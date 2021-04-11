«Спартак» vs «Локомотив»: две победные серии, старые счёты и путёвка в ЛЧ

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вчера, 09:00

«Зенит» и ЦСКА – за ничью, а вот Николича устроят только три очка.

О «Локомотиве»

- С учетом Кубка России у них семь побед подряд, забрали 100 % пунктов в новом году. Соперники не были легкими, например, ЦСКА , «Арсенал» и дважды «Сочи». Видим перемены к лучшему, ведь закончили год тремя поражениями;

- Серию собрали за счет дикой эффективности. Против ЦСКА выиграли 2:0 после двух ударов в створ, а Влашич промахнулся с пенальти. С «Арсеналом» хватило 4 точных выстрелов для 3 мячей. Победу над «Уфой» вымучили – Крыховяк забил в концовке. И кубковый матч против «Сочи» не так прост, как можно судить по счету (1:3);

- на «Локомотив» повлияло появление Пабло. Бразилец удачно зашел в РПЛ , с ним в 6 матчах пропускали только от «Сочи» — в дни двух побед с разницей 3:1. «Сухари» в четырех встречах улучшили положение «Локомотива» в таблице. Команда, ушедшая на зиму на 9-м месте по очкам, теперь уже третья. Раньше до второй строчки было целых девять пунктов, сейчас – четыре;

- Из потерь важно выделить Рыбуса – пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Также под вопросом участие в дерби капитана Чорлуки, что в прошлом поединке досрочно покинул поле. Хотя Николич заявил, что травмы нет, просто поберегли ветерана. Как и Баринов с Антоном Миранчуком, Ведран может сыграть против «Спартака». А вот Игнатьев и Зе Луиш продолжают восстановление, которое затянулось;

- Накануне дерби, пока «Спартак» отдыхал и восстанавливался, «Локомотив» сыграл в Кубке России посреди недели. Прошли «Сочи», Смолов сделал дубль. Соперник был близок к ничьей и серии пенальти, но на последних секундах вратарь Адамов пошел к чужой штрафной и москвичи убежали в голевую контратаку на пустые ворота. Но учтите, что с 50-й минуты сочинцы играли в меньшинстве;

- Николич ничего необычного тактически не выдумал – играют «4-3-1-2». И эта схема срабатывает против самых разных соперников, поскольку «Локомотив» неудобен даже для «Атлетико», не говоря о клубах РПЛ . Остается грамотно тасовать пару форвардов, чтобы на поле попадали люди в идеальной форме. Сегодня ждем дуэт Лисаковича и Смолова, хотя о Камано не забывайте, весной интереснее смотрится, чем осенью.

Ориентировочный состав (4-3-1-2): Гильерме – Рыбчинский, Пабло, Чорлука (Мурило), Живоглядов – Мухин, Баринов, Кряховяк – Жемалетдинов – Лисакович (Камано), Смолов.

О «Спартаке»

- У Соболева в новом году 7 голов и 1 ассист в 5 матчах чемпионата. У Ларссона – 4 мяча и 1 результативный пас в 4 играх. У Промеса – 2 точных удара и 2 голевые передачи в 5 поединках. Тройка нападения у Тедеско мощная, в зверской форме. Но и противостоит им оборона, что больше одного в этом году не пропускала;

- «Спартак» после двух поражений начал серию побед. «Краснодар», «Динамо» и «Ростов» — сложные и статусные соперники, а «Урал» был традиционно неудобным, но и его разгромили. Подопечных Тедеско можно похвалить за часто непростые, но важные и не случайные победы. Даже «Ростов» дожали в гостях, чего в гостях не было с 2013-го года;

- в отличие от «Локомотива», у «Спартака» ни одного сухого матча в новом году. По два гола пропускали от «Динамо» (в Кубк России), «Рубина» и «Ростова». По одному — от «бело-голубых» (в РПЛ ), «Краснодара» и «Урала». Но в каждом матче Максименко работал, его игра тоже влияет на результаты, голкипер проводит удачный сезон;

- сегодня под вопросом участием в матче Жиго, но Самуэль уже в общей группе. Там же ждут Крала и Понсе. За два дня до игры оба тренировались по индивидуальной программе. Но если учесть, насколько важны Самуэль и Алекс для основы Тедеско, то можем их увидеть с первых минут. А если нет, то Кутепов и Умяров в обойме, хотят играть, как и Хендрикс;

- возвращение к схеме с тремя центральными защитниками вернуло «Спартак» к результативным атакам. Мозес и Айртон могут подключаться впереди. Маслова надо ставить с первых минут, чтобы не ломать Павла психологически после обидных осечек, хотя Кутепов в обойме и рвется на поле. В любом случае выбор неплохой, особенно если Жиго и Крал готовы появится в основе.

Ориентировочный состав «Спартак» (3-4-1-2): Максименко – Маслов (Кутепов), Джикия, Жиго (Маслов) – Мозес, Умяров (Крал), Зобнин, Айртон – Промес – Ларссон, Соболев.

О противостоянии

- В шести последних играх РПЛ у «Спартака» 3 победы, 3 раза сыграли вничью, ни разу не побеждал «Локомотив». Последний раз «железнодорожники» выиграли в дерби в чемпионате в 2017-м, когда была яркая перестрелка 3:4. Но и до этого «красно-белые» частенько выигрывали, команда Николича сразится против неудобного соперника;

- Марко сам обратил внимание на календарь. У «Локомотива» после «Спартака» игра против «Ростова». Потом кубковый полуфинал против ЦСКА , еще одно тяжелейшее испытание. Затем, транзитом через матч с «Тамбовом», выезд в Санкт-Петербург. А завершать чемпионат предстоит против «Динамо» и «Урала». Тоже сложные соперники, домашний характер матчей вряд ли многое изменит;

- «Спартак» сыграет против аутсайдеров – «Уфа» и «Арсенал». Против середняков – «Ахмат» и «Химки». И еще против фаворитов – «Локомотив» и ЦСКА прямо по курсу. У Тедеско непростой календарь, усугубленный нестабильностью его молодой команды. Испытание будет сложным, но лишь 18 очков из 18 оставляют приемлемые шансы на чемпионство. Но о ЛЧ тоже стоит подумать;

- как показывает опыт «Локомотива» и 75 млн евро призовых за три четвертых места в ЛЧ , выход в групповой раунд страхует клуб РПЛ от финансовых неприятностей. Поэтому не удивляйтесь, если «железнодорожники» будут действовать смело после разведки, хотя такая манера для них необычная. Подавив прессинг «Спартака», можно добраться до иголки в яйце – оборона до сих пор паникует;

- участники дерби подошли к матчу в отличной форме и расположении духа. Встречаются обладатели двух победных серий – из 7 и 4 матчей, и минимум одна сегодня прервется. В интересах «Зенита» и ЦСКА завершение обеих – мировая, но Тедеско и Николич понимают, что именно в таких поединках, как сегодня, создают коллективы для Лиги чемпионов.

Прогноз «Соккер.ру»: обе команды весной остались собой. У «Спартака» новая удачная серия, у «Локомотива» – тоже. Но подход диаметральный. Тедеско перезапустил команду с помощью Промеса, то есть человека в атаке, а Николич – с помощью Пабло, центрального защитника. Сложно прогнозировать в дерби на три результата, но поставим на «обе забьют». А еще на то, что «Локомотив» наберет очки.