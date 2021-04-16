Наставник «Ромы» Паулу Фонсека может стать новым главным тренером «Спартака».
Как сообщает источник, красно-белые приняли решение связать свое будущее с португальским специалистом.
В настоящее время «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско, который недавно заявил, что покинет московский клуб после завершения сезона.
Напомним, ранее Фонсекой также интересовался «Зенит».
Нет , не подойдет , вот Гаттузу бы нам !
Нет , не подойдет , вот Гаттузу бы нам !
Равно как и то, что Фетисов подтверждал. Например, переговоры с Аяксом по Промесу.
Равно как и то, что Фетисов подтверждал. Например, переговоры с Аяксом по Промесу.
Соккер запаздывает с новостями ))
Соккер запаздывает с новостями ))