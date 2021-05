Роналду вернётся в «Спортинг», Месси — в «Ньюэллс Олд Бойз». Родные клубы ждут футбольных героев

Притяжение милого дома.

В последние дни набирают мощь слухи о возвращении Криштиану Роналду в родной клуб — лиссабонский «Спортинг». Португалец может подать пример другим футболистам, ведь это могло бы стать доброй традицией: большие звезды на закате карьеры возвращаются домой, чтобы провести сезон-другой в клубе, где росли и крепли. «Соккер.ру» собрал целую банду бодрых «старичков», у которых где-то есть дом.

Вратарь

Джанлуиджи Буффон (Италия, 43 года) — возвращение из «Ювентуса» в «Парму»

На днях Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из «Ювентуса», а на следующий день после этого 43-летний голкипер вышел в стартовом составе на матч Серии A против «Сассуоло» и потащил пенальти от Берарди в дебюте встречи при счете 0:0. Джиджи признался, что ему звонили из бразильского «Фламенго», а в итальянской прессе сообщили, что Буффон отклонил предложения от клубов Серии A из уважения к «Ювентусу». А вот «Парма», которая воспитала великого вратаря и запустила его карьеру, следующий сезон проведет в Серии B, так что Джанлуиджи может убить двух зайцев одним выстрелом: и с «Юве» не пересечься, и родному клубу помочь вернуться в элиту.

Защитники

Серхио Рамос (Испания, 35 лет) — возвращение из «Реала» в «Севилью»

Будущее Рамоса по-прежнему туманно. Наиболее вероятны два варианта: продление контракта с «Реалом» и переход в ПСЖ . А вот был бы номер, вернись Серхио в «Севилью» после 16 лет в Мадриде. У Рамоса непростые отношения с родным клубом, за «Реал» он забил 7 голов в ворота «красно-белых» из Андалусии и раздражает горячих фанатов с юга Испании. Возвращение — это шанс на искупление.

Пепе (Португалия, 38 лет) — возвращение из «Порту» в «Маритиму»

В прошлом партнер Рамоса по обороне «Реала» и трехкратный победитель Лиги чемпионов уже совершил одно возвращение — в «Порту», за который выступал в середине «нулевых». Однако «драконы» не являются альма-матер натурализованного бразильца, его первым клубом в Португалии был «Маритиму», где Пепе посчастливилось столкнуться с Великим Учителем — Анатолием Бышовцем, который в 2003-м тренировал «Львов Мадейры».

Джорджо Кьеллини (Италия, 36 лет) — возвращение из «Ювентуса» в «Ливорно»

Кьеллини играет за «Ювентус» так давно, что кажется, будто всю жизнь, однако это не так. В «Старую Синьору» защитник перешел в 2005 году из «Фиорентины», а его родной клуб — «Ливорно», где Джорджо в общей сложности провел 14 лет. «Темно-красным» сейчас как раз нужен спаситель: «Ливорно» завершил этот сезон на 20-й строчке в Серии C1.

Александар Коларов (Сербия, 35 лет) — возвращение из «Интера» в «Чукарички»

Коларов был в системе «Црвены Звезды», но в недрах сербского гранда его талант не затерялся, так что особые чувства чемпион Англии и Италии должен питать к «Чукаричкам», с которыми в свое время выигрывал второй сербский дивизион и поднимался в элиту. В текущем сезоне «Чукарички» занимают 4-е место в чемпионате Сербии за два тура до финиша и все еще надеются запрыгнуть в тройку призеров.

Полузащитники

Джеймс Милнер (Англия, 35 лет) — возвращение из «Ливерпуля» в «Лидс»

Милнер провел в системе «Лидса» 8 лет, дебютировал в АПЛ за «павлинов» еще в 2002-м, когда ему не исполнилось и 17 лет. Потом у «Лидса» начались трудные времена, и их пути с талантливым воспитанником разошлись. Джеймс поиграл за «Ньюкасл» и «Астон Виллу», выиграл кучу титулов с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Сейчас «Лидс» под началом Марсело Бьелсы снова неплохо себя чувствует в АПЛ , а Милнеру уже 35, и он не раз говорил, что будет счастлив надеть футболку «Юнайтед» после ухода из «Ливерпуля».

Андрес Иньеста (Испания, 37 лет) — возвращение из «Виссел Кобе» в «Барселону»

Обычно речь идет о возвращении великих футболистов в маленькие гавани после большого плавания, но здесь другой случай. Иньеста ушел из «Барселоны» три года назад, но прямо сейчас 37-летний Андрес мог бы сослужить добрую службу каталонцам. Добавил бы интеллекта команде, взял бы шефство над Педри, за счет опыта помог бы избежать многих болезненных ошибок.

Лука Модрич (Хорватия, 35 лет) — возвращение из «Реала» в «Динамо» Загреб

Модрич из долгоиграющих футболистов, хорват еще два-три года может выступать на высоком уровне и аккуратно передавать дела преемнику (например, Мартину Эдегору) в «Реале», а уж потом можно задуматься о возвращении домой. В детстве Лука болел за «Хайдук», но в этом клубе его не приняли, так что заиграл Модрич в загребском «Динамо», с которым на заре карьеры выиграл три чемпионских титула.

Нападающие

Лионель Месси (Аргентина, 33 года) — возвращение из «Барселоны» в «Ньюэллс Олд Бойз»

В июне Месси исполнится 34 года, и он пока не решил, что делать со своей карьерой. Скорее всего, гений еще поиграет в Европе, но он много раз признавался, что мечтает сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз», который покинул в 13-летнем возрасте. Месси даже надевал футболку аргентинского клуба, чтобы почтить память Марадоны, который провел некоторое время в клубе детства Лео.

🗣️ Lionel Messi: «The Newells jersey? It was the Newell's old Boys club that gave it to me when I went to visit them.» pic.twitter.com/rIkD26pZTn