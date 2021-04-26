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«Атлетик» – «Вальядолид»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Вальядолид», который состоится 28 апреля 2021 года.

«Атлетик»

Команда идет на десятом месте в чемпионате Испании, но команда мотивирована на победы даже без серьезных турнирных задач. Совсем недавно «Атлетик» обыграл лидера чемпионата, чем обеспечил ему серьезные проблемы в борьбе за чемпионство. Команда обладает хорошей защитной линией и очень часто использует свои шансы в атаке.

25 апреля «Атлетик» обыграл на своем поле «Атлетико» (2:1) в чемпионате Испании, а туром ранее, 21 числа разошелся миром с «Бетисом» (0:0).

«Вальядолид»

Коллектив находится в зоне вылета и очень нуждается в очках, чтобы сохранить своем место в Примере. Последние результаты не радуют болельщиков и знаменитого президента команды. Чтобы остаться в Примере, клубу необходимо стабильно набирать очки в каждом матче до конца сезона. В матче с «Атлетиком» футболистам «Вальядолида» придется очень нелегко.

24 апреля «Вальядолид» сыграл вничью с «Кадисом» (1:1), а 21 числа команда не смогла переиграть «Эльче» (1:1). Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетик» – 1.909
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Вальядолид» – 5.42

Статистика

  • «Атлетик» выиграл всего два матча из десяти последних, а «Вальядолид» смог одержать победу только один раз
  • Каждый из клубов сыграл по пять ничьих за последние десять поединков
  • В четырех последних матчах между командами был зафиксирован исход «обе забьют»
  • «Атлетик» выиграл шесть официальных матчей из восьми последних встреч команд в Бильбао

Прогноз

Поставить на победу «Атлетик», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. Баски получили хороший заряд уверенности после победы над мадридским «Атлетико» и команда будет играть собранно, чтобы продлить свою серию домашних побед до двух поединков. Гости вероятнее всего не смогут оказать достойное сопротивление.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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sv_1969
sv_1969
вчера в 14:23
Победа хозяев
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