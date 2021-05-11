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Антисборная 29-го тура: трио удалённых, невидимки и допустивший результативную ошибку Газинский

вчера, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник
Газинский Юрий
Газинский Юрий
Полузащитник
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Не лучшие футболисты предпоследнего тура РПЛ.

Схема антисборной — 5-3-2.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Дюпин регулярно выручал партнеров в матчах, где «Рубин» допускал вагон и маленькую тележку моментов у своих ворот, однако в Туле полевые футболисты «отмазали» вратаря, который мог сыграть лучше, когда забивали Хлусевич и Джорджевич. В первом случае Юрий не успел сместиться и оставил открытым ближний угол, а удар Луки застал вратаря в промежуточной позиции — пошел на перехват передачи с фланга, остановился, попятился и уже не мог помешать форварду «Арсенала». К перерыву «Рубин» проигрывал 0:2, но в итоге одержал волевую победу 4:2.

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Локомотив»)

Правый защитник «Локо» не справился с активным Лесовым, и хотя реализация у «бело-голубых» хромала, угрозы воротам и спокойствию Гильерме регулярно рождались именно на фланге, за который нес ответственность Дмитрий. Живоглядов вышел сухим из воды, хотя и вымок под дождем вместе с остальными участниками матча в Химках, однако его позиционные ошибки и низкая точность передач (61%) вряд ли порадовали Марко Николича.

Илья Кутепов («Спартак»)

Кутепов оказался на «расстрельной должности»: Тедеско поставил Илью правым центральным защитником, под резкого Мирзова. Уже на 3-й минуте Кутепов встретил вингера «Химок» фолом на желтую карточку, потом проспал рывок Идову в голевой атаке, был пассивным участником новых провалов в обороне «Спартака». В перерыве Тедеско убрал заслуженного мастера спорта РФ с поля и был абсолютно прав.

Соломон Кверквелия («Ротор»)

Опытный защитник, чемпион России в составе «Локомотива» в важнейшем для «Ротора» матче против «Сочи» играл очень наивно. Соломон придумал для сочинцев быстрый гол, когда позволил Руденко подкрасться со спины, а потом не раз бросал своих оппонентов и позволял бить по воротам Чондрича из убойных позиций. Перед победным голом Юсупова проиграл верховую борьбу Антону Заболотному, так что место в антисборной заслужил на 100%

Иван Ордец («Динамо»)

Защитники «Динамо» перед каждым матчем бросают жребий, чтобы определить, кто будет топить команду? Чаще короткую спичку вытягивали Евгеньев и Нойштедтер, а Ордец на их фоне действовал надежно, но в матче с «Локомотивом» Иван подвел. Ненужный фол в центре поля на первую желтую карточку, а потом и удаление, которое не позволило игравшему лучше «железнодорожников» «Динамо» провести ударную концовку. Да и в эпизоде с отмененным голом Камано Ордец действовал рискованно, хотя мог первым касанием отыграть мяч вратарю или партнеру поперек поля. Судьи в поле не заметили фол со стороны форварда «Локо», только вмешательство VAR избавило украинского защитника от бремени результативной ошибки.

Роберт Бауэр («Арсенал»)

Хлусевич на правой бровке пахал за себя и тех парней, молодой защитник наиграл на попадание в сборную тура, а вот действовавший в симметричной позиции слева Бауэр разочаровал. Показательным стал эпизод с голом Дениса Макарова. «Арсенал» вел 2:1, уже остался в меньшинстве, а Роберт пешком возвращался назад, видя в 10 метрах от себя одного из самых опасных футболистов «Рубина», готового убежать к воротам.

Полузащитники

Юрий Газинский («Краснодар»)

Провальный матч одного из старожилов и лидеров «Краснодара». Может быть, на игре Юрия сказалось попадание мяча ему в голову после удара Ивана Облякова? В эпизоде, который предшествовал голу Эджуке, Газинский пассивно встречал Дзагоева и не сумел помешать Алану выполнить проникающую передачу в штрафную площадь, которая стала предголевой. Вторая голевая атака ЦСКА началась с потери мяча в центре поля: Газинский допустил брак при обработке и подарил мяч Эджуке. Через 10 минут Ганчаренко убрал полузащитника с поля.

