ЦСКА показал «космическое превью» к матчу с «Ротором»

ЦСКА сыграет с «Ротором» в 25-м туре РПЛ. Армейцы анонсировали встречу картинкой, на которой футболисты изображены в скафандрах.
Сегодня исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос.
🚀🚀🚀 Космическое превью к матчу #ЦСКАротор! pic.twitter.com/C3MyEBa54d— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 12, 2021
Скорее всего опять им космических пеналей нарисуют). Но как вчера сапсан переехал поросят легко и непринужденно! Это было смешно и интересно.
Скорее всего опять им космических пеналей нарисуют). Но как вчера сапсан переехал поросят легко и непринужденно! Это было смешно и интересно.