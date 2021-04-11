«Ограбление поезда». «Спартак» оригинально анонсировал матч с «Локомотивом»

Пресс-служба «Спартака» в твиттере анонсировала матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива» в стиле игры Red Dead Redemption 2.
На постере, который является аналогичным обложке игры, изображён защитник «красно-белых» Георгий Джикия, который представлен в образе главного героя Артура Моргана.
«Спартак» — «Локомотив» 2. Ограбление поезда.
Поцталом! :)))))
Поцталом! :)))))
люди с креативом подошли к делу и вышло я считаю достаточно прикольно
креативная служба подогрела еще больше интереса и эмоции, а вы только глумитесь, ну фи же
люди с креативом подошли к делу и вышло я считаю достаточно прикольно
креативная служба подогрела еще больше интереса и эмоции, а вы только глумитесь, ну фи же
постер будет признан удачным ! )
постер будет признан удачным ! )
Зачёт!!!
Зачёт!!!
https://youtu.be/Wc-dTshTRBA
Зачем мне твои напоминания? Прекрасно знаю с кем Спартак сегодня играет.
Зачем мне твои напоминания? Прекрасно знаю с кем Спартак сегодня играет.
*Дзюба вышел из чата*
*Дзюба вышел из чата*
А мы скоро узнаем, получится у них налёт на поезд или нет...
А мы скоро узнаем, получится у них налёт на поезд или нет...