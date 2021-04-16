Фонсека может стать новым главным тренером «Спартака»

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16 апреля 2021, 14:31

Наставник «Ромы» может стать новым главным тренером «Спартака».

Как сообщает источник, красно-белые приняли решение связать свое будущее с португальским специалистом.

В настоящее время «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско, который недавно заявил, что покинет московский клуб после завершения сезона.

Напомним, ранее Фонсекой также интересовался «Зенит».