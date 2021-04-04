Тедеско: «Я не знал, что „Спартак“ 7,5 лет не выигрывал в Ростове»

Главный тренер «Спартака» поделился мыслями после выездной победы «красно-белых» в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

Перед игрой я не знал, что «Спартак» 7,5 лет не выигрывал в Ростове – мне об этом сказали уже после. Каждый матч для нас особенный и всегда непростой, потому что соперники настраиваются таким образом, чтобы оставить все силы на поле, и «Ростов» не исключение.

Они играют в простую игру с длинными передачами. Мы не можем никак этого избежать, должны только принять и играть, как они: биться на подборах, делать пару короткий передач, потом сразу длинную, стараться цепляться за мяч.