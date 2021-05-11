Сборная 29-го тура: невероятный Беленов и создатели развесёлого камбэка «Рубина»

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вчера, 10:00

Было всё футбольное меню – голы на последних секундах и взятые пенальти.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа») – заклинатель пенальти

Отразил три из семи пенальти в сезоне! У Лещука сэйв тура против «Локомотива», но тот удар единственный очень опасный из трех точных попыток соперника. Чондрич, Шелия и Песьяков радовали разовыми подвигами, а вот Беленов остановил «Зенит». Красавица-жена мило радовалась, когда голкипер «Уфы» взял пенальти от Азмуна. Далеко не единственный мастерский сэйв Беленова – взял еще 4 удара, а разок подстраховала перекладина. Спасает «Уфу» от вылета.

Защитники

Даниил Хлусевич («Арсенал») – настрой тура

У туляков отношение к игре против «Рубина» было такое, словно они играли финал Лиги чемпионов. Сложная погода мешала показать класс, зато боевитость Хлусевича здорово помогла до перерыва. На его счету первый гол матча, а затем трудовой ассист – не выключился из борьбы и направил мяч на Джорджевича. Дальше «Рубин» ответил ярким камбэком, но подвиги Даниила окончательный счет матча не отменяет. Правый латераль «Арсенала» сделал всё, что мог – создал два мяча.

Мурило Серкейра («Локомотив») – хладнокровие тура

Лишь пять команд из шестнадцати не пропускали в этом туре, но у ворот «Уфы» и «Зенита» были моменты, оборона Лещука несколько раз ошиблась, поэтому отметим планомерную работу еще одного активного удачника дерби – Мурило. Попал в штангу в атаке, но не промахивался у своих ворот. У подопечных Шварца ни одного удара в створ Гильерме, а мешали им Пабло и Мурило. Серкейра снял верх и 13 раз выносил мяч от ворот – феноменальный показатель, у всего «Динамо» суммарно пять таких выносов.

Дмитрий Тихий («Химки»)

Мяч прошел под Тихим, когда Соболев придумывал победу «Спартака», но просто не повезло. Зато Дмитрий постоянно занимал верную позицию, четко отбирал мяч – есть пять таких примеров. Поскольку «Химки» больше тайма играли в меньшинстве, то хавбеки Могилевец и Дагерсталь принимали на себя первую волну атак «Спартака», а Тихому с напарниками доставалась вторая. Дмитрий совершил шесть выносов мяча от ворот, трижды перехватывал мяч, дважды снял верх, лишь раз нарушил правила – классный матч от защитника.

Игорь Калинин («Урал»)

Гаджимурадов все сделал сам – упал, поднялся, обыграл Осипенко и забил Песьякову в ближний угол. Но это один важный эпизод, а Калинин провел целый матч в высоком темпе. Обострял, постоянно навешивал мяч на напарников, мог отдать голевую передачу – придумал классное решение, но напарник не завершил. «Ростов» пережил напряженные моменты в поединке против «Урала», и именно активность Калинина помогла хозяевам защитить минимальное преимущество в счете.

Полузащитники

Денис Макаров («Рубин»)

Победа «Рубина» получилась рваной и эмоциональной – горели в два мяча, но мечтали сохранить шансы на еврокубки. И если сначала отличился правофланговый Хлусевич, то потом включился правофланговый Макаров. Без Кварахцелии пришлось работать этому крылу казанского дракона, и на счету Дениса отборы и удары, в том числе важнейший второй голевой. Хавбек сравнял счет, а это в таких поединках на нервах и адреналине крайне важно.

Артур Юсупов («Сочи») – стабильность тура

До чего же хорош Юсупов по весне. Опытный хавбек располагается не в центре поля, а ближе к атаке, хотя успевает соединять роли шестого номера и инсайда. В этот раз на его счету драматический гол на 92-й минуте – удачная скидка головой от Антона Заболотного после отчаянного навеса слева защитника Мевли принесла «Сочи» важную победу. Команда Федотова продолжает борьбу за еврокубки, если помогут «Ротор» или «Локомотив».

