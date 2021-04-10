Возможно, последний Эль Класико для Месси. Победа – пропуск к чемпионству

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вчера, 09:44

Футболисты Зидана и Кумана выяснят, кто достойнее для погони за «Атлетико».

Последние результаты

В чемпионате Испании «Барселона» выиграла шесть матчей подряд. Куман идет без поражений в 19 поединках Ла Лиги, внушительная серия. У «Реала» дела в чемпионате идут заметно хуже – всего 9 матчей без поражений (уступили дома «Леванте» в январе), а чистая серия побед короче – всего три поединка. Как видите, вылет из Лиги чемпионов не сильно повлиял на настрой обновленного состава «Барселоны» в Примере. Не все победы для Кумана и Месси легкие, была ничья против «Кадиса» в феврале (им же проиграли в первом круге, после чего начали успешную серию), но шесть побед – заявка на обретение потерянной ранее уверенности.

Результат: победа «Барселоны».

Состояние обороны

У «Реала» проблема с кадрами. Против «Ливерпуля» не могли играть Рамос, Карвахаль и Варан, три четверти от основных защитников. Серхио и Даниэль – травмированные (хотя второй ближе к возвращению), а Рафаэль подхватил коронавирус. Лишь в одном из семи последних матчей Куртуа не пропускал – против «Эйбара». Но и тогда бельгиец совершил четыре сэйва. У «Барселоны» в чемпионате 4 «сухаря» в семи играх, зато по сезону особой разницы в Ла Лиге нет. У «Реала» 23 пропущенных мяча, у «Барселоны» — 24. Куман тестировал схему с тремя центральными с де Йонгом вместо Пике, а Зидан нашел правильные слова для Начо и Милитао. И ошибались, и играли в защите прилично обе команды.

Результат: ничья.

Матчи между собой

Разумеется, свежие, ведь в целом получаем 97 побед «Реала» против 96 успехов «Барселоны» и 52 ничьих в официальных матчах. Отрыв каталонцев сократился в 21 веке до минимума. Зато Зидан выиграл дважды подряд, прервал серию с ничьими и поражениями от «блаугранас». Те два успеха объясняют, почему «Барселона» вылетела от ПСЖ и заодно избежала встречи с «Баварией», а также почему «сливочные» прошли в четвертьфинал, сделав заявку на полуфинал. «Реал» — опытный боец, чем пользуется. Выиграли два подряд Эль Класико с общим счетом 5:1. В Мадриде «Барселона» выигрывала два года назад, но три матча подряд – за «Реалом». Психологически это важно.

Результат: победа «Реала».

Прессинг и отбор мяча

В Ла Лиге высокий прессинг не вышел из моды. Ни в АПЛ , ни в других ведущих лигах ничего подобного по цифрам нет. Для «Атлетико» встречать высоко и резко удобно. «Реал» и «Барселона» не такие свежие, как в лучших сезонах до этого, но пусть вас не смущает 11-е место команды Зидана или 10-я строчка коллектива Кумана. Надо смотреть и на количество передач, которые делает соперник, прежде чем теряет мяч. По числам нынешние соперники в любой другой лиге были бы выше. А что происходит с отборами и перехватами? «Барселона» уступает «Реалу» в двух категориях, но надо учесть разницу во владении – каталонцы реже играют без мяча. Раньше «блаугранас» прессинговали выше, а «сливочные» отбирали мяч агрессивнее. Сейчас ближе друг к другу.

Результат: ничья.

Атакующие показатели

По голам «Барселона» заметно опережает врагов – на целых 17 мячей, «Реал» традиционно забивает реже. Примечательно, что если на совести Месси 23 точных удара и это 34 % от общего числа мячей каталонцев, то на счету Бензема 18 голов, а это уже 35 % ото всех результативных атак «сливочных». Проще говоря, каждый третий гол – авторства двух людей. У Кумана есть Гризманн и Дембеле, а вот у Зидана таких напарников для Карима нет. Вторым по голам в Ла Лиге после француза является опорник Каземиро – 5 мячей, а третьим — Асенсио, который не всегда играл в основе – 4 гола. Добавляем, что у Крооса и Месси по 8 ассистов, но у «Барселоны» больше ударов за игру и больше последних передач – получаем победителя.

