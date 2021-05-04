«Рома» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1620123066

вчера, 13:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 6 мая 2021 года.

«Рома»

Команда Пауло Фонсеки имеет огромные проблемы с результатами в чемпионате Италии. К тому же первый полуфинальный матч с «Манчестер Юнайтед» закончился крупной победой английского клуба (2:6) и теперь шансы римлян на проход дальше близятся к нулю. Матч против команды Сульшера будет решающим для главного тренера итальянского клуба.

02 мая «Рома» проиграла на выезде «Самдпдории» (0:2) в чемпионате Италии, а 25 апреля уступила «Кальяри» (2:3).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проводит неплохой сезон и результатом первого матча практически обеспечил себе финал Лиги Европы. Матч против «Ливерпуля», который должен пройти на выходных, был отменен из-за хулиганских действий фанатов. В ответном матче против римлян, команда имеет все шансы закрепить свой успех и с хорошим настроением готовиться к матчу за второй по значимости европейский кубок.

25 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» (0:0), а 18 числа обыграл на своем поле «Бернли» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 3.79

Ничья – 4.06

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.925

Статистика

«Рома» не может выиграть шесть матчей подряд во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл всего один матч из последних десяти во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре последних матча против «Ромы»

Последние два матча «Ромы» на своем поле завершились ничейным результатом (1:1)

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Первый матч показал огромные проблемы в обороне «Ромы» и за неделю исправить эту ситуацию за неделю очень сложно. Предполагаем, что английский клуб окажется сильнее и во второй встрече.