«Зенит» — чемпион России 2021 года. «Спартаку» для чуда нужно выиграть все матчи

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вчера, 12:30

Объясняем, почему в Сочи могут прикопать чемпионскую борьбу.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников обронил фразу, что участники ближайшего московского дерби «борются за чемпионство». На самом же деле даже «Спартак», хотя имеет на четыре пункта больше, о титуле может лишь мечтать.

Москвичи уступили в очных матчах

При равенстве пунктов регламент велит смотреть на результаты игр между собой. Сначала оценивают набранные очки, и в этом случае получаем разницу 4 против 1, ведь в первом круге в Москве сыграли 1:1, а в Санкт-Петербурге чемпионы выиграли со счетом 3:1. Придумать ситуацию, когда «Зенит» и «Спартак» набирают одинаковое количество пунктов, нетрудно. Но в таком случае новый титул достанется петербуржцам. «Спартак» пытается весной компенсировать то, что потерял осенью и на самом старте нового года – речь о поражении от «Рубина». Но у него мало серьезных союзников. Для начала нужны чудеса, вроде ничьей или поражения Семака в Сочи.

«Сочи» проиграл «Зениту» все игры

Команда Федотова не потеряла шансы на еврокубки – до четвертого места всего три очка. И вылет из Кубка России от «Локомотива» вроде бы должен мотивировать на хорошую игру. Но статистика красноречивая – 100 % очков в играх между «Сочи» и «Зенитом» достались северной команде. И воспоминания о кубковом поражении петербуржцев от соседского «Динамо», на базе которого создали южный ФК , не подходит. Тогда состав был другой, а сейчас у Федотова 10 человек в заявке с зенитовским прошлым. Если бы тянули на основу – остались, так что Семак фаворит и по возможностям, и по результатам.

Ганчаренко и Николич не повлияют

Допустим, «Краснодар» с новым главным тренером в домашней игре прихлопнет «Зенит». Но, во-первых, «быкам» уже ничего в сезоне не нужно – опытным футболистам одного из самых старых по составу клубов лиги тяжело будет найти реальную мотивацию. Во-вторых, «Зенит» — неудобный соперник для «горожан». Последний раз «Краснодар» обыграл петербуржцев в 2016 году. У «Локомотива» другая история – в 7 последних играх уступили чемпионам лишь один раз, и то в Суперкубке. Но даже если и Ганчаренко, и Николич выиграют, то у «Зенита» будет шанс набрать 12 пунктов из 18, а это 63 очка в сумме.

У чемпионов легкий финиш сезона

«Зенит» не прошел в Лиге Европы до четвертьфинала – не заняты сейчас матчами против «Динамо» Загреб, с которым могли пересечься, если бы повторили путь «Брюгге», но избежали встречи с киевским «Динамо» из-за разведения украинских и российских клубов. Также команда Семака на этой неделе не рубилась против ЦСКА Олича в Кубке – вылетели от «Арсенала» на предыдущей стадии. А в чемпионате, кроме Федотова, Ганчаренко и Николича, остались аутсайдеры. «Ротор», «Уфа» и «Тамбов» слабее, чем «Зенит». А у «Спартака» впереди «Локомотив», ЦСКА , «Химки» и «Ахмат». С каждым можно допустить осечку, хотя даже общего соперника конкурентов на вершине – «Уфу», Тедеско в первом круге не обыграл. Хотя говорили, что из-за Газизова три очка от москвичей точно не уйдут.

Выездной синдром — слабая зацепка

Если бы «Спартак» не сглупил в Екатеринбурге, когда потерял верную победу, или не подписал мир в Уфе, создав немало моментов, то при равенстве пунктов с «Зенитом» могли бы говорить о реальной чемпионской борьбе. Тогда каждый пункт на счету, и особенность календаря – петербуржцы проведут 4 из 6 матчей на выезде, могла бы сыграть. Но погостят в Сочи, Краснодаре, Уфе и Саранске, и вряд ли там спряталась серия серьезных осечек петербуржцев. Тем более что на данный момент в лазарете только Михаил Кержаков. Тактический хребет из Ракицкого, Барриоса, Дзюбы и Азмуна сохранили. А на десерт есть возвращение Малкома, что не забивал с августа, теперь явно хочет улучшить статистику.

«Зенит» извлек выводы из осечек

Ничья с «Ростовом» и поражение в Казани отрезвили команду, как и вылет из Кубка России. «Ахмат» разгромили, с ЦСКА справились, серию «Химок» без поражений прервали. Никто в Санкт-Петербурге не врет себе – игровых проблем у любимого клуба лазурного города предостаточно. Но никакого кризиса нет. Есть колоссальный опыт. Только у «Сочи», «Урала» и «Тамбова» основа старше. Средний возраст состава на игру против «Ахмата» — 28.3 года. Когда бывалым футболистам, вроде Ловрена, Ракицкого, Оздоева или Дзюбы надо провести шесть матчей за шесть недель, то можно помечтать о серии из шести побед подряд. В таком случае Семак наберет 69 пунктов, а это повторение показателя «Спартака» Карреры, чемпионство с запасом.

«Спартаку» нужно выиграть все матчи

Чтобы мечтать о влиянии осечек «Зенита» на судьбу титула, «красно-белым» нужно шесть побед из шести. Почему так много? Все очень просто. «Зенит», скорее всего, обыграет «Сочи», «Ротор», «Уфу» и «Тамбов». Просто потому, что сильнее троих соперников, а четвертый им постоянно проигрывает. Получается 63 пункта, а «Спартаку» нужно 64. Разница с тем, что есть у Тедеско сейчас, равна 17 очкам, но их набрать в шести турах невозможно. Значит, надо забирать 18, а это шесть побед подряд.

И это еще не учитываем, что сам «Спартак» легко может проиграть любому будущему сопернику – хоть «Уфе», хоть «Ахмату», не говоря о двух дерби, которые существенно снижают статистическую вероятность серии из шести побед в оставшихся турах. Именно поэтому можно с высокой долей вероятности заявлять, что «Зенит» защитит титул, а Семак в шаге от восьмого чемпионства в карьере – к пяти в бытность игроком добавит три в качестве тренера.

Разбор нужен, ведь многие заблуждаются, как Сенников. Если «Спартак» соберет еще парочку побед, а Семак плохо пройдет отрезок со встречами против «Краснодара» и «Локомотива», то может создаться иллюзия, будто интрига вернулась. Но команда Тедеско уже потеряла очки в 10 случаях из 24, причем часто сама виновата. Против «Динамо», «Урала», «Ростова» и «Уфы» создавали опасные моменты, но в этих четырех матчах недосчитались 9 очков.

«Зениту» вручили в руки титул, хотя команда Семака сама не без греха – в девяти турах теряли очки. И теперь чемпионы могут дважды проиграть при четырех победах, если «Спартак» оступится хотя бы в одном из будущих матчей. А вот если «Ротор», «Уфа» или «Тамбов» создают сенсацию против «Зенита» – все будет зависеть от стабильности команды Тедеско. Сейчас у москвичей четыре победы подряд, но календарь непростой. «Локомотив», «Уфа» и ЦСКА могут создать проблемы, и тогда Семак точно защитит титул.

Кстати, если «Спартак» выиграет все матчи, то наберет 65 очков. Тогда «Зениту» для титула хватит 4 побед и 2 ничьих против «Краснодара» и «Локомотива». Смена чемпиона маловероятна без неожиданного кризиса петербуржцев.