Результат: победа «Барселоны».

Реализация моментов

Не нужно объяснять, почему «Барселона» и «Реал» до сих пор большие команды великих клубов. Независимо от общего состояния, на поле всегда приличные мастера, что могут выдать пас в стиле Крооса, или сыграть в стиле Месси. Значит, сегодня счет определит реализация моментов. По ударам «Барселона» ожидаемо выше, но извечные враги лидируют в Ла Лиге. По точным выстрелам преимущество каталонцев уже больше – на 2.1 удара за матч. А это значит, что команда Кумана более меткая. Доля точных ударов – 43 % против 33 % в пользу каталонцев. По соотношению голов к метким попыткам тоже есть разница, но в пользу «Реала» — 0.35 против 0.33. Другими словами, количественно впереди каталонцы, но когда говорим о реализации – соперники равны.

Результат: ничья.

Свежесть тренерских идей

Когда у Зидана в защите справа играет Васкес, а в центре парочка Милитао и Начо, то победу над «Ливерпулем» забирают без претензии, что Куртуа снова пропустил. В центре полузащиты всегда, если в порядке физически, будут Кроос, Каземиро и Модрич, и играют они так, как им удобно, ведь учились годами. В атаке внучок Переса – Винисиус, стал героем последнего матча в ЛЧ , но к нему хватает вопросов, как и к любому, кто занимает место Асенсио в тройке с Бензема. И только Карим по сезону опять хорош. То же самое говорим о Месси в Ла Лиге. Бускетса страхует Педри, оборону – де Йонг, Пике в основной группе, его ждут на поле. Куман применяет «3-4-3», и это освежение не только делает Деста и Альбу важнее в атаке, но и добавило схеме баланса. Зидан выезжает на классе старичков, «Барселона» попыталась изменить подход.

Результат: победа «Барселоны».

Общий счет баттла. «Реал» — «Барселона» — 4:6

Поскольку соперники близки в таблице и вообще, то ничьи оцениваем по одному баллу каждому, а победу в один пункт. В прошлом сезоне чемпионом стал Зидан. Опередил каталонцев на пять пунктов, а Симеоне – на семнадцать. Сейчас семнадцать мгновений весны переживает «Атлетико», но их шпионский статус мешает побеждать сериями, сохраняя отрыв от гегемонов.

«Барселона» хочет титул, чтобы у Лапорты появился аргумент в переговорах с Месси, а «Реалу» не помешает рывок в сторону «Атлетико» из принципа. Сегодня самое важное дерби за последние годы, ведь между извечными соперниками всего два пункта. «Реал» может обойти «Барселону», если выиграет в третий раз подряд.

А каталонцы на время опередят «Атлетико», получив три очка – завтра у Симеоне непростой бой против «Бетиса», который не потерял шансы на попадание в еврокубки. Возможно, «Барселона» использует усталость «Реала» после матча с «Ливерпулем»? Но не стоит переоценивать этот фактор. Омолаживаясь, каталонцы на время становятся уязвимыми.

Но если опытный соперник не справится с тройкой центральных защитников из непривычки, то у команды Кумана появится шанс. Вряд ли серия из 19 матчей без поражений случайная, так что сегодня «Барселона» максимально близка к очкам против «Реала». Но Эль Класико – сериал в сериале. И пора поднимать статус противостояния до былых высот.

Справедливо признать, что в последнее время битва «Барселоны» и «Реала» не была образцовой с точки зрения качества футбола, или банально сюжетов – по 1.75 гола за игру в четырех последних встречах. За команду Зидана – опыт, за команду Кумана – свежие показатели и преобразования.