героическими усилиями исправляла оплошности толкового, но невезучего защитника.

Матчи, в которых «Спартак» добывал очки, уступая в счете:

Победы: «Локомотив» (2:1), «Арсенал» (2:1), «Химки» (3:2), «Динамо» (2:1), «Ростов» (3:2).

Ничьи: «Уфа» (1:1), «Зенит» (1:1), «Динамо» (1:1).

Лидеры по волевым очкам в топ-5 лигах

Англия: «Манчестер Юнайтед» — 25 очков в 13 матчах (8В 1Н 4П)/1.92 в среднем

Испания: «Леванте» — 18 очков в 20 матчах (4В 6Н 10П)/0.9 в среднем

Италия: «Интер» — 14 очков в 8 матчах (4В 2Н 2П)/1.75 в среднем

Германия: «Бавария» — 22 очка в 13 матчах (6В 4Н 3П)/1.69 в среднем

Франция: «Лорьян» — 19 очков в 24 матчах (5В 4Н 15П)/0.79 в среднем