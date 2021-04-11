«Ограбление поезда». «Спартак» оригинально анонсировал матч с «Локомотивом»

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11 апреля 2021, 12:48

Пресс-служба «Спартака» в твиттере анонсировала матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива» в стиле игры Red Dead Redemption 2.

На постере, который является аналогичным обложке игры, изображён защитник «красно-белых» , который представлен в образе главного героя Артура Моргана.