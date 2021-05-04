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«Рома» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 6 мая 2021 года.

«Рома»

Команда Пауло Фонсеки имеет огромные проблемы с результатами в чемпионате Италии. К тому же первый полуфинальный матч с «Манчестер Юнайтед» закончился крупной победой английского клуба (2:6) и теперь шансы римлян на проход дальше близятся к нулю. Матч против команды Сульшера будет решающим для главного тренера итальянского клуба.

02 мая «Рома» проиграла на выезде «Самдпдории» (0:2) в чемпионате Италии, а 25 апреля уступила «Кальяри» (2:3).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проводит неплохой сезон и результатом первого матча практически обеспечил себе финал Лиги Европы. Матч против «Ливерпуля», который должен пройти на выходных, был отменен из-за хулиганских действий фанатов. В ответном матче против римлян, команда имеет все шансы закрепить свой успех и с хорошим настроением готовиться к матчу за второй по значимости европейский кубок.

25 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» (0:0), а 18 числа обыграл на своем поле «Бернли» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 3.79
  • Ничья – 4.06
  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.925

Статистика

  • «Рома» не может выиграть шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Манчестер Юнайтед» проиграл всего один матч из последних десяти во всех турнирах
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре последних матча против «Ромы»
  • Последние два матча «Ромы» на своем поле завершились ничейным результатом (1:1)

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Первый матч показал огромные проблемы в обороне «Ромы» и за неделю исправить эту ситуацию за неделю очень сложно. Предполагаем, что английский клуб окажется сильнее и во второй встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»
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