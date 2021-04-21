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«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 20:08

Вашему вниманию обзор линии БК Pinnacle и предложения по ставкам на матч 33-го тура АПЛ «Арсенал» — «Эвертон», который пройдет 23 апреля 2021 года.

«Арсенал»

«Арсенал», набравший 46 очков за 32 тура, занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. У лондонской команды 13 побед и семь ничьих в проходящем чемпионате, при 12-и поражениях. В прошлом туре лиги «канониры» не смогли обыграть дома «Фулхэм» (1:1), а перед этим команда Микеля Артеты разбила в гостях «Шеффилд Юнайтед».

Также «Арсенал» оформил проход в полуфинал Лиги Европы, победив в гостях «Славию» (3:0). Дома лондонцы не могут выиграть на протяжении четырех поединков – две ничьи и два поражения.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает восьмую строчку рейтинга в АПЛ, положив себе на счет 49 очков. Команда из Ливерпуля в этой кампании АПЛ одержала 14 викторий, семь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Подопечные Карло Анчелотти не побеждали в пяти предыдущих матчах лиги. После поражений от «Челси» (0:2) и «Бернли» (1:2), «ириски» поочередно разделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1), «Брайтоном» (0:0) и «Тоттенхэмом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» — 1.900
  • Ничья – 3.700
  • Победит «Эвертон» — 3.990

Статистика

  • «Арсенал» не проигрывал в 23 прошлых домашних матчах против «Эвертона»
  • «Эвертон» сыграл вничью в 3 последних матчах АПЛ
  • «Арсенал» забивал минимум 2 гола в 7 предыдущих домашних встречах с «Эвертоном»
  • В 4 прошлых гостевых матчах «Эвертона» в АПЛ сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.813. В четырех предыдущих домашних матчах «Арсенал» не забивал больше одного гола, а «Эвертон» не отличался голами в двух последних выездных встречах.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 20:09
Не верю в Арсенал.....
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