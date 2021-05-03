Сборная 28-го тура: чемпионский «Зенит», Дэдпул и яркие супергерои

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вчера, 21:30

Неожиданный разгром и личные подвиги – в центре футбольного внимания.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин») – спаситель тура

Хотя не огромный, но по технике напоминает старшего Шмейхеля – всегда приятно наблюдать, когда вратарь бросается за мячом двумя руками и с запасом. 24 удара нанесли «динамовцы», только шесть – «Рубин». А счет на табло 2:0, хотя с 52-й минуты казанцы играли в меньшинстве. И так бывает, если у твоего голкипера 9 сэйвов, а в обороне не завелся шутник Нойштедтер.

Защитники

Виктор Мозес («Спартак») – ассисты тура

Лучший игрок сложнейшего для «красно-белых» матча в Туле, где «Арсенал» достойно сопротивлялся и сравнял счет. Соперник редко касался мяча и атаковал, но два опасных подхода было, и один превратился в автогол в ворота Селихова (поздравляем Александра с возвращением на поле, два года не играл в РПЛ ). А вот Мозес голкипера не огорчал, зато отличился в атаке – два ассиста Виктора вернули «Спартак» в зону ЛЧ .

Филип Дагерсталь («Химки»)

Как видим по 18 ударам «Локомотива» против 19 у «Зенита» или по 6 «Рубина» против 24 «Динамо» — футбол любит меткость. Вот и «Урал» проиграл «Химкам», хотя бегал с 15-й минуты в большинстве, поскольку ни один из 22 ударов не стал голевым. Благодаря Лантратову – тур вратарей, и центральным защитникам Черевченко. В этот раз выделим шведа Дагерсталя, ведь Филип снова был хорош.

Алексей Никитин («Уфа»)

Как подобает аутсайдеру против фаворита, «Уфа» допустила два десятка ударов по воротам Беленова. Но не все выстрелы были опасными, а когда голкипер не мог подстраховать – включались защитники. У Никитина пять перехватов, два заблокированных удара, выносы и отборы. Без Табидзе, получившего травму, оборона «Уфы» не рассыпалась, ведь Никитин провел самоотверженный матч. Его команда пропустила от ЦСКА , но лишь раз.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Чистяков и Ракицкий ждали шампанского, как и Караваев. А вот Дуглас Сантос решил, что сезон не окончен, пока «Локомотив» не заглох. Левый латераль «Зенита» не добавлял голов или ассистов в центральном поединке в послужной список, зато сыграл надежно, как и Барриос. Но при этом агрессивнее с мячом – ни Баринов, ни Рыбчинский на его фланге не развернулись. Сантос по-прежнему солидно смотрится во всех фазах игры.

Полузащитники

Филип Мрзляк («Уфа»)

Дуэт Камилова и Мрзляка не растерял настрой после разгрома «Спартака», и против ЦСКА тоже выглядели достойно. Хорватский полузащитник забил важный и очень красивый мяч в ворота Акинфеева, а в первом тайме так часто касался мяча на правом фланге, что в перерыве Олич сменил его оппонента. Не помогло, ведь мяч Филип забил, когда сместился в центр, а его опекал свежий соперник.

Кристиан Нобоа («Сочи») – смекалка тура

Кристиан играл с огнем, исполняя пенальти – Сафонов почти достал мяч, но за него играла даже удача (второй гол Нобоа – чисто вратарский). Возрастной хавбек «Сочи» тащит команду в еврокубки, обыграли 3:1 «Краснодар» — команду с опытом ЛЧ , а дубль на счету лидера. Заболотный тоже хорош, но Нобоа – центральная фигура у Федотова, автор 12 голов и 7 ассситов.

Малком («Зенит») – выстрел недели

Сыграл немного в своем стиле – мог быть еще активнее при игре в пас, ведь на 7 ударов пришлась одна передача (хотя и голевая). Травма Вендела заставила Малкома больше двигаться, и в итоге нашел себя. Красивый гол дальним ударом за шиворот Гильерме – награда за приличный поединок. Пусть не Месси, о чем сам напомнил, но Семак ему доверяет и ждет от Малкома больше ассистов и голов в новом сезоне.

Нападающие

Артём Дзюба («Зенит») – Дэдпул недели

Роскошно сыграл. Сначала левой ногой элегантно парашютом забросил мяч в сетку, доказал, что не «деревянный». Дальше активно боролся со всеми по всему фронту атаки, хорошо открывался на подступах к штрафной площади, понимал напарников и уводил за собой защитников. Классический матч Дзюбы в РПЛ , а награда за полезность – дубль, а также голевая передача на Малкома. Костюм острого на язык супергероя смотрелся после игры уместно.

Антон Заболотный («Сочи»)

Можно выделить Полоза из «Ростова», но у него два удара в створ, а с голевой попыткой повезло – ошибка голкипера. Можно отметить Ларссона и Соболева, но им позволили слишком много атак на ворота «Арсенала». А вот Заболотный встретил солидного соперника – злой на себя «Краснодар», и переиграл его со счетом 3:1. На счету Антона заработанный пенальти – по делу, и симпатичный гол.

Сердар Азмун («Зенит») – игрок тура

Хет-трик, который разрешил создать Дзюба. Артем не отобрал у напарника право на пенальти, продолжил «творческую паузу». Азмун довел количество мячей в сезоне РПЛ до девятнадцати, показал себя в воздухе, удачно сыграл на земле. Действовал умно и хитро, как умеет. Надежные защитники «Локомотива» с ним не справились, и теперь Азмун быстрее всех собрал 50 мячей за «Зенит», у него 52 гола в 82 играх.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

«Рубин» победил за счет терпения, отдачи и ошибок отдельных игроков соперника. «Сочи» тоже пользовался подарками второй стороны. А вот для «Зенита» матч за «золото» получился сказочным и с позиции силы. Семак разнес «Локомотив», который забыл, когда последний раз так проигрывал. Счет удивил всех, а вот толковая работа Сергея Богдановича весной не изумляет. Тренер поймал волну, а его поддержали и лидеры команды, и резервисты.

Разгром тура. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1

Вот это чемпионский матч… Николич проиграл Семаку так, что теперь счет запомнят надолго. Редко соседи по таблице на вершине решетят соперников, но все по делу. «Зенит» создавал моменты, сыграл мощнее, «Локомотив» развалился на запчасти, которые уже собраны в антисборной тура. Поздравления Семаку и его команде. А также фанатам, ведь многие из них давно с командой и обещали сами себе не бросать ни в горе, ни в радости. После сезонов с первым пришла вторая. У «Зенита» третий титул подряд, досрочный.

Событие тура и сезона. «Зенит» — чемпион России 2021