Сергей Ткачев («Арсенал»)

Есть вопросы к Кириллу Левникову по первой желтой карточке Ткачева, но даже это не извиняет опытного футболиста, который сломал игру «Арсеналу» удалением и пенальти. VAR работает не первый день, все уже должны привыкнуть, что эпизоды в штрафной рассматриваются под микроскопом. Сергей прихватил Карла Старфельта за футболку и обманул арбитров в поле, но вмешались видеоассистенты и вывели полузащитника на чистую воду.

Максим Глушенков («Химки»)

Ошеломительный маршрут от героя к антигерою проделал Глушенков. Принадлежащий «Спартаку» футболист открыл счет в матче с «красно-белыми», а через 10 минут нарвался на прямую красную карточку из-за мальчишеской несдержанности (ответил Айртону на фол, попал бразильцу шипами в пах) и оставил «Химки» в меньшинстве.

Нападающие

Дмитрий Полоз («Ростов»)

В антисборную просились также Константин Тюкавин и Эзекель Понсе, которых немецкие тренеры «Динамо» и «Спартака» заменили после первых таймов, как и Карпин Полоза. Дмитрий за 45 минут не угрожал воротам «Урала», довел до партнеров 6 передач (точность — 55%) и не был замечен в отборе, дриблинге и других полезных начинаниях. Человек-невидимка.

Сердар Азмун («Зенит»)

В отсутствие Дзюбы Азмун был главной надеждой в атаке «Зенита» в матче с «Уфой», но иранский форвард не нашел в себе мотивации после оформления «сине-бело-голубыми» очередного чемпионского титула. Сердар мало двигался, не искал моменты в свойственной ему манере и упустил блестящий шанс забить свой 20-й гол в РПЛ, не сумев переиграть Беленова с пенальти. Этот удар стал единственным попаданием Азмуна в створ за 70 минут на поле.

Тренер

Виктор Ганчаренко («Краснодар»)

Дмитрий Парфенов проиграл в матче, где его команда вела 2:0, но «Арсеналу» игру сломало удаление Ткачева, а у «Краснодара» какие оправдания? «Быки» ведь тоже позволили ЦСКА одержать волевую победу. Ожидали, что Виктор Ганчаренко подготовит и настроит своих футболистов на игру против бывшей команды, которую, по словам Ивицы Олича, знает лучше нынешней. Однако «Краснодар» даже не попытался наступить на любимые мозоли ЦСКА, сыграв как будто с чистого листа. А Ганчаренко в своей тренерской карьере проиграл 4 из 4 матчей «армейцам», и общий счет этих встреч теперь 1:14.

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112910415
вчера в 23:18
Все устали...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:38
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:37, ред.
    Для полной справедливости осталось наказать тех, кто дал Кутепову ЗМС
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 18:58, ред.
    Азмун уже в Европе мысленно , Гончаренко по моему просто выдохся как тренер ( для быков это было сродни как выстрел в ногу себе, пригласив его) . Вообщем думаю один в межсезонье уйдёт из Зенита, второй полгода поработает и уйдёт его. С Глушенковым всё понятно без слов. остальным жилаю удачи.
    makkie
    makkie
    вчера в 18:17
    Газинский, конечно, помог цска)
    димон 37
    димон 37 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 17:49
      1-я конная
      1-я конная
      вчера в 16:42
      А почему Глушенков в антисборной? Он и Мирзов жилы рвали ради победы Спартака - а вы их в антисборную. Несправедливо это
      shlomo
      shlomo
      вчера в 16:27
      Спасибо за статью....все по делу
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      вчера в 16:15, ред.
      Черевченко ДОЛЖЕН БЫТЬ В АНТИСБОРНОЙ ТУРА! Ганчаренко должен изучить состав, наработать идеи к следующему сезону. А Черевченко ошибся с составом, выпустив на поле ребят, которые не желали играть за Химки. Не заменил их, после очевидных решений ребят в пользу Спартака, что привело к нелепому удалению. Да и в конце играя в меньшинстве, сделал лишь одну замену, что и привело к поражению. Выпусти пару игроков, и БЫЛА БЫ НИЧЬЯ, НО он ошибся. 3 роковые ошибки за одну игру. ВОТ ГЛАВНЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРЕНЕР УЧАСТНИК АНТИСБОРНОЙ ТУРА.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 16:12
      Наконецто Гончаренко признали!🤣🤣🤣😜😜😜😝😝😝
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