Евгений Харин («Ахмат»)

У Тимофеева два ассиста, у Ильина не только гол рукой, но и мяч после выдающегося дриблинга – у победы «Ахмата» минимум три автора. Но заслуженные комплименты получает также Евгений Харин. У хавбека гол и пас, но не только в этом дело, ведь против «Тамбова» многие сумели себя показать. Важнее, что даже если забыть имя соперника, Харин продемонстрировал высококлассный футбол и правильное движение. Талалаев нашел подход к левофланговому хавбеку.

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА ) – настырность недели

Ильин встретил соперников, против которых играл как Фернандо Торрес в лучшие годы. Деспотович реализовал пенальти в Туле и помог в важной атаке. Но отметим за целостность. Ганчаренко приехал в Москву за очками, но тройка футболистов, критикованных фанатами «армейцев» – Васин, Обляков и Чалов, сломала его планы. Иван реабилитировался за «привоз», у Виктора голевая передача, а у Чалова 4 удара, 5 собранных фолов и награда в виде победного гола после паса Рондона. Собрался!

Александр Соболев («Спартак») – смекалка тура

В прощальном домашнем матче Тедеско «красно-белые» не имели права уступить «Химкам». Но соперник собрался, повел в счете, и только удаление Глушенкова позволило «Спартаку» развернуться в атаке большими силами, вплоть до игры Жиго в роли Дзюбы – тяжелого плеймейкера. Вот только играли слишком академично, поэтому спаслись после пенальти — Соболев мощно пробил по центру, и в результате смекалистого паса Александра на Ларссона. Это два героя матча, но выделяем Соболева – без его передачи не было бы победы.

Чидера Эджуке ( ЦСКА ) – резкость недели

У «армейцев» не только привычно бойкий Фернандес успешно заводил команду, но и резкий Эджуке. Чидере удалось сравнять счет до перерыва, чем подсобил Оличу – был момент, когда новая команда Ганчаренко могла перестроиться и не пропускать от «армейцев». Но гол вингера всё изменил. Позже нигериец принимал участие в разящих атаках, и хотя дубль не сделал, одного мяча более чем достаточно – перевернул игру, как надо было ЦСКА .

Главный тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)

Стукалов правильно выстроил игру против «Зенита», что заметно превосходит «Уфу» в классе. «Ахмат» Талалаева бежал, но против клуба из ФНЛ . Так что выбор между Оличем и Слуцким. Вот только Ивица скорее воспользовался желанием собственных игроков обыграть Ганчаренко, а также классическими ошибками не самого волевого «Краснодара» в защите, нежели перестроил игру так, что тренер соперника испугался. А вот Слуцкий, хотя его подопечные явно проигрывали, поработал в перерыве, и результатом стала грамотная игра с победой.

Гол тура. Владимир Ильин в ворота «Тамбова»

Хватало симпатичных мячей, но Владимир исполнил то, что редко видим в РПЛ и на профессиональном уровне. На клочке поля обыграл всех, причем защитники располагались близко, рослому Ильину пришлось координировать тело, резко меняя направление движения. Эстетский мяч – оцените, если не видели.

Камбэк тура. «Рубин» в Туле

Вот что Лига Конференций животворящая делает. После отыгрыша с «Арсеналом» казанцам достаточно обыграть в последнем туре «Ротор», и четвертое место в кармане. Впрочем, если завтра «Локомотив» возьмет очередной Кубок России, то даже пятая строчка, где сейчас «Сочи», уступающий команде Слуцкого по личным встречам, окажется еврокубковой. «Рубин» не смыл с тульским дождем шансы на большой успех в сезоне – выделяем красивую перестрелку с финальным счетом 2:4.