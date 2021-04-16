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Фонсека может стать новым главным тренером «Спартака»

16 апреля 2021, 14:31

Наставник «Ромы» Паулу Фонсека может стать новым главным тренером «Спартака».

Как сообщает источник, красно-белые приняли решение связать свое будущее с португальским специалистом.

В настоящее время «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско, который недавно заявил, что покинет московский клуб после завершения сезона.

Напомним, ранее Фонсекой также интересовался «Зенит».

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
16 апреля в 17:55
Если прочитать статью буквально, то можно сделать вывод что Фонсека может стать тренером Спартака. А может и не стать
112910415
112910415
16 апреля в 17:29
выдумки, опровергнуто уже
beefs
beefs
16 апреля в 17:02
дыма без огня не бывает...
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 16:43
Португальцы у нас не приживаются ...
Нет , не подойдет , вот Гаттузу бы нам !
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 апреля в 15:52
А чего гадать? Пока всё, что опровергал Фетисов - соответствует действительности.
Равно как и то, что Фетисов подтверждал. Например, переговоры с Аяксом по Промесу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 15:48
А опровержения всегда соответствуют действительности? Я думаю не всегда. Но это не худший вариант.
VAN ARM
VAN ARM
16 апреля в 15:40
а может гаттузо))))
Alexnvr
Alexnvr
16 апреля в 15:12
Фонсека....А чего не Мауриньо? Немного времени назад эта утка уже была.
makkie
makkie
16 апреля в 15:12
Фетисов второй раз опроверг, расходимся.
Соккер запаздывает с новостями ))
Эдмон
Эдмон
16 апреля в 14:52
Очередное отмывание бабла
VeniaminS
VeniaminS
16 апреля в 14:44
Ну ничего себе.
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