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ЦСКА показал «космическое превью» к матчу с «Ротором»

12 апреля 2021, 11:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

ЦСКА сыграет с «Ротором» в 25-м туре РПЛ. Армейцы анонсировали встречу картинкой, на которой футболисты изображены в скафандрах.

Сегодня исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 апреля в 16:33
Напомнили всем, что Ю.А. Гагарин был майором ВС СССР.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
12 апреля в 15:52
Забавно, но главное проявить себя хорошо на поле в честь выдающегося юбилея.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 14:37
Детский сад, другого словосочетания не подберу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 14:06
Эджуки наверное думает,господи,куда я попал!
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 12:53
Задолбали этими предматчевыми "весёлыми картинками"! Вы лучше на поле покажите цельную и зрелищную,результативную картину! Впрочем,о чём это я,коли эти "парни из подворотни на службе околофутбола" нынче в почёте и хорошо оплачиваемы.Рекламщики-шоумены хреновы.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
12 апреля в 12:49
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    12 апреля в 12:33, ред.
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      12 апреля в 12:18
      Ну, хоть не ограбление, а то одни стращали, а получили изнасилование!!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
      12 апреля в 12:17
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответ Futurista (раскрыть)
        12 апреля в 12:11
        Локомотив уже намотал спартак.
        dzvinka
        dzvinka
        12 апреля в 12:11
          oFANATo
          oFANATo
          12 апреля в 12:10
          Молодцы в честь 60-и летия со дня первого полета человека в космос.
          drug01
          drug01
          12 апреля в 12:05
          Меньше слов больше дела....
          Futurista
          Futurista
          12 апреля в 12:01
          У коней сегодня стыковка с Ротором...может намотать космонавтов...
          beefs
          beefs
          12 апреля в 11:59
          ожидаем космический счет...
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