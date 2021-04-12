ЦСКА показал «космическое превью» к матчу с «Ротором»

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12 апреля 2021, 11:59

ЦСКА сыграет с «Ротором» в 25-м туре РПЛ . Армейцы анонсировали встречу картинкой, на которой футболисты изображены в скафандрах.

Сегодня исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос.