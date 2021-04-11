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«Ограбление поезда». «Спартак» оригинально анонсировал матч с «Локомотивом»

11 апреля 2021, 12:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» в твиттере анонсировала матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива» в стиле игры Red Dead Redemption 2.

На постере, который является аналогичным обложке игры, изображён защитник «красно-белых» Георгий Джикия, который представлен в образе главного героя Артура Моргана.

«Спартак» — «Локомотив» 2. Ограбление поезда.

«Ограбление поезда». «Спартак» оригинально анонсировал матч с «Локомотивом»

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Все комментарии
n272nm
n272nm
11 апреля в 22:46
Jeck Denielse

Поцталом! :)))))
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
11 апреля в 15:35
не понятен мне хейт и ехидство в комментах в сторону спартака
люди с креативом подошли к делу и вышло я считаю достаточно прикольно
креативная служба подогрела еще больше интереса и эмоции, а вы только глумитесь, ну фи же
yk2ru
yk2ru
11 апреля в 15:29
ЦСКА в доле, чьи там кони?
112910415
112910415
11 апреля в 14:58
при положительном результате матча
постер будет признан удачным ! )
Брулин
Брулин
11 апреля в 14:57
Супер 😁👍Зачет
Байкал-38
Байкал-38
11 апреля в 13:54
Jeck Denielse
Зачёт!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 апреля в 13:50
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    11 апреля в 13:50
      makkie
      makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
      11 апреля в 13:49, ред.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
        11 апреля в 13:46
        А причём здесь Дзюба? Твой Спартак сегодня с Локо играет в Черкизово, а не с Зенитом в Питере. Проверь свой календарь!!!
        Рязань 062
        Рязань 062
        11 апреля в 13:24
        ну да...как в мультике -раз ковбой, два ковбой.
        Ironigor
        Ironigor
        11 апреля в 13:18
        Чем бы дитя не тешилось , лишь бы сегодня не обделалось !!!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        11 апреля в 13:12
        Главное не упасть на рельсы, а то Сапсан переедет и не заметит.
        makkie
        makkie
        11 апреля в 13:05
        Ограбление?
        *Дзюба вышел из чата*
        swed27
        swed27
        11 апреля в 13:04
        Забавное будет дерби
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен ответ sihafazatron (раскрыть)
        11 апреля в 13:03
        Согласен. Такая картинка подошла бы для дерби ЦСКА-Локо.
        А мы скоро узнаем, получится у них налёт на поезд или нет...
        drug01
        drug01
        11 апреля в 13:02
        Шутки в сторону пора на поле
        beefs
        beefs
        11 апреля в 12:55
        намек на ограбление, а судьи не помогут...
        sihafazatron
        sihafazatron
        11 апреля в 12:53
        они должны быть верхом на свиньях))
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        11 апреля в 12:52
        Ну-ну))). Посмотрим на грабителей.
        sv_1969
        sv_1969
        11 апреля в 12:52
        Что опубликуют после матча?
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