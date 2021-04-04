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Тедеско: «Я не знал, что „Спартак“ 7,5 лет не выигрывал в Ростове»

вчера, 22:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями после выездной победы «красно-белых» в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

Перед игрой я не знал, что «Спартак» 7,5 лет не выигрывал в Ростове – мне об этом сказали уже после. Каждый матч для нас особенный и всегда непростой, потому что соперники настраиваются таким образом, чтобы оставить все силы на поле, и «Ростов» не исключение.

Они играют в простую игру с длинными передачами. Мы не можем никак этого избежать, должны только принять и играть, как они: биться на подборах, делать пару короткий передач, потом сразу длинную, стараться цепляться за мяч.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:05
Ну отлично, что не знал. Меньше предматчевых предрассудков, штампов и тяготения. Вывел команду на газон как на первую встречу. Получилось здорово. Люди посмотрели фут и остались довольны.
112910415
112910415
сегодня в 06:01
это теперь не важно
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:31
Всё ты прекрасно знаешь.
161регион
161регион ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 23:04
Официально почти 38тыс.....хотя было больше
ABir
ABir
вчера в 22:49
Не знал, и как красиво получилось
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 22:32
И то, что у Федуна завтра день рождения тоже НЕ знал?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:32
Несмотря на поражение , Ростов понравился. Команда боролась до последних минут , но проиграли. Но бросить камень в огород Карпина рука не поднимается. Не многим удается почти на равных соперничать со Спартаком. Спартак хоть и выиграл, но победа далась нелегко.
В целом команда гостей была чуть лучше, что неудивительно, ведь состав у бело-красных посолиднее будет.
Ждем продолжения чемпионата.
Всем здоровья.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:31
Несмотря на погоду Ростов Аренда была максимально заполнена. По моему больше 30 тысяч болельщиков пришло. Жаль что Ростов во втором тайме подсел и Спартак додавил
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 22:30
Да ладно, не знал он!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:25
Теперь знаешь!
Futurista
Futurista
вчера в 22:20
Ну и хорошо, что не знал)...
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