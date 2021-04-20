«Штутгарт» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1618945544

вчера, 22:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Вольфсбург», который состоится 21 апреля 2021 года.

«Штутгарт»

«Штутгарт» находится в середине турнирной таблицы и давно не претендует на более высокие места. Команда играет с переменным успехом и часто чередует победы с поражениями. Коллектив достаточно стабильно отыграл сезон, без опасения покинуть Бундеслигу. В матче с «Вольфсбургом» команда может показать все свои лучшие стороны и постараться добиться успеха.

17 апреля «Штутгарт» проиграл «Унион Берлину» (1:2), а 10 числа команда в интересном поединке уступила «Боруссии» Дортмунд (2:3).

«Вольфсбург»

Команда является один из главных претендентов на бронзовые медали чемпионата. Коллектив проводит отличный сезон, и долгий отрезок времени шел с солидной серией без поражений. Сейчас коллектив провалил последние поединки, но у команды остаются хорошие шансы на медали. Если игроки смогут слаженно действовать в обороне, то клуб добьется успеха.

17 апреля «Вольфсбург» уступил на своем поле «Баварии» (2:3), а 10 числа в очень важной встрече команда проиграла «Айнтрахту» (3:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 3.52

Ничья – 4.04

Победит «Вольфсбург» – 2.04

Статистика

Оба коллектива проиграли по четыре поединка из последних десяти матчей в чемпионате

«Штутгарт» на своем поле одержал три победы в трех последних матчей против «Вольфсбурга»

Четыре из пяти последних проведенных матчей «Вольфсбурга» завершились исходом ТБ 2.5

2.5 Четыре из пяти последних матчей между клубами команд закончились низовым исходом ТМ 2.5

Прогноз

Поставить на победу «Вольфсбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Данный матч является для гостей одним из решающих в борьбе за бронзовые медали. Предполагаем, что у «Вольфсбурга» хватит сил найти ключи к воротам соперника.