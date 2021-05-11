Антисборная 29-го тура: трио удалённых, невидимки и допустивший результативную ошибку Газинский

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вчера, 16:00

Не лучшие футболисты предпоследнего тура РПЛ .

Схема антисборной — 5-3-2.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Дюпин регулярно выручал партнеров в матчах, где «Рубин» допускал вагон и маленькую тележку моментов у своих ворот, однако в Туле полевые футболисты «отмазали» вратаря, который мог сыграть лучше, когда забивали Хлусевич и Джорджевич. В первом случае Юрий не успел сместиться и оставил открытым ближний угол, а удар Луки застал вратаря в промежуточной позиции — пошел на перехват передачи с фланга, остановился, попятился и уже не мог помешать форварду «Арсенала». К перерыву «Рубин» проигрывал 0:2, но в итоге одержал волевую победу 4:2.

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Локомотив»)

Правый защитник «Локо» не справился с активным Лесовым, и хотя реализация у «бело-голубых» хромала, угрозы воротам и спокойствию Гильерме регулярно рождались именно на фланге, за который нес ответственность Дмитрий. Живоглядов вышел сухим из воды, хотя и вымок под дождем вместе с остальными участниками матча в Химках, однако его позиционные ошибки и низкая точность передач (61%) вряд ли порадовали Марко Николича.

Илья Кутепов («Спартак»)

Кутепов оказался на «расстрельной должности»: Тедеско поставил Илью правым центральным защитником, под резкого Мирзова. Уже на 3-й минуте Кутепов встретил вингера «Химок» фолом на желтую карточку, потом проспал рывок Идову в голевой атаке, был пассивным участником новых провалов в обороне «Спартака». В перерыве Тедеско убрал заслуженного мастера спорта РФ с поля и был абсолютно прав.

Соломон Кверквелия («Ротор»)

Опытный защитник, чемпион России в составе «Локомотива» в важнейшем для «Ротора» матче против «Сочи» играл очень наивно. Соломон придумал для сочинцев быстрый гол, когда позволил Руденко подкрасться со спины, а потом не раз бросал своих оппонентов и позволял бить по воротам Чондрича из убойных позиций. Перед победным голом Юсупова проиграл верховую борьбу Антону Заболотному, так что место в антисборной заслужил на 100%

Иван Ордец («Динамо»)

Защитники «Динамо» перед каждым матчем бросают жребий, чтобы определить, кто будет топить команду? Чаще короткую спичку вытягивали Евгеньев и Нойштедтер, а Ордец на их фоне действовал надежно, но в матче с «Локомотивом» Иван подвел. Ненужный фол в центре поля на первую желтую карточку, а потом и удаление, которое не позволило игравшему лучше «железнодорожников» «Динамо» провести ударную концовку. Да и в эпизоде с отмененным голом Камано Ордец действовал рискованно, хотя мог первым касанием отыграть мяч вратарю или партнеру поперек поля. Судьи в поле не заметили фол со стороны форварда «Локо», только вмешательство VAR избавило украинского защитника от бремени результативной ошибки.

Роберт Бауэр («Арсенал»)

Хлусевич на правой бровке пахал за себя и тех парней, молодой защитник наиграл на попадание в сборную тура, а вот действовавший в симметричной позиции слева Бауэр разочаровал. Показательным стал эпизод с голом Дениса Макарова. «Арсенал» вел 2:1, уже остался в меньшинстве, а Роберт пешком возвращался назад, видя в 10 метрах от себя одного из самых опасных футболистов «Рубина», готового убежать к воротам.

Полузащитники

Юрий Газинский («Краснодар»)

Провальный матч одного из старожилов и лидеров «Краснодара». Может быть, на игре Юрия сказалось попадание мяча ему в голову после удара Ивана Облякова? В эпизоде, который предшествовал голу Эджуке, Газинский пассивно встречал Дзагоева и не сумел помешать Алану выполнить проникающую передачу в штрафную площадь, которая стала предголевой. Вторая голевая атака ЦСКА началась с потери мяча в центре поля: Газинский допустил брак при обработке и подарил мяч Эджуке. Через 10 минут Ганчаренко убрал полузащитника с поля.

Сергей Ткачев («Арсенал»)

Есть вопросы к Кириллу Левникову по первой желтой карточке Ткачева, но даже это не извиняет опытного футболиста, который сломал игру «Арсеналу» удалением и пенальти. VAR работает не первый день, все уже должны привыкнуть, что эпизоды в штрафной рассматриваются под микроскопом. Сергей прихватил Карла Старфельта за футболку и обманул арбитров в поле, но вмешались видеоассистенты и вывели полузащитника на чистую воду.

Максим Глушенков («Химки»)

Ошеломительный маршрут от героя к антигерою проделал Глушенков. Принадлежащий «Спартаку» футболист открыл счет в матче с «красно-белыми», а через 10 минут нарвался на прямую красную карточку из-за мальчишеской несдержанности (ответил Айртону на фол, попал бразильцу шипами в пах) и оставил «Химки» в меньшинстве.

Нападающие

Дмитрий Полоз («Ростов»)

В антисборную просились также Константин Тюкавин и Эзекель Понсе, которых немецкие тренеры «Динамо» и «Спартака» заменили после первых таймов, как и Карпин Полоза. Дмитрий за 45 минут не угрожал воротам «Урала», довел до партнеров 6 передач (точность — 55%) и не был замечен в отборе, дриблинге и других полезных начинаниях. Человек-невидимка.

Сердар Азмун («Зенит»)

В отсутствие Дзюбы Азмун был главной надеждой в атаке «Зенита» в матче с «Уфой», но иранский форвард не нашел в себе мотивации после оформления «сине-бело-голубыми» очередного чемпионского титула. Сердар мало двигался, не искал моменты в свойственной ему манере и упустил блестящий шанс забить свой 20-й гол в РПЛ , не сумев переиграть Беленова с пенальти. Этот удар стал единственным попаданием Азмуна в створ за 70 минут на поле.

Тренер

Виктор Ганчаренко («Краснодар»)